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Наш рейтинг: внезапный прорыв Audi и обидный провал Hyundai

Пока лидеры рейтинга готовятся к решающим сражениям, менее успешные марки окончательно распределили между собой места в нижней части первой десятки

Наш рейтинг: внезапный прорыв Audi и обидный провал Hyundai

До конца гоночного сезона осталась всего пара недель – постепенно подходят к концу и сражения за места рейтинга Motorsport.com, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в глобальных автоспортивных турнирах.

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Главный вопрос, конечно: кто закончит сезон лидером рейтинга – Toyota или Mercedes? Впрочем, в минувшие выходные представители этих марок на старт не выходили – и дали болельщикам возможность обратить внимание на героев второго плана. Решающие гонки в прошлые выходные прошли в кузовном Кубке мира WTCR (напомним, финальный этап приняла трасса в Сочи) и чемпионате мира по ралли-кроссу.

В соревнованиях на берегах Черного моря обошлось без сюрпризов: оба титула достались китайской марке Lynk & Co, которая является лидером мирового туринга второй год подряд (хотя в двух гонках уик-энда гонщики этого бренда ни разу не смогли попасть в первую пятерку). А вот мастера ралли-кросса подарили болельщикам яркое завершение сезона.

На первом из двух этапов, которые прошли в воскресенье на «Нюрбургринге», лидировавший в чемпионате на протяжении всего сезона Тимми Хансен (выступающий на Peugeot) был дисквалифицирован – и его отрыв от Йохана Кристофферсона на Audi уменьшился до 4 очков. В итоге судьба титула решалась в финальном заезде последнего этапа – после которого два претендента на чемпионство сравнялись по очкам, и титул был присужден Кристофферсону по дополнительным показателям. Хансену осталось довольствоваться тем, что его семейный коллектив стал лучшим в командном зачете.

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Рейтинговые баллы за уик-энд 27-28 ноября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Lynk & Co  206 за WTCR (участие + бонус за титулы в ЛЗ и КЗ) 206
Audi

138 за ралли-кросс (победа, два 2-х, 4-е и 5-е места

+ бонус за титул в ЛЗ) + 27 за WTCR (2-е, два 3-х, 4-е и 5-е места)

 165
Peugeot 117 за ралли-кросс (3-е, 4-е и 5-е места + бонус за титул в КЗ) 117
Hyundai 18 за ралли-кросс (победа и 3-е место) + 11 за WTCR (2-е и 5-е места) 29
Cupra 20 за WTCR (две победы) 20
Honda 7 за WTCR (4-е место) 7
Renault 4 за ралли-кросс (участие) 4
Ford 4 за ралли-кросс (участие) 4
Lada 4 за WTCR (участие) 4

Неудивительно, что все три марки, разжившиеся в минувшие выходные титулами, заметно продвинулись вверх в таблице рейтинга. Особенно впечатлила Audi. Ведь шансы Кристофферсона на титул выглядели не слишком высокими – и казалось, что немецкий бренд так и не сможет подняться выше 7-й строчки, которую занимал перед началом уик-энда. На деле же Audi прыгнула на 5-ю – и эту позицию у нее уже никто не отберет.

Это стало серьезным поражением прежде всего для Hyundai. Корейская марка, представленная сразу в 5-ти турнирах (WTCR, мировой ралли-кросс и три лиги чемпионата мира по ралли) против 3-х у Audi (Формула Е, WTCR и мировой ралли-кросс), изначально выглядела весьма сильным игроком и казалась чуть ли не претендентом на 3-ю строчку рейтинга. А на деле Hyundai не попала даже в первую пятерку – подвело то, что в своих 5-ти турнирах корейцы не смогли взять ни одного титула.

Также стоит отметить, что за пару недель до конца сезона рейтинг пополнился новичком – российской маркой Lada. Выступление тольяттинской команды на финальном этапе WTCR принесло ей 4 балла за сам факт выхода на старт – но не позволило догнать другого российского участника, отметившуюся выступлениями в ралли-рейдах марку ГАЗ.

Впрочем, теперь все внимание – на верхние строчки рейтинга. В ближайшие две недели нас ждут два сражения: Honda попытается отобрать у Ferrari 3-е место (что не так просто: ведь как поставщик моторов японцы получают только половину баллов), а Toyota и Mercedes наконец решат, кто же станет самым успешным гоночным брендом сезона.

Японская марка наберет последние рейтинговые баллы на финальном этапе чемпионата мира по ралли-рейдам, который финиширует в Саудовской Аравии 11 декабря – а днем позже последние баллы капнут на счет немецкого бренда по итогам Гран При Абу-Даби. Сейчас разрыв между претендентами выглядит очень большим – но не стоит забывать, что два титула в Ф1 разом принесут Mercedes 400 баллов. Так что, если команда Тото Вольфа все же победит Red Bull, а пилоты Toyota одновременно оступятся в аравийских песках – не исключено, что через две недели нам придется фиксировать статистический фотофиниш...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 29 ноября 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:
- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ
- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ
- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)
- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ
- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)
- Lynk & Co: WTCR - ЛЗ и КЗ
- Audi: чемпионат мира по ралли-кроссу - ЛЗ
- Peugeot: чемпионат мира по ралли-кроссу - КЗ

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Japan Toyota  

1939 (600)

  
2. Germany Mercedes  

1576 (300)

  
3. Italy Ferrari   574 (200)  
4. Japan Honda 7 560  
5. Germany Audi 165 510 (100) + 2 
6. Korea, Republic of Hyundai 29 473 - 1
7. China Lynk & Co 206 456 (200)  + 2
8. Czech Republic Skoda  

366 (100)

 - 2
9. United Kingdom Mini  

301

 - 1
10. France Peugeot 117 242 (100)  + 5
11. United States Ford 2 235 - 1
12. Germany Porsche   215 - 1
13. United States Chevrolet   212 - 1
14. France Citroen   140 (50) - 1
15. United Kingdom Jaguar   134 - 1
16. Germany BMW   117  
17. France Alpine   110  
18. France DS   88  
19. Japan Nissan   80  
20.

India Mahindra

   76  
21. United Kingdom McLaren   77  
22. France Renault 2 76  
23. Germany Volkswagen   60  
24. Spain Cupra 20 78  
25. United Kingdom Aston Martin   45  
26. Italy Alfa Romeo   39  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
  China Borgward   12  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. Japan Mitsubishi   7  
34. United States Dodge   5  
35. Japan Isuzu   4  
  Russian Federation Lada   4 дебют
37. United Kingdom Land Rover   3 - 1
  United States Jeep   3 - 1
39. Japan Suzuki   1 - 1
40. Italy Fiat   1 - 1

 

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