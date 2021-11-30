Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: внезапный прорыв Audi и обидный провал Hyundai
Пока лидеры рейтинга готовятся к решающим сражениям, менее успешные марки окончательно распределили между собой места в нижней части первой десятки
До конца гоночного сезона осталась всего пара недель – постепенно подходят к концу и сражения за места рейтинга Motorsport.com, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в глобальных автоспортивных турнирах.
Главный вопрос, конечно: кто закончит сезон лидером рейтинга – Toyota или Mercedes? Впрочем, в минувшие выходные представители этих марок на старт не выходили – и дали болельщикам возможность обратить внимание на героев второго плана. Решающие гонки в прошлые выходные прошли в кузовном Кубке мира WTCR (напомним, финальный этап приняла трасса в Сочи) и чемпионате мира по ралли-кроссу.
В соревнованиях на берегах Черного моря обошлось без сюрпризов: оба титула достались китайской марке Lynk & Co, которая является лидером мирового туринга второй год подряд (хотя в двух гонках уик-энда гонщики этого бренда ни разу не смогли попасть в первую пятерку). А вот мастера ралли-кросса подарили болельщикам яркое завершение сезона.
На первом из двух этапов, которые прошли в воскресенье на «Нюрбургринге», лидировавший в чемпионате на протяжении всего сезона Тимми Хансен (выступающий на Peugeot) был дисквалифицирован – и его отрыв от Йохана Кристофферсона на Audi уменьшился до 4 очков. В итоге судьба титула решалась в финальном заезде последнего этапа – после которого два претендента на чемпионство сравнялись по очкам, и титул был присужден Кристофферсону по дополнительным показателям. Хансену осталось довольствоваться тем, что его семейный коллектив стал лучшим в командном зачете.
Рейтинговые баллы за уик-энд 27-28 ноября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Lynk & Co
|206 за WTCR (участие + бонус за титулы в ЛЗ и КЗ)
|206
|Audi
|
138 за ралли-кросс (победа, два 2-х, 4-е и 5-е места
+ бонус за титул в ЛЗ) + 27 за WTCR (2-е, два 3-х, 4-е и 5-е места)
|165
|Peugeot
|117 за ралли-кросс (3-е, 4-е и 5-е места + бонус за титул в КЗ)
|117
|Hyundai
|18 за ралли-кросс (победа и 3-е место) + 11 за WTCR (2-е и 5-е места)
|29
|Cupra
|20 за WTCR (две победы)
|20
|Honda
|7 за WTCR (4-е место)
|7
|Renault
|4 за ралли-кросс (участие)
|4
|Ford
|4 за ралли-кросс (участие)
|4
|Lada
|4 за WTCR (участие)
|4
Неудивительно, что все три марки, разжившиеся в минувшие выходные титулами, заметно продвинулись вверх в таблице рейтинга. Особенно впечатлила Audi. Ведь шансы Кристофферсона на титул выглядели не слишком высокими – и казалось, что немецкий бренд так и не сможет подняться выше 7-й строчки, которую занимал перед началом уик-энда. На деле же Audi прыгнула на 5-ю – и эту позицию у нее уже никто не отберет.
Это стало серьезным поражением прежде всего для Hyundai. Корейская марка, представленная сразу в 5-ти турнирах (WTCR, мировой ралли-кросс и три лиги чемпионата мира по ралли) против 3-х у Audi (Формула Е, WTCR и мировой ралли-кросс), изначально выглядела весьма сильным игроком и казалась чуть ли не претендентом на 3-ю строчку рейтинга. А на деле Hyundai не попала даже в первую пятерку – подвело то, что в своих 5-ти турнирах корейцы не смогли взять ни одного титула.
Также стоит отметить, что за пару недель до конца сезона рейтинг пополнился новичком – российской маркой Lada. Выступление тольяттинской команды на финальном этапе WTCR принесло ей 4 балла за сам факт выхода на старт – но не позволило догнать другого российского участника, отметившуюся выступлениями в ралли-рейдах марку ГАЗ.
Впрочем, теперь все внимание – на верхние строчки рейтинга. В ближайшие две недели нас ждут два сражения: Honda попытается отобрать у Ferrari 3-е место (что не так просто: ведь как поставщик моторов японцы получают только половину баллов), а Toyota и Mercedes наконец решат, кто же станет самым успешным гоночным брендом сезона.
Японская марка наберет последние рейтинговые баллы на финальном этапе чемпионата мира по ралли-рейдам, который финиширует в Саудовской Аравии 11 декабря – а днем позже последние баллы капнут на счет немецкого бренда по итогам Гран При Абу-Даби. Сейчас разрыв между претендентами выглядит очень большим – но не стоит забывать, что два титула в Ф1 разом принесут Mercedes 400 баллов. Так что, если команда Тото Вольфа все же победит Red Bull, а пилоты Toyota одновременно оступятся в аравийских песках – не исключено, что через две недели нам придется фиксировать статистический фотофиниш...
Результаты рейтинга Motorsport.com на 29 ноября 2021 года
В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:
- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ
- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ
- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)
- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ
- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)
- Lynk & Co: WTCR - ЛЗ и КЗ
- Audi: чемпионат мира по ралли-кроссу - ЛЗ
- Peugeot: чемпионат мира по ралли-кроссу - КЗ
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Toyota
|
1939 (600)
|2.
|Mercedes
|
1576 (300)
|3.
|Ferrari
|574 (200)
|4.
|Honda
|7
|560
|5.
|Audi
|165
|510 (100)
|+ 2
|6.
|Hyundai
|29
|473
|- 1
|7.
|Lynk & Co
|206
|456 (200)
|+ 2
|8.
|Skoda
|
366 (100)
|- 2
|9.
|Mini
|
301
|- 1
|10.
|Peugeot
|117
|242 (100)
|+ 5
|11.
|Ford
|2
|235
|- 1
|12.
|Porsche
|215
|- 1
|13.
|Chevrolet
|212
|- 1
|14.
|Citroen
|140 (50)
|- 1
|15.
|Jaguar
|134
|- 1
|16.
|BMW
|117
|17.
|Alpine
|110
|18.
|DS
|88
|19.
|Nissan
|80
|20.
|
Mahindra
|76
|21.
|McLaren
|77
|22.
|Renault
|2
|76
|23.
|Volkswagen
|60
|24.
|Cupra
|20
|78
|25.
|Aston Martin
|45
|26.
|Alfa Romeo
|39
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|Borgward
|12
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Mitsubishi
|7
|34.
|Dodge
|5
|35.
|Isuzu
|4
|Lada
|4
|дебют
|37.
|Land Rover
|3
|- 1
|Jeep
|3
|- 1
|39.
|Suzuki
|1
|- 1
|40.
|Fiat
|1
|- 1