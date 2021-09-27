Наш рейтинг: после Сочи Mercedes – единоличный лидер

Гонка Формулы 1 в Сочи стала единственным этапом глобальных гоночных турниров, состоявшимся за прошлые выходные (финал серии IndyCar считать таковым сложно – ведь все этапы этого турнира проходят на трассах США и Канады). Поэтому и баллы в зачет рейтинга, с помощью которого мы сраниваем успехи автомобильных марок в гонках, за уик-энд получили только 8 брендов, представленные в чемпионате мира.

Рейтинговые баллы за уик-энд 25-26 сентября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Mercedes 80 (1-е, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 80 Ferrari 14 (3-е место) 14 Honda 9 (2-е место) 9 McLaren 6 (4-е место) 6 Alpine 2 (участие) 2 Renault 2 (участие) 2 Aston Martin 2 (участие) 2 Alfa Romeo 2 (участие) 2

Казалось бы, ничего особо судьбоносного в таблице рейтинга после Гран При России не произошло – не считать же важным событием тот факт, что McLaren в сражении за места в третьем десятке поменялся строчками с Renault. Если посмотреть на расклады среди лидеров, то вроде бы ничего толком не поменялось: Mercedes закончил лидером уже 8-ю неделю подряд, лишь в очередной раз укрепив имевшееся у него преимущество над главным соперником в лице Toyota.

Но если присмотреться, то по результатам уик-энда обнаружится и качественный сдвиг. Не зря же под общим количеством баллов на счету Mercedes есть вторая, несколько меньшая сумма. Ведь баллы зарабатываются не только по итогам отдельных гонок – за победы в чемпионатах положены немаленькие бонусы (к примеру, по 200 очков за каждый титул в Ф1). И если все четыре турнира, в которых представлена Toyota еще продолжаются, Mercedes уже закончил сезон в одном из двух чемпионатов: Ник де Врис стал чемпионом Формулы Е, а заводской коллектив марки взял командный титул.

Поскольку у Toyota также есть более чем реальные шансы на титулы в нескольких турнирах (в частности, в чемпионатах мира по ралли и гонкам на выносливость они приближаются к стопроцентным), внушительный отрыв немцев от японцев отнюдь не выглядел гарантией успеха по итогам года. К примеру, если неделю назад мы бы вычли из общей суммы баллов бонусы за Формулу Е, на счету Mercedes оказалось бы меньше баллов, чем у Toyota. А вот после гонки в Сочи так сказать уже нельзя: теперь немцы опережают японцев, как ни считай.

Это, конечно, тоже не гарантирует немецкому бренду, что он останется на первой строчке до 12 декабря (Гран При Абу-Даби станет последней рейтинговой гонкой года) – при удачных раскладах японцам будет не так уж сложно ликвидировать разрыв в 36 «безбонусных» баллов. Первую попытку сделать это Toyota предпримет уже на ближайших выходных, когда в Финляндии пройдет очередной этап WRC.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 27 сентября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 80 1366 (1066) 2. Toyota 1030 3. Honda 9 406 4. Ferrari 14 306 5. Hyundai 287 6. Audi 286 7. Mini 276 8. Ford 214 9. Chevrolet 211 10. Skoda 207 11. Porsche 191 12. Jaguar 134 13. Lynk & Co 120 14. BMW 114 15. DS 88 16. Peugeot 84 17. Alpine 2 81 18. Nissan 77 19. Mahindra 76 20. Citroen 69 21. McLaren 6 64 + 1 22. Renault 2 62 - 1 23. Volkswagen 49 24. Cupra 42 25. Aston Martin 2 35 26. Alfa Romeo 2 29 27. NIO 25 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 5 35. Isuzu 3 36. Land Rover 2 37. Jeep 1 38. Suzuki 1