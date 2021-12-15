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Представляем часы Motorsport Watches: страсть и производительность с точностью до секунды

Вот уже второе столетие мир гонок покоряет сердца миллионов болельщиков со всего мира. Здесь каждый найдет что-то свое – от невероятных скоростей Формулы 1 до захватывающих маневров MotoGP

Представляем часы Motorsport Watches: страсть и производительность с точностью до секунды

Проведя в этой потрясающей сфере более 20 лет, сеть Motorsport Network рада представить часы Motorsport Watches, которые обеспечат прямую связь поклонников гонок с событиями на трассе.

· Часы созданы с особой тщательностью, чтобы создать полноценное ощущение гонок, в которых может участвовать любой желающий.

· Каждый экземпляр рассказывает свою собственную историю, делая акцент на восхитительных машинах из самых культовых периодах гоночной истории – и тех героях, что сидели за их рулем.

· Метод проб и ошибок в мире, где ставки очень высоки, привел к появлению бренда для тех, кто твердо стоит на ногах и остается в душе гонщиком, не готовым отказаться от стремления к совершенству.

· Наши часы изготовлены с особым вниманием, чтобы каждая их деталь соответствовала нашему лозунгу: «Страсть и производительность с точностью до секунды!». Он отражает любовь, страсть и преданность, которые мы испытываем к миру гонок и его фанатам со всего мира.

Представляем часы Motorsport Watches: страсть и производительность с точностью до секунды

Представляем часы Motorsport Watches: страсть и производительность с точностью до секунды

Мы устанавливаем новый стиль гонок. Вы можете приобрести часы из потрясающей новой коллекции онлайн на motorsportwatches.com, а также подписаться на нас в Facebook и Instagram.

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Наш рейтинг: кто же стал гоночной маркой года – Toyota или Mercedes?
Предыдущая новость

Наш рейтинг: кто же стал гоночной маркой года – Toyota или Mercedes?
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Представляем часы Motorsport Watches: страсть и производительность с точностью до секунды
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