Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Toyota в погоне за Mercedes выиграла еще один раунд
На хет-трик немцев в Ф1 японская марка ответила победами в ралли и ралли-рейдах. И ее шансы стать лучшей по итогам года все повышаются...
Прошедший гоночный уик-энд оказался весьма насыщенным соревнованиями, которые мы называем рейтинговыми. То есть гонками международных гоночных чемпионатов, результаты которых учитываются при составлении рейтинга Motorsport.com – c его помощью мы приводим к общему знаменателю автоспортивные успехи разных автомобильных брендов и рассчитываем в конце года выявить марку, добившуюся наибольших успехов в гонках.
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Помимо гонки Формулы 1 в Италии в минувшие выходные состоялись Ралли Греция (а, напомним, статус чемпионата мира имеют в том числе соревнования в младших классах WRC 2 и WRC 3) и итальянский этап Кубка мира по бахам.
В результате рейтинговые очки по итогам уик-энда смогли набрать почти два десятка марок! Среди них – и очередной новичок в нашей таблице, бренд Suzuki. Нам было показалось, что круг участников рейтинга уже очерчен и пополнения ждать особо неоткуда – но на Баху Италия несколько местных экипажей вышли за рулем доработанных внедорожников Suzuki Grand Vitara. И вот в нашей таблице уже не 37 строчек, а 38.
Рейтинговые баллы за уик-энд 11-12 сентября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Toyota
|
41 за WRC (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
28 за Баху Италия (первые 4 места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|69
|Mercedes
|60 за Ф1 (хет-трик + лидерство в КЗ)
|60
|Skoda
|
17 за WRC 2 (1-е, 2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
19 за WRC 3 (места со 1-го по 4-е)
|36
|Hyundai
|20 за WRC (2-е и 4-е места) + 1 за WRC 2 (участие)
|21
|Ford
|7 за WRC (5-е место) + 4 за WRC 2 (3-е и 5-е места) + 1 за WRC 3 (участие) + 2 за Баху Италия (участие)
|14
|Ferrari
|11 за Ф1 (4-е место)
|11
|McLaren
|11 за Ф1 (дубль)
|11
|Honda
|6 за Ф1 (5-е место + лидерство в ЛЗ)
|6
|Citroen
|1 за WRC 2 (участие) + 4 за WRC 3 (5-е место + лидерство в ЛЗ)
|5
|Aston Martin
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alfa Romeo
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alpine
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Renault
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Mini
|1 за Баху Италия (участие)
|1
|Porshe
|1 за Баху Италия (участие)
|1
|BMW
|1за Баху Италия (участие)
|1
|Isuzu
|1 за Баху Италия (участие)
|1
|Mitsubishi
|1за Баху Италия (участие)
|1
|Suzuki
|1 за Баху Италия (участие)
|1
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В верхней части таблицы продолжается позиционное противостояние Mercedes и Toyota. Немцы даже после схода Хэмилтона уехали из Монцы, мягко говоря, не с пустями руками – ведь пилоты болидов с моторами Mercedes стояли на всех трех ступенях подиума. И хотя за успехи Даниэля Риккардо и Ландо Норриса штутгартская марка получила уполовиненные баллы, три места в первой пятерке плюс повышающий коэффициент в личном зачете принесли Mercedes приличные 60 баллов.
Однако Toyota ответила успехами сразу в двух менее престижных гонках. Калле Рованпера и Себастьен Ожье стали первым и третьим в Ралли Греция, а на Бахе Италия экипажи на Toyota заняли и вовсе 4 первых места. Причем в обоих турнирах представители японской марки лидируют в обоих зачетах. И поэтому урожай, который Toyota собрала в эти выходные, оказался на 9 баллов выше мерседесовского! Так что, после окончания сезона Формулы Е и в отсутствие гарантированных побед Льюиса Хэмилтона в Ф1 позиции «серебярных стрел» уже не столь и сильны.
Что касается остальных участников, то даже крупные их успехи пока не приводят к радикальным изменениям в таблице. Skoda в очередной раз отметилась в младших раллийных классах, где крайне популярны хэтчбеки Fabia: к примеру, в классе WRC 3 они составили на Ралли Греция почти 60 % пелотона и заняли четыре первых места в общем зачете. Однако более чем приличная сумма в 36 баллов по итогам уик-энда (тем более, добытая в наименее престижных соревнованиях) помогла чешскому бренду подняться лишь на одну строчку выше. То же самое случилось и с McLaren, чьи пилоты стали авторами дубля на гонке Ф1 в Монце. Впрочем, тут свою роль сыграл тот факт, что британская марка строит лишь шасси и поэтому вынуждена делиться рейтинговыми баллами с Mercedes.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 13 сентября 2021 года
* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|60
|
1286
(986)
|2.
|Toyota
|69
|1030
|3.
|Honda
|6
|397
|4.
|Ferrari
|11
|292
|5.
|Mini
|1
|
276
|6.
|Audi
|272
|7.
|Hyundai
|21
|270
|8.
|Ford
|14
|212
|+ 2
|9.
|Chevrolet
|211
|- 1
|10.
|Skoda
|36
|207
|+ 1
|11.
|Porsche
|1
|191
|- 1
|12.
|Jaguar
|134
|13.
|Lynk & Co
|120
|14.
|BMW
|1
|114
|15.
|DS
|88
|16.
|Alpine
|2
|79
|17.
|Nissan
|77
|18.
|
Mahindra
|76
|19.
|Citroen
|5
|69
|20.
|Peugeot
|58
|21.
|Renault
|2
|58
|McLaren
|+ 11
|58
|+ 1
|23.
|Volkswagen
|1
|47
|24.
|Cupra
|35
|25.
|Aston Martin
|2
|33
|26.
|Alfa Romeo
|2
|27
|27.
|NIO
|25
|- 1
|28.
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|1
|5
|35.
|Isuzu
|1
|3
|36.
|Land Rover
|2
|- 1
|37.
|Jeep
|1
|38.
|Suzuki
|1
|1
|дебют