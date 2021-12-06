Наш рейтинг: Toyota и Mercedes готовы к решающей битве

За перипетиями увлекательного и при этом весьма странного Гран При Саудовской Аравии легко было забыть, что его результаты появлияли не только на расклады в общем и командном зачете чемпионата Формулы 1. Но и на ситуацию в таблице рейтинга Motorsport.com, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в глобальных автоспортивных турнирах.

Нетрудно догадаться, что главным бенефициаром уик-энда стал Mercedes. Попадание на подиумов обоих пилотов заводской команды плюс 5-е место Даниэля Риккардо, помноженные на повышающие коэффициенты за большую долю силовых установок Mercedes в пелотоне и за лидерство в Кубке конструкторов, обеспечили немцам больше баллов, чем всем остальным маркам вместе взятым.

Рейтинговые баллы за уик-энд 4-5 декабря

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Mercedes 72 за Ф1 (1-е и 3-е места + лидерство в КЗ) 72 Honda 10 за Ф1 (2-е место + лидерство в ЛЗ) 10 Alpine 4 за Ф1 (4-е место) 4 Renault 4 за Ф1 (4-е место) 4 McLaren 3 за Ф1 (5-е место) 3 Ferrari 2 за Ф1 (участие) 2 Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2 Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2

Но на первой строчке рейтинга – по-прежнему Toyota. И на этой неделе нас ждет решающее сражение за звание лучшего по итогам сезона. В Саудовской Аравии пройдет последний этап чемпионата мира по ралли-рейдам – где один из титулов гарантирован Toyota, а шансы на второй весьма высоки. В похожей ситуации находится и Mercedes перед Гран При Абу-Даби, который завершит сезон Формулы 1.

Впрочем, в противоборстве с японской маркой дело у немцев обстоит посложнее, чем в эпичной битве с Red Bull. Если в Ф1 успех Хэмилтона автоматом будет означать поражение Ферстаппена, то повлиять на происходящее в саудовских пустынях подопечные Тото Вольфа не в состоянии. И если к результатам обоих марок прибавить бонусы за титулы, которые будут разыграны на этой неделе, Toyota останется впереди с немаленьким преимуществом – 2139 против 2048 баллов. Теоретически у Mercedes есть возможность в рамках одной гонки отыграть и этот разрыв – но для этого нужно, чтобы машины с немецкими моторами заняли в итоговом протоколе Гран При Абу-Даби чуть ли не 5 первых мест...

Впрочем, у ралли-рейдов потенциал для разного рода сюрпризов никак не меньше, чем у гонок Формулы 1. Поэтому не исключено, что в этот уик-энд хорошие новости Тото Вольфу могут поступить не только с трассы Яс-Марина...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 6 декабря 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:

- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ

- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ

- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)

- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ

- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)

- Lynk & Co: WTCR - ЛЗ и КЗ

- Audi: чемпионат мира по ралли-кроссу - ЛЗ

- Peugeot: чемпионат мира по ралли-кроссу - КЗ



Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 1939 (600) 2. Mercedes 72 1648 (300) 3. Ferrari 2 576 (200) 4. Honda 10 570 5. Audi 510 (100) 6. Hyundai 473 7. Lynk & Co 456 (200) 8. Skoda 366 (100) 9. Mini 301 10. Peugeot 242 (100) 11. Ford 235 12. Porsche 215 13. Chevrolet 212 14. Citroen 140 (50) 15. Jaguar 134 16. BMW 117 17. Alpine 4 114 18. DS 88 19. Nissan 80 Renault 4 80 + 3 McLaren 3 80 + 2 22. Cupra 78 - 2 23. Mahindra 76 - 1 24. Volkswagen 60 25. Aston Martin 2 47 26. Alfa Romeo 2 41 27. NIO 25 28. Hummer 12 Borgward 12 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Mitsubishi 7 34. Dodge 5 35. Isuzu 4 Lada 4 37. Land Rover 3 Jeep 3 39. Suzuki 1 40. Fiat 1