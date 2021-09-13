Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Рейтинг Motorsport.com
Топик

Рейтинг Motorsport.com

Главная
Предыдущая / Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой
Общая информация Новости

Наш рейтинг: Toyota в погоне за Mercedes выиграла еще один раунд

На хет-трик немцев в Ф1 японская марка ответила победами в ралли и ралли-рейдах. И ее шансы стать лучшей по итогам года все повышаются...

Наш рейтинг: Toyota в погоне за Mercedes выиграла еще один раунд

Прошедший гоночный уик-энд оказался весьма насыщенным соревнованиями, которые мы называем рейтинговыми. То есть гонками международных гоночных чемпионатов, результаты которых учитываются при составлении рейтинга Motorsport.com – c его помощью мы приводим к общему знаменателю автоспортивные успехи разных автомобильных брендов и рассчитываем в конце года выявить марку, добившуюся наибольших успехов в гонках. 

Читайте также:

Помимо гонки Формулы 1 в Италии в минувшие выходные состоялись Ралли Греция (а, напомним, статус чемпионата мира имеют в том числе соревнования в младших классах WRC 2 и WRC 3) и итальянский этап Кубка мира по бахам.

В результате рейтинговые очки по итогам уик-энда смогли набрать почти два десятка марок! Среди них – и очередной новичок в нашей таблице, бренд Suzuki. Нам было показалось, что круг участников рейтинга уже очерчен и пополнения ждать особо неоткуда – но на Баху Италия несколько местных экипажей вышли за рулем доработанных внедорожников Suzuki Grand Vitara. И вот в нашей таблице уже не 37 строчек, а 38.

Рейтинговые баллы за уик-энд 11-12 сентября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Toyota

41 за WRC (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)

28 за Баху Италия (первые 4 места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 

 69
Mercedes 60 за Ф1 (хет-трик + лидерство в КЗ) 60
Skoda

17 за WRC 2 (1-е, 2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)

19 за WRC 3 (места со 1-го по 4-е)

 36
Hyundai 20 за WRC (2-е и 4-е места) + 1 за WRC 2 (участие) 21
Ford за WRC (5-е место) + 4 за WRC 2 (3-е и 5-е места) + 1 за WRC 3 (участие) + 2 за Баху Италия (участие) 14
Ferrari 11 за Ф1 (4-е место) 11
McLaren 11 за Ф1 (дубль) 11
Honda 6 за Ф1 (5-е место + лидерство в ЛЗ) 6
Citroen 1 за WRC 2 (участие) + 4 за WRC 3 (5-е место + лидерство в ЛЗ) 5
Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2
Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2
Alpine 2 за Ф1 (участие) 2
Renault 2 за Ф1 (участие) 2
Mini 1 за Баху Италия (участие) 1
Porshe 1 за Баху Италия (участие) 1
BMW 1за Баху Италия (участие) 1
Isuzu 1 за Баху Италия (участие) 1
Mitsubishi 1за Баху Италия (участие) 1
Suzuki 1 за Баху Италия (участие) 1

Читайте также:

В верхней части таблицы продолжается позиционное противостояние Mercedes и Toyota. Немцы даже после схода Хэмилтона уехали из Монцы, мягко говоря, не с пустями руками – ведь пилоты болидов с моторами Mercedes стояли на всех трех ступенях подиума. И хотя за успехи Даниэля Риккардо и Ландо Норриса штутгартская марка получила уполовиненные баллы, три места в первой пятерке плюс повышающий коэффициент в личном зачете принесли Mercedes приличные 60 баллов.

Однако Toyota ответила успехами сразу в двух менее престижных гонках. Калле Рованпера и Себастьен Ожье стали первым и третьим в Ралли Греция, а на Бахе Италия экипажи на Toyota заняли и вовсе 4 первых  места. Причем в обоих турнирах представители японской марки лидируют в обоих зачетах. И поэтому урожай, который Toyota собрала в эти выходные, оказался на 9 баллов выше мерседесовского!  Так что, после окончания сезона Формулы Е и в отсутствие гарантированных побед Льюиса Хэмилтона в Ф1 позиции «серебярных стрел» уже не столь и сильны.

Что касается остальных участников, то даже крупные их успехи пока не приводят к радикальным изменениям в таблице. Skoda в очередной раз отметилась в младших раллийных классах, где крайне популярны хэтчбеки Fabia: к примеру, в классе WRC 3 они составили на Ралли Греция почти 60 % пелотона и заняли четыре первых места в общем зачете. Однако более чем приличная сумма в 36 баллов по итогам уик-энда (тем более, добытая в наименее престижных соревнованиях) помогла чешскому бренду подняться лишь на одну строчку выше. То же самое случилось и с McLaren, чьи пилоты стали авторами дубля на гонке Ф1 в Монце. Впрочем, тут свою роль сыграл тот факт, что британская марка строит лишь шасси и поэтому вынуждена делиться рейтинговыми баллами с Mercedes.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 13 сентября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes 60

1286

(986)

  
2. Japan Toyota 69 1030  
3. Japan Honda 6 397  
4. Italy Ferrari 11 292  
5. United Kingdom Mini 1

276

  
6. Germany Audi   272  
7. Korea, Republic of Hyundai 21 270  
8. United States Ford 14 212 + 2
9. United States Chevrolet   211 - 1
10. Czech Republic Skoda 36 207 + 1
11. Germany Porsche 1 191 - 1
12. United Kingdom Jaguar   134  
13. China Lynk & Co   120  
14. Germany BMW 1 114  
15. France DS   88  
16. France Alpine 2 79  
17. Japan Nissan   77  
18.

