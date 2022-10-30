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Общая информация / Гоночные игры FIA Новость

Протеже Mercedes принес Италии победу на Гоночных играх FIA

Победа Андреа Кими Антонелли в Формуле 4 позволила итальянцам переиграть сборную Франции в Ле-Кастелле

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Протеже Mercedes принес Италии победу на Гоночных играх FIA
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После дебюта в 2019 году, когда победителем самой первой «гоночной Олимпиады» стали представители России, эти соревнования на два года взяли паузу из-за коронавируса. Возвращение оказалось солидным и масштабным – четырехдневные соревнования на трассе Поля Рикара собрали 475 участников из 72 национальных сборных, заезды прошли в 16 дисциплинах.

К вечеру субботы в медальном зачете лидировали хозяева трассы: французы победили в трех видах программы. Но финальный день не принес им больше ни одного «золота», что дало шанс соперникам. 

Бельгия, Германия и Италия бросились в погоню, и в итоге решающей оказалась гонка Формулы 4. Юный протеже Mercedes Андреа Кими Антонелли, который в квалификации попал в аварию и повредил запястье, одержал в ней победу – принеся итальянцам третье «золото», а с ним и общую победу по большему числу вторых мест.  

Все могло сложиться иначе, если бы француз Жюль Каранта, который стал сильнейшим в картинговом заезде среди юниоров, не получил штраф. Сильнейшим в итоге стал Андреас Карденас из Перу. 

«Взрослая» картинговая гонка началась с грандиозной аварии на первом круге, после которой из борьбы выбыли 11 из 30 стартовавших пилотов. Сильнейшим в итоге стал Элли Голдстейн из команды Бельгии. 

Audi RS3 LMS №16, сборная Бельгии: Жиль Магнус, Туринг

Audi RS3 LMS №16, сборная Бельгии: Жиль Магнус, Туринг

Фото: SRO

Это было уже второе «золото» бельгийской сборной. Так как позже по ходу дня представителям этой страны предстояло стартовать с поулов в Туринге и GT Sprint, это делало шансы сборной на общую победу весьма осязаемыми.

Но Бельгия проиграла обе гонки. Жиль Магнус сошел в Туринге уже после первого круга: на его Audi срезало привод. Сильнейшим в гонке стал голландский ветеран Том Коронель. 

Для Дриса Вантхора в GT гонка тоже не задалась, и с поула он финишировал только пятым. Победу одержал Мэтт Кэмпбелл – это было первое «золото» австралийцев, – а второе место Мирко Ботролотти окончательно закрепило победу итальянцев в общем зачете.

Porsche 911 GT3 R №4, сборная Австралии: Мэтт Кэмпбелл, Кубок GT Sprint

Porsche 911 GT3 R №4, сборная Австралии: Мэтт Кэмпбелл, Кубок GT Sprint

Фото: SRO

Бельгия стала третьей, а четветрую позицию поделили немецкая и голландская сборные. Первая одержала две победы в слаломе, вторая стала сильнейшей в ралли и автослаломе. 

Лидером по общему количеству медалей оказалась Испания: ее спортсмены четырежды финишировали на втором месте и столько же раз – на третьем. Но хотя бы раз стать сильнейшими им так и не удалось. 

Всего победить в гонках смогли представители десяти стран, а на подиум поднимались гонщики и гонщицы из 25 разных команд. В этот список вошли даже «негоночные» Шри-Ланка и Кувейт.

Участник российской серии RDS Кристапс Блушс принес Латвии победу в дрифте, сборная Грузии финишировала третьей в автослаломе, а Эстония завоевала «бронзу» в одном из раллийных классов.

Следующие Гоночные игры пройдут в 2024 году в Валенсии.

Участники гоночных игр 2022 года

Участники гоночных игр 2022 года

Фото: SRO

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