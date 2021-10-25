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Наш рейтинг: Toyota и Mercedes подровнялись перед решающими схватками

Skoda получила бонус за титул, а Ferrari и Audi продолжают играть в чехарду

Наш рейтинг: Toyota и Mercedes подровнялись перед решающими схватками

Гран При США Формулы 1 был в минувшие выходные единственным этапом глобальных гоночных турниров, результаты которых мы используем при расчете рейтинга Motorsport.com (напомним, он помогает нам сравнивать гоночные успехи разных автомобильных брендов). Мы не забываем о существовании серии Extreme E, участники которой соревновались на Сардинии – но там все экипажи выступают на одинаковых машинах, а начислять очки исключительно за наклейки нам кажется не очень логичным.

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Расклад по рейтинговым баллам вышел привычным. Даже несмотря на дубль Red Bull больше всех заработал Mercedes (ведь Honda как поставщик моторов получает уполовиненные баллы). Ferrari стала третьей по результативности – а McLaren лишь слегка выделился на фоне марок, которые обычно получают (и сейчас получили) лишь по 2 «утешительных» балла за сам факт выхода на старт.

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Рейтинговые баллы за уик-энд 23-24 октября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Mercedes 38 за Ф1 (2-е место + лидерство в КЗ) 38
Honda 23 за Ф1 (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ) 23
Ferrari 11 за Ф1 (4-е место) 11
McLaren 3 за Ф1 (5-е место) 3
Alpine 2 за Ф1 (участие) 2
Renault 2 за Ф1 (участие) 2
Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2
Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2

Впрочем, в процессе подсчетов нам пришлось вернуться к результатам прошлых выходных. При начислении баллов за испанский этап чемпионата мира по ралли мы ошиблись с лидером личного зачета в WRC 3 (на деле Каетан Каетанович на Skoda опередил Йоана Росселя на Citroen) – а также не отследили, что Андреас Миккельсен на еще одном автомобиле чешской марки стал недосягаем для соперников в зачете WRC 2 (а за титул в нашем рейтинге положен бонус). Таким образом, на деле Skoda в прошлые выходные заработала в четыре раза больше баллов, чем мы сообщили изначально. А вот отнимать баллы у Citroen не пришлось: французская марка неделю назад заработала в WRC 3 всего 2 балла, и после применения к ним повышающего коэффициента за лидерство в личном зачете (1,2) количество баллов не изменилось. Поэтому и обнуление коэффициента на результат не повлияло.

Пересчет рейтинговых баллов за уик-энд 16-17 октября

  ИСХОДНЫЙ РАСЧЕТ СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ
  Достижения и баллы Всего Достижения и баллы Всего
Skoda 15 за WRC 3 (1-е, 2-е и 4-е места) 15

50 за WRC 2 (титул в ЛЗ) +

18 за WRC 3 (1-е, 2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ)

 68
Citroen

за WRC 2 (1-е, 4-е и 5-е места)

2 за WRC 3 (5-е место + лидерство в ЛЗ)

 11

за WRC 2 (1-е, 4-е и 5-е места)

2 за WRC 3 (5-е место)

 11

Во второй половине сезона ждать радикальных изменений в таблице после гоночного уик-энда (особенно состоящего из одной-единственной гонки) не стоит. И все действительно ограничилось очередными прыжками в рамках привычной чехарды. К примеру, Ferrari опередила Audi – но через пару недель немцы вполне могут вернуть себе 5-ю позицию, если пилоты марки хорошо проявят себя на очередном этапе кузовного Кубка мира WTCR. 

Однако в очередной раз стоит обратить внимание на плотность борьбы за звание теневого лидера. Toyota сохранила это звание – но ее преимущество над Mercedes составляет всего один балл!

К тому же, в следующие выходные начнется самая интересная часть сезона – гоночные чемпионаты начнут завершаться один за другим. А получение бонусов за титулы не может не привести к серьезным сдвигам. К примеру, уже в ближайшие выходные гонкой в Португалии завершится Кубок мира по бахам, где представители Toyota сейчас лидируют в обоих зачетах. Да, в случае победы японская марка получит заметно меньшие бонусы, чем Mercedes уже получил за успехи в Формуле Е (в силу разницы в престижности турниров). Но если к этому прибавятся бонусы за триумфы в WRC, WEC и Кубке мира по ралли-рейдам, немцам отразить такой натиск помогут лишь чемпионские титулы в Формуле 1. А результаты вчерашней гонки в Остине скорее снизили шансы Mercedes на получение этих титулов...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 25 октября 2021 года

В скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получили только Mercedes за успехи в Формуле Е и Skoda за титул в личном зачете категории WRC 2 чемпионата мира по ралли)

* доначисление баллов за предыдущий гоночный уик-энд

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes 38

1462

(1162)

  
2. Japan Toyota   1163  
3. Japan Honda 23 486  
4. Korea, Republic of Hyundai   375  
5. Italy Ferrari 11 328 + 1
6. Germany Audi   321 - 1
7. Czech Republic Skoda

53 *

290

(240)

 + 1 
8. United Kingdom Mini  

282

 - 1
9. United States Ford   225  
10. United States Chevrolet   212  
11. China Lynk & Co   196  
12. Germany Porsche   191  
13. United Kingdom Jaguar   134  
14. France Peugeot   125  
15. Germany BMW   115  
16. France DS   88  
17. France Alpine 2 85 + 1 
18. France Citroen   84 - 1
19. Japan Nissan   78  
20.

India Mahindra

   76  
21. United Kingdom McLaren 3 71  
22. France Renault 2 68  
23. Germany Volkswagen   58  
24. Spain Cupra   54  
25. United Kingdom Aston Martin 2 39  
26. Italy Alfa Romeo 2 33  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   5  
35. Japan Isuzu   3  
36. United Kingdom Land Rover   2  
37. United States Jeep   1  
38. Japan Suzuki   1  
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