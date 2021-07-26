Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Mercedes вот-вот обгонит Toyota и станет лидером
Немецкая марка провела уик-энд лучше японской, но для перемещения на первую строчку ей не хватило нескольких баллов
На предыдущей неделе главной гоночной теме было, само собой, столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран При Великобритании. И многие болельщики даже в выходные предпочли продолжить обсуждение этого инцидента отслеживанию того, как развивались события на гоночных трассах. Между тем за выходные состоялись этапы сразу трех чемпионатов и кубков мира – соревнований, результаты которых мы используем для расчета своего рейтинга успеха автомобильных марок в гонках.
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Участвовали в гонках этого уик-энда и представители двух марок, которые уже на протяжении нескольких месяцев сражаются за первую строчку таблицы. Сразу несколько экипажей на прототипах Toyota Hilux сражались за победу в Бахе Арагон, очередном этапе Кубка мира по бахам – а пилоты заводской команды Mercedes на улицах Лондона за выходные стартовали сразу в двух гонках Формулы Е.
В электрическом чемпионате дела у Стоффеля Вандорна и Ника де Вриса в последнее время шли не очень хорошо: в пяти предыдущих гонках бельгиец и голландец смогли завоевать лишь один подиум на двоих. И несут свою долю «вины» за то, что отставание Mercedes от Toyota в последние недели в нашем рейтинге сокращалось не слишком быстрыми темпами. В этот же раз дела пошли лучше: де Врис в обеих гонках уик-энда финишировал вторым и благодаря этому после воскресного заезда вышел в лидеры общего зачета (что позволило умножить набранные в воскресенье баллы на повышающий коэффициент).
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Впрочем, представители Toyota выложились по максимуму, чтобы сохранить за маркой лидерство в рейтинге – и добились своего. Экипажи на пикапах Hilux финишировали на 1-м, 3-м и 4-м местах – и это помогло японцам остаться впереди.
Впрочем, отрыв от Mercedes теперь составляет всего 7 баллов. И это по сути обрекает Toyota на потерю лидерства в следующие выходные, когда Формула 1 проведет Гран При Великобритании – а вот пилоты Toyota на старт не выйдут и баллов набрать не смогут. Впрочем, в августе японцы наверняка нанесут достойный удар на «24 часах Ле-Мана», где полученные баллы умножаются на максимальный повышенный коэффициент. А ближе к концу сезона свою роль могут сыграть бонусы за победы в чемпионатах (причем Toyota представлена сразу в 4-х турнирах, в то время как Mercedes – всего в 2-х). Так что, выход немецкой марки в лидеры, можно сказать, неизбежен – а вот предрекать ей победу по итогам года явно рано.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 26 июля 2021 года
|Марка
|
Баллы
за Баху Арагон
|
Баллы
за ралли-кросс
|
Баллы
за
Формулу Е
|
Баллы
за уик-энд
|
Всего
баллов
|
Измен-е
позиции
|1.
|Toyota
|
20
Победа
и 3-е место
|20
|735
|2.
|Mercedes
|
37
Два 2-х места
|37
|728
|3.
|Honda
|347
|4.
|Mini
|
6
2-е место
|2
|8
|
248
|5.
|Hyundai
|
6
|6
|222
|6.
|Audi
|
8
3-е место
|
21
|29
|213
|7.
|Ford
|1
|2
|2
|186
|8.
|Chevrolet
|
1
|1
|175
|9.
|Skoda
|
|163
|10.
|Ferrari
|
|140
|11.
|Jaguar
|
11
3-е место
|11
|123
|12.
|Porsche
|1
|9
|10
|104
|13.
|BMW
|1
|
17
Победа
|18
|102
|14.
|DS
|
4
|4
|84
|15.
|Lynk & Co
|
|17
|80
|- 1
|16.
|Mahindra
|
26
Победа и
3-е место
|26
|67
|+ 2
|17.
|
Nissan
|4
|4
|62
|- 1
|18.
|Citroen
|56
|- 1
|19.
|McLaren
|41
|- 1
|20.
|Volkswagen
|2
|2
|39
|21.
|Peugeot
|
22
Дубль
|22
|36
|+ 5
|22.
|Renault
|2
|2
|31
|- 1
|23.
|Alpine
|29
|- 2
|24.
|Aston Martin
|25
|- 1
|25.
|NIO
|4
|4
|21
|26.
|Alfa Romeo
|19
|- 2
|27.
|Cupra
|5
|5
|17
|+ 1
|28.
|Hummer
|12
|- 1
|29.
|Borgward
|1
|11
|30.
|Opel
|10
|- 1
|
BAIC
|10
|- 1
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|1
|1
|5
|34.
|Mitsubishi
|1
|1
|4
|35.
|Land Rover
|2
|36.
|Jeep
|1
|Isuzu
|1
|1