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Победитель «гоночной Олимпиады» протестировал Центр контраварийной подготовки трассы «Игора Драйв»

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Победитель «гоночной Олимпиады» протестировал Центр контраварийной подготовки трассы «Игора Драйв»

Победитель FIA Motorsport Games 2019 года и вице-чемпион РСКГ минувшего сезона Клим Гаврилов протестировал возможности Центра контраварийной подготовки на «Игоре Драйв» и дал несколько советов по управлению автомобилем в сложных погодных условиях

С началом ночных заморозков аварийная обстановка на дорогах обостряется. Несмотря на то, что прохождение дополнительного обучения по управлению автомобилем в осеннее и зимнее время не является обязательным, оно может стать полезным и для начинающих, и для опытных водителей. Центр контраварийной подготовки «Игора Драйв» поможет получить недостающие навыки и знания в безопасной обстановке и под наблюдением опытных инструкторов.

«Я как гонщик давно хотел сюда попасть, потому что это всегда интересно попробовать себя в чём-то новом, – рассказал о своих впечатлениях Клим Гаврилов. – В Центре контраварийной подготовки можно отточить все навыки. Особенно это важно для водителей, которые только начинают, но будет полезно даже опытным пилотам. Уверен, они тоже найдут для себя здесь что-то новое, что-то потренируют, что-то отточат».

Гонщик также поделился советами по выходу из заноса: «На автомобиле с передним приводом при возникновении заноса более опытные водители могут держать руль в том же положении и чуть-чуть добавить газ. Передний привод имеет свойство вытягивать машину. Если на машине задний привод, то нужно действовать немного сложнее – руль выворачивается в сторону заноса, добавляется немного газа, таким образом можно скорректировать положение автомобиля».

При возникновении экстренных ситуаций важно не только знать, как правильно действовать, но и уметь быстро ориентироваться, чтобы предпринять необходимые меры. Скорость реакции приходит только с опытом, который можно получить в Центре контраварийной подготовки «Игора Драйв».

Комплекс «Игора Драйв» предоставляет целый ряд услуг для профессиональных гонщиков, выступающих в различных дисциплинах, любителей автоспорта и автомобилей. Возможности, предоставленные автодромом, дают толчок развитию не только профессионального автоспорта в России, но и автомобильной культуры в целом. Это позволяет повышать уровень подготовки автомобилистов на дороге и способствовать безопасности дорожного движения.

Масштаб комплекса «Игора Драйв» привлекает широкую аудиторию. Благодаря российским и международным соревнованиям, увеличивается внешний и внутренний туристический поток. Это способствует социальному и экономическому развитию региона во многих сферах. Один из других аспектов работы комплекса, который положительно влияет на ситуацию в регионе – это появление новых рабочих мест – как постоянных, так и сезонных.  

«Основная задача комплекса «Игора Драйв» – не только проводить международные и национальные соревнования, но и сделать автоспорт по-настоящему популярным в России. Наша деятельность также оказывает положительное социально-экономическое влияние на область, – отмечает Ян Полек, генеральный директор «Игора Драйв». – Крупные мероприятия, которые будут проходить на «Игоре Драйв», привлекут большую аудиторию. Это безусловно даст импульс и развитие региону. Не стоит забывать, что любой крупный проект – это всегда появление новых рабочих мест. Среди наших сотрудников не только жители Санкт-Петербурга, но и жители близлежащих населённых пунктов Приозерского района».  

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