Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: Audi обогнала Ferrari
Mercedes возобновил погоню за Toyota, но по-прежнему отстает больше чем на 100 баллов
Автомобильные марки продолжают сражение между собой в престижных гоночных турнирах – а мы продолжаем приводить их успехи к общему знаменателю в рамках рейтинга Motorsport.com.
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Еще до начала очередного уик-энда можно было предсказать, что наибольшее количество баллов по итогам выходных наберет Mercedes. Ведь за субботу и воскресенье состоялись Гран При Формулы 1 и сразу две гонки Формулы Е – а в обоих чемпионатах немецкий бренд добывает баллы не только с помощью заводских команд, но и благодаря клиентам, покупающим у Mercedes силовые установки.
К примеру, в эти выходные на этапе электрического чемпионата в мексиканской Пуэбле пилоты заводского коллектива не смогли подняться выше 7-го места, а значит – без помощи клиентов могли рассчитывать лишь на утешительные 4 балла за сам факт выхода на старт. Однако на помощь пришел Эдоардо Мортара из команды Venturi, выигравший одну из гонок и позволивший Mercedes набрать 29 очков.
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Всего же бренд из Штутгарта набрал шесть десятков баллов, которые ему очень пригодятся в борьбе с Toyota за лидерство в рейтинге. В следующие выходные эта борьба продолжится: Mercedes примет участие в гонке Формулы 1 в Австрии, а раллийная команда Toyota – в Ралли Сафари, вернувшемся в календарь чемпионата мира после долгой паузы.
Что же касается остальных участников, то максимального прогресса в эти выходные добилась Audi: дубль в одной из гонок Формулы Е позволил ингольщтадтцам отыграть у соперников сразу четыре позиции.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 21 июня 2021 года
|Марка
|
Баллы
за Ф1
|
Баллы
за ФЕ
|
Баллы
за
уик-энд
|
Всего
баллов
|
Измен-е
позиции
|1.
|Toyota
|628
|2.
|Mercedes
|
32
2-е место
|
29
Победа (мотор)
|61
|519
|3.
|Honda
|
30
1-е и 3-е места
|30
|273
|4.
|Mini
|
|232
|5.
|Chevrolet
|169
|6.
|Ford
|162
|7.
|Hyundai
|124
|8.
|Skoda
|109
|9.
|Audi
|
|
54
Дубль
|54
|
106
|+ 4
|10.
|Ferrari
|2
|2
|98
|- 1
|11.
|Jaguar
|4
|4
|92
|- 1
|12.
|Porsche
|
|
14
2-е место
|81
|- 1
|13.
|BMW
|14
|14
|65
|+ 2
|14.
|DS
|4
|4
|55
|15.
|Citroen
|53
|- 3
|16.
|
Nissan
|
|
9
|9
|52
|17.
|Mahindra
|9
|9
|37
|+ 1
|18.
|Volkswagen
|31
|- 1
|19.
|McLaren
|5
|5
|27
|+ 1
|20.
|Lynk & Co
|23
|- 1
|Renault
|2
|2
|23
|+ 1
|Alpine
|2
|2
|23
|+ 1
|23.
|Aston Martin
|2
|2
|19
|24.
|Peugeot
|14
|25.
|NIO
|13
|Alfa Romeo
|2
|2
|13
|+ 2
|27.
|Hummer
|12
|- 1
|28.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|Borgward
|10
|31.
|Dodge
|4
|ГАЗ
|2
|2
|4
|33.
|Mitsubishi
|3
|34.
|Land Rover
|2
|Cupra
|2
|35.
|Jeep
|1