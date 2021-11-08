Казалось бы, первый ноябрьский гоночный уик-энд прошел без особого огня. И в Формуле 1, и в MotoGP гонки оказались в целом скучными. Что Toyota на последнем этапе WEC оформит свое очередное безальтернативное чемпионство – изначально не было ни малейшего сомнения. Даже победа команды WRT в классе LMP2 уже не была столь сенсационной: за год мы успели привыкнуть, что дебютировавший в гонках на выносливость бельгийский коллектив выигрывает направо и налево (став за предыдущие месяцы лучшим на «24 часах Ле-Мана» и в европейской серии ELMS). Даже в Кузовном кубке WTCR, где пилоты обычно не против пустить клочки по закоулочкам, степень агрессии и тяжесть повреждений были ниже среднестатистических...

Однако мы не зря неделю назад обещали, что вступление в период завершения одного за другим гоночных чемпионатов сулит серьезные потрясения в рейтинге, с помощью которого мы приводим к общему знаменателю успехи гоночные успехи автомобильных брендов. Потрясения и в самом деле не замедлили.

Главными бенефициарами уик-энда стали Ferrari и Toyota. Они первенствовали в тех зачетах чемпионата WEC. где разыгрываются титулы чемпионов мира (в категориях LMP2 и GT Am сражаются за т.н. Трофей выносливости) – и получили за это серьезные бонусы. Настолько серьезные, что на фоне результатов японцев и итальянцев не слишком впечатляюще выглядят и баллы, набранные Mercedes благодаря 2-му месту Льюису Хэмилтона на Гран При Мексики, и результаты марки Lynk & Co, чьи пилоты выиграли обе гонки итальянского этапа WTCR.

Рейтинговые баллы за уик-энд 6-7 ноября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Ferrari 217 за WEC (1-е и 3-е место в GT Pro + бонусы за титулы в ЛЗ и КЗ) + 10 за Ф1 (5-е место) 227 Toyota 226 за WEC (дубль в LMH + бонусы за титулы в ЛЗ и КЗ) 226 Lynk & Co 54 за WTCR (два 1-х, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 54 Mercedes 30 за Ф1 (2-е место + лидерство в КЗ) 30 Honda 25 за Ф1 (1-е, 2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ) + 10 за WTCR (3-е место) 35 Audi 24 за WTCR (два 2-х и 3-е место) 24 Hyundai 11 за WTCR (4-е и 5-е места) 11 Alpine 9 за WEC (3-е место) + 2 за Ф1 (участие) 11 Porsche 8 за WEC (2-е и 4-е место) 8 Cupra 4 за WTCR (участие) 4 McLaren 2 за Ф1 (участие) 2 Renault 2 за Ф1 (участие) 2 Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2 Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2

Столь масштабная раздача «раздача слонов» не могла не сказаться на положении марок в таблице рейтинга. Круче всего взлетела Ferrari, поднявшаяся на 3-ю строчку. Удержать ее итальянцам, конечно, вряд ли удастся: в Формуле 1 все идет к победе Макса Ферстаппена, а значит – к 100 (а то и 200, если Red Bull выиграет Кубок конструкторов) бонусным баллам для Honda. Ответить на них Скудерии будет нечем. Ведь Ferrari в этом году представлена только в двух глобальных турнирах – и WEC уже завершился, а в Формуле 1 итальянцы заметно менее успешны, чем Honda.

А вот сражение с Hyundai за 4-ю позицию марка из Маранелло, похоже, выиграла. Корейцы участвуют сразу в четырех турнирах (WTCR и три лиги чемпионата мира по ралли) – однако ни в одном из них не могут всерьез рассчитывать на титулы. А без соответствующих бонусов попытка догнать Скудерию явно будет обречена на неудачу.

Ну, и конечно, надо громко объявить о смене лидера: бонусы за титулы в WEC позволили Toyota обойти Mercedes! Напомним, обладатель первой строчки в нашем рейтинге меняется нечасто – за год это случилось, по большому счету, только второй раз. Японцы долго (26 недель) лидировали благодаря запасу, который им обеспечили хорошие выступления на «Дакаре» (в середине мая Mercedes было пробрался на первую строчку – но продержался там лишь неделю). Но так как успехи в Ф1 приносят большее количество баллов, чем в любом другом турнире, немцы постепенно догоняли главного соперника и в начале августа вышли вперед. А вскоре после этого марка из Штутгарта вдобавок взяла оба титула в рано закончившей сезон Формуле Е – и полученные бонусы позволили чувствовать себя весьма уверенно до момента, когда начнут завершаться остальные турниры. К сегодняшнему дню Mercedes продержался на первой строчке больше трех месяцев – 14 недель, если быть точным.

Теперь же ситуация для немцев выглядит, мягко говоря, непросто. Toyota наверняка получит 300 бонусных баллов за титулы в чемпионате мира по ралли – плюс еще 200 может добыть в Кубке мира по ралли-рейдам (общий зачет которого возглавляют сразу два пилота японской марки). И если это действительно случится, Mercedes не особо помогут даже 400 баллов за победы в обоих зачетах Формулы 1. И тем более грустными выглядят перспективы немцев на фоне того, что сейчас от них можно ожидать скорее потери лидерства в Кубке конструкторов (где преимущество сократилось до одного балла), чем перехода в атаку в борьбе за личный титул (где Ферстаппен впереди на 19 очков). С другой стороны, Mercedes – все-таки слишком серьезный игрок, чтобы торжествовать победу над ним за месяц с лишним до последних гонок сезона...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 8 ноября 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:

- Toyota: WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ

- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ

- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)

- Skoda: WRC 2 - ЛЗ

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 226 1560 (300) + 1 2. Mercedes 30 1493 (300) - 1 3. Ferrari 227 562 (200) + 2 3. Honda 35 521 - 1 4. Hyundai 11 386 - 1 6. Audi 24 345 7. Skoda 290 (50) Mini 290 9. Lynk & Co 54 250 + 3 10. Ford 226 - 1 11. Porsche 8 215 12. Chevrolet 212 - 2 13. Jaguar 134 14. Peugeot 125 15. BMW 116 16. Alpine 11 101 17. DS 88 18. Citroen 84 19. Nissan 79 20. Mahindra 76 21. McLaren 2 73 22. Renault 2 70 23. Volkswagen 59 24. Cupra 4 58 25. Aston Martin 2 41 26. Alfa Romeo 2 35 27. NIO 25 28. Hummer 12 Borgward 12 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Mitsubishi 6 34. Dodge 5 35. Isuzu 4 36. Land Rover 3 37. Jeep 2 38. Suzuki 1 39. Fiat 1