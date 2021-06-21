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Рейтинг Motorsport.com: Audi обогнала Ferrari

Mercedes возобновил погоню за Toyota, но по-прежнему отстает больше чем на 100 баллов

Рейтинг Motorsport.com: Audi обогнала Ferrari

Автомобильные марки продолжают сражение между собой в престижных гоночных турнирах – а мы продолжаем приводить их успехи к общему знаменателю в рамках рейтинга Motorsport.com. 

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Еще до начала очередного уик-энда можно было предсказать, что наибольшее количество баллов по итогам выходных наберет Mercedes. Ведь за субботу и воскресенье состоялись Гран При Формулы 1 и сразу две гонки Формулы Е – а в обоих чемпионатах немецкий бренд добывает баллы не только с помощью заводских команд, но и благодаря клиентам, покупающим у Mercedes силовые установки. 

К примеру, в эти выходные на этапе электрического чемпионата в мексиканской Пуэбле пилоты заводского коллектива не смогли подняться выше 7-го места, а значит – без помощи клиентов могли рассчитывать лишь на утешительные 4 балла за сам факт выхода на старт. Однако на помощь пришел Эдоардо Мортара из команды Venturi, выигравший одну из гонок и позволивший Mercedes набрать 29 очков.  

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Всего же бренд из Штутгарта набрал шесть десятков баллов, которые ему очень пригодятся в борьбе с Toyota за лидерство в рейтинге. В следующие выходные эта борьба продолжится: Mercedes примет участие в гонке Формулы 1 в Австрии, а раллийная команда Toyota – в Ралли Сафари, вернувшемся в календарь чемпионата мира после долгой паузы.  

Что же касается остальных участников, то максимального прогресса в эти выходные добилась Audi: дубль в одной из гонок Формулы Е позволил ингольщтадтцам отыграть у соперников сразу четыре позиции.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 21 июня 2021 года

  Марка

Баллы

за Ф1

Баллы 

за ФЕ

Баллы

за

уик-энд 

Всего

баллов

Измен-е

позиции
1. Japan Toyota       628  
2. Germany Mercedes

32

2-е место

29

Победа (мотор)

 61 519  
3. Japan Honda

30

1-е и 3-е места

   30 273  
4. United Kingdom Mini

 

     232  
5. United States Chevrolet       169  
6. United States Ford       162  
7. Korea, Republic of Hyundai       124  
8. Czech Republic Skoda       109  
9. Germany Audi

 

54

Дубль 

 54

106

 + 4
10. Italy Ferrari   2 2 98 - 1
11. United Kingdom Jaguar   4 4 92 - 1
12. Germany Porsche

 

14

2-е место

   81 - 1
13. Germany BMW   14 14 65 + 2
14. France DS   4 4 55  
15. France Citroen       53 - 3
16.

Japan Nissan

 

9

 9 52  
17. India Mahindra    9 9 37 + 1
18. Germany Volkswagen       31 - 1
19. United Kingdom McLaren 5   5 27 + 1
20. China Lynk & Co        23 - 1
  France Renault 2   2 23 + 1
  France Alpine 2   2 23 + 1
23. United Kingdom Aston Martin 2   2 19  
24. France Peugeot       14  
25. China NIO       13  
  Italy Alfa Romeo   2 2 13 + 2
27. United States Hummer       12 - 1
28. Germany Opel       10  
 

China BAIC

       10  
  China Borgward       10  
31. United States Dodge       4  
  Russian Federation ГАЗ   2 2 4  
33. Japan Mitsubishi       3  
34. United Kingdom Land Rover       2  
  Spain Cupra       2  
35. United States Jeep       1  

 

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