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Наш рейтинг: после Сочи Mercedes – единоличный лидер

Немцы занимают первую строчку уже восьмую неделю – однако успех Mercedes на Гран При России все-таки привел к определенному качественному сдвигу

Наш рейтинг: после Сочи Mercedes – единоличный лидер

Гонка Формулы 1 в Сочи стала единственным этапом глобальных гоночных турниров, состоявшимся за прошлые выходные (финал серии IndyCar считать таковым сложно – ведь все этапы этого турнира проходят на трассах США и Канады). Поэтому и баллы в зачет рейтинга, с помощью которого мы сраниваем успехи автомобильных марок в гонках, за уик-энд получили только 8 брендов, представленные в чемпионате мира.

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Рейтинговые баллы за уик-энд 25-26 сентября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Mercedes

80 (1-е, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)

 80
Ferrari

14 (3-е место)

 14
Honda 9 (2-е место) 9
McLaren 6 (4-е место) 6
Alpine 2 (участие) 2
Renault 2 (участие) 2
Aston Martin 2 (участие) 2
Alfa Romeo 2 (участие) 2

Казалось бы, ничего особо судьбоносного в таблице рейтинга после Гран При России не произошло – не считать же важным событием тот факт, что McLaren в сражении за места в третьем десятке поменялся строчками с Renault. Если посмотреть на расклады среди лидеров, то вроде бы ничего толком не поменялось: Mercedes закончил лидером уже 8-ю неделю подряд, лишь в очередной раз укрепив имевшееся у него преимущество над главным соперником в лице Toyota.

Но если присмотреться, то по результатам уик-энда обнаружится и качественный сдвиг. Не зря же под общим количеством баллов на счету Mercedes есть вторая, несколько меньшая сумма. Ведь баллы зарабатываются не только по итогам отдельных гонок – за победы в чемпионатах положены немаленькие бонусы (к примеру, по 200 очков за каждый титул в Ф1). И если все четыре турнира, в которых представлена Toyota еще продолжаются, Mercedes уже закончил сезон в одном из двух чемпионатов: Ник де Врис стал чемпионом Формулы Е, а заводской коллектив марки взял командный титул.

Поскольку у Toyota также есть более чем реальные шансы на титулы в нескольких турнирах (в частности, в чемпионатах мира по ралли и гонкам на выносливость они приближаются к стопроцентным), внушительный отрыв немцев от японцев отнюдь не выглядел гарантией успеха по итогам года. К примеру, если неделю назад мы бы вычли из общей суммы баллов бонусы за Формулу Е, на счету Mercedes оказалось бы меньше баллов, чем у Toyota. А вот после гонки в Сочи так сказать уже нельзя: теперь немцы опережают японцев, как ни считай.

Это, конечно, тоже не гарантирует немецкому бренду, что он останется на первой строчке до 12 декабря (Гран При Абу-Даби станет последней рейтинговой гонкой года) – при удачных раскладах японцам будет не так уж сложно ликвидировать разрыв в 36 «безбонусных» баллов. Первую попытку сделать это Toyota предпримет уже на ближайших выходных, когда в Финляндии пройдет очередной этап WRC.

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* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes 80

1366

(1066)

  
2. Japan Toyota   1030  
3. Japan Honda 9 406  
4. Italy Ferrari 14 306  
5. Korea, Republic of Hyundai   287  
6. Germany Audi   286  
7. United Kingdom Mini  

276

  
8. United States Ford   214  
9. United States Chevrolet   211  
10. Czech Republic Skoda   207  
11. Germany Porsche   191  
12. United Kingdom Jaguar   134  
13. China Lynk & Co   120  
14. Germany BMW   114  
15. France DS   88  
16. France Peugeot   84  
17. France Alpine 2 81  
18. Japan Nissan   77  
19.

India Mahindra

   76  
20. France Citroen   69  
21. United Kingdom McLaren 6 64 + 1
22. France Renault 2 62 - 1
23. Germany Volkswagen   49  
24. Spain Cupra   42  
25. United Kingdom Aston Martin 2 35  
26. Italy Alfa Romeo 2 29  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   5  
35. Japan Isuzu   3  
36. United Kingdom Land Rover   2  
37. United States Jeep   1  
38. Japan Suzuki   1  
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