Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса
Начало сезона кузовных гонок привело к появлению в таблице двух новых марок, одна из которых показывает себя весьма амбициозной
Чем дальше продвигается гоночный сезон, тем интереснее наблюдать за развитием событий в рейтинге, с помощью которого мы оцениваем успехи автомобильных марок в гонках. Борьба за позиции идет, что называется, на всех уровнях – и порой ломает предположения, которые мы делали в самом начале года.
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К примеру, Mercedes, которая всю весну провела в погоне за Toyota и даже на одну неделю вышла в лидеры, вдруг резко утратила наступательный порыв. Второй гоночный уик-энд подряд (если считать уик-энды, в рамках которых проходят соревнования с участием и японской, и немецкой марок) Toyota отыгрывает баллы у своего ключевого соперника. В итоге разрыв уже превысил 100 очков – последний раз такую разницу между лидерами рейтинга мы фиксировали в конце апреля.
За спинами лидеров Honda прорвалась в первую тройку, отпихнув в сторону Mini. Этого стоило ждать: британская марка живет исключительно ралли-рейдами, в то время как японцы добывают баллы и в Ф1, и в американских гонках (недавняя «500 миль Индианаполиса»), и в кузовах. А в эти выходные как раз очень в тему стартовал Кубок мира WTCR, где экс-пилот Ф1 Тьягу Монтейру принес марке победу в самой первой гонке. Во второй же дубль завоевали пилоты Hyundai, что помогло корейской марке подняться на три строчки выше – вопреки усилиям заводской раллийной команды, которая во второй раз подряд крепко опозорилась на этапе WRC (и тем самым помогла Toyota в сражении с Mercedes).
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Наконец, начало кузовного сезона пополнило число участников рейтинга и довело это число до 35-ти. Причем если испанская Cupra ограничилась утешительными баллами (которые начисляются за сам факт выхода на старт), китайская Lynk & Co разом рванула на 19-е место, опередив, к примеру, McLaren и Aston Martin. Впрочем, такими прыжками участники WTCR обязаны прежде всего схеме уик-энда с двумя гонками, по итогам каждой из которых начисляются и очки, и рейтинговые баллы.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 6 июня 2021 года
|Марка
|Ф1
|WTCR
|WRC
|WRC 2
|WRC 3
|
Баллы за
уик-энд
|
Всего
баллов
|
Измен-е
позиции
|1.
|Toyota
|
45
1 и 3
место *
|
45
|
568
|
|2.
|Mercedes
|
18
2 место
(мотор)
|
18
|
458
|
|
3.
|Honda
|
30
1 и 3
места
(мотор)
|
43
1 и 3 места
|
73
|
243
|
+ 1
|4.
|Mini
|
|
219
|
- 1
|5.
|Chevrolet
|
|
168
|
|6.
|Ford
|2
|2
|
4
|
160
|
|7.
|Hyundai
|
50
Дубль
|
10
2 место *
|
5
Победа
|
65
|
124
|
+ 3
|8.
|Skoda
|
11
3 место
|
12
2 место
|
23
|
109
|
|9.
|Jaguar
|
|
88
|
- 2
|10.
|Ferrari
|11
|
11
|
78
|
- 1
|11.
|Porsche
|
|
59
|
- 1
|12.
|Citroen
|
4
2 место
|
8
1 и 3 места
|12
|53
|+ 4
|13.
|Audi
|2
|
2
|
52
|
|14.
|DS
|51
|- 2
|15.
|BMW
|49
|- 1
|16.
|
Nissan
|30
|- 1
|17.
|Volkswagen
|1
|1
|2
|31
|18.
|Mahindra
|28
|19.
|Lynk & Co
|
23
2 и 3
места
|23
|23
|дебют
|20.
|McLaren
|3
|22
|- 1
|21.
|Renault
|2
|21
|- 2
|22.
|Alpine
|2
|18
|- 1
|23.
|Aston Martin
|11
|17
|+ 1
|24.
|Peugeot
|14
|- 2
|25.
|NIO
|13
|- 2
|26.
|Alfa Romeo
|2
|11
|+ 4
|27.
|Opel
|10
|- 2
|Hummer
|10
|- 2
|
BAIC
|10
|- 2
|Borgward
|10
|- 2
|31.
|Dodge
|4
|- 1
|32.
|Mitsubishi
|3
|- 1
|33.
|ГАЗ
|2
|- 1
|Land Rover
|2
|- 1
|Cupra
|2
|дебют
|35.
|Jeep
|1
|- 1
* прим.: По итогам этапов WRC рейтинговые баллы начисляются не в соответствии с местом в итоговом протоколе, а в соответствии с количеством набранных пилотом очков. На Ралли Италия Тьери Невилль на Hyundai финишировал третьим, но получил 5 дополнительных баллов за лучшее время на призовом спецучастке. И набрал за гонку 20 очков - на 2 больше, чем финишировавший вторым Элфин Эванс на Toyota.
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