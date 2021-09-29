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Общая информация / Объявления Motorsport.com Новость

Обновленный сайт Motorsport Stats сделает доступными новые функции и более быстрый доступ к данным

Новая версия сайта обеспечивает более быстрый доступ к обширному потоку данных о ведущих мировых гоночных чемпионатах

Обновленный сайт Motorsport Stats сделает доступными новые функции и более быстрый доступ к данным

Сайт Motorsportstats.com, входящий в сеть Motorsport Network, ведущий глобальный развлекательный и коммерческий медиапроект в автомобильной и гоночной сферах, быстро зарекомендовал себя как ведущий веб-сайт в сфере гоночной статистики,  предоставив публике данные о более чем 2 500 соревнований, от чемпионатов Формулы 1 и Формулы E до серии IndyCar и чемпионата мира по ралли.

Обновленный веб-сайт, ставший доступным публике сегодня, отличается значительно улучшенным пользовательским интерфейсом с упрощенной навигацией и дополнительными функциями, которые облегчают посетителям доступ к наиболее интересным для них данным. Полные результаты сессий, подробная информация о карьерах спортсменов, календари и аналитика по 50 ключевым мероприятиям обновляются еженедельно. 

Знакомый логотип Motorsport Stats оставлен прежним, но теперь он интегрирован в новую, более привлекательную структуру главной страницы, при создании которой главной целью было максимально органичное размещение оперативной, наиболее важной для читателя информации в наиболее удобной для восприятия зоне.

Обслуживая увлеченную аудиторию энтузиастов автоспорта, Motorsport Stats также играет решающую роль в предоставлении отраслевых данных специалистам гоночной сферы в области спонсорства и СМИ.

Помимо ведения всеобъемлющего архива результатов, охватывающего более 100 лет соревнований, Motorsport Stats также выступает в качестве официального поставщика гоночной статистики для Международной автомобильной федерации FIA, Tencent (TCEHY) и всей экосистемы Motorsport Network Racing, реализуя передовые решения в сфере сбора статистики и ее оперативного анализа.

Разработанную Motorsport Stats схему API для повышения информированности своих пользователей также используют Формула Е (первая в мире гоночная серия с использованием электромобилей) и ведущие издания об автоспорте, такие как GP Racing и Speed ​​Week.

Густаво Роше, управляющий директор Motorsport Stats: «Редизайн веб-сайта позволяет Motorsport Stats предоставлять нашей требовательной аудитории энтузиастов и профессионалов автоспорта уникальные услуги  Добавляя больше функций, улучшая навигацию, упрощая и ускоряя доступ к наиболее важной и свежей информации, мы повышаем ценность своего продукта и открываем новые перспективы его роста и развития».

Подробнее о Motorsport Network

Motorsport Network (“MSN”) – ведущий независимый медиа-проект (а также проект в сфере интерактивных развлечений и цифровой коммерции) в автомобильной и гоночной сфере. Каждый месяц более 60 миллионов пользователей пользуются цифровой платформой Motorsport Network, покупая, читая новости или просто развлекаясь в стремлении утолить свою страсть к автомобилям и гонкам. Motorsport Network глубоко интегрирована в автомобильную и гоночную отрасли, заработав на этом уникальный опыт, который позволяет создавать наилучшие предложения для наших клиентов. Сфера Motorsport Network  включает разнообразный контент, платформы для продажи билетов, игры и соревнования по киберспорту. Мы используем наши собственные технологии и современные инструменты для работы с данными, чтобы постоянно тестировать свою продукцию, учиться и совершенствоваться.
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Наш рейтинг: после Сочи Mercedes – единоличный лидер

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