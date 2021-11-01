Наш рейтинг: Toyota перешла в решающую атаку на Mercedes

В минувший уик-энд участники самых успешных гоночных турниров мира (включая Формулу 1 и MotoGP) отдыхали – но это вовсе не значит, что на автодромах и за их пределами не происходило ничего достойного внимания. За выходные состоялись этапы сразу двух статусных турниров – чемпионата мира по гонкам на выносливость и Кубка мира по бахам. Причем результаты заметно отразились не только на турнирных таблицах, но и на рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы оцениваем успехи автомобильных брендов в гонках.

Причем, что важно, и в соревнованиях на автодроме в Бахрейне, и на внедорожных гонках в Португалии добывали баллы представители Toyota, которая активно сражается с Mercedes за лидерство. Летнее завоевание немцами обоих титулов в Формуле Е (за что в нашем рейтинге положены немалые бонусы) позволило Mercedes существенно оторваться от японцев: еще неделю назад Toyota отставала на 300 баллов. Но изначально было понятно, что ситуация изменится – ведь гонщики и команды японской марки в «своих» турнирах тоже сражались и сражаются за титулы.

И вот в одном из этих турниров эта борьба подошла к успешному для японской марки концу. Хотя победу в Бахе Порталегре одержал поляк Кшиштоф Холофчик, выступающий на Mini, победителями Кубка мира стали саудовский пилот Язид аль-Раджи, управлявший прототипом Toyota Hilux – и строящая такие прототипы команда Overdrive SA. За каждый из титулов японцы получили по 50 бонусных баллов, что вкупе с баллами за 4 места в первой пятерке и за дубль на гонке WEC в Бахрейне вылилось в весьма приличное пополнение счета.

Рейтинговые баллы за уик-энд 30-31 октября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Toyota 149 за бахи (места со 2-го по 5-е + бонусы за титулы в ЛЗ и КЗ) + 22 за WEC (дубль в LMH + лидерство в ЛЗ и КЗ) 171 Porsche 14 за WEC (дубль в GT Pro + лидерство в КЗ) + 1 за бахи (участие) 15 Mini 8 за бахи (победа) 8 Ferrari 7 за WEC (3-е и 4-е места в GT Pro + лидерство в ЛЗ) 7 Alpine 5 за WEC (3-е место в LMH) 5 Mercedes 1 (участие) 1 Ford 1 (участие) 1 Porsche 1 (участие) 1 Nissan 1 (участие) 1 Volkswagen 1 (участие) 1 BMW 1 (участие) 1 Borgward 1 (участие) 1 Range Rover 1 (участие) 1 Isuzu 1 (участие) 1 Mitsubishi 1 (участие) 1 Fiat 1 (участие) 1

Заработанные в минувшие выходные баллы позволили Toyota сократить отставание от главного соперника больше чем вдвое. Конечно, в следующий уик-энд Mercedes наверняка достойно ответит выступлением на Гран При Мексики – но ведь и японцы продолжат атаковать. Заводская команда в гонках на выносливость уже обеспечила себе титулы в премьер-классе WEC – и через неделю, после финального этапа турнира, мы добавим на счет Toyota очередной бонус.

Так что, легкой жизни у подопечных Тото Вольфа явно не предвидится. Решение же вопроса о том, какая же марка станет лучшей по итогам года, вполне может затянуться до второго декабрьского уик-энда – когда команды Формулы 1 завершат сезон в Абу-Даби, а звезды ралли-рейдов приедут в Саудовскую Аравию, чтобы выйти на старт последнего этапа чемпионата мира.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 1 ноября 2021 года

В скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 1 1463 (1163) 2. Toyota 149 1334 (1234) 3. Honda 486 4. Hyundai 375 5. Ferrari 7 335 6. Audi 321 7. Skoda 290 (240) Mini 8 290 + 1 9. Ford 1 226 10. Chevrolet 212 11. Porsche 15 207 + 1 12. Lynk & Co 196 - 1 13. Jaguar 134 14. Peugeot 125 15. BMW 1 116 16. Alpine 5 90 + 1 17. DS 88 - 1 18. Citroen 84 19. Nissan 1 79 20. Mahindra 76 21. McLaren 71 22. Renault 68 23. Volkswagen 1 59 24. Cupra 54 25. Aston Martin 39 26. Alfa Romeo 33 27. NIO 25 28. Hummer 12 Borgward 1 12 + 1 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Mitsubishi 1 6 + 1 34. Dodge 5 - 1 35. Isuzu 1 4 36. Land Rover 1 3 37. Jeep 1 2 38. Suzuki 1 - 1 39. Fiat 1 1 дебют