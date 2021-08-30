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Наш рейтинг: странная гонка в Спа укрепила лидерство Mercedes

За трудовое второе место в бахах Toyota получила в 8 раз меньше баллов, чем немцы за гонку, где им даже не пришлось гоняться...

Наш рейтинг: странная гонка в Спа укрепила лидерство Mercedes

Вчерашняя гонка в Спа войдет в летопись гоночных курьезов. За добрых четыре часа гонщики проехали всего три круга. Борьба в заезде так и не началась – но пилоты получили зачетные очки и кубки. Многие болельщики были возмущены таким развитием событий – и сейчас они возмутятся еще больше...

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Когда зимой мы прописывали схему подсчета рейтинга, в котором мы сравниваем успехи автомобильных марок в самых престижных гоночных турнирах, то, признаемся, даже не задумывались о таких нюансах. И в наших правилах все просто: рейтинговые баллы начисляются в соответствии с позициями в итоговом протоколе. Без каких-либо поправок на то, какой процент дистанции пилоты проехали и в каком режиме. И если в общий зачет Формулы 1 команды получили половину от привычных порций очков, при пересчете нашего рейтинга автомобильным маркам досталось по полной программе. В хорошем смысле слова.

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Впрочем, не столько маркам, сколько марке. Поскольку в первой пятерке (а достойное количество баллов можно получить только за финиш на одном из пяти первых мест) оказалось аж четыре машины с моторами Mercedes. И даже с учетом того, что Джордж Расселл, Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель как пилоты клиентских команд принесли немцам уполовиненные баллы, сумма получилась в целом впечатляющей. 72 балла – это чуть ли не в три раза больше, чем получили все остальные представленные в Формуле 1 марки вместе взятые.

Рейтинговые баллы за уик-энд 28-29 августа

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Mercedes 72 за Ф1 (места со 2-го по 5-е + лидерство в ЛЗ и КЗ) 72
Mini 16 за «Польскую баху» (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ) 16
Honda 12 за Ф1 (победа) 12
Toyota 9 за «Польскую баху» (2-е и 5-е места) 9
Ford 2 за «Польскую баху» (4-е место) 2
Ferrari 2 за Ф1 (участие) 2
Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2
Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2
Alpine 2 за Ф1 (участие) 2
Renault 2 за Ф1 (участие) 2
McLaren 2 за Ф1 (участие) 2
Nissan 1 за «Польскую баху» (участие) 1
BMW 1 за «Польскую баху» (участие) 1

Эти баллы могут оказаться Mercedes очень кстати в тянущейся весь сезон борьбе с Toyota за лидерство в рейтинге. А вот для японцев этот уик-энд сложился не слишком удачно. Во-первых, прошедшая в эти выходные «Польская баха» является этапом Кубка мира по бахам, относящегося к числу наименее престижных турниров (и баллы, заработанные в нем, умножаются на жестокий понижающий коэффициент). Во-вторых, в гонке стартовал только один сильный экипаж на Toyota – против трех на автомобилях марки Mini. В-третьих, личный зачет уверенно возглавляет экипаж на Mini – и повышающие коэффициенты за лидерство в чемпионате достаются британской марке.

С чисто спортивной точки зрения второе место Язида аль-Раджи на польской гонке можно признать достойным результатом. Но с точки зрения ситуации в рейтинге это принесло японцам жалкие 9 баллов. И хотя Toyota еще рано опускать руки (ведь ей, к примеру, почти гарантированы 300 бонусных баллов за победы в обоих зачетах чемпионата мира по ралли), во второй половине года ситуация складывается скорее в пользу Mercedes...

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Результаты рейтинга Motorsport.com на 30 августа 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes 72

1173

(873)

  
2. Japan Toyota 9 961  
3. Japan Honda 12 369  
4. United Kingdom Mini 16

275

 + 2
5. Italy Ferrari 2 271 - 1
6. Germany Audi   268 - 1
7. Korea, Republic of Hyundai   259  
8. United States Chevrolet   211  
9. United States Ford 2 195  
10. Germany Porsche   190  
11. Czech Republic Skoda   171  
12. United Kingdom Jaguar   134  
13. China Lynk & Co   120  
14. Germany BMW 1 113  
15. France DS   88  
16. Japan Nissan 1 77  
17.

India Mahindra

   76 - 1
18. France Alpine 2 75  
19. France Citroen   62  
20. France Renault 2 51  
21. Germany Volkswagen   46  
22. United Kingdom McLaren 2 45  
23. France Peugeot   36  
24. Spain Cupra   33  
25. United Kingdom Aston Martin 2 29  
26. China NIO   25  
27. Italy Alfa Romeo 2 23  
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   4  
  United Kingdom Land Rover   2  
36. Japan Isuzu   2  
37. United States Jeep   1  
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