Опубликовано видео аварии Дзанарди

Алекс Дзанарди получил тяжелые травмы головы во время любительского велопробега по обычным дорогам 19 июня 2020 года – он не сумел избежать контакта с тяжелым грузовиком.

Для бывшего гонщика Ф1 и двукратного чемпиона CART после этого началась тяжелая борьба за жизнь и реабилитацию, которая продолжается до сих пор.

Водитель грузовика недавно предстал перед судом и был оправдан. И только сейчас на сайте издания La Repubblica появились кадры аварии, которые снимают любые вопросы.

На них видно, как Дзанарди в компании нескольких велосипедистов едет по узкой извилистой дороге, затем на спуске смещается к осевой линии.

В том месте, где находится крутой поворот направо, из-за деревьев появляется встречный грузовик. Прежде СМИ писали, что столкновение было попутным, потому это обстоятельство можно считать новым.

К сожалению, в этот самый момент, пытаясь притормозить, Дзанарди теряет равновесие, падает на асфальт и оказывается под колесами тяжелой машины.

Именно это видео стало одним из ключевых аргументов защиты водителя. Смотреть его людям эмоционально неуравновешенным или слишком впечатлительным мы не рекомендуем.