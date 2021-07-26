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Наш рейтинг: Mercedes вот-вот обгонит Toyota и станет лидером

Немецкая марка провела уик-энд лучше японской, но для перемещения на первую строчку ей не хватило нескольких баллов

Наш рейтинг: Mercedes вот-вот обгонит Toyota и станет лидером

На предыдущей неделе главной гоночной теме было, само собой, столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран При Великобритании. И многие болельщики даже в выходные предпочли продолжить обсуждение этого инцидента отслеживанию того, как развивались события на гоночных трассах. Между тем за выходные состоялись этапы сразу трех чемпионатов и кубков мира – соревнований, результаты которых мы используем для расчета своего рейтинга успеха автомобильных марок в гонках.

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Участвовали в гонках этого уик-энда и представители двух марок, которые уже на протяжении нескольких месяцев сражаются за первую строчку таблицы. Сразу несколько экипажей на прототипах Toyota Hilux сражались за победу в Бахе Арагон, очередном этапе Кубка мира по бахам – а пилоты заводской команды Mercedes на улицах Лондона за выходные стартовали сразу в двух гонках Формулы Е.

В электрическом чемпионате дела у Стоффеля Вандорна и Ника де Вриса в последнее время шли не очень хорошо: в пяти предыдущих гонках бельгиец и голландец смогли завоевать лишь один подиум на двоих. И несут свою долю «вины» за то, что отставание Mercedes от Toyota в последние недели в нашем рейтинге сокращалось не слишком быстрыми темпами. В этот же раз дела пошли лучше: де Врис в обеих гонках уик-энда финишировал вторым и благодаря этому после воскресного заезда вышел в лидеры общего зачета (что позволило умножить набранные в воскресенье баллы на повышающий коэффициент).

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Впрочем, представители Toyota выложились по максимуму, чтобы сохранить за маркой лидерство в рейтинге – и добились своего. Экипажи на пикапах Hilux финишировали на 1-м, 3-м и 4-м местах – и это помогло японцам остаться впереди.

Впрочем, отрыв от Mercedes теперь составляет всего 7 баллов. И это по сути обрекает Toyota на потерю лидерства в следующие выходные, когда Формула 1 проведет Гран При Великобритании – а вот пилоты Toyota на старт не выйдут и баллов набрать не смогут. Впрочем, в августе японцы наверняка нанесут достойный удар на «24 часах Ле-Мана», где полученные баллы умножаются на максимальный повышенный коэффициент. А ближе к концу сезона свою роль могут сыграть бонусы за победы в чемпионатах (причем Toyota представлена сразу в 4-х турнирах, в то время как Mercedes – всего в 2-х). Так что, выход немецкой марки в лидеры, можно сказать, неизбежен – а вот предрекать ей победу по итогам года явно рано. 

Результаты рейтинга Motorsport.com на 26 июля 2021 года

  Марка

Баллы

за Баху Арагон

Баллы 

за ралли-кросс

Баллы 

за

Формулу Е

Баллы 

за уик-энд

Всего 

баллов

Измен-е 

позиции
1. Japan Toyota

20

Победа

и 3-е место

     20 735  
2. Germany Mercedes    

37

Два 2-х места

 37 728  
3. Japan Honda         347  
4. United Kingdom Mini

6

2-е место

 2   8

248

  
5. Korea, Republic of Hyundai  

6

   6 222  
6. Germany Audi  

8

3-е место

21

 29 213  
7. United States Ford 1 2   2 186  
8. United States Chevrolet

1

     1 175  
9. Czech Republic Skoda

 

       163  
10. Italy Ferrari    

 

   140  
11. United Kingdom Jaguar    

11

3-е место

 11 123  
12. Germany Porsche 1   9 10 104  
13. Germany BMW 1  

17

Победа

 18 102  
14. France DS    

4

 4 84  
15. China Lynk & Co  

 

   17  80 - 1
16. India Mahindra    

26

Победа и 

3-е место

 26 67 + 2
17.

Japan Nissan

     4 4 62 - 1
18. France Citroen         56 - 1
19. United Kingdom McLaren         41 - 1
20. Germany Volkswagen   2   2 39  
21. France Peugeot  

22

Дубль

   22 36 + 5
22. France Renault   2   2 31 - 1
23. France Alpine         29 - 2
24. United Kingdom Aston Martin         25 - 1
25. China NIO     4 4 21  
26. Italy Alfa Romeo         19 - 2
27. Spain Cupra 5     5 17 + 1
28. United States Hummer         12 - 1
29. China Borgward 1       11  
30. Germany Opel         10 - 1
 

China BAIC

         10 - 1
32. Russian Federation ГАЗ         8  
33. United States Dodge 1     1 5  
34. Japan Mitsubishi 1     1 4  
35. United Kingdom Land Rover         2  
36. United States Jeep         1  
  Japan Isuzu 1       1  

 

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