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Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса

Начало сезона кузовных гонок привело к появлению в таблице двух новых марок, одна из которых показывает себя весьма амбициозной

Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса

Чем дальше продвигается гоночный сезон, тем интереснее наблюдать за развитием событий в рейтинге, с помощью которого мы оцениваем успехи автомобильных марок в гонках. Борьба за позиции идет, что называется, на всех уровнях – и порой ломает предположения, которые мы делали в самом начале года.

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К примеру, Mercedes, которая всю весну провела в погоне за Toyota и даже на одну неделю вышла в лидеры, вдруг резко утратила наступательный порыв. Второй гоночный уик-энд подряд (если считать уик-энды, в рамках которых проходят соревнования с участием и японской, и немецкой марок) Toyota отыгрывает баллы у своего ключевого соперника. В итоге разрыв уже превысил 100 очков – последний раз такую разницу между лидерами рейтинга мы фиксировали в конце апреля.

За спинами лидеров Honda прорвалась в первую тройку, отпихнув в сторону Mini. Этого стоило ждать: британская марка живет исключительно ралли-рейдами, в то время как японцы добывают баллы и в Ф1, и в американских гонках (недавняя «500 миль Индианаполиса»), и в кузовах. А в эти выходные как раз очень в тему стартовал Кубок мира WTCR, где экс-пилот Ф1 Тьягу Монтейру принес марке победу в самой первой гонке. Во второй же дубль завоевали пилоты Hyundai, что помогло корейской марке подняться на три строчки выше – вопреки усилиям заводской раллийной команды, которая во второй раз подряд крепко опозорилась на этапе WRC (и тем самым помогла Toyota в сражении с Mercedes).

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Наконец, начало кузовного сезона пополнило число участников рейтинга и довело это число до 35-ти. Причем если испанская Cupra ограничилась утешительными баллами (которые начисляются за сам факт выхода на старт), китайская Lynk & Co разом рванула на 19-е место, опередив, к примеру, McLaren и Aston Martin. Впрочем, такими прыжками участники WTCR обязаны прежде всего схеме уик-энда с двумя гонками, по итогам каждой из которых начисляются и очки, и рейтинговые баллы. 

Результаты рейтинга Motorsport.com на 6 июня 2021 года

  Марка Ф1 WTCR WRC WRC 2 WRC 3

Баллы за

уик-энд

Всего 

баллов

Измен-е

позиции
1. Japan Toyota    

45

1 и 3

место *

    

45

568

 
2. Germany Mercedes

18

2 место

(мотор)

        

18

458

 

3.

 Japan Honda

30

1 и 3 

места 

(мотор)

43

1 и 3 места

      

73

243

+ 1
4. United Kingdom Mini          

 

219

- 1
5. United States Chevrolet          

 

168

 
6. United States Ford       2 2

4

160

 
7. Korea, Republic of Hyundai  

50

Дубль

10

2 место *

5

Победа

  

65

124

+ 3
8. Czech Republic Skoda      

11

3 место

12

2 место

23

109

 
9. United Kingdom Jaguar          

 

88

- 2
10. Italy Ferrari 11        

11

78

- 1
11. Germany Porsche          

 

59

- 1
12. France Citroen      

4

2 место

8

1 и 3 места

 12 53 + 4
13. Germany Audi    2      

2

52

 
14. France DS             51 - 2
15. Germany BMW             49 - 1
16.

Japan Nissan

             30 - 1
17. Germany Volkswagen       1 1 2 31  
18. India Mahindra             28  
19. China Lynk & Co   

23

2 и 3 

места

       23 23 дебют
20. United Kingdom McLaren 3           22 - 1
21. France Renault           2 21 - 2
22. France Alpine           2 18 - 1
23. United Kingdom Aston Martin 11           17 + 1
24. France Peugeot             14 - 2
25. China NIO             13 - 2
26. Italy Alfa Romeo           2 11 + 4
27. Germany Opel             10 - 2
  United States Hummer             10 - 2
 

China BAIC

             10 - 2
  China Borgward             10 - 2
31. United States Dodge             4 - 1
32. Japan Mitsubishi             3 - 1
33. Russian Federation ГАЗ             2 - 1
  United Kingdom Land Rover             2 - 1
  Spain Cupra             2 дебют
35. United States Jeep             1 - 1

* прим.: По итогам этапов WRC рейтинговые баллы начисляются не в соответствии с местом в итоговом протоколе, а в соответствии с количеством набранных пилотом очков. На Ралли Италия Тьери Невилль на Hyundai финишировал третьим, но получил 5 дополнительных баллов за лучшее время на призовом спецучастке. И набрал за гонку 20 очков - на 2 больше, чем финишировавший вторым Элфин Эванс на Toyota.

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