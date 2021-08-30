Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: странная гонка в Спа укрепила лидерство Mercedes
За трудовое второе место в бахах Toyota получила в 8 раз меньше баллов, чем немцы за гонку, где им даже не пришлось гоняться...
Вчерашняя гонка в Спа войдет в летопись гоночных курьезов. За добрых четыре часа гонщики проехали всего три круга. Борьба в заезде так и не началась – но пилоты получили зачетные очки и кубки. Многие болельщики были возмущены таким развитием событий – и сейчас они возмутятся еще больше...
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Когда зимой мы прописывали схему подсчета рейтинга, в котором мы сравниваем успехи автомобильных марок в самых престижных гоночных турнирах, то, признаемся, даже не задумывались о таких нюансах. И в наших правилах все просто: рейтинговые баллы начисляются в соответствии с позициями в итоговом протоколе. Без каких-либо поправок на то, какой процент дистанции пилоты проехали и в каком режиме. И если в общий зачет Формулы 1 команды получили половину от привычных порций очков, при пересчете нашего рейтинга автомобильным маркам досталось по полной программе. В хорошем смысле слова.
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Впрочем, не столько маркам, сколько марке. Поскольку в первой пятерке (а достойное количество баллов можно получить только за финиш на одном из пяти первых мест) оказалось аж четыре машины с моторами Mercedes. И даже с учетом того, что Джордж Расселл, Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель как пилоты клиентских команд принесли немцам уполовиненные баллы, сумма получилась в целом впечатляющей. 72 балла – это чуть ли не в три раза больше, чем получили все остальные представленные в Формуле 1 марки вместе взятые.
Рейтинговые баллы за уик-энд 28-29 августа
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Mercedes
|72 за Ф1 (места со 2-го по 5-е + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|72
|Mini
|16 за «Польскую баху» (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ)
|16
|Honda
|12 за Ф1 (победа)
|12
|Toyota
|9 за «Польскую баху» (2-е и 5-е места)
|9
|Ford
|2 за «Польскую баху» (4-е место)
|2
|Ferrari
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Aston Martin
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alfa Romeo
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alpine
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Renault
|2 за Ф1 (участие)
|2
|McLaren
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Nissan
|1 за «Польскую баху» (участие)
|1
|BMW
|1 за «Польскую баху» (участие)
|1
Эти баллы могут оказаться Mercedes очень кстати в тянущейся весь сезон борьбе с Toyota за лидерство в рейтинге. А вот для японцев этот уик-энд сложился не слишком удачно. Во-первых, прошедшая в эти выходные «Польская баха» является этапом Кубка мира по бахам, относящегося к числу наименее престижных турниров (и баллы, заработанные в нем, умножаются на жестокий понижающий коэффициент). Во-вторых, в гонке стартовал только один сильный экипаж на Toyota – против трех на автомобилях марки Mini. В-третьих, личный зачет уверенно возглавляет экипаж на Mini – и повышающие коэффициенты за лидерство в чемпионате достаются британской марке.
С чисто спортивной точки зрения второе место Язида аль-Раджи на польской гонке можно признать достойным результатом. Но с точки зрения ситуации в рейтинге это принесло японцам жалкие 9 баллов. И хотя Toyota еще рано опускать руки (ведь ей, к примеру, почти гарантированы 300 бонусных баллов за победы в обоих зачетах чемпионата мира по ралли), во второй половине года ситуация складывается скорее в пользу Mercedes...
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Результаты рейтинга Motorsport.com на 30 августа 2021 года
* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|72
|
1173
(873)
|2.
|Toyota
|9
|961
|3.
|Honda
|12
|369
|4.
|Mini
|16
|
275
|+ 2
|5.
|Ferrari
|2
|271
|- 1
|6.
|Audi
|268
|- 1
|7.
|Hyundai
|259
|8.
|Chevrolet
|211
|9.
|Ford
|2
|195
|10.
|Porsche
|190
|11.
|Skoda
|171
|12.
|Jaguar
|134
|13.
|Lynk & Co
|120
|14.
|BMW
|1
|113
|15.
|DS
|88
|16.
|Nissan
|1
|77
|17.
|
Mahindra
|76
|- 1
|18.
|Alpine
|2
|75
|19.
|Citroen
|62
|20.
|Renault
|2
|51
|21.
|Volkswagen
|46
|22.
|McLaren
|2
|45
|23.
|Peugeot
|36
|24.
|Cupra
|33
|25.
|Aston Martin
|2
|29
|26.
|NIO
|25
|27.
|Alfa Romeo
|2
|23
|28.
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|4
|Land Rover
|2
|36.
|Isuzu
|2
|37.
|Jeep
|1