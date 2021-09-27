Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: после Сочи Mercedes – единоличный лидер
Немцы занимают первую строчку уже восьмую неделю – однако успех Mercedes на Гран При России все-таки привел к определенному качественному сдвигу
Гонка Формулы 1 в Сочи стала единственным этапом глобальных гоночных турниров, состоявшимся за прошлые выходные (финал серии IndyCar считать таковым сложно – ведь все этапы этого турнира проходят на трассах США и Канады). Поэтому и баллы в зачет рейтинга, с помощью которого мы сраниваем успехи автомобильных марок в гонках, за уик-энд получили только 8 брендов, представленные в чемпионате мира.
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Рейтинговые баллы за уик-энд 25-26 сентября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Mercedes
|
80 (1-е, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|80
|Ferrari
|
14 (3-е место)
|14
|Honda
|9 (2-е место)
|9
|McLaren
|6 (4-е место)
|6
|Alpine
|2 (участие)
|2
|Renault
|2 (участие)
|2
|Aston Martin
|2 (участие)
|2
|Alfa Romeo
|2 (участие)
|2
Казалось бы, ничего особо судьбоносного в таблице рейтинга после Гран При России не произошло – не считать же важным событием тот факт, что McLaren в сражении за места в третьем десятке поменялся строчками с Renault. Если посмотреть на расклады среди лидеров, то вроде бы ничего толком не поменялось: Mercedes закончил лидером уже 8-ю неделю подряд, лишь в очередной раз укрепив имевшееся у него преимущество над главным соперником в лице Toyota.
Но если присмотреться, то по результатам уик-энда обнаружится и качественный сдвиг. Не зря же под общим количеством баллов на счету Mercedes есть вторая, несколько меньшая сумма. Ведь баллы зарабатываются не только по итогам отдельных гонок – за победы в чемпионатах положены немаленькие бонусы (к примеру, по 200 очков за каждый титул в Ф1). И если все четыре турнира, в которых представлена Toyota еще продолжаются, Mercedes уже закончил сезон в одном из двух чемпионатов: Ник де Врис стал чемпионом Формулы Е, а заводской коллектив марки взял командный титул.
Поскольку у Toyota также есть более чем реальные шансы на титулы в нескольких турнирах (в частности, в чемпионатах мира по ралли и гонкам на выносливость они приближаются к стопроцентным), внушительный отрыв немцев от японцев отнюдь не выглядел гарантией успеха по итогам года. К примеру, если неделю назад мы бы вычли из общей суммы баллов бонусы за Формулу Е, на счету Mercedes оказалось бы меньше баллов, чем у Toyota. А вот после гонки в Сочи так сказать уже нельзя: теперь немцы опережают японцев, как ни считай.
Это, конечно, тоже не гарантирует немецкому бренду, что он останется на первой строчке до 12 декабря (Гран При Абу-Даби станет последней рейтинговой гонкой года) – при удачных раскладах японцам будет не так уж сложно ликвидировать разрыв в 36 «безбонусных» баллов. Первую попытку сделать это Toyota предпримет уже на ближайших выходных, когда в Финляндии пройдет очередной этап WRC.
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Результаты рейтинга Motorsport.com на 27 сентября 2021 года
* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|80
|
1366
(1066)
|2.
|Toyota
|1030
|3.
|Honda
|9
|406
|4.
|Ferrari
|14
|306
|5.
|Hyundai
|287
|6.
|Audi
|286
|7.
|Mini
|
276
|8.
|Ford
|214
|9.
|Chevrolet
|211
|10.
|Skoda
|207
|11.
|Porsche
|191
|12.
|Jaguar
|134
|13.
|Lynk & Co
|120
|14.
|BMW
|114
|15.
|DS
|88
|16.
|Peugeot
|84
|17.
|Alpine
|2
|81
|18.
|Nissan
|77
|19.
|
Mahindra
|76
|20.
|Citroen
|69
|21.
|McLaren
|6
|64
|+ 1
|22.
|Renault
|2
|62
|- 1
|23.
|Volkswagen
|49
|24.
|Cupra
|42
|25.
|Aston Martin
|2
|35
|26.
|Alfa Romeo
|2
|29
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|5
|35.
|Isuzu
|3
|36.
|Land Rover
|2
|37.
|Jeep
|1
|38.
|Suzuki
|1