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В первый день Гонки чемпионов, которая вновь прошла на севере Швеции, по традиции соревновались команды, составленные из двух пилотов. Несмотря на звездный состав, сильнейшими, как и год назад, стали победитель WRC 2003 года Петтер Сольберг и его 21-летний сын Оливер.

В четвертьфинале они взяли верх над командой Франции, которую представляли Адриен Тамбэ и вернувшийся с «Дакара» Себастьен Леб, выиграв все четыре заезда.

Но уже с полуфинальной стадии борьба стала по-настоящему упорной. Сборная Швеции, составленная из чемпионов WRX Маттиаса Экстрема и Йохана Кристофферссона, не желая ударить в грязь лицом на домашней трассе, закончила борьбы вничью – 2:2, – причем в одной из гонок Экстрем опередил Оливера Сольберга всего на 0,001 секунды.

Но общее время оказалось лучше у норвежцев – и они прошли в финал, где встретились с командой Всех звезд. Составленная из двух дебютантов Гонки чемпионов, раллиста Тьерри Невилля и победителя Ф2 Фелипе Друговича, она удивила многих, выбив до этого немецкий дуэт Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля.

Бразилец Другович, не слишком знакомый с гонками по льду, проиграл оба своих заезда, но Невилль «вытащил» команду в финал.

Он же вывел сборную Всех звезд в лидеры, когда Сольберг-старший допустил небольшую ошибку в первом финальном заезде. Но Оливер сравнял счет, а затем Петтер вновь обогнал Друговича, и Норвегия повела 2-1.

Все решалось в заезде Невилля и Сольберга-младшего. Соперники были равны по силам, и лишь в самом конце Оливеру за счет максимально точного управления удалось завладеть инициативой, взять верх с минимальным перевесом и обеспечить своей команде вторую подряд победу в Пите Хавсбаде.

Себастьен Леб, сборная Франции Фото: Race of Champions

Британская сборная в составе Дэвида Култхарда и Джейми Чедвик выбыла из борьбы еще на предварительной стадии, но победительница W Series показала себя, опередив в очной дуэли Себастьяна Феттеля.

Сборная симрейсеров, составленная их Лукаса Блэкли и Ярно Опмера, неожиданно оставила за бортом звездную финскую сборную в составе Мики Хаккинена и Валттери Боттаса.