India Mahindra

   76  
19. France Citroen 5 69  
20. France Peugeot   58  
21. France Renault 2 58  
  United Kingdom McLaren + 11 58 + 1
23. Germany Volkswagen 1 47  
24. Spain Cupra   35  
25. United Kingdom Aston Martin 2 33  
26. Italy Alfa Romeo 2 27  
27. China NIO   25 - 1
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi 1 5  
35. Japan Isuzu 1 3  
36. United Kingdom Land Rover   2 - 1
37. United States Jeep   1  
38. Japan Suzuki 1 1 дебют
Поделились
Комментарии
Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой

Предыдущая новость

Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Авария Ферстаппена и Хэмилтона поссорила бывших пилотов Ф1

20 ч
2
Формула 1

Риккардо: Я бы выиграл и без аварии Макса и Льюиса

1 ч
3
Формула 1

Ферстаппена признали виновником аварии и переставят на решетке в Сочи

21 ч
4
Формула 1

Хэмилтон назвал наказание Ферстаппена в Монце важным прецедентом

5 ч
5
Формула 1

«Или штраф, или авария». Перес объяснил, почему не вернул позицию

4 ч
Самое важное:
Наш рейтинг: Toyota в погоне за Mercedes выиграла еще один раунд
Общ

Наш рейтинг: Toyota в погоне за Mercedes выиграла еще один раунд

2 ч
Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой
Общ

Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой

6 сент. 2021 г.
Фестиваль с участием дрифтеров и каскадеров пройдет в Москве в субботу
Общ

Фестиваль с участием дрифтеров и каскадеров пройдет в Москве в субботу

2 сент. 2021 г.
Наш рейтинг: странная гонка в Спа укрепила лидерство Mercedes
Общ

Наш рейтинг: странная гонка в Спа укрепила лидерство Mercedes

30 авг. 2021 г.
Наш рейтинг: Ferrari взлетела на бонусах за «Ле-Ман»
Общ

Наш рейтинг: Ferrari взлетела на бонусах за «Ле-Ман»

23 авг. 2021 г.
Последние видео
Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана 00:30
Общая информация
15 дек. 2020 г.

Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация
25 авг. 2020 г.

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация
19 июн. 2020 г.

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация
13 апр. 2020 г.

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация
8 апр. 2020 г.

Фелипе Масса в фильме «Герои»

Самое читаемое Сегодня

Авария Ферстаппена и Хэмилтона поссорила бывших пилотов Ф1
Формула 1 Формула 1

Авария Ферстаппена и Хэмилтона поссорила бывших пилотов Ф1

Риккардо: Я бы выиграл и без аварии Макса и Льюиса
Формула 1 Формула 1

Риккардо: Я бы выиграл и без аварии Макса и Льюиса

Ферстаппена признали виновником аварии и переставят на решетке в Сочи
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена признали виновником аварии и переставят на решетке в Сочи

Хэмилтон назвал наказание Ферстаппена в Монце важным прецедентом
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон назвал наказание Ферстаппена в Монце важным прецедентом

«Или штраф, или авария». Перес объяснил, почему не вернул позицию
Формула 1 Формула 1

«Или штраф, или авария». Перес объяснил, почему не вернул позицию

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Италии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Италии

Детский сад и время извинений. Как Мазепин провел Гран При Италии
Формула 1 Формула 1

Детский сад и время извинений. Как Мазепин провел Гран При Италии

Mercedes: Боссы Red Bull отлично знают, что Макс не прав
Формула 1 Формула 1

Mercedes: Боссы Red Bull отлично знают, что Макс не прав

Самое важное:

Наш рейтинг: Toyota в погоне за Mercedes выиграла еще один раунд
Общая информация Общая информация

Наш рейтинг: Toyota в погоне за Mercedes выиграла еще один раунд

Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой
Общая информация Общая информация

Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой

Фестиваль с участием дрифтеров и каскадеров пройдет в Москве в субботу
Общая информация Общая информация

Фестиваль с участием дрифтеров и каскадеров пройдет в Москве в субботу

Наш рейтинг: странная гонка в Спа укрепила лидерство Mercedes
Общая информация Общая информация

Наш рейтинг: странная гонка в Спа укрепила лидерство Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.