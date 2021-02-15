Всемирно известные автомобильные марки продолжают сражения не только на гоночных трассах – но и в нашем рейтинге, который к концу сезона поможет нам определить самый успешный гоночный автобренд 2021 года.

В минувшие выходные внимание поклонников автоспорта было приковано к трассе в американской Дайтоне, где прошла 500-мильная гонка. Это не только первый этап чемпионата NASCAR и просто легендарная гонка, но и единственная гонка прошлых выходных, результаты которой учитывались при пересчете нашего рейтинга.

Культовый статус соревнования во Флориде достойно отражен в алгоритме подсчета. Во-первых, «Дайтона-500» – единственный этап NASCAR, который мы учитываем (т.к. основой для рейтинга становятся результаты глобальных турниров, чемпионатов или кубков мира). Во-вторых, результаты гонки умножаются на весьма высокий коэффициент 3 – это значит, к примеру, что при прочих равных успех в этом заезде принесет в три раза больше баллов, чем на этапе Формулы 1.

В NASCAR в последние годы представлены три марки – Ford, Chevrolet и Toyota. Еще до начала уик-энда было понятно, что японская марка сохранит уверенное лидерство, даже если полностью провалит гонку на легендарном овале (первые рейтинговые баллы мы начислили по итогам «Дакара» – и все четыре с небольшим недели, прошедшие с того времени, Toyota находится на первой строчке). А вот у американских брендов были определенные шансы изменить ситуацию в первой тройке. К примеру, финишируй автомобили Ford на 1-й, 2-й и 4-й позициях – и «голубой овал» оттеснил бы Mini (чьи 188 баллов, напомним, были набраны благодаря 1-му и 3-му местам на «Дакаре») со второй строчки.

Но на деле в первой пятерке оказались только две машины Ford – и хотя марка разом увеличила свой очковый счет в 6 раз, она осталась на третьей строчке. А вот Chevrolet, хоть и набрала меньше баллов, переместилась с 5-го места на 4-е.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 8 февраля 2021 года

Баллы Баллы за уик-энд Достижения за уик-энд 1. Toyota 321 22 2. Mini 188 3. Ford 127 106 Победа в «Дайтоне-500» 4. Chevrolet 108 94 2-е и 3-е места в «Дайтоне-500» 5. Citroen 15 6. Hyundai 12 7. Skoda 11 8. Peugeot 10 Renault 10 Opel 10 Hummer 10 BAIC 10 Borgward 10 14. BMW 9 15. Volkswagen 5 16. Dodge 4 17. ГАЗ 2 18. Nissan 1 Mitsubishi 1 Следующего обновления рейтинга придется ждать две недели – зато в последние выходные февраля впервые за недолгую историю нашего проекта пройдут сразу два «рейтинговых» соревнования. Чемпионат мира по ралли продолжится гонкой в северной Финляндии, а на улицах столицы Чили стартует очередной сезон Формулы Е. Это значит, что таблицу пополнят сразу несколько знаменитых марок: к примеру, Audi, Porsche – и, конечно, Mercedes, от которой можно ждать стремительного прорыва в число лидеров рейтинга. Как вступление новых игроков изменит ситуацию, мы обязательно расскажем через понедельник.