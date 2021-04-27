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Проект Motorsport.tv Live выходит в эфир с командой из четырех известных ведущих

Названы имена ведущих Motorsport.tv Live, которые будут сообщать зрителями последние новости из мира гонок

Проект Motorsport.tv Live выходит в эфир с командой из четырех известных ведущих

Лондон, 27 апреля 2021 года: На неделе, когда зрители смогли увидеть первые выпуски программы Motorsport.tv Live, на роль ведущих программы были утверждены Диана Бинкс, Крис Маккарти, Рэйчел Дауни и Брин Лукас. Главным продюсером проекта назначен Джейсон Свейлз – специалист с большим опытом работы на радио и в телевизионной группе Формулы 1.

Четверо ведущих будут выходить в эфир из студии Motorsport.tv в Лондоне и по очереди будут сниматься в новостных выпусках. На этой неделе выпуски выходят в эфир в, полдень, три часа дня и шесть часов времени по московскому времени. С появлением второй студии в Майами часто выхода выпусков будет увеличена.

Motorsport.tv Live будет сообщать зрителям последние новости со всего мира с использованием принадлежащей Motorsport Network’s OTT-платформы Motorsport.tv – при этом наиболее яркие эпизоды можно будет увидеть на сайтах Motorsport.com, Autosport.com и Motor1.com.

Являясь органичной частью усилий Motorsport Network по освещению событий в мировом автоспорте и автопроме, новый проект рассказывает о наиболее важных событиях в сфере гонок, уделяя особое внимание таким событиям как Формула 1, Формула Е, «24 часа Ле-Мана», NASCAR и IndyCar – но не игнорируя и наиболее яркие события, которые имеют место в других дисциплинах и соревнованиях

У каждого из ведущих есть свой уникальный опыт освещения соревнований и ведения мероприятий в прямом эфире.

Диана Бинкс имеет огромный опыт работы на пит-лейне – особо стоит выделить запись больше чем 100 интервью во время 22-часовой смены на гонке «24 часа Ле-Мана». На счету Дианы также работа в прямом эфире каналов Speed TV, Motors TV и Sky Sports, ведение реалити-шоу «Хочешь быть пилотом Ф1?» плюс глубокие знания таких турниров как Формула Е, британская Ф3, BTCC и британский Супербайк.

Крис Маккарти начал свою карьеру в гонках как их участник. Это позволяет ему быть особенно ценным комментатором и ведущих спортивных соревнований. Работать комментаторов он начал на британских, европейских и мировых турнирах по картингу – после чего переключился на кибергонки, гонки формул и заезды GT. Ранее он уже работал на проектах Motorsport Network – в частности, на виртуальных «24 часах Ле-Мана». Также у Криса есть опыт работы на чемпионате мира по гонкам на выносливость, Формуле Е, BTCC, финалах FIA GT и мероприятии Rok the Rio в Лас-Вегасе.

Специализируясь на спорте и гаджетах, Рэйчел Дауни обогатит команду своим особым опытом. Рэйчел приобрела немалый опыт в роли телекорреспондента, работая на Chelsea TV, Arise News, входя в состав медиа-групп Sahara Force India Formula One Team и Гран При Великобритании. Также она работала в роли корреспондента на пит-лейне на многих гонках и чемпионатах, в т.ч. «24 часах Ле-Мана».

Несмотря на прекращение своего постоянного сотрудничества с каналом Sky Брин Лукас остался ведущим одного из телешоу на канале, а также посвятил немало времени работе перед камерой в проекте Supercasino. Благодаря своей страсти к автоспорту Брин стал ведущим множества мероприятий, включая фестиваль в Гудвуде, турнир TCR UK, выставку Autosport International, Goodwood Festival of Speed, соревнования Dunlop Touring Car Trophy, Super Formula и финал кибертурнира Le Mans Esports Series Final. За пределами гоночной сферы Брин известен как ведущий благотворительного матча по регби между сборными Оксфорда и Кэмбриджа, первой в мире гонки Jet Suit Race, премий в сфере гонок и туризма и собственного сериала для велопутешественников City Guides.

Джейсон Свейлз возглавляет команду как главный продюсер. На его счету – 15-летний опыт работы в медиа-группе Ф1, а также на каналах BBC и NBC. Он работал продюсером трансляций Ф1 на BBC Radio 5 Live перед переходом на американский канал NBC в роли продюсера на этапах Ф1. С 2018 года он играл активную роль в медиа-группе Ф1, которая в эти годы существенно расширила присутствие на цифровых платформах, среди прочего запустив послегоночное шоу с Уиллом Бакстоном и программы на тему гоночной техники.

Диана Бинкс, ведущая Motorsport.tv Live: «Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде Motorsport TV Live и взбудоражена возможностью вести программу, которая будет рассказывать о самых разных событиях. Motorsport.com – очевидный выбор для тех, кто интересуется свежими новостями о гонках. Я не могу дождаться момента начала своей работы на новом проекте»,

Крис Маккарти, ведущий Motorsport.tv Live Presenter said: «Для меня настоящая честь быть частью команды Motorsport TV Live. Я работаю в гонках уже 7 лет – и для меня это настоящая страсть. Я начал выступать в гонках в 2008 году, а сейчас рассказывать о событиях в спорте, который я так люблю – работа мечты. Гонки – особенно динамичный спорт, и отслеживать развитие событий в нем – особенное удовольствие. Новая команда – просто фантастическая. И я уверен, это сразу же скажется на качестве наших программ».

Рэйчел Дауни, ведущая Motorsport.tv Live: «Мне всегда нравились гонки, и я считаю, что сейчас автоспорт переживает увлекательный период своей истории. Для меня быть частью столь впечатляющего проекта – просто здорово. Я горда тем, что вошла в команду и жду-не дождусь начала своей работы на проекте».

Брин Лукас, ведущий Motorsport.tv Live: «После того, как я провел немалую часть своей карьеры рассказывая об автогонках и работая на пит-лейне, я вдохновлен быть частью этого нового проекта. Было очевидно, что гонкам нужен был проект, который позволял бы в формате одного окна узнавать о последних событиях в гоночной сфере. И запуск Motorsport TV Live будет очень кстати для всей отрасли. Заодно это дает мне уважительную причину сидеть в выходные у телевизора, занимаясь «разработкой» новых тем».

Джейсон Свейлз, главный продюсер Motorsport.tv Live: «Всегда здорово быть в команде, запускающей новый проект. И этот случай – не исключение. Здорово, что поклонники гонок по всему миру смогут регулярно видеть выпуски новостей и получать последнюю информацию о событиях в самых разных сериях. Я сам являюсь поклонником множества гоночных серий – и понимаю, насколько сложно собрать информацию из разных источников. Здорово, что теперь пользователи смогут просто обратиться к Motorsport.tv Live».

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