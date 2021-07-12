Рейтинг Motorsport.com
Рейтинг Motorsport.com: Mercedes и Toyota играют в поддавки
Японцы потеряли немало баллов из-за вспышки коронавируса в Монголии – но немцы тут же ответили провалом на этапе Формулы Е в Нью-Йорке
На прошлой неделе в рамках автогоночных чемпионатов и Кубков мира прошло целых пять гонок. Причем состоялись они в трех разных частях света. В начале недели на Алтае финишировал ралли-рейд «Шелковый путь», являющийся этапом Кубка мира в этой дисциплине. В выходные же пилоты Формулы Е соревновались на городской трассе в Нью-Йорке, а участники кузовного Кубка мира WTCR – на автодроме в испанском Арагоне. Причем в обеих кольцевых сериях состоялось по две гонки, каждая из которых является отдельным этапом турнира и позволяет набрать отдельную порцию очков.
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И отдельную порцию баллов в рамках рейтинга, с помощью которого мы сравниваем успехи автомобильных брендов в гонках. Пять гонок обешали немало изменений в таблице рейтинга – и эти изменения действительно произошли. Hyundai благодаря победе ветерана Габриэле Тарквини в Арагоне пробилась в первую пятерку. Ford и Chevrolet, набирающие баллы весьма редко, сделали по очередному шагу назад. Audi набрала по итогам уик-энда вдвое больше очков, чем любой другой бренд. Однако – при всем уважении к этим и другим брендам – максимальный интерес у нас вызывает все-таки сражение за лидерство в рейтинге между Toyota и Mercedes. А японцы и немцы на этот раз как будто решили поиграть в поддавки.
Toyota традиционно набирает баллы тяжелее, чем Mercedes. Из-за невысокого уровня конкуренции в чемпионатах мира по ралли и гонкам на выносливость (мало машин на старте, мало марок-конкурентов) при подсчете баллов испытываются пониженные коэффициенты. И тут японцам очень кстати был «Шелковый путь». Даже вдвойне кстати. Во-первых, благодаря большой дистанции и продолжительности марафона мы присвоили гонке коэффициент 2. Это в два с половиной раза меньше, чем у «Дакара», но вдвое больше, чем у этапа Формулы 1. И в четыре раза больше, чем у других этапов Кубка мира по ралли-рейдам. Во-вторых, единственным из пилотов, управлявшим прототипом Toyota Hilux, был Язид аль-Раджи из Саудовской Аравии. Он уже выигрывал «Шелковый путь» несколько лет назад – и по такому случаю считался фаворитом соревнований.
Но гонка, которая в теории была вдвойне полезной для японцев, на деле обернулась двойным разочарованием. Сначала из-за вспышки коронавируса в Монголии организаторы были вынуждены серьезно сократить дистанцию марафона – и мы, в свою очередь, были вынуждены аннулировать повышающий коэффициент. А потом сразу несколько пилотов отказались от продолжения участия в укороченной гонке. И среди этих пилотов был аль-Раджи. В итоге копилка Toyota пополнилась лишь 6-ю баллами благодаря частному франко-итальянскому экипажу на доработанном серийном Land Cruiser, который оказался 5-м в легковом зачете.
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Это казалось слабым утешением на фоне того, что заводская команда Mercedes в выходные должна была провести сразу две гонки Формулы Е. Причем гонщики немецкой марки ехали в Нью-Йорк лидерами обоих зачетов (личный возглавлял Эдоардо Мортара из команды-клиента Venturi) – а за сохранение лидерства после очередного этапа положены повышающие коэффициенты. Одним словом, если выход Mercedes в лидеры казался не слишком вероятным, вплотную подобраться к первой строчке немецкий бренд вполне мог.
Однако американский этап сложился для «серебряных стрел» неудачно. Пилотам команды-клиента Venturi удавалось хоть иногда пробраться в первую десятку, гонщики же заводской команды весь уик-энд провели во второй. В результате по ходу потенциально удачных для себя выходных Mercedes набрал лишь на один-единственный балл больше Toyota.
Да, в следующий уик-энд немецкий бренд сможет собрать неплохой урожай на Гран При Великобритании, где многие ждут от подчиненных Тото Вольфа усиления позиций в борьбе с Red Bull. Однако Toyota одновременно будет набирать баллы сразу на двух гонках – Ралли Эстония и 6-часовой гонке WEC в Монце. Если же вспомнить, что скоро Формула 1 уйдет на летний перерыв, а японцы по ходу этого перерыва наверняка соберут немало баллов на «24 часах Ле-Мана» – не исключено, что Toyota (которая, по нашим прикидкам, должна была упустить лидерство к началу лета) сможет продержаться на первой строчке как минимум до осени...
Положение в рейтинге Motorsport.com на 12 июля 2021 года
|Марка
|
Баллы за
"Шелковый путь"
|
Баллы
за WTCR
|
Баллы
за
Формулу Е
|
Баллы
за уик-энд
|
Всего
баллов
|
Измен-е
позиции
|1.
|Toyota
|6
|6
|667
|2.
|Mercedes
|7
|7
|622
|3.
|Honda
|4
|4
|344
|4.
|Mini
|
8
2-е место
|8
|
240
|5.
|Hyundai
|
29
Победа
|29
|200
|+ 1
|6.
|Audi
|
37
1-е и два 3-х места
|
35
2-е (мотор)
и 3-е место
|72
|184
|+ 2
|7.
|Ford
|2
|2
|181
|- 2
|8.
|Chevrolet
|
5
1-е и 3-е место (моторы)
|5
|174
|- 1
|9.
|Jaguar
|
20
Победа
|20
|112
|+ 2
|10.
|Ferrari
|111
|- 1
|11.
|Skoda
|110
|- 1
|12.
|Porsche
|16
|16
|83
|13.
|BMW
|
17
Победа
|17
|82
|14.
|Lynk & Co
|
17
2-е место
|17
|80
|DS
|
25
2-е и 3-е место
|25
|80
|+ 1
|16.
|
Nissan
|4
|4
|58
|17.
|Citroen
|53
|18.
|Mahindra
|4
|4
|41
|19.
|Volkswagen
|37
|20.
|McLaren
|34
|21.
|Renault
|27
|Alpine
|27
|23.
|Aston Martin
|23
|24.
|Alfa Romeo
|17
|NIO
|4
|4
|17
|+ 2
|26.
|Peugeot
|14
|- 1
|27.
|Hummer
|12
|28.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|Borgward
|10
|31.
|Cupra
|
10
2-е место
|10
|12
|+ 3
|32.
|ГАЗ
|4
|4
|8
|- 1
|33.
|Dodge
|4
|- 2
|34.
|Mitsubishi
|3
|35.
|Land Rover
|2
|36.
|Jeep
|1