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Рейтинг Motorsport.com: Ford и Chevrolet начинают погоню за лидерами

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Рейтинг Motorsport.com: Ford и Chevrolet начинают погоню за лидерами

Два американских бренда стали главными «бенефициарами» единственной «рейтинговой» гонки минувшего уик-энда

Всемирно известные автомобильные марки продолжают сражения не только на гоночных трассах – но и в нашем рейтинге, который к концу сезона поможет нам определить самый успешный гоночный автобренд 2021 года.

В минувшие выходные внимание поклонников автоспорта было приковано к трассе в американской Дайтоне, где прошла 500-мильная гонка. Это не только первый этап чемпионата NASCAR и просто легендарная гонка, но и единственная гонка прошлых выходных, результаты которой учитывались при пересчете нашего рейтинга.

Культовый статус соревнования во Флориде достойно отражен в алгоритме подсчета. Во-первых, «Дайтона-500» – единственный этап NASCAR, который мы учитываем (т.к. основой для рейтинга становятся результаты глобальных турниров, чемпионатов или кубков мира). Во-вторых, результаты гонки умножаются на весьма высокий коэффициент 3 – это значит, к примеру, что при прочих равных успех в этом заезде принесет в три раза больше баллов, чем на этапе Формулы 1.

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В NASCAR в последние годы представлены три марки – Ford, Chevrolet и Toyota. Еще до начала уик-энда было понятно, что японская марка сохранит уверенное лидерство, даже если полностью провалит гонку на легендарном овале (первые рейтинговые баллы мы начислили по итогам «Дакара» – и все четыре с небольшим недели, прошедшие с того времени, Toyota находится на первой строчке). А вот у американских брендов были определенные шансы изменить ситуацию в первой тройке. К примеру, финишируй автомобили Ford на 1-й, 2-й и 4-й позициях – и «голубой овал» оттеснил бы Mini (чьи 188 баллов, напомним, были набраны благодаря 1-му и 3-му местам на «Дакаре») со второй строчки. 

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Но на деле в первой пятерке оказались только две машины Ford – и хотя марка разом увеличила свой очковый счет в 6 раз, она осталась на третьей строчке. А вот Chevrolet, хоть и набрала меньше баллов, переместилась с 5-го места на 4-е.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 8 февраля 2021 года

    Баллы Баллы за уик-энд Достижения за уик-энд
1. Japan Toyota 321 22  
2. United Kingdom Mini 188    
3. United States Ford 127 106 Победа в «Дайтоне-500»
4. United States Chevrolet 108 94 2-е и 3-е места в «Дайтоне-500» 
5. France Citroen 15    
6. Korea, Republic ofHyundai 12    
7. Czech Republic Skoda 11    
8. France Peugeot 10    
  France Renault 10    
  Germany Opel 10    
  United States Hummer 10    
  China BAIC 10    
  China Borgward 10    
14. Germany BMW 9    
15. Germany Volkswagen 5    
16. United States Dodge 4    
17. Russian Federation ГАЗ 2    
18. Japan Nissan 1    
  Japan Mitsubishi 1    

Следующего обновления рейтинга придется ждать две недели – зато в последние выходные февраля впервые за недолгую историю нашего проекта пройдут сразу два «рейтинговых» соревнования. Чемпионат мира по ралли продолжится гонкой в северной Финляндии, а на улицах столицы Чили стартует очередной сезон Формулы Е. Это значит, что таблицу пополнят сразу несколько знаменитых марок: к примеру, Audi, Porsche – и, конечно, Mercedes, от которой можно ждать стремительного прорыва в число лидеров рейтинга. Как вступление новых игроков изменит ситуацию, мы обязательно расскажем через понедельник.  

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