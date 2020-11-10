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Шоу «Горячие гонки» на «Моторспорт.ТВ» - объявляем читателя, который получит супер-подарок от Hot Wheels

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Шоу «Горячие гонки» на «Моторспорт.ТВ» - объявляем читателя, который получит супер-подарок от Hot Wheels

Сражение игрушечных болидов на трассе с рампой для мертвой петли оказалось не менее увлекательным, чем настоящие гонки

Главной премьерой осени на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ» стало шоу «Горячие гонки». По ходу восьми выпусков за победу в захватывающей гоночной битве сражались игрушечные болиды знаменитой марки Hot Wheels.

Да, они гораздо меньше настоящих гоночных машин, для движения используют исключительно силу земного притяжения, а названия вроде «Мотозавр» или «Пончик-дрифтер» мало что говорят фанатам автоспорта. Зато на трассе для телесоревнований нашлось место рампе для выполнения самой настоящей мертвой петли – где вы такое увидите на настоящих автодромах? А в отсутствие гонщиков вылеты с трассы и перевороты не угрожали ничьему здоровью.

Все восемь выпусков шоу можно прямо сейчас посмотреть на специальной странице видеоплатформы «Моторспорт.ТВ». Если же вам не терпится прямо сейчас узнать, какой из бестселлеров Hot Wheels стал самым быстрым – смотрите финальный выпуск. В нем за звание лучшего из лучших среди прочих боролись «Карбонатор» в виде бутылки газировки и «Тостер на колесах» с двумя ломтями хлеба на крыше.

 

 

Неделю назад мы попросили читателей поделиться своими впечатлениями от шоу – и пообещали подарить одному из участников опроса набор Hot Wheels Track Builder – настоящий автодром для домашних гонок. В итоге жребий определил, что счастливчиком стал читатель (или читательница), оставивший в качестве контакта почту d******753@g*******m. Победителю уже выслано поздравительное письмо, на которое мы очень ждем ответа.

Оцени новое шоу на «Моторспорт.ТВ» – и стань претендентом на супер-подарок от Hot Wheels

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Оцени новое шоу на «Моторспорт.ТВ» – и стань претендентом на супер-подарок от Hot Wheels
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