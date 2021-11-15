Наш рейтинг: Mercedes рубится с Toyota не хуже, чем с Red Bull в Ф1

Гран При Бразилии подарил нам очередной резкий поворот интриги в Формуле 1. Казалось бы, Red Bull окончательно переломил ситуацию в борьбе с Mercedes – но вдруг скорость черного болида позволяет прорываться с 20-го места на 5-е, а с 10-го на первое! И перед следующей гонкой в Катаре прогнозировать что-то невероятно сложно.

Отражением сражения за титул в чемпионате мира становится развитие битвы за лидерство в рейтинге, где мы сравниваем автоспортивные достижения автомобильных брендов.

Здесь у Mercedes соперник не менее грозный – Toyota, которая в этом году представлена аж в четырех глобальных гоночных турнирах (против всего двух, Ф1 и Формулы Е, в случае с Mercedes). Однако не все турниры одинаково престижны – что заметно сказывается на количестве баллов, которые получает та или иная марка по итогам уик-энда. К примеру, в минувшие выходные Mercedes заработала заметно больше, чем Toyota – хотя результаты японских машин в проходившем в ОАЭ ралли-рейде «Вызов пустыни» были лучше, чем у «серебряных стрел» в Гран При Бразилии. А в общем зачете Кубка мира по ралли-рейдам представители японской марки лидируют не только в командом (коллектив Overdrive SA), но и в личном (Нассер аль-Аттия, в Эмиратах одержавший третью победу в сезоне) зачете.

Рейтинговые баллы за уик-энд 13-14 ноября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Mercedes 50 за Ф1 (1-е и 3-е места + лидерство в КЗ) 50 Toyota 38 за ралли-рейды (1-е, 2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 38 Honda 18 за Ф1 (2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ) 18 Mini 11 за ралли-рейды (3-е и 5-е места) 11 Ferrari 10 за Ф1 (5-е место) 10 McLaren 2 за Ф1 (участие) 2 Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2 Renault 2 за Ф1 (участие) 2 Alpine 2 за Ф1 (участие) 2 Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2 Nissan 1 за ралли-рейды (участие) 1 Jeep 1 за ралли-рейды (участие) 1 Mitsubushi 1 за ралли-рейды (участие) 1 BMW 1 за ралли-рейды (участие) 1

Таким образом, Toyota во всех четырех «своих» турнирах либо уже победила, либо вот-вот победит – к примеру, в чемпионате мира по ралли, который финиширует в следующие выходные. Но три из этих четырех турниров относятся к числу не слишком престижных, результаты в которых умножаются на понижающие коэффициенты 0,5 или даже 0,25. В то время как оба «мерседесовских» чемпионата имеют высокие коэффициенты – 0,75 (Формула Е) и 1 (Формула 1). Поэтому даже серьезные успехи Toyota не позволяют ей уйти в отрыв. Также в этом играет свою роль небольшой размер пелотона в топовых классах WRC и WEC – ведь количество баллов по итогам гонки зависит и от количества машин на старте.

Нас же сложившаяся ситуация только радует – развязка в борьбе за первое место рейтинга обещает быть почти столь же остросюжетной, как и финальная схватка за титулы в Ф1. Раньше нам казалось, что успех Mercedes в обеих зачетах Ф1 гарантирует немецкой марке титул лучшей по итогам сезона. Однако сейчас в этом есть серьезные сомнения. Ведь на 400 бонусных балллов за победы в личном зачете и Кубке конструкторов лидирующая сейчас в рейтинге Toyota с очень большой вероятностью ответит 300 бонусными баллами в WRC и 200 – в Кубке мира по ралли-рейдам.

Однако пилотам Toyota осталось провести лишь 2 гонки, в то время как заводской команде Mercedes – вдвое больше. И в каждой из этих гонок можно заработать достаточно много баллов, отгрызая отставание от японцев. Так что, по-прежнему велика вероятность, что все решится буквально в последние дни сезона. Ведь нам повезло еще и с календарем: финальные гонки представители Mercedes (Гран При Абу-Даби) и Toyota (этап Кубка мира по ралли-рейдам в Саудовской Аравии) проведут на одной неделе, с 6 по 12 декабря.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 15 ноября 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:

- Toyota: WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ

- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ

- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)

- Skoda: WRC 2 - ЛЗ

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 38 1598 (300) 2. Mercedes 50 1543 (300) 3. Ferrari 10 572 (200) 4. Honda 18 539 5. Hyundai 386 6. Audi 345 7. Mini 11 301 8. Skoda 290 (50) - 1 9. Lynk & Co 250 10. Ford 226 11. Porsche 215 12. Chevrolet 212 13. Jaguar 134 14. Peugeot 125 15. BMW 1 117 16. Alpine 2 103 17. DS 88 18. Citroen 84 19. Nissan 1 80 20. Mahindra 76 21. McLaren 2 75 22. Renault 2 72 23. Volkswagen 59 24. Cupra 58 25. Aston Martin 2 43 26. Alfa Romeo 2 37 27. NIO 25 28. Hummer 12 Borgward 12 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Mitsubishi 1 7 34. Dodge 5 35. Isuzu 4 36. Land Rover 3 Jeep 1 3 + 1 38. Suzuki 1 39. Fiat 1