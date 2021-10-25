Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Toyota и Mercedes подровнялись перед решающими схватками
Skoda получила бонус за титул, а Ferrari и Audi продолжают играть в чехарду
Гран При США Формулы 1 был в минувшие выходные единственным этапом глобальных гоночных турниров, результаты которых мы используем при расчете рейтинга Motorsport.com (напомним, он помогает нам сравнивать гоночные успехи разных автомобильных брендов). Мы не забываем о существовании серии Extreme E, участники которой соревновались на Сардинии – но там все экипажи выступают на одинаковых машинах, а начислять очки исключительно за наклейки нам кажется не очень логичным.
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Расклад по рейтинговым баллам вышел привычным. Даже несмотря на дубль Red Bull больше всех заработал Mercedes (ведь Honda как поставщик моторов получает уполовиненные баллы). Ferrari стала третьей по результативности – а McLaren лишь слегка выделился на фоне марок, которые обычно получают (и сейчас получили) лишь по 2 «утешительных» балла за сам факт выхода на старт.
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Рейтинговые баллы за уик-энд 23-24 октября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Mercedes
|38 за Ф1 (2-е место + лидерство в КЗ)
|38
|Honda
|23 за Ф1 (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ)
|23
|Ferrari
|11 за Ф1 (4-е место)
|11
|McLaren
|3 за Ф1 (5-е место)
|3
|Alpine
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Renault
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Aston Martin
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alfa Romeo
|2 за Ф1 (участие)
|2
Впрочем, в процессе подсчетов нам пришлось вернуться к результатам прошлых выходных. При начислении баллов за испанский этап чемпионата мира по ралли мы ошиблись с лидером личного зачета в WRC 3 (на деле Каетан Каетанович на Skoda опередил Йоана Росселя на Citroen) – а также не отследили, что Андреас Миккельсен на еще одном автомобиле чешской марки стал недосягаем для соперников в зачете WRC 2 (а за титул в нашем рейтинге положен бонус). Таким образом, на деле Skoda в прошлые выходные заработала в четыре раза больше баллов, чем мы сообщили изначально. А вот отнимать баллы у Citroen не пришлось: французская марка неделю назад заработала в WRC 3 всего 2 балла, и после применения к ним повышающего коэффициента за лидерство в личном зачете (1,2) количество баллов не изменилось. Поэтому и обнуление коэффициента на результат не повлияло.
Пересчет рейтинговых баллов за уик-энд 16-17 октября
|ИСХОДНЫЙ РАСЧЕТ
|СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ
|Достижения и баллы
|Всего
|Достижения и баллы
|Всего
|Skoda
|15 за WRC 3 (1-е, 2-е и 4-е места)
|15
|
50 за WRC 2 (титул в ЛЗ) +
18 за WRC 3 (1-е, 2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ)
|68
|Citroen
|
9 за WRC 2 (1-е, 4-е и 5-е места)
+ 2 за WRC 3 (5-е место + лидерство в ЛЗ)
|11
|
9 за WRC 2 (1-е, 4-е и 5-е места)
+ 2 за WRC 3 (5-е место)
|11
Во второй половине сезона ждать радикальных изменений в таблице после гоночного уик-энда (особенно состоящего из одной-единственной гонки) не стоит. И все действительно ограничилось очередными прыжками в рамках привычной чехарды. К примеру, Ferrari опередила Audi – но через пару недель немцы вполне могут вернуть себе 5-ю позицию, если пилоты марки хорошо проявят себя на очередном этапе кузовного Кубка мира WTCR.
Однако в очередной раз стоит обратить внимание на плотность борьбы за звание теневого лидера. Toyota сохранила это звание – но ее преимущество над Mercedes составляет всего один балл!
К тому же, в следующие выходные начнется самая интересная часть сезона – гоночные чемпионаты начнут завершаться один за другим. А получение бонусов за титулы не может не привести к серьезным сдвигам. К примеру, уже в ближайшие выходные гонкой в Португалии завершится Кубок мира по бахам, где представители Toyota сейчас лидируют в обоих зачетах. Да, в случае победы японская марка получит заметно меньшие бонусы, чем Mercedes уже получил за успехи в Формуле Е (в силу разницы в престижности турниров). Но если к этому прибавятся бонусы за триумфы в WRC, WEC и Кубке мира по ралли-рейдам, немцам отразить такой натиск помогут лишь чемпионские титулы в Формуле 1. А результаты вчерашней гонки в Остине скорее снизили шансы Mercedes на получение этих титулов...
Результаты рейтинга Motorsport.com на 25 октября 2021 года
В скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получили только Mercedes за успехи в Формуле Е и Skoda за титул в личном зачете категории WRC 2 чемпионата мира по ралли)
* доначисление баллов за предыдущий гоночный уик-энд
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|38
|
1462
(1162)
|2.
|Toyota
|1163
|3.
|Honda
|23
|486
|4.
|Hyundai
|375
|5.
|Ferrari
|11
|328
|+ 1
|6.
|Audi
|321
|- 1
|7.
|Skoda
|
53 *
|
290
(240)
|+ 1
|8.
|Mini
|
282
|- 1
|9.
|Ford
|225
|10.
|Chevrolet
|212
|11.
|Lynk & Co
|196
|12.
|Porsche
|191
|13.
|Jaguar
|134
|14.
|Peugeot
|125
|15.
|BMW
|115
|16.
|DS
|88
|17.
|Alpine
|2
|85
|+ 1
|18.
|Citroen
|84
|- 1
|19.
|Nissan
|78
|20.
|
Mahindra
|76
|21.
|McLaren
|3
|71
|22.
|Renault
|2
|68
|23.
|Volkswagen
|58
|24.
|Cupra
|54
|25.
|Aston Martin
|2
|39
|26.
|Alfa Romeo
|2
|33
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|5
|35.
|Isuzu
|3
|36.
|Land Rover
|2
|37.
|Jeep
|1
|38.
|Suzuki
|1