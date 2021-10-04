Наш рейтинг: Toyota не сдается под напором Mercedes

Хотя победители абсолютного большинства глобальных гоночных турниров еще не определены, плотность гоночного календаря в середине осени идет на спад. И минувшие выходные стали уже третьими подряд, когда баллы в зачет рейтинга Motorsport.com (где мы приводим к общему знаменателю успехи автомобильных марок в гонках) набрали представители одной-единственной дисциплины.

Впрочем, дисциплина была одна, а турниров – целых три. Ведь на раллийных трассах титулы чемпионов мира получают (в отличие, к примеру, от победителей Формулы 2 и Формулы 3) и представители младших классов WRC 2 и WRC 3. И благодаря этому по итогам состоявшегося к минувший уик-энд Ралли Финляндия баллы достались не только маркам, представленным непосредственно в WRC – но и трем бренда, уже покинувшим высшую лигу.

Рейтинговые баллы за уик-энд 2-3 октября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Toyota 34 за WRC (1-е, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 34 Hyundai 12 за WRC (2-е и 3-е места) + 3 за WRC 2 (3-е место) + 2 за WRC 3 (5-е место) 17 Skoda 15 за WRC 3 (4 первых места) 15 Volkswagen 7 за WRC 2 (1-е и 5-е места) + 1 за WRC 3 (участие) 8 Ford 2 за WRC (участие) + 2 за WRC 2 (4-е место) 4 Citroen 3 за WRC 2 (2-е место) 3

Если говорить об изменении позиций в рейтинге, то единственным таким событием стал прыжок Skoda разом на две строчки вверх – чешская марка опередила Ford и Chevrolet (примечательно, что два американских бренда держатся рядом на протяжении почти всего сезона).

Но нас, конечно, больше всего интересует ситуация в группе лидеров, где более чем уверенное лидерство Mercedes обеспечено исключительно бонусами за два титула в Формуле Е. И когда будут заканчиваться турниры, в которых представлена Toyota (а таких набирается целых четыре), ситуация может поменяться. Именно поэтому наряду с общим количеством баллов мы указываем в таблице и их количество без учета бонусов. И, как легко заметить, по этому показателю после Ралли Финляндия двух лидеров разделяет всего два балла! А значит – концовка сезона обещает весьма напряженную борьбу в том числе за первую строчку нашего рейтинга.

Причем представителям Toyota и Mercedes до конца года предстоит провести примерно одинаковое количество гонок. Заводская команда немецкой марки в Ф1 примет участие еще в 7-ми этапах чемпионата мира, а пилоты японского бренда выступят еще в 8-ми гонках WRC, WEC, а также Кубков мира по ралли-рейдам и бахам. Ближайшие из этих соревнований пройдут на этой неделе: 7 октября в Африке стартует Ралли Марокко, а в воскресенье на трассе в Стамбуле определятся герои и неудачники Гран При Турции.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 4 октября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 1366 (1066) 2. Toyota 34 1064 3. Honda 406 4. Ferrari 306 5. Hyundai 17 304 6. Audi 286 7. Mini 276 8. Skoda 15 222 + 2 9. Ford 4 218 - 1 10. Chevrolet 211 - 1 11. Porsche 191 12. Jaguar 134 13. Lynk & Co 120 14. BMW 114 15. DS 88 16. Peugeot 84 17. Alpine 81 18. Nissan 77 19. Mahindra 76 20. Citroen 3 72 21. McLaren 64 22. Renault 62 23. Volkswagen 8 57 24. Cupra 42 25. Aston Martin 35 26. Alfa Romeo 29 27. NIO 25 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 5 35. Isuzu 3 36. Land Rover 2 37. Jeep 1 38. Suzuki 1