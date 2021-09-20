Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Peugeot блеснула, Hyundai выбила Mini из первой пятерки
Французская марка в этот уик-энд осталась без побед – однако оказалась лидером и по числу набранных баллов, и по количеству отыгранных позиций
После весьма увлекательных гонок, состоявшихся в неделю назад в итальянской Монце и на трассе легендарного греческого Ралли Акрополис, в эти выходные отдыхали и пилоты Формулы 1, и участники чемпионата мира по ралли. В чемпионате мира по гонкам на выносливость и кузовном Кубке мира WTCR продолжается длительная пауза, запланированный на прошлую неделю португальский этап Кубка мира по ралли-рейдам был отменен из-за пандемии...
В результате баллы в зачет рейтинга, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в гонках, в минувшие выходные смогли набрать лишь 7 брендов, представленных в чемпионате мира по ралли-кроссу. Надо отметить, что организаторы этого турнира в каком-то смысле пошли навстречу болельщикам и компенсировали отсутствие в этот уик-энд других престижных гонок – за два дня провели на трассе в Риге сразу два этапа.
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Гонки в столице Латвии прошли весьма увлекательно. По крайней мере, дали надежду, что сезон не превратится в театр двух актеров – братьев Тимми и Кевина Хансенов, которые закончили два первых этапа сезона семейными дублями. На этот раз сыновья легенды ралли-кросса Кеннета Хансена уступили победы своим соперникам и ограничились парой 3-х мест. Впрочем, лидером по количеству заработанных за выходные рейтинговых баллов и на этот раз стала Peugeot, на машинах которой выступают братья. Этот результат обеспечили стабильность выступлений шведов и тот факт, что Тимми и семейная команда Hansen World RX Team по-прежнему лидируют в соответствующих зачетах,
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Рейтинговые баллы за уик-энд 18-19 сентября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Peugeot
|
14 за субботний этап WRX (3-е и 4-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)
+ 12 за воскресный (3-е и 5-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|26
|Hyundai
|
11 за субботний этап WRX (победа и 5-е место)
+ 6 за воскресный (2-е место)
|17
|Audi
|6 за субботний этап WRX (2-е место) + 8 за воскресный (победа)
|14
|Cupra
|3 за субботний этап WRX (5-е место) + 4 за воскресный (4-е место)
|7
|Ford
|по 1 баллу за субботний и воскресный этапы WRX (участие)
|2
|Renault
|по 1 баллу за субботний и воскресный этапы WRX (участие)
|2
|Volkswagen
|по 1 баллу за субботний и воскресный этапы WRX (участие)
|2
Peugeot добилась и максимального прогресса за уик-энд, поднявшись в таблице нашего рейтинга на 4 позиции выше. Впрочем, более важным нам показался прыжок на две позиции вверх в исполнении Hyundai. Корейцы вытеснили из первой пятерки Mini – но не исключено, что сражение за четвертую и пятую строчку будет длиться до самого конца года.
С одной стороны, пилотам Hyundai предстоит провести заметно больше гонок, чем пилотам британской марки – 8 в WTCR (4 этапа по 2 заезда в каждом), 4 в мировом ралли-кроссе и 3 в чемпионате мира по ралли. С другой, нельзя забывать, что за добытые в турнирах титулы марки получают приличные бонусы – к примеру, Mercedes сейчас занимает первую строчку рейтинга только благодаря таким бонусам за два титула в Формуле Е. А вот Hyundai в настоящий момент не может похвастаться лидерством ни в одном из трех упомянутых турниров. В то время как общий зачет Кубка мира по ралли-рейдам сейчас возглавляет гонщик, выступающий на Mini (кстати, это российский спортсмен Денис Кротов). И если корейцы останутся без титулов, а британцы возьмут парочку (к примеру, личный и командный), нынешнее преимущество в 7 баллов Hyundai никак не поможет.
Пилоты сражающихся за лидерство Mercedes и Toyota в минувшие выходные на трассы не выходили. Немцы вернутся в борьбу уже в ближайший уик-энд: «серебряные стрелы» постараются сохранить монополию на победы в Гран При России (ведь ни одна другая команда гонку Ф1 в Сочи еще не выигрывала). Японцы же ответят только в первые выходные октября, когда вступят в борьбу за победу на финском этапе чемпионата мира по ралли.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 20 сентября 2021 года
* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|
1286
(986)
|2.
|Toyota
|1030
|3.
|Honda
|397
|4.
|Ferrari
|292
|5.
|Hyundai
|17
|287
|+ 2
|6.
|Audi
|14
|286
|7.
|Mini
|
276
|- 2
|8.
|Ford
|2
|214
|9.
|Chevrolet
|211
|10.
|Skoda
|207
|11.
|Porsche
|191
|12.
|Jaguar
|134
|13.
|Lynk & Co
|120
|14.
|BMW
|114
|15.
|DS
|88
|16.
|Peugeot
|26
|84
|+ 4
|17.
|Alpine
|79
|- 1
|18.
|Nissan
|77
|- 1
|19.
|
Mahindra
|76
|- 1
|20.
|Citroen
|69
|- 1
|21.
|Renault
|2
|60
|22.
|McLaren
|58
|- 1
|23.
|Volkswagen
|2
|49
|24.
|Cupra
|7
|42
|25.
|Aston Martin
|33
|26.
|Alfa Romeo
|27
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|5
|35.
|Isuzu
|3
|36.
|Land Rover
|2
|37.
|Jeep
|1
|38.
|Suzuki
|1