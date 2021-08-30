Наш рейтинг: странная гонка в Спа укрепила лидерство Mercedes

Вчерашняя гонка в Спа войдет в летопись гоночных курьезов. За добрых четыре часа гонщики проехали всего три круга. Борьба в заезде так и не началась – но пилоты получили зачетные очки и кубки. Многие болельщики были возмущены таким развитием событий – и сейчас они возмутятся еще больше...

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Когда зимой мы прописывали схему подсчета рейтинга, в котором мы сравниваем успехи автомобильных марок в самых престижных гоночных турнирах, то, признаемся, даже не задумывались о таких нюансах. И в наших правилах все просто: рейтинговые баллы начисляются в соответствии с позициями в итоговом протоколе. Без каких-либо поправок на то, какой процент дистанции пилоты проехали и в каком режиме. И если в общий зачет Формулы 1 команды получили половину от привычных порций очков, при пересчете нашего рейтинга автомобильным маркам досталось по полной программе. В хорошем смысле слова.

Впрочем, не столько маркам, сколько марке. Поскольку в первой пятерке (а достойное количество баллов можно получить только за финиш на одном из пяти первых мест) оказалось аж четыре машины с моторами Mercedes. И даже с учетом того, что Джордж Расселл, Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель как пилоты клиентских команд принесли немцам уполовиненные баллы, сумма получилась в целом впечатляющей. 72 балла – это чуть ли не в три раза больше, чем получили все остальные представленные в Формуле 1 марки вместе взятые.

Рейтинговые баллы за уик-энд 28-29 августа

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Mercedes 72 за Ф1 (места со 2-го по 5-е + лидерство в ЛЗ и КЗ) 72 Mini 16 за «Польскую баху» (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ) 16 Honda 12 за Ф1 (победа) 12 Toyota 9 за «Польскую баху» (2-е и 5-е места) 9 Ford 2 за «Польскую баху» (4-е место) 2 Ferrari 2 за Ф1 (участие) 2 Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2 Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2 Alpine 2 за Ф1 (участие) 2 Renault 2 за Ф1 (участие) 2 McLaren 2 за Ф1 (участие) 2 Nissan 1 за «Польскую баху» (участие) 1 BMW 1 за «Польскую баху» (участие) 1

Эти баллы могут оказаться Mercedes очень кстати в тянущейся весь сезон борьбе с Toyota за лидерство в рейтинге. А вот для японцев этот уик-энд сложился не слишком удачно. Во-первых, прошедшая в эти выходные «Польская баха» является этапом Кубка мира по бахам, относящегося к числу наименее престижных турниров (и баллы, заработанные в нем, умножаются на жестокий понижающий коэффициент). Во-вторых, в гонке стартовал только один сильный экипаж на Toyota – против трех на автомобилях марки Mini. В-третьих, личный зачет уверенно возглавляет экипаж на Mini – и повышающие коэффициенты за лидерство в чемпионате достаются британской марке.

С чисто спортивной точки зрения второе место Язида аль-Раджи на польской гонке можно признать достойным результатом. Но с точки зрения ситуации в рейтинге это принесло японцам жалкие 9 баллов. И хотя Toyota еще рано опускать руки (ведь ей, к примеру, почти гарантированы 300 бонусных баллов за победы в обоих зачетах чемпионата мира по ралли), во второй половине года ситуация складывается скорее в пользу Mercedes...

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Результаты рейтинга Motorsport.com на 30 августа 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 72 1173 (873) 2. Toyota 9 961 3. Honda 12 369 4. Mini 16 275 + 2 5. Ferrari 2 271 - 1 6. Audi 268 - 1 7. Hyundai 259 8. Chevrolet 211 9. Ford 2 195 10. Porsche 190 11. Skoda 171 12. Jaguar 134 13. Lynk & Co 120 14. BMW 1 113 15. DS 88 16. Nissan 1 77 17. Mahindra 76 - 1 18. Alpine 2 75 19. Citroen 62 20. Renault 2 51 21. Volkswagen 46 22. McLaren 2 45 23. Peugeot 36 24. Cupra 33 25. Aston Martin 2 29 26. NIO 25 27. Alfa Romeo 2 23 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 4 Land Rover 2 36. Isuzu 2 37. Jeep 1