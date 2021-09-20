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Наш рейтинг: Peugeot блеснула, Hyundai выбила Mini из первой пятерки

Французская марка в этот уик-энд осталась без побед  – однако оказалась лидером и по числу набранных баллов, и по количеству отыгранных позиций

Наш рейтинг: Peugeot блеснула, Hyundai выбила Mini из первой пятерки

После весьма увлекательных гонок, состоявшихся в неделю назад в итальянской Монце и на трассе легендарного греческого Ралли Акрополис, в эти выходные отдыхали и пилоты Формулы 1, и участники чемпионата мира по ралли. В чемпионате мира по гонкам на выносливость и кузовном Кубке мира WTCR продолжается длительная пауза, запланированный на прошлую неделю португальский этап Кубка мира по ралли-рейдам был отменен из-за пандемии... 

В результате баллы в зачет рейтинга, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в гонках, в минувшие выходные смогли набрать лишь 7 брендов, представленных в чемпионате мира по ралли-кроссу. Надо отметить, что организаторы этого турнира в каком-то смысле пошли навстречу болельщикам и компенсировали отсутствие в этот уик-энд других престижных гонок – за два дня провели на трассе в Риге сразу два этапа.

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Гонки в столице Латвии прошли весьма увлекательно. По крайней мере, дали надежду, что сезон не превратится в театр двух актеров – братьев Тимми и Кевина Хансенов, которые закончили два первых этапа сезона семейными дублями. На этот раз сыновья легенды ралли-кросса Кеннета Хансена уступили победы своим соперникам и ограничились парой 3-х мест. Впрочем, лидером по количеству заработанных за выходные рейтинговых баллов и на этот раз стала Peugeot, на машинах которой выступают братья. Этот результат обеспечили стабильность выступлений шведов и тот факт, что Тимми и семейная команда Hansen World RX Team по-прежнему лидируют в соответствующих зачетах, 

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Рейтинговые баллы за уик-энд 18-19 сентября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Peugeot

14 за субботний этап WRX (3-е и 4-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)

12 за воскресный (3-е и 5-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)

 26
Hyundai

11 за субботний этап WRX (победа и 5-е место) 

+ 6 за воскресный (2-е место)

 17
Audi 6 за субботний этап WRX (2-е место) + 8 за воскресный (победа) 14
Cupra 3 за субботний этап WRX (5-е место) + 4 за воскресный (4-е место) 7
Ford по 1 баллу за субботний и воскресный этапы WRX (участие) 2
Renault по 1 баллу за субботний и воскресный этапы WRX (участие) 2
Volkswagen по 1 баллу за субботний и воскресный этапы WRX (участие) 2

Peugeot добилась и максимального прогресса за уик-энд, поднявшись в таблице нашего рейтинга на 4 позиции выше. Впрочем, более важным нам показался прыжок на две позиции вверх в исполнении Hyundai. Корейцы вытеснили из первой пятерки Mini – но не исключено, что сражение за четвертую и пятую строчку будет длиться до самого конца года.

С одной стороны, пилотам Hyundai предстоит провести заметно больше гонок, чем пилотам британской марки – 8 в WTCR (4 этапа по 2 заезда в каждом), 4 в мировом ралли-кроссе и 3 в чемпионате мира по ралли. С другой, нельзя забывать, что за добытые в турнирах титулы марки получают приличные бонусы – к примеру, Mercedes сейчас занимает первую строчку рейтинга только благодаря таким бонусам за два титула в Формуле Е. А вот Hyundai в настоящий момент не может похвастаться лидерством ни в одном из трех упомянутых турниров. В то время как общий зачет Кубка мира по ралли-рейдам сейчас возглавляет гонщик, выступающий на Mini (кстати, это российский спортсмен Денис Кротов). И если корейцы останутся без титулов, а британцы возьмут парочку (к примеру, личный и командный), нынешнее преимущество в 7 баллов Hyundai никак не поможет.

Пилоты сражающихся за лидерство Mercedes и Toyota в минувшие выходные на трассы не выходили. Немцы вернутся в борьбу уже в ближайший уик-энд: «серебряные стрелы» постараются сохранить монополию на победы в Гран При России (ведь ни одна другая команда гонку Ф1 в Сочи еще не выигрывала). Японцы же ответят только в первые выходные октября, когда вступят в борьбу за победу на финском этапе чемпионата мира по ралли.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 20 сентября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes  

1286

(986)

  
2. Japan Toyota   1030  
3. Japan Honda   397  
4. Italy Ferrari   292  
5. Korea, Republic of Hyundai 17 287 + 2
6. Germany Audi 14 286  
7. United Kingdom Mini  

276

 - 2
8. United States Ford 2 214  
9. United States Chevrolet   211  
10. Czech Republic Skoda   207  
11. Germany Porsche   191  
12. United Kingdom Jaguar   134  
13. China Lynk & Co   120  
14. Germany BMW   114  
15. France DS   88  
16. France Peugeot 26 84 + 4
17. France Alpine   79 - 1
18. Japan Nissan   77 - 1
19.

India Mahindra

   76 - 1
20. France Citroen   69 - 1
21. France Renault 2 60  
22. United Kingdom McLaren   58 - 1
23. Germany Volkswagen 2 49  
24. Spain Cupra 7 42  
25. United Kingdom Aston Martin   33  
26. Italy Alfa Romeo   27  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   5  
35. Japan Isuzu   3  
36. United Kingdom Land Rover   2  
37. United States Jeep   1  
38. Japan Suzuki   1  
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