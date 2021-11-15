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Наш рейтинг: Mercedes рубится с Toyota не хуже, чем с Red Bull в Ф1

Мы думали, что судьбу лидерства решит количество титулов – но, похоже, на окончательный результат могут повлиять результаты каждой гонки!

Наш рейтинг: Mercedes рубится с Toyota не хуже, чем с Red Bull в Ф1

Гран При Бразилии подарил нам очередной резкий поворот интриги в Формуле 1. Казалось бы, Red Bull окончательно переломил ситуацию в борьбе с Mercedes – но вдруг скорость черного болида позволяет прорываться с 20-го места на 5-е, а с 10-го на первое! И перед следующей гонкой в Катаре прогнозировать что-то невероятно сложно. 

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Отражением сражения за титул в чемпионате мира становится развитие битвы за лидерство в рейтинге, где мы сравниваем автоспортивные достижения автомобильных брендов. 

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Здесь у Mercedes соперник не менее грозный – Toyota, которая в этом году представлена аж в четырех глобальных гоночных турнирах (против всего двух, Ф1 и Формулы Е, в случае с Mercedes). Однако не все турниры одинаково престижны – что заметно сказывается на количестве баллов, которые получает та или иная марка по итогам уик-энда. К примеру, в минувшие выходные Mercedes заработала заметно больше, чем Toyota – хотя результаты японских машин в проходившем в ОАЭ ралли-рейде «Вызов пустыни» были лучше, чем у «серебряных стрел» в Гран При Бразилии. А в общем зачете Кубка мира по ралли-рейдам представители японской марки лидируют не только в командом (коллектив Overdrive SA), но и в личном (Нассер аль-Аттия, в Эмиратах одержавший третью победу в сезоне) зачете.

Рейтинговые баллы за уик-энд 13-14 ноября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Mercedes 50 за Ф1 (1-е и 3-е места + лидерство в КЗ) 50
Toyota 38 за ралли-рейды (1-е, 2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 38
Honda  18 за Ф1 (2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ) 18
Mini 11 за ралли-рейды (3-е и 5-е места) 11
Ferrari 10 за Ф1 (5-е место) 10
McLaren 2 за Ф1 (участие) 2
Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2

Renault

 2 за Ф1 (участие) 2
Alpine 2 за Ф1 (участие) 2
Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2
Nissan 1 за ралли-рейды (участие) 1
Jeep 1 за ралли-рейды (участие) 1
Mitsubushi 1 за ралли-рейды (участие) 1
BMW 1 за ралли-рейды (участие) 1

Таким образом, Toyota во всех четырех «своих» турнирах либо уже победила, либо вот-вот победит – к примеру, в чемпионате мира по ралли, который финиширует в следующие выходные. Но три из этих четырех турниров относятся к числу не слишком престижных, результаты в которых умножаются на понижающие коэффициенты 0,5 или даже 0,25. В то время как оба «мерседесовских» чемпионата имеют высокие коэффициенты – 0,75 (Формула Е) и 1 (Формула 1). Поэтому даже серьезные успехи Toyota не позволяют ей уйти в отрыв. Также в этом играет свою роль небольшой размер пелотона в топовых классах WRC и WEC – ведь количество баллов по итогам гонки зависит и от количества машин на старте. 

Нас же сложившаяся ситуация только радует – развязка в борьбе за первое место рейтинга обещает быть почти столь же остросюжетной, как и финальная схватка за титулы в Ф1. Раньше нам казалось, что успех Mercedes в обеих зачетах Ф1 гарантирует немецкой марке титул лучшей по итогам сезона. Однако сейчас в этом есть серьезные сомнения. Ведь на 400 бонусных балллов за победы в личном зачете и Кубке конструкторов лидирующая сейчас в рейтинге Toyota с очень большой вероятностью ответит 300 бонусными баллами в WRC и 200 – в Кубке мира по ралли-рейдам.

Однако пилотам Toyota осталось провести лишь 2 гонки, в то время как заводской команде Mercedes – вдвое больше. И в каждой из этих гонок можно заработать достаточно много баллов, отгрызая отставание от японцев. Так что, по-прежнему велика вероятность, что все решится буквально в последние дни сезона. Ведь нам повезло еще и с календарем: финальные гонки представители Mercedes (Гран При Абу-Даби) и Toyota (этап Кубка мира по ралли-рейдам в Саудовской Аравии) проведут на одной неделе, с 6 по 12 декабря.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 15 ноября 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:
- Toyota: WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ
- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ
- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)
- Skoda: WRC 2 - ЛЗ

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Japan Toyota 38

1598 (300)

  
2. Germany Mercedes 50

1543 (300)

  
3. Italy Ferrari 10 572 (200)  
4. Japan Honda 18 539  
5. Korea, Republic of Hyundai   386  
6. Germany Audi   345  
7. United Kingdom Mini  11

301

  
8. Czech Republic Skoda  

290 (50)

 - 1
9. China Lynk & Co   250  
10. United States Ford   226  
11. Germany Porsche   215  
12. United States Chevrolet   212  
13. United Kingdom Jaguar   134  
14. France Peugeot   125  
15. Germany BMW 1 117  
16. France Alpine 2 103  
17. France DS   88  
18. France Citroen   84  
19. Japan Nissan 1 80  
20.

India Mahindra

   76  
21. United Kingdom McLaren 2 75  
22. France Renault 2 72  
23. Germany Volkswagen   59  
24. Spain Cupra   58  
25. United Kingdom Aston Martin 2 43  
26. Italy Alfa Romeo 2 37  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
  China Borgward   12  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. Japan Mitsubishi 1 7  
34. United States Dodge   5  
35. Japan Isuzu   4  
36. United Kingdom Land Rover   3  
  United States Jeep 1 3 + 1
38. Japan Suzuki   1  
39. Italy Fiat   1  
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