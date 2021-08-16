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Предыдущая / Рейтинг Motorsport.com: Mini мешает Toyota в битве с Mercedes
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Наш рейтинг: титулы в Формуле Е отправили Mercedes в отрыв

Похоже, немцы надолго закрепились на первой строчке таблицы – но у Toyota по-прежнему есть более чем реальные шансы стать маркой номер один по итогам года

Наш рейтинг: титулы в Формуле Е отправили Mercedes в отрыв

Даже если Льюис Хэмилтон и Mercedes в этом году проиграют титулы Максу Ферстаппену и Red Bull, для немецкой марки нынешний гоночный год прошел не зря. Вчера заводская команда концерна и ее пилот Ник де Врис стали лучшими по итогам чемпионата Формулы Е. Не без помощи конкурентов: три пилота, которые были ближайшими преследователями в общем зачете, уже на первых кругах финальной гонки выбыли из борьбы в результате аварий, причинами которых стали поломки болидов.

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Успех марки из Штутгарта резко улучшил ее положение и в рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы сравниваем успехи в гонках разных автомобильных брендов.

Напомним, мы начали вести рейтинг еще в середине января, сразу после финиша «Дакара» – и по сравнению с целым рядом марок Mercedes вступил в борьбу достаточно поздно. Из-за этого (а также из-за неудач заводских команд в конце весны и начале лета) немцы долгое время были догоняющими по отношению к Toyota, возглавившей рейтинг с самого начала и надежно удерживавшей лидерство.

Две недели назад Mercedes вышел в лидеры, однако его позиция явно была под угрозой. Ведь в следующие выходные пройдет гонка «24 часа Ле-Мана» – а в силу легендарного статуса гонки набранные на ней рейтинговые баллы будут умножены на максимальный повыщающий коэффициент (правда, в то же время могут быть использованы и понижающие – к примеру, из-за небольшого числа машин в категории гиперкаров). 

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Но первые места де Вриса и заводской команды по итогам сезона принесли Mercedes не только титулы чемпионов мира (напомним, в этом году турнир Формулы Е впервые был разыгран в этом статусе) – но и приличный бонус при пересчете нашего рейтинга. За каждый из двух титулов немцам положено по 200 баллов, умноженные на коэффициент престижности турнира (0,75) – то есть в итоге по 150. И если неделю назад Toyota уступала Mercedes 26 баллов, то теперь – целых 336! Такое отставание успех в Ле-Мане отыграть уже не позволит.

Впрочем, это вовсе не значит, что поклонникам японского бренда стоит терять надежду. Ведь у Toyota тоже есть хорошие шансы на бонусы по итогам сезона. Причем если Mercedes участвует в двух турнирах, результаты которых используются при расчете рейтинга (Формула 1 и Формула Е), то Toyota – сразу в четырех (WRC, WEC, а также Кубки мира по бахам и ралли-рейдам). Так что, окончательно ситуация в рейтинге прояснится только в декабре в Объединенных Арабских Эмиратах – ведь в этой стране не только будет завершен сезон Ф1, но и пройдет последний этап Кубка мира по ралли-рейдам. 

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Результаты рейтинга Motorsport.com на 16 августа 2021 года

* в скобках указано количество баллов без учета бонусов за титулы

  Марка

Баллы 

в WRC

Баллы 

в WRC 2

Баллы 

в WRC 3

Баллы

в ФЕ

Баллы за

уик-энд

Всего

баллов

Изм-е

поз-ии
1. Germany Mercedes      

39

3-е место

+ 1-е и

2-е места

(мотор) 

39

+ 300

за титулы 

в ФЕ

1101

(801)

  
2. Japan Toyota

29

3-е место

    

 

 29 765  
3. Japan Honda           350  
4. United Kingdom Mini          

259

  
5. Korea, Republic of Hyundai

20

Дубль

4

1-е место

 2   26 248  
6. Germany Audi      

26 

Победа

 26 239  
7. United States Ford 1 1 1   3 191  
8. United States Chevrolet           175  
9. Czech Republic Skoda  

 

8

2-е место

   8 171  
10. Italy Ferrari           154  
11. United Kingdom Jaguar      

11

3-е место

 11 134  
12. Germany Porsche       9 9 114  
13. Germany BMW       9 9 112  
14. France DS       4 4 88  
15. China Lynk & Co           80  
16. India Mahindra       9 9 76  
 

Japan Nissan

      

14

2-е место

 14 76 + 1
18. France Citroen    

6

1-е место

   6 62  
19. Germany Volkswagen  

3

2-е место

3

3-е место

 6 6 46 + 2
20. United Kingdom McLaren           43 - 1
  France Renault           43 - 1
22. France Alpine           41 - 1
23. France Peugeot           36  
24. United Kingdom Aston Martin           27  
25. China NIO       4 4 25  
26. Italy Alfa Romeo           21  
27. Spain Cupra           17  
  United States Hummer           12  
29. China Borgward           11  
30. Germany Opel           10  
 

China BAIC

           10  
32. Russian Federation ГАЗ           8  
33. United States Dodge           5  
34. Japan Mitsubishi           4  
35. United Kingdom Land Rover           2  
  Japan Isuzu           2  
37. United States Jeep           1  
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Рейтинг Motorsport.com: Mini мешает Toyota в битве с Mercedes
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