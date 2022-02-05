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В 2022 году Гонку чемпионов решили провести не на арене стадиона, как прежде, а на снегу и льду балтийского побережья близ курортного городка Пите-Хавсбад в Швеции.

Ожидалось, что тон на скользком покрытии будут задавать прежде всего скандинавские гонщики – однако в финал удивительным образом прошла сборная США, составленная из семикратного чемпиона NASCAR Джимми Джонсона и восходящей звезды IndyCar Колтона Херты.

Два калифорнийца, выступавшие в непривычных условиях, поочередно переиграли команду Латинской Америки, затем дуэт Себастьяна Феттеля и Мика Шумахера, а в полуфинале справились и с финнами (ослабленными потерей Валттери Боттаса).

Но на этом «американское чудо не снегу» иссякло – в финале Джонсон и Херта не смогли всерьез соперничать с Петтером и Оливером Сольбергами. Норвежцы до этого уже выбили из борьбы главных конкурентов – сборную Швеции и команду северных стран.

Правда, старший из Сольбергов, чемпион мира по ралли и ралли-кроссу, едва не перечеркнул все семейные усилия, задев бруствер в полуфинале, но запаса по времени хватило, чтобы одержать общую победу.

В финале до трех побед норвежцы повели было 2-0, но Джонсон смог опередить младшего Сольберга. Однако почти сразу после этого Херта усадил свою машину в сугроб, что и решило исход борьбы: Норвегия впервые в своей истории выиграла Кубок наций.

«Когда я увидел, что Себастьен Леб выиграл в Монте-Карло, то понял, что и в нашем возрасте можно находить мотивацию. И у меня получилось», – сказал после победы довольный Петтер, которому недавно исполнилось 47 лет.

Для традиционно сильного на Гонке чемпионов Себастьяна Феттеля визит в Пите-Хавсбад не принес позитивных эмоций: пилот Формулы 1 даже умудрился проиграть заезд на самой ранней стадии британскому симрейсеру Лукасу Блэкли.

Также на ранней стадии выбыла из борьбы французская команда, составленная из двух раллийных легедн, Себастьена Леба и Дидье Ориоля – они проиграли сборной северных стран, куда вошли Том Кристенсен и Маттиас Экстрем.

Любопытно, что турнирная сетка свела в одном заезде Мику Хаккинена и Дэвида Култхарда. Дуэль бывших партнеров по McLaren в Формуле 1 завершилась в пользу финна.