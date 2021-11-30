Наш рейтинг: внезапный прорыв Audi и обидный провал Hyundai

До конца гоночного сезона осталась всего пара недель – постепенно подходят к концу и сражения за места рейтинга Motorsport.com, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в глобальных автоспортивных турнирах.

Главный вопрос, конечно: кто закончит сезон лидером рейтинга – Toyota или Mercedes? Впрочем, в минувшие выходные представители этих марок на старт не выходили – и дали болельщикам возможность обратить внимание на героев второго плана. Решающие гонки в прошлые выходные прошли в кузовном Кубке мира WTCR (напомним, финальный этап приняла трасса в Сочи) и чемпионате мира по ралли-кроссу.

В соревнованиях на берегах Черного моря обошлось без сюрпризов: оба титула достались китайской марке Lynk & Co, которая является лидером мирового туринга второй год подряд (хотя в двух гонках уик-энда гонщики этого бренда ни разу не смогли попасть в первую пятерку). А вот мастера ралли-кросса подарили болельщикам яркое завершение сезона.

На первом из двух этапов, которые прошли в воскресенье на «Нюрбургринге», лидировавший в чемпионате на протяжении всего сезона Тимми Хансен (выступающий на Peugeot) был дисквалифицирован – и его отрыв от Йохана Кристофферсона на Audi уменьшился до 4 очков. В итоге судьба титула решалась в финальном заезде последнего этапа – после которого два претендента на чемпионство сравнялись по очкам, и титул был присужден Кристофферсону по дополнительным показателям. Хансену осталось довольствоваться тем, что его семейный коллектив стал лучшим в командном зачете.

Рейтинговые баллы за уик-энд 27-28 ноября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Lynk & Co 206 за WTCR (участие + бонус за титулы в ЛЗ и КЗ) 206 Audi 138 за ралли-кросс (победа, два 2-х, 4-е и 5-е места + бонус за титул в ЛЗ) + 27 за WTCR (2-е, два 3-х, 4-е и 5-е места) 165 Peugeot 117 за ралли-кросс (3-е, 4-е и 5-е места + бонус за титул в КЗ) 117 Hyundai 18 за ралли-кросс (победа и 3-е место) + 11 за WTCR (2-е и 5-е места) 29 Cupra 20 за WTCR (две победы) 20 Honda 7 за WTCR (4-е место) 7 Renault 4 за ралли-кросс (участие) 4 Ford 4 за ралли-кросс (участие) 4 Lada 4 за WTCR (участие) 4

Неудивительно, что все три марки, разжившиеся в минувшие выходные титулами, заметно продвинулись вверх в таблице рейтинга. Особенно впечатлила Audi. Ведь шансы Кристофферсона на титул выглядели не слишком высокими – и казалось, что немецкий бренд так и не сможет подняться выше 7-й строчки, которую занимал перед началом уик-энда. На деле же Audi прыгнула на 5-ю – и эту позицию у нее уже никто не отберет.

Это стало серьезным поражением прежде всего для Hyundai. Корейская марка, представленная сразу в 5-ти турнирах (WTCR, мировой ралли-кросс и три лиги чемпионата мира по ралли) против 3-х у Audi (Формула Е, WTCR и мировой ралли-кросс), изначально выглядела весьма сильным игроком и казалась чуть ли не претендентом на 3-ю строчку рейтинга. А на деле Hyundai не попала даже в первую пятерку – подвело то, что в своих 5-ти турнирах корейцы не смогли взять ни одного титула.

Также стоит отметить, что за пару недель до конца сезона рейтинг пополнился новичком – российской маркой Lada. Выступление тольяттинской команды на финальном этапе WTCR принесло ей 4 балла за сам факт выхода на старт – но не позволило догнать другого российского участника, отметившуюся выступлениями в ралли-рейдах марку ГАЗ.

Впрочем, теперь все внимание – на верхние строчки рейтинга. В ближайшие две недели нас ждут два сражения: Honda попытается отобрать у Ferrari 3-е место (что не так просто: ведь как поставщик моторов японцы получают только половину баллов), а Toyota и Mercedes наконец решат, кто же станет самым успешным гоночным брендом сезона.

Японская марка наберет последние рейтинговые баллы на финальном этапе чемпионата мира по ралли-рейдам, который финиширует в Саудовской Аравии 11 декабря – а днем позже последние баллы капнут на счет немецкого бренда по итогам Гран При Абу-Даби. Сейчас разрыв между претендентами выглядит очень большим – но не стоит забывать, что два титула в Ф1 разом принесут Mercedes 400 баллов. Так что, если команда Тото Вольфа все же победит Red Bull, а пилоты Toyota одновременно оступятся в аравийских песках – не исключено, что через две недели нам придется фиксировать статистический фотофиниш...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 29 ноября 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:

- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ

- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ

- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)

- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ

- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)

- Lynk & Co: WTCR - ЛЗ и КЗ

- Audi: чемпионат мира по ралли-кроссу - ЛЗ

- Peugeot: чемпионат мира по ралли-кроссу - КЗ



Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 1939 (600) 2. Mercedes 1576 (300) 3. Ferrari 574 (200) 4. Honda 7 560 5. Audi 165 510 (100) + 2 6. Hyundai 29 473 - 1 7. Lynk & Co 206 456 (200) + 2 8. Skoda 366 (100) - 2 9. Mini 301 - 1 10. Peugeot 117 242 (100) + 5 11. Ford 2 235 - 1 12. Porsche 215 - 1 13. Chevrolet 212 - 1 14. Citroen 140 (50) - 1 15. Jaguar 134 - 1 16. BMW 117 17. Alpine 110 18. DS 88 19. Nissan 80 20. Mahindra 76 21. McLaren 77 22. Renault 2 76 23. Volkswagen 60 24. Cupra 20 78 25. Aston Martin 45 26. Alfa Romeo 39 27. NIO 25 28. Hummer 12 Borgward 12 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Mitsubishi 7 34. Dodge 5 35. Isuzu 4 Lada 4 дебют 37. Land Rover 3 - 1 Jeep 3 - 1 39. Suzuki 1 - 1 40. Fiat 1 - 1