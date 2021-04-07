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Организаторы Motorsport Expo 2021 подвели итоги выставки

За три дня выставки ее посетило свыше 60 000 человек

Организаторы Motorsport Expo 2021 подвели итоги выставки

Организаторы выставки Motorsport Expo подвели ее итоги в пресс-релизе:

Быстрейшая техника 

Гонки не имеют ограничений, поэтому на выставке была представлена техника всех видов: гоночные болиды, быстрейшие мотоциклы, ралли-кары, багги и даже легендарный КАМАЗ, покоривший Дакар, все то, что способно развить запредельную скорость! Технику представляли те, кто знал о ней все — титулованные спортсмены и команды.

Motorsport Expo Tuning Contest 2021

Впервые на выставке «Motorsport Expo» прошел Tuning Contest — экспозиция самых заряженных тачек от настоящих ценителей тюнинга и стиля! Заниженные, хромированные, прокаченные, с таким звуком, что волосы встанут дыбом — именно такие авто собрались под крышей выставочного комплекса. Все гости могли оценить и рассмотреть каждого конкурсанта по отдельности, пообщаться с владельцами и даже посидеть внутри и сделать фото на память.

Выступления спикеров

Программа на сцене поражала количеством выступающих звезд! Дмитрий Добровольский, Тимофей Кошарный, Дамир Идиятулин, Никита Шиков из RDS GP и Сотников Дмитрий, Мардеев Айрат, Николаев Эдуард, Шибалов Антон из КАМАЗ-мастер рассказывали о своем опыте и отвечали на вопросы зрителей. 

Мария Мельникова и пилотессы FIA Women in Motorsport рассказывали о путях женщин в автоспорте: от штурманов до технических комиссаров Формулы-1. Анастасия Нифонтова поделилась рассказом о том, как перейти из мотоспорта в автоспорт. Сергей Сироткин рассказал о своем опыте в Формуле-1 и пути к ней, а Сергей Афанасьев делился опытом международных кольцевых гонок. 

Также на сцене выступала команда «Картинг без границ» — участники говорили о том, как картинг меняет жизнь людей с физическими ограничениями и представили аукцион, в рамках которого собирались средства для приобретения нового заряженного карта для новых побед!

Аукцион «Мира гонок»

Спортсмены и команды предоставили уникальные предметы из своих личных коллекций: кепки, фото, перчатки, панно, плакаты, книги — все это мог приобрести любой желающий, приняв участие в торгах. Лоты представили команды RDS GP, Carville Racing, КАМАЗ-Мастер, Анастасия Нифонтова, фестиваль скорости «Байкальская миля», экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин, а также развлекательный центр «МатчПоинт». 

Все собранные средства были переданы благотворительному фонду содействия интеграции инвалидов «Активная жизнь», который является организатором проекта «Картинг без границ», для приобретения нового карта с полностью ручным управлением. 

«Мотовесна», «Велокульт», «ЕДрайв»

Выставка «Motorsport Expo 2021» прошла на одной площадке с выставкой «Мотовесна». Кроме этого, гости смогли посетить уникальную для России выставку «Велокульт», в рамках которой прошли настоящие велогонки и выступили топовые атлеты, тренеры и путешественники. А салон «ЕДрайв» — это первая для России экспозиция электротехники всевозможных видов. В программе всех мероприятий было яркое шоу, розыгрыши и масса интересного для всех возрастов!

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