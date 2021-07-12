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Рейтинг Motorsport.com: Mercedes и Toyota играют в поддавки

Японцы потеряли немало баллов из-за вспышки коронавируса в Монголии – но немцы тут же ответили провалом на этапе Формулы Е в Нью-Йорке

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes и Toyota играют в поддавки

На прошлой неделе в рамках автогоночных чемпионатов и Кубков мира прошло целых пять гонок. Причем состоялись они в трех разных частях света. В начале недели на Алтае финишировал ралли-рейд «Шелковый путь», являющийся этапом Кубка мира в этой дисциплине. В выходные же пилоты Формулы Е соревновались на городской трассе в Нью-Йорке, а участники кузовного Кубка мира WTCR – на автодроме в испанском Арагоне. Причем в обеих кольцевых сериях состоялось по две гонки, каждая из которых является отдельным этапом турнира и позволяет набрать отдельную порцию очков.

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И отдельную порцию баллов в рамках рейтинга, с помощью которого мы сравниваем успехи автомобильных брендов в гонках. Пять гонок обешали немало изменений в таблице рейтинга – и эти изменения действительно произошли. Hyundai благодаря победе ветерана Габриэле Тарквини в Арагоне пробилась в первую пятерку. Ford и Chevrolet, набирающие баллы весьма редко, сделали по очередному шагу назад. Audi набрала по итогам уик-энда вдвое больше очков, чем любой другой бренд. Однако – при всем уважении к этим и другим брендам – максимальный интерес у нас вызывает все-таки сражение за лидерство в рейтинге между Toyota и Mercedes. А японцы и немцы на этот раз как будто решили поиграть в поддавки. 

Toyota традиционно набирает баллы тяжелее, чем Mercedes. Из-за невысокого уровня конкуренции в чемпионатах мира по ралли и гонкам на выносливость (мало машин на старте, мало марок-конкурентов) при подсчете баллов испытываются пониженные коэффициенты. И тут японцам очень кстати был «Шелковый путь». Даже вдвойне кстати. Во-первых, благодаря большой дистанции и продолжительности марафона мы присвоили гонке коэффициент 2. Это в два с половиной раза меньше, чем у «Дакара», но вдвое больше, чем у этапа Формулы 1. И в четыре раза больше, чем у других этапов Кубка мира по ралли-рейдам. Во-вторых, единственным из пилотов, управлявшим прототипом Toyota Hilux, был Язид аль-Раджи из Саудовской Аравии. Он уже выигрывал «Шелковый путь» несколько лет назад – и по такому случаю считался фаворитом соревнований.

Но гонка, которая в теории была вдвойне полезной для японцев, на деле обернулась двойным разочарованием. Сначала из-за вспышки коронавируса в Монголии организаторы были вынуждены серьезно сократить дистанцию марафона – и мы, в свою очередь, были вынуждены аннулировать повышающий коэффициент. А потом сразу несколько пилотов отказались от продолжения участия в укороченной гонке. И среди этих пилотов был аль-Раджи. В итоге копилка Toyota пополнилась лишь 6-ю баллами благодаря частному франко-итальянскому экипажу на доработанном серийном Land Cruiser, который оказался 5-м в легковом зачете. 

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Это казалось слабым утешением на фоне того, что заводская команда Mercedes в выходные должна была провести сразу две гонки Формулы Е. Причем гонщики немецкой марки ехали в Нью-Йорк лидерами обоих зачетов (личный возглавлял Эдоардо Мортара из команды-клиента Venturi) – а за сохранение лидерства после очередного этапа положены повышающие коэффициенты. Одним словом, если выход Mercedes в лидеры казался не слишком вероятным, вплотную подобраться к первой строчке немецкий бренд вполне мог. 

Однако американский этап сложился для «серебряных стрел» неудачно. Пилотам команды-клиента Venturi удавалось хоть иногда пробраться в первую десятку, гонщики же заводской команды весь уик-энд провели во второй. В результате по ходу потенциально удачных для себя выходных Mercedes набрал лишь на один-единственный балл больше Toyota.

Да, в следующий уик-энд немецкий бренд сможет собрать неплохой урожай на Гран При Великобритании, где многие ждут от подчиненных Тото Вольфа усиления позиций в борьбе с Red Bull. Однако Toyota одновременно будет набирать баллы сразу на двух гонках – Ралли Эстония и 6-часовой гонке WEC в Монце. Если же вспомнить, что скоро Формула 1 уйдет на летний перерыв, а японцы по ходу этого перерыва наверняка соберут немало баллов на «24 часах Ле-Мана» – не исключено, что Toyota (которая, по нашим прикидкам, должна была упустить лидерство к началу лета) сможет продержаться на первой строчке как минимум до осени...

Положение в рейтинге Motorsport.com на 12 июля 2021 года

  Марка

Баллы за 

"Шелковый путь"

Баллы 

за WTCR

Баллы 

за

Формулу Е

Баллы 

за уик-энд

Всего 

баллов

Измен-е 

позиции
1. Japan Toyota 6     6 667  
2. Germany Mercedes     7 7 622  
3. Japan Honda   4   4 344  
4. United Kingdom Mini

8

2-е  место

     8

240

  
5. Korea, Republic of Hyundai  

29

Победа

   29 200 + 1
6. Germany Audi  

37

1-е и два 3-х места

35

2-е (мотор)

и 3-е место

 72 184 + 2
7. United States Ford 2     2 181 - 2
8. United States Chevrolet

5

1-е и 3-е место (моторы)

     5 174 - 1
9. United Kingdom Jaguar    

20 

Победа

 20 112 + 2 
10. Italy Ferrari         111 - 1
11. Czech Republic Skoda         110 - 1
12. Germany Porsche     16 16 83  
13. Germany BMW    

17

Победа

 17 82  
14. China Lynk & Co  

17

2-е место 

   17  80  
  France DS    

25

2-е и 3-е место 

 25  80 + 1
16.

Japan Nissan

     4 4 58  
17. France Citroen         53  
18. India Mahindra     4 4 41  
19. Germany Volkswagen         37  
20. United Kingdom McLaren         34  
21. France Renault         27  
  France Alpine         27  
23. United Kingdom Aston Martin         23  
24. Italy Alfa Romeo         17  
  China NIO     4 4 17 + 2
26. France Peugeot         14 - 1
27. United States Hummer         12  
28. Germany Opel         10  
 

China BAIC

         10  
  China Borgward         10  
31. Spain Cupra  

10

2-е место

   10 12 + 3
32. Russian Federation ГАЗ 4     4 8 - 1
33. United States Dodge         4 - 2
34. Japan Mitsubishi         3  
35. United Kingdom Land Rover         2  
36. United States Jeep         1  
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