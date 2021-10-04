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Наш рейтинг: Toyota не сдается под напором Mercedes

Немецкая марка по-прежнему лидирует – но японский бренд дышит ей в спину и готов воспользоваться любой осечкой Хэмилтона или Боттаса

Наш рейтинг: Toyota не сдается под напором Mercedes

Хотя победители абсолютного большинства глобальных гоночных турниров еще не определены, плотность гоночного календаря в середине осени идет на спад. И минувшие выходные стали уже третьими подряд, когда баллы в зачет рейтинга Motorsport.com (где мы приводим к общему знаменателю успехи автомобильных марок в гонках) набрали представители одной-единственной дисциплины. 

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Впрочем, дисциплина была одна, а турниров – целых три. Ведь на раллийных трассах титулы чемпионов мира получают (в отличие, к примеру, от победителей Формулы 2 и Формулы 3) и представители младших классов WRC 2 и WRC 3. И благодаря этому по итогам состоявшегося к минувший уик-энд Ралли Финляндия баллы достались не только маркам, представленным непосредственно в WRC – но и трем бренда, уже покинувшим высшую лигу.

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Рейтинговые баллы за уик-энд 2-3 октября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Toyota

34 за WRC (1-е, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)

 34
Hyundai

12 за WRC (2-е и 3-е места)

+ 3 за WRC 2 (3-е место) + 2 за WRC 3 (5-е место)

 17
Skoda 15 за WRC 3 (4 первых места) 15
Volkswagen 7 за WRC 2 (1-е и 5-е места) + 1 за WRC 3 (участие) 8
Ford 2 за WRC (участие) + 2 за WRC 2 (4-е место) 4
Citroen 3 за WRC 2 (2-е место) 3

Если говорить об изменении позиций в рейтинге, то единственным таким событием стал прыжок Skoda разом на две строчки вверх – чешская марка опередила Ford и Chevrolet (примечательно, что два американских бренда держатся рядом на протяжении почти всего сезона). 

Но нас, конечно, больше всего интересует ситуация в группе лидеров, где более чем уверенное лидерство Mercedes обеспечено исключительно бонусами за два титула в Формуле Е. И когда будут заканчиваться турниры, в которых представлена Toyota (а таких набирается целых четыре), ситуация может поменяться. Именно поэтому наряду с общим количеством баллов мы указываем в таблице и их количество без учета бонусов. И, как легко заметить, по этому показателю после Ралли Финляндия двух лидеров разделяет всего два балла! А значит – концовка сезона обещает весьма напряженную борьбу в том числе за первую строчку нашего рейтинга.

Причем представителям Toyota и Mercedes до конца года предстоит провести примерно одинаковое количество гонок. Заводская команда немецкой марки в Ф1 примет участие еще в 7-ми этапах чемпионата мира, а пилоты японского бренда выступят еще в 8-ми гонках WRC, WEC, а также Кубков мира по ралли-рейдам и бахам. Ближайшие из этих соревнований пройдут на этой неделе: 7 октября в Африке стартует Ралли Марокко, а в воскресенье на трассе в Стамбуле определятся герои и неудачники Гран При Турции.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 4 октября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes  

1366

(1066)

  
2. Japan Toyota 34 1064  
3. Japan Honda   406  
4. Italy Ferrari   306  
5. Korea, Republic of Hyundai 17 304  
6. Germany Audi   286  
7. United Kingdom Mini  

276

  
8. Czech Republic Skoda  15 222 + 2
9. United States Ford 4 218 - 1
10. United States Chevrolet   211 - 1
11. Germany Porsche   191  
12. United Kingdom Jaguar   134  
13. China Lynk & Co   120  
14. Germany BMW   114  
15. France DS   88  
16. France Peugeot   84  
17. France Alpine   81  
18. Japan Nissan   77  
19.

India Mahindra

   76  
20. France Citroen 3 72  
21. United Kingdom McLaren   64  
22. France Renault   62  
23. Germany Volkswagen 8 57  
24. Spain Cupra   42  
25. United Kingdom Aston Martin   35  
26. Italy Alfa Romeo   29  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   5  
35. Japan Isuzu   3  
36. United Kingdom Land Rover   2  
37. United States Jeep   1  
38. Japan Suzuki   1  
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