Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса

Чем дальше продвигается гоночный сезон, тем интереснее наблюдать за развитием событий в рейтинге, с помощью которого мы оцениваем успехи автомобильных марок в гонках. Борьба за позиции идет, что называется, на всех уровнях – и порой ломает предположения, которые мы делали в самом начале года.

К примеру, Mercedes, которая всю весну провела в погоне за Toyota и даже на одну неделю вышла в лидеры, вдруг резко утратила наступательный порыв. Второй гоночный уик-энд подряд (если считать уик-энды, в рамках которых проходят соревнования с участием и японской, и немецкой марок) Toyota отыгрывает баллы у своего ключевого соперника. В итоге разрыв уже превысил 100 очков – последний раз такую разницу между лидерами рейтинга мы фиксировали в конце апреля.

За спинами лидеров Honda прорвалась в первую тройку, отпихнув в сторону Mini. Этого стоило ждать: британская марка живет исключительно ралли-рейдами, в то время как японцы добывают баллы и в Ф1, и в американских гонках (недавняя «500 миль Индианаполиса»), и в кузовах. А в эти выходные как раз очень в тему стартовал Кубок мира WTCR, где экс-пилот Ф1 Тьягу Монтейру принес марке победу в самой первой гонке. Во второй же дубль завоевали пилоты Hyundai, что помогло корейской марке подняться на три строчки выше – вопреки усилиям заводской раллийной команды, которая во второй раз подряд крепко опозорилась на этапе WRC (и тем самым помогла Toyota в сражении с Mercedes).

Наконец, начало кузовного сезона пополнило число участников рейтинга и довело это число до 35-ти. Причем если испанская Cupra ограничилась утешительными баллами (которые начисляются за сам факт выхода на старт), китайская Lynk & Co разом рванула на 19-е место, опередив, к примеру, McLaren и Aston Martin. Впрочем, такими прыжками участники WTCR обязаны прежде всего схеме уик-энда с двумя гонками, по итогам каждой из которых начисляются и очки, и рейтинговые баллы.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 6 июня 2021 года

Марка Ф1 WTCR WRC WRC 2 WRC 3 Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 45 1 и 3 место * 45 568 2. Mercedes 18 2 место (мотор) 18 458 3. Honda 30 1 и 3 места (мотор) 43 1 и 3 места 73 243 + 1 4. Mini 219 - 1 5. Chevrolet 168 6. Ford 2 2 4 160 7. Hyundai 50 Дубль 10 2 место * 5 Победа 65 124 + 3 8. Skoda 11 3 место 12 2 место 23 109 9. Jaguar 88 - 2 10. Ferrari 11 11 78 - 1 11. Porsche 59 - 1 12. Citroen 4 2 место 8 1 и 3 места 12 53 + 4 13. Audi 2 2 52 14. DS 51 - 2 15. BMW 49 - 1 16. Nissan 30 - 1 17. Volkswagen 1 1 2 31 18. Mahindra 28 19. Lynk & Co 23 2 и 3 места 23 23 дебют 20. McLaren 3 22 - 1 21. Renault 2 21 - 2 22. Alpine 2 18 - 1 23. Aston Martin 11 17 + 1 24. Peugeot 14 - 2 25. NIO 13 - 2 26. Alfa Romeo 2 11 + 4 27. Opel 10 - 2 Hummer 10 - 2 BAIC 10 - 2 Borgward 10 - 2 31. Dodge 4 - 1 32. Mitsubishi 3 - 1 33. ГАЗ 2 - 1 Land Rover 2 - 1 Cupra 2 дебют 35. Jeep 1 - 1 * прим.: По итогам этапов WRC рейтинговые баллы начисляются не в соответствии с местом в итоговом протоколе, а в соответствии с количеством набранных пилотом очков. На Ралли Италия Тьери Невилль на Hyundai финишировал третьим, но получил 5 дополнительных баллов за лучшее время на призовом спецучастке. И набрал за гонку 20 очков - на 2 больше, чем финишировавший вторым Элфин Эванс на Toyota.