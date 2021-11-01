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Наш рейтинг: Toyota перешла в решающую атаку на Mercedes

За одни выходные японская марка больше чем вдвое сократила свое отставание от Mercedes в борьбе за первую строчку рейтиноговой таблицы

Наш рейтинг: Toyota перешла в решающую атаку на Mercedes

В минувший уик-энд участники самых успешных гоночных турниров мира (включая Формулу 1 и MotoGP) отдыхали – но это вовсе не значит, что на автодромах и за их пределами не происходило ничего достойного внимания. За выходные состоялись этапы сразу двух статусных турниров – чемпионата мира по гонкам на выносливость и Кубка мира по бахам. Причем результаты заметно отразились не только на турнирных таблицах, но и на рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы оцениваем успехи автомобильных брендов в гонках.

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Причем, что важно, и в соревнованиях на автодроме в Бахрейне, и на внедорожных гонках в Португалии добывали баллы представители Toyota, которая активно сражается с Mercedes за лидерство. Летнее завоевание немцами обоих титулов в Формуле Е (за что в нашем рейтинге положены немалые бонусы) позволило Mercedes существенно оторваться от японцев: еще неделю назад Toyota отставала на 300 баллов. Но изначально было понятно, что ситуация изменится – ведь гонщики и команды японской марки в «своих» турнирах тоже сражались и сражаются за титулы. 

И вот в одном из этих турниров эта борьба подошла к успешному для японской марки концу. Хотя победу в Бахе Порталегре одержал поляк Кшиштоф Холофчик, выступающий на Mini, победителями Кубка мира стали саудовский пилот Язид аль-Раджи, управлявший прототипом Toyota Hilux – и строящая такие прототипы команда Overdrive SA. За каждый из титулов японцы получили по 50 бонусных баллов, что вкупе с баллами за 4 места в первой пятерке и за дубль на гонке WEC в Бахрейне вылилось в весьма приличное пополнение счета.

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Рейтинговые баллы за уик-энд 30-31 октября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Toyota

149 за бахи (места со 2-го по 5-е + бонусы за титулы в ЛЗ и КЗ)

+ 22 за WEC (дубль в LMH + лидерство в ЛЗ и КЗ)

 171
Porsche 14 за WEC (дубль в GT Pro + лидерство в КЗ) + 1 за бахи (участие) 15
Mini 8 за бахи (победа) 8
Ferrari 7 за WEC (3-е и 4-е места в GT Pro + лидерство в ЛЗ) 7
Alpine 5 за WEC (3-е место в LMH) 5
Mercedes 1 (участие) 1
Ford 1 (участие) 1
Porsche 1 (участие) 1
Nissan 1 (участие) 1
Volkswagen 1 (участие) 1
BMW 1 (участие) 1
Borgward 1 (участие) 1
Range Rover 1 (участие) 1
Isuzu 1 (участие) 1
Mitsubishi 1 (участие) 1
Fiat 1 (участие) 1

Заработанные в минувшие выходные баллы позволили Toyota сократить отставание от главного соперника больше чем вдвое. Конечно, в следующий уик-энд Mercedes наверняка достойно ответит выступлением на Гран При Мексики но ведь и японцы продолжат атаковать. Заводская команда в гонках на выносливость уже обеспечила себе титулы в премьер-классе WEC и через неделю, после финального этапа турнира, мы добавим на счет Toyota очередной бонус.

Так что, легкой жизни у подопечных Тото Вольфа явно не предвидится. Решение же вопроса о том, какая же марка станет лучшей по итогам года, вполне может затянуться до второго декабрьского уик-энда когда команды Формулы 1 завершат сезон в Абу-Даби, а звезды ралли-рейдов приедут в Саудовскую Аравию, чтобы выйти на старт последнего этапа чемпионата мира.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 1 ноября 2021 года

В скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes 1

1463

(1163)

  
2. Japan Toyota 149

1334

(1234)

  
3. Japan Honda   486  
4. Korea, Republic of Hyundai   375  
5. Italy Ferrari 7 335  
6. Germany Audi   321  
7. Czech Republic Skoda  

290

(240)

  
  United Kingdom Mini 8

290

 + 1
9. United States Ford 1 226  
10. United States Chevrolet   212  
11. Germany Porsche 15 207  + 1
12. China Lynk & Co   196 - 1
13. United Kingdom Jaguar   134  
14. France Peugeot   125  
15. Germany BMW 1 116  
16. France Alpine 5 90  + 1
17. France DS   88 - 1
18. France Citroen   84  
19. Japan Nissan 1 79  
20.

India Mahindra

   76  
21. United Kingdom McLaren   71  
22. France Renault   68  
23. Germany Volkswagen 1 59  
24. Spain Cupra   54  
25. United Kingdom Aston Martin   39  
26. Italy Alfa Romeo   33  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
  China Borgward 1 12 + 1
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. Japan Mitsubishi  1 6 + 1
34. United States Dodge   5 - 1
35. Japan Isuzu 1 4  
36. United Kingdom Land Rover 1 3  
37. United States Jeep 1 2  
38. Japan Suzuki   1 - 1
39. Italy Fiat 1 1 дебют
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