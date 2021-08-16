Наш рейтинг: титулы в Формуле Е отправили Mercedes в отрыв
Похоже, немцы надолго закрепились на первой строчке таблицы – но у Toyota по-прежнему есть более чем реальные шансы стать маркой номер один по итогам года
Даже если Льюис Хэмилтон и Mercedes в этом году проиграют титулы Максу Ферстаппену и Red Bull, для немецкой марки нынешний гоночный год прошел не зря. Вчера заводская команда концерна и ее пилот Ник де Врис стали лучшими по итогам чемпионата Формулы Е. Не без помощи конкурентов: три пилота, которые были ближайшими преследователями в общем зачете, уже на первых кругах финальной гонки выбыли из борьбы в результате аварий, причинами которых стали поломки болидов.
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Успех марки из Штутгарта резко улучшил ее положение и в рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы сравниваем успехи в гонках разных автомобильных брендов.
Напомним, мы начали вести рейтинг еще в середине января, сразу после финиша «Дакара» – и по сравнению с целым рядом марок Mercedes вступил в борьбу достаточно поздно. Из-за этого (а также из-за неудач заводских команд в конце весны и начале лета) немцы долгое время были догоняющими по отношению к Toyota, возглавившей рейтинг с самого начала и надежно удерживавшей лидерство.
Две недели назад Mercedes вышел в лидеры, однако его позиция явно была под угрозой. Ведь в следующие выходные пройдет гонка «24 часа Ле-Мана» – а в силу легендарного статуса гонки набранные на ней рейтинговые баллы будут умножены на максимальный повыщающий коэффициент (правда, в то же время могут быть использованы и понижающие – к примеру, из-за небольшого числа машин в категории гиперкаров).
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Но первые места де Вриса и заводской команды по итогам сезона принесли Mercedes не только титулы чемпионов мира (напомним, в этом году турнир Формулы Е впервые был разыгран в этом статусе) – но и приличный бонус при пересчете нашего рейтинга. За каждый из двух титулов немцам положено по 200 баллов, умноженные на коэффициент престижности турнира (0,75) – то есть в итоге по 150. И если неделю назад Toyota уступала Mercedes 26 баллов, то теперь – целых 336! Такое отставание успех в Ле-Мане отыграть уже не позволит.
Впрочем, это вовсе не значит, что поклонникам японского бренда стоит терять надежду. Ведь у Toyota тоже есть хорошие шансы на бонусы по итогам сезона. Причем если Mercedes участвует в двух турнирах, результаты которых используются при расчете рейтинга (Формула 1 и Формула Е), то Toyota – сразу в четырех (WRC, WEC, а также Кубки мира по бахам и ралли-рейдам). Так что, окончательно ситуация в рейтинге прояснится только в декабре в Объединенных Арабских Эмиратах – ведь в этой стране не только будет завершен сезон Ф1, но и пройдет последний этап Кубка мира по ралли-рейдам.
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Результаты рейтинга Motorsport.com на 16 августа 2021 года
* в скобках указано количество баллов без учета бонусов за титулы
|Марка
|
Баллы
в WRC
|
Баллы
в WRC 2
|
Баллы
в WRC 3
|
Баллы
в ФЕ
|
Баллы за
уик-энд
|
Всего
баллов
|
Изм-е
поз-ии
|1.
|Mercedes
|
39
3-е место
+ 1-е и
2-е места
(мотор)
|
39
+ 300
за титулы
в ФЕ
|
1101
(801)
|2.
|Toyota
|
29
3-е место
|
|29
|765
|3.
|Honda
|350
|4.
|Mini
|
259
|5.
|Hyundai
|
20
Дубль
|
4
1-е место
|2
|26
|248
|6.
|Audi
|
26
Победа
|26
|239
|7.
|Ford
|1
|1
|1
|3
|191
|8.
|Chevrolet
|175
|9.
|Skoda
|
|
8
2-е место
|8
|171
|10.
|Ferrari
|154
|11.
|Jaguar
|
11
3-е место
|11
|134
|12.
|Porsche
|9
|9
|114
|13.
|BMW
|9
|9
|112
|14.
|DS
|4
|4
|88
|15.
|Lynk & Co
|80
|16.
|Mahindra
|9
|9
|76
|
Nissan
|
14
2-е место
|14
|76
|+ 1
|18.
|Citroen
|
6
1-е место
|6
|62
|19.
|Volkswagen
|
3
2-е место
|
3
3-е место
|6
|6
|46
|+ 2
|20.
|McLaren
|43
|- 1
|Renault
|43
|- 1
|22.
|Alpine
|41
|- 1
|23.
|Peugeot
|36
|24.
|Aston Martin
|27
|25.
|NIO
|4
|4
|25
|26.
|Alfa Romeo
|21
|27.
|Cupra
|17
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|4
|35.
|Land Rover
|2
|Isuzu
|2
|37.
|Jeep
|1