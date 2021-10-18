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Наш рейтинг: Toyota вновь теневой лидер, Ferrari продолжает падение

Hyundai стреляет по конкурентам сразу из пяти стволов – и при удачных раскладах сможет даже поспорить с Honda за место в числе призеров

Наш рейтинг: Toyota вновь теневой лидер, Ferrari продолжает падение

На прошлой неделе эпицентром мирового автоспорта стало Западное Средиземноморье. Состоялись этапы сразу четырех глобальных турниров – и все эти соревнования прошли в упомянутом регионе, в зоне радиусом всего около тысячи километров.

Местом проведения предпоследней гонки раллийного чемпионата мира стала Испания, в соседних Португалии и Франции (причем на самом юге страны, рядом с испанской границей) соревновались участники чемпионата по ралли-кроссу и Кузовного кубка мира WTCR – а на другой стороне Средиземного моря, в Марокко, состоялся этап Кубка мира по ралли-рейдам. И по результатам всех этих гонок мы начислили баллы в таблицу рейтинга Motosport.com, с помощью которого приводим к общему знаменателю автоспортивные победы разных автомобильных брендов.

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Главными ударниками уик-энда стали Toyota и Hyundai. Корейская марка лидирует по количеству турниров, в которых она отметилась. Ее представители приняли участие в пяти разных соревнованиях – причем ни в одном из них не удовлетворились «утешительными» баллами, которые начисляются за сам факт выхода на старт. Японцы же с хорошим запасом опередили всех конкурентов по количеству набранных за уик-энд баллов. Особо важную роль в этом сыграл успех на Ралли Марокко: экипажи на автомобилях Hilux заняли места с 1-е по 4-е, выигравший гонку Нассер аль-Аттия вышел в лидеры Кубка мира в личном зачете, а выступающий на технике японской марки коллектив Overdrive SA возглавил командный. 

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Рейтинговые баллы за уик-энд 16-17 октября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Toyota

69 за ралли-рейды (первые четыре места + лидерство в ЛЗ и КЗ)

+ 30 за WRC (2-е, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)

 99
Hyundai

19 за WRC (1-е и 3-е места) + 4 за WRC 2 (2-е место)

+ 2 за WRC 3 (3-е место) + 16 за WTCR (1-е и 3-е места) 

+ 11 за ралли-кросс (2-е и 5-е места)

 52
Lynk & Co

38 за WTCR (два 2-х, 3-е и 5-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)

 38
Peugeot

23 за ралли-кросс (1-е и 3-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)

+ 1 ралли-рейды (участие)

 24
Audi 15 за WTCR (победа и 4-е место) + 5 за ралли-кросс (4-е место) 20
Skoda 15 за WRC 3 (1-е, 2-е и 4-е места) 15
Citroen 

9 за WRC 2 (1-е, 4-е и 5-е места)

+ 2 за WRC 3 (5-е место + лидерство в ЛЗ)

 11
Honda  8 за WTCR (4-е и 5-е места) 8
Ford

2 за ралли-кросс (участие)

+ 1 за WRC (участие) + 2 за WRC 2 (3-е место) + 1 за WRC 3 (участие)

 6
Mini 5 за ралли-рейды (5-е место) 5
Cupra 4 за WTCR (участие)  4
Volkswagen 1 за WRC 2 (участие) 1
Chevrolet за ралли-рейды (участие) 1
Nissan за ралли-рейды (участие) 1
BMW за ралли-рейды (участие) 1

Успехи Toyota вернули японский бренд на позицию теневого лидера. По общему количеству баллов впереди по-прежнему Mercedes, причем с хорошим отрывом. Однако отрыв этот обусловлен исключительно бонусными баллами за два титула в Формуле Е. В то время как все четыре турнира, где представлена Toyota, еще продолжаются – и у представителей японской марки есть более чем реальные шансы на успех во всех четырех. Так что, звание лучшего по итогам сезона Mercedes отнюдь не гарантировано. Впрочем, ситуацию могут изменить успехи в Формуле 1 – к примеру, на Гран При Америк, который состоится уже в следующие выходные.

За спинами двух лидеров Honda уверенно сохраняет 3-ю позицию – а вот за следующую строчку продолжается весьма плотная борьба. Hyundai, неделю назад отвоевавшую эту строчку у Ferrari, в минувший уик-энд дополнительно укрепила свои позиции победами Тьерри Невилля в Ралли Каталония и Жана-Карла Вернэ в одной из кузовных гонок в По. Скудерия же, чьи представители в прошлый уик-энд нигде не выступали, тем временем потеряла и 5-е место. Впрочем, 4 баллла, который сейчас отделяют итальянцев от конкурентов из Audi, Ferrari вполне сможет отыграть уже в ближайшие выходные на гонке Формулы 1 в Остине. 

Результаты рейтинга Motorsport.com на 18 октября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes  

1424

(1124)

  
2. Japan Toyota 99 1163  
3. Japan Honda 8 463  
4. Korea, Republic of Hyundai 52 375  
5. Germany Audi 20 321 + 1
6. Italy Ferrari   317 - 1
7. United Kingdom Mini 5

282

  
8. Czech Republic Skoda 15 237  
9. United States Ford 6 225  
10. United States Chevrolet 1 212  
11. China Lynk & Co  38 196 + 1
12. Germany Porsche   191 - 1
13. United Kingdom Jaguar   134  
14. France Peugeot  24 125 + 1
15. Germany BMW 1 115 - 1
16. France DS   88  
17. France Citroen 11  84 + 3
18. France Alpine   83 - 1
19. Japan Nissan 1 78 - 1
20.

India Mahindra

   76 - 1
21. United Kingdom McLaren   68  
22. France Renault   66  
23. Germany Volkswagen 1 58  
24. Spain Cupra 4 54  
25. United Kingdom Aston Martin   37  
26. Italy Alfa Romeo   31  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   5  
35. Japan Isuzu   3  
36. United Kingdom Land Rover   2  
37. United States Jeep   1  
38. Japan Suzuki   1  
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