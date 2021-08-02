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Наш рейтинг: Mercedes второй раз вышел в лидеры. Надолго ли?

Привычный лидер нашего проекта, Toyota, откатился второе место. Но в августе у японцев будет немало возможностей взять реванш...

Наш рейтинг: Mercedes второй раз вышел в лидеры. Надолго ли?

Планируя свои календари на нынешний сезон, организаторы разных гоночных турниров как будто заранее знали, что после Гран При Венгрии болельщикам будет что обсудить. Гонка Формулы 1 в Будапеште стала единственным этапом чемпионатов и Кубков мира, состоявшимся в минувшие выходные. Поэтому в таблице рейтинга, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в гонках, произошло не слишком много изменений. Но одно из них было более чем важным – смена лидера!

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Напомним, что мы запустили свой проект в январе, после финиша очередного «Дакара». Победу в той гонке одержал Стефан Петерансель за рулем багги марки Mini, но лидерство в рейтинге захватила Toyota – благодаря финишу двух экипажей в первой пятерке и большому числу машин японской марки в списке участников (что обеспечило применение повышенного коэффициента). После этого пилоты заводской раллийной команды сделали дубль на Ралли Монте-Карло – и стало ясно, что у бренда есть более чем реальные шансы закрепиться на первой строчке нашей таблицы.

Впрочем, изначально было понятно что более чем серьезную конкуренцию японцам создаст Mercedes. Как только стартовали сезоны Формулы Е и Формулы 1, немецкая марка стала быстро сокращать отставание. И после победы Льюиса Хэмилтона в Гран При Испании штутгартская марка оттеснила Toyota на вторую позицию.

Однако в роли лидера Mercedes продержался всего неделю. Японцы ответили успехами в Кубке мира по ралли-рейдам – а у немцев началась череда поражений в Формуле 1 и не слишком ярких выступлений в электрическом чемпионате. В результате из 27-ми недель, прошедших к сегодняшнему дню с момента запуска нашего рейтинга, Toyota находилась на первой строчке таблицы в течение 26-ти недель.

И вот марка упустила лидерство во второй раз за год. Будет ли это вновь не более чем коротким эпизодом – или на этот раз Mercedes закрепится в лидерах? Скажем так, отчаиваться поклонникам Toyota рано. 

Во-первых, в Венгрии «серебряные стрелы» заработали заметно меньше, чем могли бы. Да, набранные Хэмилтоном баллы были умножены на повышенные коэффициенты благодаря тому, что Льюис смог выйти в лидеры общего зачета, а его команда возглавила Кубок конструкторов. Но британец стал единственным «пользователем» техники Mercedes, финишировавшим в первой пятерке – в то время как раньше немцам сильно помогали и Валттери Боттас, и Ландо Норрис. 

Во-вторых, Формула 1 ушла на летние каникулы. В то время как Toyota в этом месяце выступит сразу в двух этапах Кубка мира по бахам (в Венгрии и Польше), в бельгийском этапе WRC, но главное – в «24 часах Ле-Мана». Шансы японцев на очередной успех в суточном марафоне, мягко говоря, высоки – а ведь набранные в Ле-Мане баллы умножаются на максимальный повышенный коэффициент (5). Конечно, будут и пониженные коэффициенты, связанные с небольшим количеством марок и машин в топовом классе гонок на выносливость. И тем не менее, финиш двумя машинами в первой тройке запросто может принести Toyota больше 150-ти баллов! В то время как сейчас отставание от Mercedes составляет всего 27...

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Впрочем, в августе нас также ждут финальные этапы Формулы Е. Где в личном зачете лидирует представляющий немецкую марку Ник де Врис, да и в командном Mercedes вполне может закончить сезон на первой строчке. А ведь чемпионский титул в каждом из зачетов принесет немцам по 150 баллов. Так что, заочная борьба Mercedes за первое место в рейтинге Motorsport.com обещает быть не менее напряженной и захватывающей, чем очное сражение с Red Bull в Формуле 1. И – в отличие от второго – первая отнюдь не будет поставлена на паузу до конца августа. 

Результаты рейтинга Motorsport.com на 2 августа 2021 года

  Марка Баллы за Ф1 Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes

34 

2-е место

 762 + 1
2. Japan Toyota   735 - 1
3. Japan Honda 3 251  
4. United Kingdom Mini  

248

  
5. Korea, Republic of Hyundai   222  
6. Germany Audi   213  
7. United States Ford   186  
8. United States Chevrolet   175  
9. Czech Republic Skoda   163  
10. Italy Ferrari

14

3-е место

 154  
11. United Kingdom Jaguar   123  
12. Germany Porsche   104  
13. Germany BMW   102  
14. France DS   84  
15. China Lynk & Co   80  
16. India Mahindra   67  
17.

Japan Nissan

   62  
18. France Citroen   56  
19. United Kingdom McLaren 2 43  
  France Renault

12 

Победа (шасси)

 43 + 3
21. France Alpine

12 

Победа (мотор)

 41 + 2
22. Germany Volkswagen   39 - 2
23. France Peugeot   36 - 2
24. United Kingdom Aston Martin 2 27  
25. China NIO   21  
  Italy Alfa Romeo 2 21 + 1
27. Spain Cupra   17  
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   4  
35. United Kingdom Land Rover   2  
36. United States Jeep   1  
  Japan Isuzu   1  
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