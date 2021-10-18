Наш рейтинг: Toyota вновь теневой лидер, Ferrari продолжает падение

На прошлой неделе эпицентром мирового автоспорта стало Западное Средиземноморье. Состоялись этапы сразу четырех глобальных турниров – и все эти соревнования прошли в упомянутом регионе, в зоне радиусом всего около тысячи километров.

Местом проведения предпоследней гонки раллийного чемпионата мира стала Испания, в соседних Португалии и Франции (причем на самом юге страны, рядом с испанской границей) соревновались участники чемпионата по ралли-кроссу и Кузовного кубка мира WTCR – а на другой стороне Средиземного моря, в Марокко, состоялся этап Кубка мира по ралли-рейдам. И по результатам всех этих гонок мы начислили баллы в таблицу рейтинга Motosport.com, с помощью которого приводим к общему знаменателю автоспортивные победы разных автомобильных брендов.

Главными ударниками уик-энда стали Toyota и Hyundai. Корейская марка лидирует по количеству турниров, в которых она отметилась. Ее представители приняли участие в пяти разных соревнованиях – причем ни в одном из них не удовлетворились «утешительными» баллами, которые начисляются за сам факт выхода на старт. Японцы же с хорошим запасом опередили всех конкурентов по количеству набранных за уик-энд баллов. Особо важную роль в этом сыграл успех на Ралли Марокко: экипажи на автомобилях Hilux заняли места с 1-е по 4-е, выигравший гонку Нассер аль-Аттия вышел в лидеры Кубка мира в личном зачете, а выступающий на технике японской марки коллектив Overdrive SA возглавил командный.

Рейтинговые баллы за уик-энд 16-17 октября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Toyota 69 за ралли-рейды (первые четыре места + лидерство в ЛЗ и КЗ) + 30 за WRC (2-е, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 99 Hyundai 19 за WRC (1-е и 3-е места) + 4 за WRC 2 (2-е место) + 2 за WRC 3 (3-е место) + 16 за WTCR (1-е и 3-е места) + 11 за ралли-кросс (2-е и 5-е места) 52 Lynk & Co 38 за WTCR (два 2-х, 3-е и 5-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ) 38 Peugeot 23 за ралли-кросс (1-е и 3-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ) + 1 ралли-рейды (участие) 24 Audi 15 за WTCR (победа и 4-е место) + 5 за ралли-кросс (4-е место) 20 Skoda 15 за WRC 3 (1-е, 2-е и 4-е места) 15 Citroen 9 за WRC 2 (1-е, 4-е и 5-е места) + 2 за WRC 3 (5-е место + лидерство в ЛЗ) 11 Honda 8 за WTCR (4-е и 5-е места) 8 Ford 2 за ралли-кросс (участие) + 1 за WRC (участие) + 2 за WRC 2 (3-е место) + 1 за WRC 3 (участие) 6 Mini 5 за ралли-рейды (5-е место) 5 Cupra 4 за WTCR (участие) 4 Volkswagen 1 за WRC 2 (участие) 1 Chevrolet 1 за ралли-рейды (участие) 1 Nissan 1 за ралли-рейды (участие) 1 BMW 1 за ралли-рейды (участие) 1

Успехи Toyota вернули японский бренд на позицию теневого лидера. По общему количеству баллов впереди по-прежнему Mercedes, причем с хорошим отрывом. Однако отрыв этот обусловлен исключительно бонусными баллами за два титула в Формуле Е. В то время как все четыре турнира, где представлена Toyota, еще продолжаются – и у представителей японской марки есть более чем реальные шансы на успех во всех четырех. Так что, звание лучшего по итогам сезона Mercedes отнюдь не гарантировано. Впрочем, ситуацию могут изменить успехи в Формуле 1 – к примеру, на Гран При Америк, который состоится уже в следующие выходные.

За спинами двух лидеров Honda уверенно сохраняет 3-ю позицию – а вот за следующую строчку продолжается весьма плотная борьба. Hyundai, неделю назад отвоевавшую эту строчку у Ferrari, в минувший уик-энд дополнительно укрепила свои позиции победами Тьерри Невилля в Ралли Каталония и Жана-Карла Вернэ в одной из кузовных гонок в По. Скудерия же, чьи представители в прошлый уик-энд нигде не выступали, тем временем потеряла и 5-е место. Впрочем, 4 баллла, который сейчас отделяют итальянцев от конкурентов из Audi, Ferrari вполне сможет отыграть уже в ближайшие выходные на гонке Формулы 1 в Остине.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 18 октября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 1424 (1124) 2. Toyota 99 1163 3. Honda 8 463 4. Hyundai 52 375 5. Audi 20 321 + 1 6. Ferrari 317 - 1 7. Mini 5 282 8. Skoda 15 237 9. Ford 6 225 10. Chevrolet 1 212 11. Lynk & Co 38 196 + 1 12. Porsche 191 - 1 13. Jaguar 134 14. Peugeot 24 125 + 1 15. BMW 1 115 - 1 16. DS 88 17. Citroen 11 84 + 3 18. Alpine 83 - 1 19. Nissan 1 78 - 1 20. Mahindra 76 - 1 21. McLaren 68 22. Renault 66 23. Volkswagen 1 58 24. Cupra 4 54 25. Aston Martin 37 26. Alfa Romeo 31 27. NIO 25 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 5 35. Isuzu 3 36. Land Rover 2 37. Jeep 1 38. Suzuki 1