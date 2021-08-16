Наш рейтинг: титулы в Формуле Е отправили Mercedes в отрыв

Даже если Льюис Хэмилтон и Mercedes в этом году проиграют титулы Максу Ферстаппену и Red Bull, для немецкой марки нынешний гоночный год прошел не зря. Вчера заводская команда концерна и ее пилот Ник де Врис стали лучшими по итогам чемпионата Формулы Е. Не без помощи конкурентов: три пилота, которые были ближайшими преследователями в общем зачете, уже на первых кругах финальной гонки выбыли из борьбы в результате аварий, причинами которых стали поломки болидов.

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Успех марки из Штутгарта резко улучшил ее положение и в рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы сравниваем успехи в гонках разных автомобильных брендов.

Напомним, мы начали вести рейтинг еще в середине января, сразу после финиша «Дакара» – и по сравнению с целым рядом марок Mercedes вступил в борьбу достаточно поздно. Из-за этого (а также из-за неудач заводских команд в конце весны и начале лета) немцы долгое время были догоняющими по отношению к Toyota, возглавившей рейтинг с самого начала и надежно удерживавшей лидерство.

Две недели назад Mercedes вышел в лидеры, однако его позиция явно была под угрозой. Ведь в следующие выходные пройдет гонка «24 часа Ле-Мана» – а в силу легендарного статуса гонки набранные на ней рейтинговые баллы будут умножены на максимальный повыщающий коэффициент (правда, в то же время могут быть использованы и понижающие – к примеру, из-за небольшого числа машин в категории гиперкаров).

Но первые места де Вриса и заводской команды по итогам сезона принесли Mercedes не только титулы чемпионов мира (напомним, в этом году турнир Формулы Е впервые был разыгран в этом статусе) – но и приличный бонус при пересчете нашего рейтинга. За каждый из двух титулов немцам положено по 200 баллов, умноженные на коэффициент престижности турнира (0,75) – то есть в итоге по 150. И если неделю назад Toyota уступала Mercedes 26 баллов, то теперь – целых 336! Такое отставание успех в Ле-Мане отыграть уже не позволит.

Впрочем, это вовсе не значит, что поклонникам японского бренда стоит терять надежду. Ведь у Toyota тоже есть хорошие шансы на бонусы по итогам сезона. Причем если Mercedes участвует в двух турнирах, результаты которых используются при расчете рейтинга (Формула 1 и Формула Е), то Toyota – сразу в четырех (WRC, WEC, а также Кубки мира по бахам и ралли-рейдам). Так что, окончательно ситуация в рейтинге прояснится только в декабре в Объединенных Арабских Эмиратах – ведь в этой стране не только будет завершен сезон Ф1, но и пройдет последний этап Кубка мира по ралли-рейдам.

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Результаты рейтинга Motorsport.com на 16 августа 2021 года

* в скобках указано количество баллов без учета бонусов за титулы

Марка Баллы в WRC Баллы в WRC 2 Баллы в WRC 3 Баллы в ФЕ Баллы за уик-энд Всего баллов Изм-е поз-ии 1. Mercedes 39 3-е место + 1-е и 2-е места (мотор) 39 + 300 за титулы в ФЕ 1101 (801) 2. Toyota 29 3-е место 29 765 3. Honda 350 4. Mini 259 5. Hyundai 20 Дубль 4 1-е место 2 26 248 6. Audi 26 Победа 26 239 7. Ford 1 1 1 3 191 8. Chevrolet 175 9. Skoda 8 2-е место 8 171 10. Ferrari 154 11. Jaguar 11 3-е место 11 134 12. Porsche 9 9 114 13. BMW 9 9 112 14. DS 4 4 88 15. Lynk & Co 80 16. Mahindra 9 9 76 Nissan 14 2-е место 14 76 + 1 18. Citroen 6 1-е место 6 62 19. Volkswagen 3 2-е место 3 3-е место 6 6 46 + 2 20. McLaren 43 - 1 Renault 43 - 1 22. Alpine 41 - 1 23. Peugeot 36 24. Aston Martin 27 25. NIO 4 4 25 26. Alfa Romeo 21 27. Cupra 17 Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 4 35. Land Rover 2 Isuzu 2 37. Jeep 1