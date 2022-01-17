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Наш рейтинг: Toyota второй раз подряд начала год лидером

Японцы за раз набрали почти треть от суммы баллов, которую заработали за весь прошлый год. У соперников нет шансов? Мы бы с таким заявлением не спешили

Наш рейтинг: Toyota второй раз подряд начала год лидером

В прошлом году в самый последний момент решилась судьба не только чемпионского титула в Формуле 1 – но и победы в рейтинге Motorsport.com, где мы приводим к единому знаменателю успехи автомобильных брендов в гонках. 

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Напомним, что лидерами рейтинга были Toyota и Mercedes, подошедшие к началу декабря с очень близкими результатами. И практически в те же дни, когда заводская команда немецкой марки боролась с Red Bull в Абу-Даби, пилоты Toyota добывали титулы на последней гонке Кубка мира по ралли-рейдам (проходившей поблизости, в Саудовской Аравии). Mercedes один титул упустил, Toyota взяла оба – и в итоге стала гоночной маркой номер один по итогам года.

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Столь любопытный финал подтолкнул нас к тому, чтобы не прекращать подсчеты и в новом году. Однако достаточно быстро стало понятно, что итоги недавно закончившегося в Саудовской Аравии ралли-марафона «Дакар» нас скорее разочаруют.

Напомним, что в случае с наиболее легендарными гонками мы умножаем заработанные марками баллы на солидный повышающий коэффициент. К примеру, при прочих равных результат на «Дакаре» принесет марке в 5 раз больше баллов, чем такой же результат в гонке Формулы 1. Таким образом, успех в этом марафоне может стать если не фундаментом, то одной из опор триумфа по итогам всего года. К примеру, в прошлом году Toyota набрала на «Дакаре» больше 10 % баллов от набранных за весь сезон: 256 из 2156. А ведь представители марки за сезон приняли участие в 33-х гонках.

Это не значит, что мы подыгрываем японцам. Ведь у Mercedes есть свои преимущества. Турниры, в которых участвуют немцы (Ф1 и Формула Е) по коэффициенту престижности обычно выше тех, где присутствует Toyota (таких как WEC или соревнования по ралли-рейдам и бахам) – что заметно отражается на количестве набранных баллов. Плюс этапов в «мерседесовских» турнирах больше, чем в «тойотовских». А уровень конкуренции – выше (что также отражается на количестве набранных за гонку баллов).

Однако стоит вспомнить, что год назад Toyota, хоть и начала год лидером рейтинга, выиграть «Дакар» не смогла – самые успешные экипажи на прототипах Hilux заняли тогда 2-е и 4-е места. Теперь же Нассер Аль-Аттия, Язид Аль-Раджи и Жиньель де Вильерс стали 1-м, 3-м и 5-м. Вдобавок на старт «Дакара» вышло больше 20-ти машин марки Toyota – благодаря чему бренд заработал еще и повышающий коэффициент за высокую долю своих автомобилей в пелотоне.

Но и это еще не все. Если год назад (как и все последние годы) «Дакар» был сам по себе, теперь он проводился в статусе первого этапа чемпионата мира по ралли-рейдам. Следовательно, представители Toyota стали лидерами этого нового турнира в обоих зачетах – а в этом случае полученные за гонку баллы умножаются на повышающие коэффициенты 1,2 (личный зачет) и 1,3 (командный).

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В результате на счету японцев разом оказалось больше 600 баллов – или 28 % от набранного за весь прошлый год! С таким запасом можно весьма уверенно чувствовать себя перед началом нового раунда сражения с Mercedes. При этом успех Toyota оттеняют неудачи других марок. MINI в прошлом году набрала на «Дакаре» 188 баллов, а теперь – утешительные 12 (они были гарантированы каждой марке с самого начала, по факту выхода хотя бы одной машины на старт). Таков же результат для Audi, пришедшей в ралли-рейды с амбициозным проектом гибридного внедорожника. В прошлом году рядовая гонка Формулы Е (откуда марка ушла по завершении сезона) порой приносила немцам больше 50-ти баллов. Теперь же на соревновании с рекордным повышающим коэффициентом Audi досталась лишь утешительная дюжина (Chevrolet выделилась на общем фоне неудачников, т.к. на многих частных багги стоят моторы этой марки и ее доля в пелотоне позволила прибавить к 12-ти исходным баллам 6 дополнительных).

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Однако мы не спешили бы объявлять Toyota двукратным победителем рейтинга. Ведь в прошлом году японцы смогли стать лучшими в том числе благодаря впечатляющей результативности: представители марки взяли все титулы во всех четырех турнирах, где участвовали (WRC, WEC, Кубки мира по ралли-рейдам и бахам). Стоит измениться раскладам хотя бы в одном соревновании – и эти изменения рискуют сразу же сказаться на ситуации в рейтинге. И кое-какие отправные точки для изменения раскладов есть: ведь в WRC, к примеру, в этом году на старт выйдут новые машины, построенные по новым техническим требованиям...

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Кстати, именно Ралли Монте-Карло, открывающее сезон мирового первенства, станет следующей рейтинговой гонкой – оно пройдет уже в ближайшие выходные. А поскольку WRC – наиболее престижный турнир, где принимает участие Toyota, по темпу и результатам японских машин можно будет чуть лучше понять расклады в нашем рейтинге...

Рейтинг Motorsport.com на 17 января 2022 года

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Toyota 610 за ралли-рейды (1-е, 3-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 610
Ford 119 за ралли-рейды (2-е и 4-е места) 119
Chevrolet 18 за ралли-рейды (участие) 18
Audi 12 за ралли-рейды (участие) 12
MINI 12 за ралли-рейды (участие) 12
BMW 12 за ралли-рейды (участие) 12
Peugeot 12 за ралли-рейды (участие) 12
Nissan 12 за ралли-рейды (участие) 12
Volkswagen 12 за ралли-рейды (участие) 12
Hummer 12 за ралли-рейды (участие) 12
Mitsubishi 12 за ралли-рейды (участие) 12
BAIC 12 за ралли-рейды (участие) 12
Borgward 12 за ралли-рейды (участие) 12
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