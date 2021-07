Ведущий Уилл Бакстон присоединился к Motorsport.tv

Телеведущий и автоспортивный журналист Уилл Бакстон запускает эксклюзивное шоу This Week with Will Buxton на Motorsport.tv. Бакстон известен своей работой в паддоке Ф1 на протяжении более, чем 20 лет. Также он был ключевой фигурой в шоу Drive to Survive от Netflix.

This Week with Will Buxton должна продолжить успех YouTube-канала Бакстона, который за полгода собрал более 2 млн просмотров. Новое шоу будет рассказывать об автоспортивных новостях со всего мира. Также он будет отвечать на вопросы зрителей, заданные в прямом эфире, и вести дебаты с гостями передачи. Для большей интерактивности, в передаче будут использовать собственные видеосъемки зрителей.

Посмотреть 20 выпусков передачи можно будет на платформе Motorsport.tv, а также в специальных приложениях для Apple, Android, Fire TV, Roku и Chromecast. Части программы будут показаны на сайтах Motorsport.com и Autosport.com.

Бакстон стал еще одним приобретением команды Motorsport.tv, которую ранее пополнил, например, Хуан-Пабло Монтойя. Проведя два десятилетия в освещении Формулы 1, Бакстон стал одним из самых узнаваемых лиц и голосов чемпионата. Он начал работу журналиста в 2001 году, а затем стал официальным голосом серии GP2. Затем он стал работать в освещении Ф1 для телеканалов США.

Новая передача нацелена как на существующую аудиторию Бакстона в YouTube, так и на 61-миллионную аудиторию разных платформ Motorsport Network по всему миру.

«Пока я рос, журнал Autosport был моей библией, – рассказал Бакстон. – Из-за него я захотел стать журналистом, и был невероятно горд позже увидеть там свои тексты. И когда Джеймс Аллен спросил, не хочу ли я стать частью Motorsport Network, мне не потребовалось время на раздумья. А то, что концепцию со своего YouTube-канала я смог развить в полноценную телепередачу, стало вишенкой на торте».

«Страсть и опыт Уилла в автоспорте, а также успех его YouTube-шоу сделали его для нас идеальным партнером, – сказал директор Motorsport.tv Саймон Данкер. – This Week with Will Buxton предоставит фанатам взгляд изнутри на последние истории из мира гонок, а также интервью с ключевыми деятелями индустрии. И особенно нас радует то, что неотъемлемой частью передачи станут зрители».