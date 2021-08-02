Наш рейтинг: Mercedes второй раз вышел в лидеры. Надолго ли?

Планируя свои календари на нынешний сезон, организаторы разных гоночных турниров как будто заранее знали, что после Гран При Венгрии болельщикам будет что обсудить. Гонка Формулы 1 в Будапеште стала единственным этапом чемпионатов и Кубков мира, состоявшимся в минувшие выходные. Поэтому в таблице рейтинга, где мы сравниваем успехи автомобильных марок в гонках, произошло не слишком много изменений. Но одно из них было более чем важным – смена лидера!

Напомним, что мы запустили свой проект в январе, после финиша очередного «Дакара». Победу в той гонке одержал Стефан Петерансель за рулем багги марки Mini, но лидерство в рейтинге захватила Toyota – благодаря финишу двух экипажей в первой пятерке и большому числу машин японской марки в списке участников (что обеспечило применение повышенного коэффициента). После этого пилоты заводской раллийной команды сделали дубль на Ралли Монте-Карло – и стало ясно, что у бренда есть более чем реальные шансы закрепиться на первой строчке нашей таблицы.

Впрочем, изначально было понятно что более чем серьезную конкуренцию японцам создаст Mercedes. Как только стартовали сезоны Формулы Е и Формулы 1, немецкая марка стала быстро сокращать отставание. И после победы Льюиса Хэмилтона в Гран При Испании штутгартская марка оттеснила Toyota на вторую позицию.

Однако в роли лидера Mercedes продержался всего неделю. Японцы ответили успехами в Кубке мира по ралли-рейдам – а у немцев началась череда поражений в Формуле 1 и не слишком ярких выступлений в электрическом чемпионате. В результате из 27-ми недель, прошедших к сегодняшнему дню с момента запуска нашего рейтинга, Toyota находилась на первой строчке таблицы в течение 26-ти недель.

И вот марка упустила лидерство во второй раз за год. Будет ли это вновь не более чем коротким эпизодом – или на этот раз Mercedes закрепится в лидерах? Скажем так, отчаиваться поклонникам Toyota рано.

Во-первых, в Венгрии «серебряные стрелы» заработали заметно меньше, чем могли бы. Да, набранные Хэмилтоном баллы были умножены на повышенные коэффициенты благодаря тому, что Льюис смог выйти в лидеры общего зачета, а его команда возглавила Кубок конструкторов. Но британец стал единственным «пользователем» техники Mercedes, финишировавшим в первой пятерке – в то время как раньше немцам сильно помогали и Валттери Боттас, и Ландо Норрис.

Во-вторых, Формула 1 ушла на летние каникулы. В то время как Toyota в этом месяце выступит сразу в двух этапах Кубка мира по бахам (в Венгрии и Польше), в бельгийском этапе WRC, но главное – в «24 часах Ле-Мана». Шансы японцев на очередной успех в суточном марафоне, мягко говоря, высоки – а ведь набранные в Ле-Мане баллы умножаются на максимальный повышенный коэффициент (5). Конечно, будут и пониженные коэффициенты, связанные с небольшим количеством марок и машин в топовом классе гонок на выносливость. И тем не менее, финиш двумя машинами в первой тройке запросто может принести Toyota больше 150-ти баллов! В то время как сейчас отставание от Mercedes составляет всего 27...

Впрочем, в августе нас также ждут финальные этапы Формулы Е. Где в личном зачете лидирует представляющий немецкую марку Ник де Врис, да и в командном Mercedes вполне может закончить сезон на первой строчке. А ведь чемпионский титул в каждом из зачетов принесет немцам по 150 баллов. Так что, заочная борьба Mercedes за первое место в рейтинге Motorsport.com обещает быть не менее напряженной и захватывающей, чем очное сражение с Red Bull в Формуле 1. И – в отличие от второго – первая отнюдь не будет поставлена на паузу до конца августа.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 2 августа 2021 года

Марка Баллы за Ф1 Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 34 2-е место 762 + 1 2. Toyota 735 - 1 3. Honda 3 251 4. Mini 248 5. Hyundai 222 6. Audi 213 7. Ford 186 8. Chevrolet 175 9. Skoda 163 10. Ferrari 14 3-е место 154 11. Jaguar 123 12. Porsche 104 13. BMW 102 14. DS 84 15. Lynk & Co 80 16. Mahindra 67 17. Nissan 62 18. Citroen 56 19. McLaren 2 43 Renault 12 Победа (шасси) 43 + 3 21. Alpine 12 Победа (мотор) 41 + 2 22. Volkswagen 39 - 2 23. Peugeot 36 - 2 24. Aston Martin 2 27 25. NIO 21 Alfa Romeo 2 21 + 1 27. Cupra 17 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 4 35. Land Rover 2 36. Jeep 1 Isuzu 1