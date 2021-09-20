После весьма увлекательных гонок, состоявшихся в неделю назад в итальянской Монце и на трассе легендарного греческого Ралли Акрополис, в эти выходные отдыхали и пилоты Формулы 1, и участники чемпионата мира по ралли. В чемпионате мира по гонкам на выносливость и кузовном Кубке мира WTCR продолжается длительная пауза, запланированный на прошлую неделю португальский этап Кубка мира по ралли-рейдам был отменен из-за пандемии...

В результате баллы в зачет рейтинга, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в гонках, в минувшие выходные смогли набрать лишь 7 брендов, представленных в чемпионате мира по ралли-кроссу. Надо отметить, что организаторы этого турнира в каком-то смысле пошли навстречу болельщикам и компенсировали отсутствие в этот уик-энд других престижных гонок – за два дня провели на трассе в Риге сразу два этапа.

Гонки в столице Латвии прошли весьма увлекательно. По крайней мере, дали надежду, что сезон не превратится в театр двух актеров – братьев Тимми и Кевина Хансенов, которые закончили два первых этапа сезона семейными дублями. На этот раз сыновья легенды ралли-кросса Кеннета Хансена уступили победы своим соперникам и ограничились парой 3-х мест. Впрочем, лидером по количеству заработанных за выходные рейтинговых баллов и на этот раз стала Peugeot, на машинах которой выступают братья. Этот результат обеспечили стабильность выступлений шведов и тот факт, что Тимми и семейная команда Hansen World RX Team по-прежнему лидируют в соответствующих зачетах,

Рейтинговые баллы за уик-энд 18-19 сентября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Peugeot 14 за субботний этап WRX (3-е и 4-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ) + 12 за воскресный (3-е и 5-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ) 26 Hyundai 11 за субботний этап WRX (победа и 5-е место) + 6 за воскресный (2-е место) 17 Audi 6 за субботний этап WRX (2-е место) + 8 за воскресный (победа) 14 Cupra 3 за субботний этап WRX (5-е место) + 4 за воскресный (4-е место) 7 Ford по 1 баллу за субботний и воскресный этапы WRX (участие) 2 Renault по 1 баллу за субботний и воскресный этапы WRX (участие) 2 Volkswagen по 1 баллу за субботний и воскресный этапы WRX (участие) 2

Peugeot добилась и максимального прогресса за уик-энд, поднявшись в таблице нашего рейтинга на 4 позиции выше. Впрочем, более важным нам показался прыжок на две позиции вверх в исполнении Hyundai. Корейцы вытеснили из первой пятерки Mini – но не исключено, что сражение за четвертую и пятую строчку будет длиться до самого конца года.

С одной стороны, пилотам Hyundai предстоит провести заметно больше гонок, чем пилотам британской марки – 8 в WTCR (4 этапа по 2 заезда в каждом), 4 в мировом ралли-кроссе и 3 в чемпионате мира по ралли. С другой, нельзя забывать, что за добытые в турнирах титулы марки получают приличные бонусы – к примеру, Mercedes сейчас занимает первую строчку рейтинга только благодаря таким бонусам за два титула в Формуле Е. А вот Hyundai в настоящий момент не может похвастаться лидерством ни в одном из трех упомянутых турниров. В то время как общий зачет Кубка мира по ралли-рейдам сейчас возглавляет гонщик, выступающий на Mini (кстати, это российский спортсмен Денис Кротов). И если корейцы останутся без титулов, а британцы возьмут парочку (к примеру, личный и командный), нынешнее преимущество в 7 баллов Hyundai никак не поможет.

Пилоты сражающихся за лидерство Mercedes и Toyota в минувшие выходные на трассы не выходили. Немцы вернутся в борьбу уже в ближайший уик-энд: «серебряные стрелы» постараются сохранить монополию на победы в Гран При России (ведь ни одна другая команда гонку Ф1 в Сочи еще не выигрывала). Японцы же ответят только в первые выходные октября, когда вступят в борьбу за победу на финском этапе чемпионата мира по ралли.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 20 сентября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 1286 (986) 2. Toyota 1030 3. Honda 397 4. Ferrari 292 5. Hyundai 17 287 + 2 6. Audi 14 286 7. Mini 276 - 2 8. Ford 2 214 9. Chevrolet 211 10. Skoda 207 11. Porsche 191 12. Jaguar 134 13. Lynk & Co 120 14. BMW 114 15. DS 88 16. Peugeot 26 84 + 4 17. Alpine 79 - 1 18. Nissan 77 - 1 19. Mahindra 76 - 1 20. Citroen 69 - 1 21. Renault 2 60 22. McLaren 58 - 1 23. Volkswagen 2 49 24. Cupra 7 42 25. Aston Martin 33 26. Alfa Romeo 27 27. NIO 25 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 5 35. Isuzu 3 36. Land Rover 2 37. Jeep 1 38. Suzuki 1