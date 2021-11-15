Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Mercedes рубится с Toyota не хуже, чем с Red Bull в Ф1
Мы думали, что судьбу лидерства решит количество титулов – но, похоже, на окончательный результат могут повлиять результаты каждой гонки!
Гран При Бразилии подарил нам очередной резкий поворот интриги в Формуле 1. Казалось бы, Red Bull окончательно переломил ситуацию в борьбе с Mercedes – но вдруг скорость черного болида позволяет прорываться с 20-го места на 5-е, а с 10-го на первое! И перед следующей гонкой в Катаре прогнозировать что-то невероятно сложно.
Отражением сражения за титул в чемпионате мира становится развитие битвы за лидерство в рейтинге, где мы сравниваем автоспортивные достижения автомобильных брендов.
Здесь у Mercedes соперник не менее грозный – Toyota, которая в этом году представлена аж в четырех глобальных гоночных турнирах (против всего двух, Ф1 и Формулы Е, в случае с Mercedes). Однако не все турниры одинаково престижны – что заметно сказывается на количестве баллов, которые получает та или иная марка по итогам уик-энда. К примеру, в минувшие выходные Mercedes заработала заметно больше, чем Toyota – хотя результаты японских машин в проходившем в ОАЭ ралли-рейде «Вызов пустыни» были лучше, чем у «серебряных стрел» в Гран При Бразилии. А в общем зачете Кубка мира по ралли-рейдам представители японской марки лидируют не только в командом (коллектив Overdrive SA), но и в личном (Нассер аль-Аттия, в Эмиратах одержавший третью победу в сезоне) зачете.
Рейтинговые баллы за уик-энд 13-14 ноября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Mercedes
|50 за Ф1 (1-е и 3-е места + лидерство в КЗ)
|50
|Toyota
|38 за ралли-рейды (1-е, 2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|38
|Honda
|18 за Ф1 (2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ)
|18
|Mini
|11 за ралли-рейды (3-е и 5-е места)
|11
|Ferrari
|10 за Ф1 (5-е место)
|10
|McLaren
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Aston Martin
|2 за Ф1 (участие)
|2
|
Renault
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alpine
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alfa Romeo
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Nissan
|1 за ралли-рейды (участие)
|1
|Jeep
|1 за ралли-рейды (участие)
|1
|Mitsubushi
|1 за ралли-рейды (участие)
|1
|BMW
|1 за ралли-рейды (участие)
|1
Таким образом, Toyota во всех четырех «своих» турнирах либо уже победила, либо вот-вот победит – к примеру, в чемпионате мира по ралли, который финиширует в следующие выходные. Но три из этих четырех турниров относятся к числу не слишком престижных, результаты в которых умножаются на понижающие коэффициенты 0,5 или даже 0,25. В то время как оба «мерседесовских» чемпионата имеют высокие коэффициенты – 0,75 (Формула Е) и 1 (Формула 1). Поэтому даже серьезные успехи Toyota не позволяют ей уйти в отрыв. Также в этом играет свою роль небольшой размер пелотона в топовых классах WRC и WEC – ведь количество баллов по итогам гонки зависит и от количества машин на старте.
Нас же сложившаяся ситуация только радует – развязка в борьбе за первое место рейтинга обещает быть почти столь же остросюжетной, как и финальная схватка за титулы в Ф1. Раньше нам казалось, что успех Mercedes в обеих зачетах Ф1 гарантирует немецкой марке титул лучшей по итогам сезона. Однако сейчас в этом есть серьезные сомнения. Ведь на 400 бонусных балллов за победы в личном зачете и Кубке конструкторов лидирующая сейчас в рейтинге Toyota с очень большой вероятностью ответит 300 бонусными баллами в WRC и 200 – в Кубке мира по ралли-рейдам.
Однако пилотам Toyota осталось провести лишь 2 гонки, в то время как заводской команде Mercedes – вдвое больше. И в каждой из этих гонок можно заработать достаточно много баллов, отгрызая отставание от японцев. Так что, по-прежнему велика вероятность, что все решится буквально в последние дни сезона. Ведь нам повезло еще и с календарем: финальные гонки представители Mercedes (Гран При Абу-Даби) и Toyota (этап Кубка мира по ралли-рейдам в Саудовской Аравии) проведут на одной неделе, с 6 по 12 декабря.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 15 ноября 2021 года
В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:
- Toyota: WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ
- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ
- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)
- Skoda: WRC 2 - ЛЗ
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Toyota
|38
|
1598 (300)
|2.
|Mercedes
|50
|
1543 (300)
|3.
|Ferrari
|10
|572 (200)
|4.
|Honda
|18
|539
|5.
|Hyundai
|386
|6.
|Audi
|345
|7.
|Mini
|11
|
301
|8.
|Skoda
|
290 (50)
|- 1
|9.
|Lynk & Co
|250
|10.
|Ford
|226
|11.
|Porsche
|215
|12.
|Chevrolet
|212
|13.
|Jaguar
|134
|14.
|Peugeot
|125
|15.
|BMW
|1
|117
|16.
|Alpine
|2
|103
|17.
|DS
|88
|18.
|Citroen
|84
|19.
|Nissan
|1
|80
|20.
|
Mahindra
|76
|21.
|McLaren
|2
|75
|22.
|Renault
|2
|72
|23.
|Volkswagen
|59
|24.
|Cupra
|58
|25.
|Aston Martin
|2
|43
|26.
|Alfa Romeo
|2
|37
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|Borgward
|12
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Mitsubishi
|1
|7
|34.
|Dodge
|5
|35.
|Isuzu
|4
|36.
|Land Rover
|3
|Jeep
|1
|3
|+ 1
|38.
|Suzuki
|1
|39.
|Fiat
|1
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