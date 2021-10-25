Наш рейтинг: Toyota и Mercedes подровнялись перед решающими схватками

Гран При США Формулы 1 был в минувшие выходные единственным этапом глобальных гоночных турниров, результаты которых мы используем при расчете рейтинга Motorsport.com (напомним, он помогает нам сравнивать гоночные успехи разных автомобильных брендов). Мы не забываем о существовании серии Extreme E, участники которой соревновались на Сардинии – но там все экипажи выступают на одинаковых машинах, а начислять очки исключительно за наклейки нам кажется не очень логичным.

Расклад по рейтинговым баллам вышел привычным. Даже несмотря на дубль Red Bull больше всех заработал Mercedes (ведь Honda как поставщик моторов получает уполовиненные баллы). Ferrari стала третьей по результативности – а McLaren лишь слегка выделился на фоне марок, которые обычно получают (и сейчас получили) лишь по 2 «утешительных» балла за сам факт выхода на старт.

Рейтинговые баллы за уик-энд 23-24 октября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Mercedes 38 за Ф1 (2-е место + лидерство в КЗ) 38 Honda 23 за Ф1 (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ) 23 Ferrari 11 за Ф1 (4-е место) 11 McLaren 3 за Ф1 (5-е место) 3 Alpine 2 за Ф1 (участие) 2 Renault 2 за Ф1 (участие) 2 Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2 Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2

Впрочем, в процессе подсчетов нам пришлось вернуться к результатам прошлых выходных. При начислении баллов за испанский этап чемпионата мира по ралли мы ошиблись с лидером личного зачета в WRC 3 (на деле Каетан Каетанович на Skoda опередил Йоана Росселя на Citroen) – а также не отследили, что Андреас Миккельсен на еще одном автомобиле чешской марки стал недосягаем для соперников в зачете WRC 2 (а за титул в нашем рейтинге положен бонус). Таким образом, на деле Skoda в прошлые выходные заработала в четыре раза больше баллов, чем мы сообщили изначально. А вот отнимать баллы у Citroen не пришлось: французская марка неделю назад заработала в WRC 3 всего 2 балла, и после применения к ним повышающего коэффициента за лидерство в личном зачете (1,2) количество баллов не изменилось. Поэтому и обнуление коэффициента на результат не повлияло.

Пересчет рейтинговых баллов за уик-энд 16-17 октября

ИСХОДНЫЙ РАСЧЕТ СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ Достижения и баллы Всего Достижения и баллы Всего Skoda 15 за WRC 3 (1-е, 2-е и 4-е места) 15 50 за WRC 2 (титул в ЛЗ) + 18 за WRC 3 (1-е, 2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ) 68 Citroen 9 за WRC 2 (1-е, 4-е и 5-е места) + 2 за WRC 3 (5-е место + лидерство в ЛЗ) 11 9 за WRC 2 (1-е, 4-е и 5-е места) + 2 за WRC 3 (5-е место) 11

Во второй половине сезона ждать радикальных изменений в таблице после гоночного уик-энда (особенно состоящего из одной-единственной гонки) не стоит. И все действительно ограничилось очередными прыжками в рамках привычной чехарды. К примеру, Ferrari опередила Audi – но через пару недель немцы вполне могут вернуть себе 5-ю позицию, если пилоты марки хорошо проявят себя на очередном этапе кузовного Кубка мира WTCR.

Однако в очередной раз стоит обратить внимание на плотность борьбы за звание теневого лидера. Toyota сохранила это звание – но ее преимущество над Mercedes составляет всего один балл!

К тому же, в следующие выходные начнется самая интересная часть сезона – гоночные чемпионаты начнут завершаться один за другим. А получение бонусов за титулы не может не привести к серьезным сдвигам. К примеру, уже в ближайшие выходные гонкой в Португалии завершится Кубок мира по бахам, где представители Toyota сейчас лидируют в обоих зачетах. Да, в случае победы японская марка получит заметно меньшие бонусы, чем Mercedes уже получил за успехи в Формуле Е (в силу разницы в престижности турниров). Но если к этому прибавятся бонусы за триумфы в WRC, WEC и Кубке мира по ралли-рейдам, немцам отразить такой натиск помогут лишь чемпионские титулы в Формуле 1. А результаты вчерашней гонки в Остине скорее снизили шансы Mercedes на получение этих титулов...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 25 октября 2021 года

В скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получили только Mercedes за успехи в Формуле Е и Skoda за титул в личном зачете категории WRC 2 чемпионата мира по ралли)

* доначисление баллов за предыдущий гоночный уик-энд

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 38 1462 (1162) 2. Toyota 1163 3. Honda 23 486 4. Hyundai 375 5. Ferrari 11 328 + 1 6. Audi 321 - 1 7. Skoda 53 * 290 (240) + 1 8. Mini 282 - 1 9. Ford 225 10. Chevrolet 212 11. Lynk & Co 196 12. Porsche 191 13. Jaguar 134 14. Peugeot 125 15. BMW 115 16. DS 88 17. Alpine 2 85 + 1 18. Citroen 84 - 1 19. Nissan 78 20. Mahindra 76 21. McLaren 3 71 22. Renault 2 68 23. Volkswagen 58 24. Cupra 54 25. Aston Martin 2 39 26. Alfa Romeo 2 33 27. NIO 25 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 5 35. Isuzu 3 36. Land Rover 2 37. Jeep 1 38. Suzuki 1