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Наш рейтинг: Toyota и Mercedes готовы к решающей битве

Успех в Саудовской Аравии принес немцам немало рейтинговых баллов. Но хватит ли их для итоговой победы над японским соперником?

Наш рейтинг: Toyota и Mercedes готовы к решающей битве

За перипетиями увлекательного и при этом весьма странного Гран При Саудовской Аравии легко было забыть, что его результаты появлияли не только на расклады в общем и командном зачете чемпионата Формулы 1. Но и на ситуацию в таблице рейтинга Motorsport.com, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в глобальных автоспортивных турнирах.

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Нетрудно догадаться, что главным бенефициаром уик-энда стал Mercedes. Попадание на подиумов обоих пилотов заводской команды плюс 5-е место Даниэля Риккардо, помноженные на повышающие коэффициенты за большую долю силовых установок Mercedes в пелотоне и за лидерство в Кубке конструкторов, обеспечили немцам больше баллов, чем всем остальным маркам вместе взятым.

Рейтинговые баллы за уик-энд 4-5 декабря

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Mercedes 72 за Ф1 (1-е и 3-е места + лидерство в КЗ) 72
Honda 10 за Ф1 (2-е место + лидерство в ЛЗ) 10
Alpine 4 за Ф1 (4-е место) 4
Renault 4 за Ф1 (4-е место) 4
McLaren 3 за Ф1 (5-е место) 3
Ferrari 2 за Ф1 (участие) 2
Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2
Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2

Но на первой строчке рейтинга – по-прежнему Toyota. И на этой неделе нас ждет решающее сражение за звание лучшего по итогам сезона. В Саудовской Аравии пройдет последний этап чемпионата мира по ралли-рейдам – где один из титулов гарантирован Toyota, а шансы на второй весьма высоки. В похожей ситуации находится и Mercedes перед Гран При Абу-Даби, который завершит сезон Формулы 1.

Впрочем, в противоборстве с японской маркой дело у немцев обстоит посложнее, чем в эпичной битве с Red Bull. Если в Ф1 успех Хэмилтона автоматом будет означать поражение Ферстаппена, то повлиять на происходящее в саудовских пустынях подопечные Тото Вольфа не в состоянии. И если к результатам обоих марок прибавить бонусы за титулы, которые будут разыграны на этой неделе, Toyota останется впереди с немаленьким преимуществом – 2139 против 2048 баллов. Теоретически у Mercedes есть возможность в рамках одной гонки отыграть и этот разрыв – но для этого нужно, чтобы машины с немецкими моторами заняли в итоговом протоколе Гран При Абу-Даби чуть ли не 5 первых мест...

Впрочем, у ралли-рейдов потенциал для разного рода сюрпризов никак не меньше, чем у гонок Формулы 1. Поэтому не исключено, что в этот уик-энд хорошие новости Тото Вольфу могут поступить не только с трассы Яс-Марина...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 6 декабря 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:
- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ
- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ
- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)
- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ
- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)
- Lynk & Co: WTCR - ЛЗ и КЗ
- Audi: чемпионат мира по ралли-кроссу - ЛЗ
- Peugeot: чемпионат мира по ралли-кроссу - КЗ

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Japan Toyota  

1939 (600)

  
2. Germany Mercedes 72

1648 (300)

  
3. Italy Ferrari 2 576 (200)  
4. Japan Honda 10 570  
5. Germany Audi   510 (100)  
6. Korea, Republic of Hyundai   473  
7. China Lynk & Co   456 (200)  
8. Czech Republic Skoda  

366 (100)

  
9. United Kingdom Mini  

301

  
10. France Peugeot   242 (100)  
11. United States Ford   235  
12. Germany Porsche   215  
13. United States Chevrolet   212  
14. France Citroen   140 (50)  
15. United Kingdom Jaguar   134  
16. Germany BMW   117  
17. France Alpine 4 114  
18. France DS   88  
19. Japan Nissan   80  
  France Renault  4 80 + 3
  United Kingdom McLaren  3 80 + 2
22. Spain Cupra   78 - 2
23.

India Mahindra

   76 - 1
24. Germany Volkswagen   60  
25. United Kingdom Aston Martin 2 47  
26. Italy Alfa Romeo 2 41  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
  China Borgward   12  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. Japan Mitsubishi   7  
34. United States Dodge   5  
35. Japan Isuzu   4  
  Russian Federation Lada   4  
37. United Kingdom Land Rover   3  
  United States Jeep   3  
39. Japan Suzuki   1  
40. Italy Fiat   1  

 

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Наш рейтинг: внезапный прорыв Audi и обидный провал Hyundai
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