Обновленный сайт Motorsport Stats сделает доступными новые функции и более быстрый доступ к данным
Новая версия сайта обеспечивает более быстрый доступ к обширному потоку данных о ведущих мировых гоночных чемпионатах
Сайт Motorsportstats.com, входящий в сеть Motorsport Network, ведущий глобальный развлекательный и коммерческий медиапроект в автомобильной и гоночной сферах, быстро зарекомендовал себя как ведущий веб-сайт в сфере гоночной статистики, предоставив публике данные о более чем 2 500 соревнований, от чемпионатов Формулы 1 и Формулы E до серии IndyCar и чемпионата мира по ралли.
Обновленный веб-сайт, ставший доступным публике сегодня, отличается значительно улучшенным пользовательским интерфейсом с упрощенной навигацией и дополнительными функциями, которые облегчают посетителям доступ к наиболее интересным для них данным. Полные результаты сессий, подробная информация о карьерах спортсменов, календари и аналитика по 50 ключевым мероприятиям обновляются еженедельно.
Знакомый логотип Motorsport Stats оставлен прежним, но теперь он интегрирован в новую, более привлекательную структуру главной страницы, при создании которой главной целью было максимально органичное размещение оперативной, наиболее важной для читателя информации в наиболее удобной для восприятия зоне.
Обслуживая увлеченную аудиторию энтузиастов автоспорта, Motorsport Stats также играет решающую роль в предоставлении отраслевых данных специалистам гоночной сферы в области спонсорства и СМИ.
Помимо ведения всеобъемлющего архива результатов, охватывающего более 100 лет соревнований, Motorsport Stats также выступает в качестве официального поставщика гоночной статистики для Международной автомобильной федерации FIA, Tencent (TCEHY) и всей экосистемы Motorsport Network Racing, реализуя передовые решения в сфере сбора статистики и ее оперативного анализа.
Разработанную Motorsport Stats схему API для повышения информированности своих пользователей также используют Формула Е (первая в мире гоночная серия с использованием электромобилей) и ведущие издания об автоспорте, такие как GP Racing и Speed Week.
Густаво Роше, управляющий директор Motorsport Stats: «Редизайн веб-сайта позволяет Motorsport Stats предоставлять нашей требовательной аудитории энтузиастов и профессионалов автоспорта уникальные услуги Добавляя больше функций, улучшая навигацию, упрощая и ускоряя доступ к наиболее важной и свежей информации, мы повышаем ценность своего продукта и открываем новые перспективы его роста и развития».