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Перенос Олимпиады заставил Дзанарди задуматься о своем участии в ней

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Перенос Олимпиады заставил Дзанарди задуматься о своем участии в ней
Автор:
15 апр. 2020 г., 08:47

По словам итальянского пилота и паралимпийца, он уже не молод, и лишний год заметно снизит его шансы на успех. Однако он все же нацеливается на борьбу

Алекс Дзанарди, потерявший в аварии на этапе серии CART в 2001 году обе ноги, не только смог продолжить гоночную карьеру, но и нашел себя в соревнованиях на ручных велосипедах. В его активе десять побед на чемпионатах мира и четыре золотых олимпийских медали – по две из Рио-2012 и Лондона-2016.

Итальянец нацеливался стартовать и этим летом в Токио, однако из-за мировой эпидемии игры отложили на год – а вместе с ними и соревнования паралимпийцев. 

Дзанарди сейчас 53 года, и вынужденная пауза, по его словам, неизбежно понижает шансы атлета в сражении с соперниками. 

«В спортивном плане я сейчас похож на собаку, у меня один год считается за семь, – написал Дзанарди на своем сайте. – И без того было бы просто чудом, если бы я смог добиться своих целей в Токио незадолго до 54-летия. А на год позже, когда мне будет почти 55, все станет гораздо сложнее». 

Он добавил: «Если говорить о желании, его хоть отбавляй. Но посмотрим, как все будет развиваться. До недавнего времени приготовления к Токио оставались для меня самой главной задачей. Теперь я вынужден буду все переосмыслить. Но с тем, чтобы ставить себе цели, у меня никогда не было проблем».

В сезоне-2019 Дзанарди выступил на BMW в «24 часах Дайтоны» и совместных заездах DTM и Super GT.

Alessandro Zanardi

Алекс Дзанарди на трассе паралимпийской велогонки в Рио

Фото: BMW

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Серия Общая информация
Пилоты Алекс Дзанарди
Автор Марио Фрицше

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