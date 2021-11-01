Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Toyota перешла в решающую атаку на Mercedes
За одни выходные японская марка больше чем вдвое сократила свое отставание от Mercedes в борьбе за первую строчку рейтиноговой таблицы
В минувший уик-энд участники самых успешных гоночных турниров мира (включая Формулу 1 и MotoGP) отдыхали – но это вовсе не значит, что на автодромах и за их пределами не происходило ничего достойного внимания. За выходные состоялись этапы сразу двух статусных турниров – чемпионата мира по гонкам на выносливость и Кубка мира по бахам. Причем результаты заметно отразились не только на турнирных таблицах, но и на рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы оцениваем успехи автомобильных брендов в гонках.
Причем, что важно, и в соревнованиях на автодроме в Бахрейне, и на внедорожных гонках в Португалии добывали баллы представители Toyota, которая активно сражается с Mercedes за лидерство. Летнее завоевание немцами обоих титулов в Формуле Е (за что в нашем рейтинге положены немалые бонусы) позволило Mercedes существенно оторваться от японцев: еще неделю назад Toyota отставала на 300 баллов. Но изначально было понятно, что ситуация изменится – ведь гонщики и команды японской марки в «своих» турнирах тоже сражались и сражаются за титулы.
И вот в одном из этих турниров эта борьба подошла к успешному для японской марки концу. Хотя победу в Бахе Порталегре одержал поляк Кшиштоф Холофчик, выступающий на Mini, победителями Кубка мира стали саудовский пилот Язид аль-Раджи, управлявший прототипом Toyota Hilux – и строящая такие прототипы команда Overdrive SA. За каждый из титулов японцы получили по 50 бонусных баллов, что вкупе с баллами за 4 места в первой пятерке и за дубль на гонке WEC в Бахрейне вылилось в весьма приличное пополнение счета.
Рейтинговые баллы за уик-энд 30-31 октября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Toyota
|
149 за бахи (места со 2-го по 5-е + бонусы за титулы в ЛЗ и КЗ)
+ 22 за WEC (дубль в LMH + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|171
|Porsche
|14 за WEC (дубль в GT Pro + лидерство в КЗ) + 1 за бахи (участие)
|15
|Mini
|8 за бахи (победа)
|8
|Ferrari
|7 за WEC (3-е и 4-е места в GT Pro + лидерство в ЛЗ)
|7
|Alpine
|5 за WEC (3-е место в LMH)
|5
|Mercedes
|1 (участие)
|1
|Ford
|1 (участие)
|1
|Porsche
|1 (участие)
|1
|Nissan
|1 (участие)
|1
|Volkswagen
|1 (участие)
|1
|BMW
|1 (участие)
|1
|Borgward
|1 (участие)
|1
|Range Rover
|1 (участие)
|1
|Isuzu
|1 (участие)
|1
|Mitsubishi
|1 (участие)
|1
|Fiat
|1 (участие)
|1
Заработанные в минувшие выходные баллы позволили Toyota сократить отставание от главного соперника больше чем вдвое. Конечно, в следующий уик-энд Mercedes наверняка достойно ответит выступлением на Гран При Мексики – но ведь и японцы продолжат атаковать. Заводская команда в гонках на выносливость уже обеспечила себе титулы в премьер-классе WEC – и через неделю, после финального этапа турнира, мы добавим на счет Toyota очередной бонус.
Так что, легкой жизни у подопечных Тото Вольфа явно не предвидится. Решение же вопроса о том, какая же марка станет лучшей по итогам года, вполне может затянуться до второго декабрьского уик-энда – когда команды Формулы 1 завершат сезон в Абу-Даби, а звезды ралли-рейдов приедут в Саудовскую Аравию, чтобы выйти на старт последнего этапа чемпионата мира.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 1 ноября 2021 года
В скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|1
|
1463
(1163)
|2.
|Toyota
|149
|
1334
(1234)
|3.
|Honda
|486
|4.
|Hyundai
|375
|5.
|Ferrari
|7
|335
|6.
|Audi
|321
|7.
|Skoda
|
290
(240)
|Mini
|8
|
290
|+ 1
|9.
|Ford
|1
|226
|10.
|Chevrolet
|212
|11.
|Porsche
|15
|207
|+ 1
|12.
|Lynk & Co
|196
|- 1
|13.
|Jaguar
|134
|14.
|Peugeot
|125
|15.
|BMW
|1
|116
|16.
|Alpine
|5
|90
|+ 1
|17.
|DS
|88
|- 1
|18.
|Citroen
|84
|19.
|Nissan
|1
|79
|20.
|
Mahindra
|76
|21.
|McLaren
|71
|22.
|Renault
|68
|23.
|Volkswagen
|1
|59
|24.
|Cupra
|54
|25.
|Aston Martin
|39
|26.
|Alfa Romeo
|33
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|Borgward
|1
|12
|+ 1
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Mitsubishi
|1
|6
|+ 1
|34.
|Dodge
|5
|- 1
|35.
|Isuzu
|1
|4
|36.
|Land Rover
|1
|3
|37.
|Jeep
|1
|2
|38.
|Suzuki
|1
|- 1
|39.
|Fiat
|1
|1
|дебют
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