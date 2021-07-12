Рейтинг Motorsport.com: Mercedes и Toyota играют в поддавки

На прошлой неделе в рамках автогоночных чемпионатов и Кубков мира прошло целых пять гонок. Причем состоялись они в трех разных частях света. В начале недели на Алтае финишировал ралли-рейд «Шелковый путь», являющийся этапом Кубка мира в этой дисциплине. В выходные же пилоты Формулы Е соревновались на городской трассе в Нью-Йорке, а участники кузовного Кубка мира WTCR – на автодроме в испанском Арагоне. Причем в обеих кольцевых сериях состоялось по две гонки, каждая из которых является отдельным этапом турнира и позволяет набрать отдельную порцию очков.

И отдельную порцию баллов в рамках рейтинга, с помощью которого мы сравниваем успехи автомобильных брендов в гонках. Пять гонок обешали немало изменений в таблице рейтинга – и эти изменения действительно произошли. Hyundai благодаря победе ветерана Габриэле Тарквини в Арагоне пробилась в первую пятерку. Ford и Chevrolet, набирающие баллы весьма редко, сделали по очередному шагу назад. Audi набрала по итогам уик-энда вдвое больше очков, чем любой другой бренд. Однако – при всем уважении к этим и другим брендам – максимальный интерес у нас вызывает все-таки сражение за лидерство в рейтинге между Toyota и Mercedes. А японцы и немцы на этот раз как будто решили поиграть в поддавки.

Toyota традиционно набирает баллы тяжелее, чем Mercedes. Из-за невысокого уровня конкуренции в чемпионатах мира по ралли и гонкам на выносливость (мало машин на старте, мало марок-конкурентов) при подсчете баллов испытываются пониженные коэффициенты. И тут японцам очень кстати был «Шелковый путь». Даже вдвойне кстати. Во-первых, благодаря большой дистанции и продолжительности марафона мы присвоили гонке коэффициент 2. Это в два с половиной раза меньше, чем у «Дакара», но вдвое больше, чем у этапа Формулы 1. И в четыре раза больше, чем у других этапов Кубка мира по ралли-рейдам. Во-вторых, единственным из пилотов, управлявшим прототипом Toyota Hilux, был Язид аль-Раджи из Саудовской Аравии. Он уже выигрывал «Шелковый путь» несколько лет назад – и по такому случаю считался фаворитом соревнований.

Но гонка, которая в теории была вдвойне полезной для японцев, на деле обернулась двойным разочарованием. Сначала из-за вспышки коронавируса в Монголии организаторы были вынуждены серьезно сократить дистанцию марафона – и мы, в свою очередь, были вынуждены аннулировать повышающий коэффициент. А потом сразу несколько пилотов отказались от продолжения участия в укороченной гонке. И среди этих пилотов был аль-Раджи. В итоге копилка Toyota пополнилась лишь 6-ю баллами благодаря частному франко-итальянскому экипажу на доработанном серийном Land Cruiser, который оказался 5-м в легковом зачете.

Это казалось слабым утешением на фоне того, что заводская команда Mercedes в выходные должна была провести сразу две гонки Формулы Е. Причем гонщики немецкой марки ехали в Нью-Йорк лидерами обоих зачетов (личный возглавлял Эдоардо Мортара из команды-клиента Venturi) – а за сохранение лидерства после очередного этапа положены повышающие коэффициенты. Одним словом, если выход Mercedes в лидеры казался не слишком вероятным, вплотную подобраться к первой строчке немецкий бренд вполне мог.

Однако американский этап сложился для «серебряных стрел» неудачно. Пилотам команды-клиента Venturi удавалось хоть иногда пробраться в первую десятку, гонщики же заводской команды весь уик-энд провели во второй. В результате по ходу потенциально удачных для себя выходных Mercedes набрал лишь на один-единственный балл больше Toyota.

Да, в следующий уик-энд немецкий бренд сможет собрать неплохой урожай на Гран При Великобритании, где многие ждут от подчиненных Тото Вольфа усиления позиций в борьбе с Red Bull. Однако Toyota одновременно будет набирать баллы сразу на двух гонках – Ралли Эстония и 6-часовой гонке WEC в Монце. Если же вспомнить, что скоро Формула 1 уйдет на летний перерыв, а японцы по ходу этого перерыва наверняка соберут немало баллов на «24 часах Ле-Мана» – не исключено, что Toyota (которая, по нашим прикидкам, должна была упустить лидерство к началу лета) сможет продержаться на первой строчке как минимум до осени...

Положение в рейтинге Motorsport.com на 12 июля 2021 года

Марка Баллы за "Шелковый путь" Баллы за WTCR Баллы за Формулу Е Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 6 6 667 2. Mercedes 7 7 622 3. Honda 4 4 344 4. Mini 8 2-е место 8 240 5. Hyundai 29 Победа 29 200 + 1 6. Audi 37 1-е и два 3-х места 35 2-е (мотор) и 3-е место 72 184 + 2 7. Ford 2 2 181 - 2 8. Chevrolet 5 1-е и 3-е место (моторы) 5 174 - 1 9. Jaguar 20 Победа 20 112 + 2 10. Ferrari 111 - 1 11. Skoda 110 - 1 12. Porsche 16 16 83 13. BMW 17 Победа 17 82 14. Lynk & Co 17 2-е место 17 80 DS 25 2-е и 3-е место 25 80 + 1 16. Nissan 4 4 58 17. Citroen 53 18. Mahindra 4 4 41 19. Volkswagen 37 20. McLaren 34 21. Renault 27 Alpine 27 23. Aston Martin 23 24. Alfa Romeo 17 NIO 4 4 17 + 2 26. Peugeot 14 - 1 27. Hummer 12 28. Opel 10 BAIC 10 Borgward 10 31. Cupra 10 2-е место 10 12 + 3 32. ГАЗ 4 4 8 - 1 33. Dodge 4 - 2 34. Mitsubishi 3 35. Land Rover 2 36. Jeep 1