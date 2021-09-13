Прошедший гоночный уик-энд оказался весьма насыщенным соревнованиями, которые мы называем рейтинговыми. То есть гонками международных гоночных чемпионатов, результаты которых учитываются при составлении рейтинга Motorsport.com – c его помощью мы приводим к общему знаменателю автоспортивные успехи разных автомобильных брендов и рассчитываем в конце года выявить марку, добившуюся наибольших успехов в гонках.

Помимо гонки Формулы 1 в Италии в минувшие выходные состоялись Ралли Греция (а, напомним, статус чемпионата мира имеют в том числе соревнования в младших классах WRC 2 и WRC 3) и итальянский этап Кубка мира по бахам.

В результате рейтинговые очки по итогам уик-энда смогли набрать почти два десятка марок! Среди них – и очередной новичок в нашей таблице, бренд Suzuki. Нам было показалось, что круг участников рейтинга уже очерчен и пополнения ждать особо неоткуда – но на Баху Италия несколько местных экипажей вышли за рулем доработанных внедорожников Suzuki Grand Vitara. И вот в нашей таблице уже не 37 строчек, а 38.

Рейтинговые баллы за уик-энд 11-12 сентября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Toyota 41 за WRC (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 28 за Баху Италия (первые 4 места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 69 Mercedes 60 за Ф1 (хет-трик + лидерство в КЗ) 60 Skoda 17 за WRC 2 (1-е, 2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 19 за WRC 3 (места со 1-го по 4-е) 36 Hyundai 20 за WRC (2-е и 4-е места) + 1 за WRC 2 (участие) 21 Ford 7 за WRC (5-е место) + 4 за WRC 2 (3-е и 5-е места) + 1 за WRC 3 (участие) + 2 за Баху Италия (участие) 14 Ferrari 11 за Ф1 (4-е место) 11 McLaren 11 за Ф1 (дубль) 11 Honda 6 за Ф1 (5-е место + лидерство в ЛЗ) 6 Citroen 1 за WRC 2 (участие) + 4 за WRC 3 (5-е место + лидерство в ЛЗ) 5 Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2 Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2 Alpine 2 за Ф1 (участие) 2 Renault 2 за Ф1 (участие) 2 Mini 1 за Баху Италия (участие) 1 Porshe 1 за Баху Италия (участие) 1 BMW 1за Баху Италия (участие) 1 Isuzu 1 за Баху Италия (участие) 1 Mitsubishi 1за Баху Италия (участие) 1 Suzuki 1 за Баху Италия (участие) 1

В верхней части таблицы продолжается позиционное противостояние Mercedes и Toyota. Немцы даже после схода Хэмилтона уехали из Монцы, мягко говоря, не с пустями руками – ведь пилоты болидов с моторами Mercedes стояли на всех трех ступенях подиума. И хотя за успехи Даниэля Риккардо и Ландо Норриса штутгартская марка получила уполовиненные баллы, три места в первой пятерке плюс повышающий коэффициент в личном зачете принесли Mercedes приличные 60 баллов.

Однако Toyota ответила успехами сразу в двух менее престижных гонках. Калле Рованпера и Себастьен Ожье стали первым и третьим в Ралли Греция, а на Бахе Италия экипажи на Toyota заняли и вовсе 4 первых места. Причем в обоих турнирах представители японской марки лидируют в обоих зачетах. И поэтому урожай, который Toyota собрала в эти выходные, оказался на 9 баллов выше мерседесовского! Так что, после окончания сезона Формулы Е и в отсутствие гарантированных побед Льюиса Хэмилтона в Ф1 позиции «серебярных стрел» уже не столь и сильны.

Что касается остальных участников, то даже крупные их успехи пока не приводят к радикальным изменениям в таблице. Skoda в очередной раз отметилась в младших раллийных классах, где крайне популярны хэтчбеки Fabia: к примеру, в классе WRC 3 они составили на Ралли Греция почти 60 % пелотона и заняли четыре первых места в общем зачете. Однако более чем приличная сумма в 36 баллов по итогам уик-энда (тем более, добытая в наименее престижных соревнованиях) помогла чешскому бренду подняться лишь на одну строчку выше. То же самое случилось и с McLaren, чьи пилоты стали авторами дубля на гонке Ф1 в Монце. Впрочем, тут свою роль сыграл тот факт, что британская марка строит лишь шасси и поэтому вынуждена делиться рейтинговыми баллами с Mercedes.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 13 сентября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 60 1286 (986) 2. Toyota 69 1030 3. Honda 6 397 4. Ferrari 11 292 5. Mini 1 276 6. Audi 272 7. Hyundai 21 270 8. Ford 14 212 + 2 9. Chevrolet 211 - 1 10. Skoda 36 207 + 1 11. Porsche 1 191 - 1 12. Jaguar 134 13. Lynk & Co 120 14. BMW 1 114 15. DS 88 16. Alpine 2 79 17. Nissan 77 18. Mahindra 76 19. Citroen 5 69 20. Peugeot 58 21. Renault 2 58 McLaren + 11 58 + 1 23. Volkswagen 1 47 24. Cupra 35 25. Aston Martin 2 33 26. Alfa Romeo 2 27 27. NIO 25 - 1 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 1 5 35. Isuzu 1 3 36. Land Rover 2 - 1 37. Jeep 1 38. Suzuki 1 1 дебют