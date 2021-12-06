Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Toyota и Mercedes готовы к решающей битве
Успех в Саудовской Аравии принес немцам немало рейтинговых баллов. Но хватит ли их для итоговой победы над японским соперником?
За перипетиями увлекательного и при этом весьма странного Гран При Саудовской Аравии легко было забыть, что его результаты появлияли не только на расклады в общем и командном зачете чемпионата Формулы 1. Но и на ситуацию в таблице рейтинга Motorsport.com, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в глобальных автоспортивных турнирах.
Нетрудно догадаться, что главным бенефициаром уик-энда стал Mercedes. Попадание на подиумов обоих пилотов заводской команды плюс 5-е место Даниэля Риккардо, помноженные на повышающие коэффициенты за большую долю силовых установок Mercedes в пелотоне и за лидерство в Кубке конструкторов, обеспечили немцам больше баллов, чем всем остальным маркам вместе взятым.
Рейтинговые баллы за уик-энд 4-5 декабря
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Mercedes
|72 за Ф1 (1-е и 3-е места + лидерство в КЗ)
|72
|Honda
|10 за Ф1 (2-е место + лидерство в ЛЗ)
|10
|Alpine
|4 за Ф1 (4-е место)
|4
|Renault
|4 за Ф1 (4-е место)
|4
|McLaren
|3 за Ф1 (5-е место)
|3
|Ferrari
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alfa Romeo
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Aston Martin
|2 за Ф1 (участие)
|2
Но на первой строчке рейтинга – по-прежнему Toyota. И на этой неделе нас ждет решающее сражение за звание лучшего по итогам сезона. В Саудовской Аравии пройдет последний этап чемпионата мира по ралли-рейдам – где один из титулов гарантирован Toyota, а шансы на второй весьма высоки. В похожей ситуации находится и Mercedes перед Гран При Абу-Даби, который завершит сезон Формулы 1.
Впрочем, в противоборстве с японской маркой дело у немцев обстоит посложнее, чем в эпичной битве с Red Bull. Если в Ф1 успех Хэмилтона автоматом будет означать поражение Ферстаппена, то повлиять на происходящее в саудовских пустынях подопечные Тото Вольфа не в состоянии. И если к результатам обоих марок прибавить бонусы за титулы, которые будут разыграны на этой неделе, Toyota останется впереди с немаленьким преимуществом – 2139 против 2048 баллов. Теоретически у Mercedes есть возможность в рамках одной гонки отыграть и этот разрыв – но для этого нужно, чтобы машины с немецкими моторами заняли в итоговом протоколе Гран При Абу-Даби чуть ли не 5 первых мест...
Впрочем, у ралли-рейдов потенциал для разного рода сюрпризов никак не меньше, чем у гонок Формулы 1. Поэтому не исключено, что в этот уик-энд хорошие новости Тото Вольфу могут поступить не только с трассы Яс-Марина...
Результаты рейтинга Motorsport.com на 6 декабря 2021 года
В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:
- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ
- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ
- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)
- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ
- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)
- Lynk & Co: WTCR - ЛЗ и КЗ
- Audi: чемпионат мира по ралли-кроссу - ЛЗ
- Peugeot: чемпионат мира по ралли-кроссу - КЗ
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Toyota
|
1939 (600)
|2.
|Mercedes
|72
|
1648 (300)
|3.
|Ferrari
|2
|576 (200)
|4.
|Honda
|10
|570
|5.
|Audi
|510 (100)
|6.
|Hyundai
|473
|7.
|Lynk & Co
|456 (200)
|8.
|Skoda
|
366 (100)
|9.
|Mini
|
301
|10.
|Peugeot
|242 (100)
|11.
|Ford
|235
|12.
|Porsche
|215
|13.
|Chevrolet
|212
|14.
|Citroen
|140 (50)
|15.
|Jaguar
|134
|16.
|BMW
|117
|17.
|Alpine
|4
|114
|18.
|DS
|88
|19.
|Nissan
|80
|Renault
|4
|80
|+ 3
|McLaren
|3
|80
|+ 2
|22.
|Cupra
|78
|- 2
|23.
|
Mahindra
|76
|- 1
|24.
|Volkswagen
|60
|25.
|Aston Martin
|2
|47
|26.
|Alfa Romeo
|2
|41
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|Borgward
|12
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Mitsubishi
|7
|34.
|Dodge
|5
|35.
|Isuzu
|4
|Lada
|4
|37.
|Land Rover
|3
|Jeep
|3
|39.
|Suzuki
|1
|40.
|Fiat
|1