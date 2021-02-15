Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: Ford и Chevrolet начинают погоню за лидерами
Два американских бренда стали главными «бенефициарами» единственной «рейтинговой» гонки минувшего уик-энда
Всемирно известные автомобильные марки продолжают сражения не только на гоночных трассах – но и в нашем рейтинге, который к концу сезона поможет нам определить самый успешный гоночный автобренд 2021 года.
В минувшие выходные внимание поклонников автоспорта было приковано к трассе в американской Дайтоне, где прошла 500-мильная гонка. Это не только первый этап чемпионата NASCAR и просто легендарная гонка, но и единственная гонка прошлых выходных, результаты которой учитывались при пересчете нашего рейтинга.
Культовый статус соревнования во Флориде достойно отражен в алгоритме подсчета. Во-первых, «Дайтона-500» – единственный этап NASCAR, который мы учитываем (т.к. основой для рейтинга становятся результаты глобальных турниров, чемпионатов или кубков мира). Во-вторых, результаты гонки умножаются на весьма высокий коэффициент 3 – это значит, к примеру, что при прочих равных успех в этом заезде принесет в три раза больше баллов, чем на этапе Формулы 1.
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В NASCAR в последние годы представлены три марки – Ford, Chevrolet и Toyota. Еще до начала уик-энда было понятно, что японская марка сохранит уверенное лидерство, даже если полностью провалит гонку на легендарном овале (первые рейтинговые баллы мы начислили по итогам «Дакара» – и все четыре с небольшим недели, прошедшие с того времени, Toyota находится на первой строчке). А вот у американских брендов были определенные шансы изменить ситуацию в первой тройке. К примеру, финишируй автомобили Ford на 1-й, 2-й и 4-й позициях – и «голубой овал» оттеснил бы Mini (чьи 188 баллов, напомним, были набраны благодаря 1-му и 3-му местам на «Дакаре») со второй строчки.
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Но на деле в первой пятерке оказались только две машины Ford – и хотя марка разом увеличила свой очковый счет в 6 раз, она осталась на третьей строчке. А вот Chevrolet, хоть и набрала меньше баллов, переместилась с 5-го места на 4-е.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 8 февраля 2021 года
|Баллы
|Баллы за уик-энд
|Достижения за уик-энд
|1.
|Toyota
|321
|22
|2.
|Mini
|188
|3.
|Ford
|127
|106
|Победа в «Дайтоне-500»
|4.
|Chevrolet
|108
|94
|2-е и 3-е места в «Дайтоне-500»
|5.
|Citroen
|15
|6.
|Hyundai
|12
|7.
|Skoda
|11
|8.
|Peugeot
|10
|Renault
|10
|Opel
|10
|Hummer
|10
|BAIC
|10
|Borgward
|10
|14.
|BMW
|9
|15.
|Volkswagen
|5
|16.
|Dodge
|4
|17.
|ГАЗ
|2
|18.
|Nissan
|1
|Mitsubishi
|1
Следующего обновления рейтинга придется ждать две недели – зато в последние выходные февраля впервые за недолгую историю нашего проекта пройдут сразу два «рейтинговых» соревнования. Чемпионат мира по ралли продолжится гонкой в северной Финляндии, а на улицах столицы Чили стартует очередной сезон Формулы Е. Это значит, что таблицу пополнят сразу несколько знаменитых марок: к примеру, Audi, Porsche – и, конечно, Mercedes, от которой можно ждать стремительного прорыва в число лидеров рейтинга. Как вступление новых игроков изменит ситуацию, мы обязательно расскажем через понедельник.
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