Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Toyota вновь теневой лидер, Ferrari продолжает падение
Hyundai стреляет по конкурентам сразу из пяти стволов – и при удачных раскладах сможет даже поспорить с Honda за место в числе призеров
На прошлой неделе эпицентром мирового автоспорта стало Западное Средиземноморье. Состоялись этапы сразу четырех глобальных турниров – и все эти соревнования прошли в упомянутом регионе, в зоне радиусом всего около тысячи километров.
Местом проведения предпоследней гонки раллийного чемпионата мира стала Испания, в соседних Португалии и Франции (причем на самом юге страны, рядом с испанской границей) соревновались участники чемпионата по ралли-кроссу и Кузовного кубка мира WTCR – а на другой стороне Средиземного моря, в Марокко, состоялся этап Кубка мира по ралли-рейдам. И по результатам всех этих гонок мы начислили баллы в таблицу рейтинга Motosport.com, с помощью которого приводим к общему знаменателю автоспортивные победы разных автомобильных брендов.
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Главными ударниками уик-энда стали Toyota и Hyundai. Корейская марка лидирует по количеству турниров, в которых она отметилась. Ее представители приняли участие в пяти разных соревнованиях – причем ни в одном из них не удовлетворились «утешительными» баллами, которые начисляются за сам факт выхода на старт. Японцы же с хорошим запасом опередили всех конкурентов по количеству набранных за уик-энд баллов. Особо важную роль в этом сыграл успех на Ралли Марокко: экипажи на автомобилях Hilux заняли места с 1-е по 4-е, выигравший гонку Нассер аль-Аттия вышел в лидеры Кубка мира в личном зачете, а выступающий на технике японской марки коллектив Overdrive SA возглавил командный.
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Рейтинговые баллы за уик-энд 16-17 октября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Toyota
|
69 за ралли-рейды (первые четыре места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
+ 30 за WRC (2-е, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|99
|Hyundai
|
19 за WRC (1-е и 3-е места) + 4 за WRC 2 (2-е место)
+ 2 за WRC 3 (3-е место) + 16 за WTCR (1-е и 3-е места)
+ 11 за ралли-кросс (2-е и 5-е места)
|52
|Lynk & Co
|
38 за WTCR (два 2-х, 3-е и 5-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|38
|Peugeot
|
23 за ралли-кросс (1-е и 3-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)
+ 1 ралли-рейды (участие)
|24
|Audi
|15 за WTCR (победа и 4-е место) + 5 за ралли-кросс (4-е место)
|20
|Skoda
|15 за WRC 3 (1-е, 2-е и 4-е места)
|15
|Citroen
|
9 за WRC 2 (1-е, 4-е и 5-е места)
+ 2 за WRC 3 (5-е место + лидерство в ЛЗ)
|11
|Honda
|8 за WTCR (4-е и 5-е места)
|8
|Ford
|
2 за ралли-кросс (участие)
+ 1 за WRC (участие) + 2 за WRC 2 (3-е место) + 1 за WRC 3 (участие)
|6
|Mini
|5 за ралли-рейды (5-е место)
|5
|Cupra
|4 за WTCR (участие)
|4
|Volkswagen
|1 за WRC 2 (участие)
|1
|Chevrolet
|1 за ралли-рейды (участие)
|1
|Nissan
|1 за ралли-рейды (участие)
|1
|BMW
|1 за ралли-рейды (участие)
|1
Успехи Toyota вернули японский бренд на позицию теневого лидера. По общему количеству баллов впереди по-прежнему Mercedes, причем с хорошим отрывом. Однако отрыв этот обусловлен исключительно бонусными баллами за два титула в Формуле Е. В то время как все четыре турнира, где представлена Toyota, еще продолжаются – и у представителей японской марки есть более чем реальные шансы на успех во всех четырех. Так что, звание лучшего по итогам сезона Mercedes отнюдь не гарантировано. Впрочем, ситуацию могут изменить успехи в Формуле 1 – к примеру, на Гран При Америк, который состоится уже в следующие выходные.
За спинами двух лидеров Honda уверенно сохраняет 3-ю позицию – а вот за следующую строчку продолжается весьма плотная борьба. Hyundai, неделю назад отвоевавшую эту строчку у Ferrari, в минувший уик-энд дополнительно укрепила свои позиции победами Тьерри Невилля в Ралли Каталония и Жана-Карла Вернэ в одной из кузовных гонок в По. Скудерия же, чьи представители в прошлый уик-энд нигде не выступали, тем временем потеряла и 5-е место. Впрочем, 4 баллла, который сейчас отделяют итальянцев от конкурентов из Audi, Ferrari вполне сможет отыграть уже в ближайшие выходные на гонке Формулы 1 в Остине.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 18 октября 2021 года
* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|
1424
(1124)
|2.
|Toyota
|99
|1163
|3.
|Honda
|8
|463
|4.
|Hyundai
|52
|375
|5.
|Audi
|20
|321
|+ 1
|6.
|Ferrari
|317
|- 1
|7.
|Mini
|5
|
282
|8.
|Skoda
|15
|237
|9.
|Ford
|6
|225
|10.
|Chevrolet
|1
|212
|11.
|Lynk & Co
|38
|196
|+ 1
|12.
|Porsche
|191
|- 1
|13.
|Jaguar
|134
|14.
|Peugeot
|24
|125
|+ 1
|15.
|BMW
|1
|115
|- 1
|16.
|DS
|88
|17.
|Citroen
|11
|84
|+ 3
|18.
|Alpine
|83
|- 1
|19.
|Nissan
|1
|78
|- 1
|20.
|
Mahindra
|76
|- 1
|21.
|McLaren
|68
|22.
|Renault
|66
|23.
|Volkswagen
|1
|58
|24.
|Cupra
|4
|54
|25.
|Aston Martin
|37
|26.
|Alfa Romeo
|31
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|5
|35.
|Isuzu
|3
|36.
|Land Rover
|2
|37.
|Jeep
|1
|38.
|Suzuki
|1
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