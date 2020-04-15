Перенос Олимпиады заставил Дзанарди задуматься о своем участии в ней
По словам итальянского пилота и паралимпийца, он уже не молод, и лишний год заметно снизит его шансы на успех. Однако он все же нацеливается на борьбу
Алекс Дзанарди, потерявший в аварии на этапе серии CART в 2001 году обе ноги, не только смог продолжить гоночную карьеру, но и нашел себя в соревнованиях на ручных велосипедах. В его активе десять побед на чемпионатах мира и четыре золотых олимпийских медали – по две из Рио-2012 и Лондона-2016.
Итальянец нацеливался стартовать и этим летом в Токио, однако из-за мировой эпидемии игры отложили на год – а вместе с ними и соревнования паралимпийцев.
Дзанарди сейчас 53 года, и вынужденная пауза, по его словам, неизбежно понижает шансы атлета в сражении с соперниками.
«В спортивном плане я сейчас похож на собаку, у меня один год считается за семь, – написал Дзанарди на своем сайте. – И без того было бы просто чудом, если бы я смог добиться своих целей в Токио незадолго до 54-летия. А на год позже, когда мне будет почти 55, все станет гораздо сложнее».
Он добавил: «Если говорить о желании, его хоть отбавляй. Но посмотрим, как все будет развиваться. До недавнего времени приготовления к Токио оставались для меня самой главной задачей. Теперь я вынужден буду все переосмыслить. Но с тем, чтобы ставить себе цели, у меня никогда не было проблем».
В сезоне-2019 Дзанарди выступил на BMW в «24 часах Дайтоны» и совместных заездах DTM и Super GT.
Алекс Дзанарди на трассе паралимпийской велогонки в Рио
Фото: BMW
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|Алекс Дзанарди
|Автор
|Марио Фрицше
Перенос Олимпиады заставил Дзанарди задуматься о своем участии в ней
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