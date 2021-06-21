Рейтинг Motorsport.com: Audi обогнала Ferrari

Автомобильные марки продолжают сражение между собой в престижных гоночных турнирах – а мы продолжаем приводить их успехи к общему знаменателю в рамках рейтинга Motorsport.com.

Еще до начала очередного уик-энда можно было предсказать, что наибольшее количество баллов по итогам выходных наберет Mercedes. Ведь за субботу и воскресенье состоялись Гран При Формулы 1 и сразу две гонки Формулы Е – а в обоих чемпионатах немецкий бренд добывает баллы не только с помощью заводских команд, но и благодаря клиентам, покупающим у Mercedes силовые установки.

К примеру, в эти выходные на этапе электрического чемпионата в мексиканской Пуэбле пилоты заводского коллектива не смогли подняться выше 7-го места, а значит – без помощи клиентов могли рассчитывать лишь на утешительные 4 балла за сам факт выхода на старт. Однако на помощь пришел Эдоардо Мортара из команды Venturi, выигравший одну из гонок и позволивший Mercedes набрать 29 очков.

Всего же бренд из Штутгарта набрал шесть десятков баллов, которые ему очень пригодятся в борьбе с Toyota за лидерство в рейтинге. В следующие выходные эта борьба продолжится: Mercedes примет участие в гонке Формулы 1 в Австрии, а раллийная команда Toyota – в Ралли Сафари, вернувшемся в календарь чемпионата мира после долгой паузы.

Что же касается остальных участников, то максимального прогресса в эти выходные добилась Audi: дубль в одной из гонок Формулы Е позволил ингольщтадтцам отыграть у соперников сразу четыре позиции.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 21 июня 2021 года

Марка Баллы за Ф1 Баллы за ФЕ Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 628 2. Mercedes 32 2-е место 29 Победа (мотор) 61 519 3. Honda 30 1-е и 3-е места 30 273 4. Mini 232 5. Chevrolet 169 6. Ford 162 7. Hyundai 124 8. Skoda 109 9. Audi 54 Дубль 54 106 + 4 10. Ferrari 2 2 98 - 1 11. Jaguar 4 4 92 - 1 12. Porsche 14 2-е место 81 - 1 13. BMW 14 14 65 + 2 14. DS 4 4 55 15. Citroen 53 - 3 16. Nissan 9 9 52 17. Mahindra 9 9 37 + 1 18. Volkswagen 31 - 1 19. McLaren 5 5 27 + 1 20. Lynk & Co 23 - 1 Renault 2 2 23 + 1 Alpine 2 2 23 + 1 23. Aston Martin 2 2 19 24. Peugeot 14 25. NIO 13 Alfa Romeo 2 2 13 + 2 27. Hummer 12 - 1 28. Opel 10 BAIC 10 Borgward 10 31. Dodge 4 ГАЗ 2 2 4 33. Mitsubishi 3 34. Land Rover 2 Cupra 2 35. Jeep 1