Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Toyota не сдается под напором Mercedes
Немецкая марка по-прежнему лидирует – но японский бренд дышит ей в спину и готов воспользоваться любой осечкой Хэмилтона или Боттаса
Хотя победители абсолютного большинства глобальных гоночных турниров еще не определены, плотность гоночного календаря в середине осени идет на спад. И минувшие выходные стали уже третьими подряд, когда баллы в зачет рейтинга Motorsport.com (где мы приводим к общему знаменателю успехи автомобильных марок в гонках) набрали представители одной-единственной дисциплины.
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Впрочем, дисциплина была одна, а турниров – целых три. Ведь на раллийных трассах титулы чемпионов мира получают (в отличие, к примеру, от победителей Формулы 2 и Формулы 3) и представители младших классов WRC 2 и WRC 3. И благодаря этому по итогам состоявшегося к минувший уик-энд Ралли Финляндия баллы достались не только маркам, представленным непосредственно в WRC – но и трем бренда, уже покинувшим высшую лигу.
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Рейтинговые баллы за уик-энд 2-3 октября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Toyota
|
34 за WRC (1-е, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|34
|Hyundai
|
12 за WRC (2-е и 3-е места)
+ 3 за WRC 2 (3-е место) + 2 за WRC 3 (5-е место)
|17
|Skoda
|15 за WRC 3 (4 первых места)
|15
|Volkswagen
|7 за WRC 2 (1-е и 5-е места) + 1 за WRC 3 (участие)
|8
|Ford
|2 за WRC (участие) + 2 за WRC 2 (4-е место)
|4
|Citroen
|3 за WRC 2 (2-е место)
|3
Если говорить об изменении позиций в рейтинге, то единственным таким событием стал прыжок Skoda разом на две строчки вверх – чешская марка опередила Ford и Chevrolet (примечательно, что два американских бренда держатся рядом на протяжении почти всего сезона).
Но нас, конечно, больше всего интересует ситуация в группе лидеров, где более чем уверенное лидерство Mercedes обеспечено исключительно бонусами за два титула в Формуле Е. И когда будут заканчиваться турниры, в которых представлена Toyota (а таких набирается целых четыре), ситуация может поменяться. Именно поэтому наряду с общим количеством баллов мы указываем в таблице и их количество без учета бонусов. И, как легко заметить, по этому показателю после Ралли Финляндия двух лидеров разделяет всего два балла! А значит – концовка сезона обещает весьма напряженную борьбу в том числе за первую строчку нашего рейтинга.
Причем представителям Toyota и Mercedes до конца года предстоит провести примерно одинаковое количество гонок. Заводская команда немецкой марки в Ф1 примет участие еще в 7-ми этапах чемпионата мира, а пилоты японского бренда выступят еще в 8-ми гонках WRC, WEC, а также Кубков мира по ралли-рейдам и бахам. Ближайшие из этих соревнований пройдут на этой неделе: 7 октября в Африке стартует Ралли Марокко, а в воскресенье на трассе в Стамбуле определятся герои и неудачники Гран При Турции.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 4 октября 2021 года
* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|
1366
(1066)
|2.
|Toyota
|34
|1064
|3.
|Honda
|406
|4.
|Ferrari
|306
|5.
|Hyundai
|17
|304
|6.
|Audi
|286
|7.
|Mini
|
276
|8.
|Skoda
|15
|222
|+ 2
|9.
|Ford
|4
|218
|- 1
|10.
|Chevrolet
|211
|- 1
|11.
|Porsche
|191
|12.
|Jaguar
|134
|13.
|Lynk & Co
|120
|14.
|BMW
|114
|15.
|DS
|88
|16.
|Peugeot
|84
|17.
|Alpine
|81
|18.
|Nissan
|77
|19.
|
Mahindra
|76
|20.
|Citroen
|3
|72
|21.
|McLaren
|64
|22.
|Renault
|62
|23.
|Volkswagen
|8
|57
|24.
|Cupra
|42
|25.
|Aston Martin
|35
|26.
|Alfa Romeo
|29
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|5
|35.
|Isuzu
|3
|36.
|Land Rover
|2
|37.
|Jeep
|1
|38.
|Suzuki
|1