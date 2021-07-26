Наш рейтинг: Mercedes вот-вот обгонит Toyota и станет лидером

На предыдущей неделе главной гоночной теме было, само собой, столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран При Великобритании. И многие болельщики даже в выходные предпочли продолжить обсуждение этого инцидента отслеживанию того, как развивались события на гоночных трассах. Между тем за выходные состоялись этапы сразу трех чемпионатов и кубков мира – соревнований, результаты которых мы используем для расчета своего рейтинга успеха автомобильных марок в гонках.

Участвовали в гонках этого уик-энда и представители двух марок, которые уже на протяжении нескольких месяцев сражаются за первую строчку таблицы. Сразу несколько экипажей на прототипах Toyota Hilux сражались за победу в Бахе Арагон, очередном этапе Кубка мира по бахам – а пилоты заводской команды Mercedes на улицах Лондона за выходные стартовали сразу в двух гонках Формулы Е.

В электрическом чемпионате дела у Стоффеля Вандорна и Ника де Вриса в последнее время шли не очень хорошо: в пяти предыдущих гонках бельгиец и голландец смогли завоевать лишь один подиум на двоих. И несут свою долю «вины» за то, что отставание Mercedes от Toyota в последние недели в нашем рейтинге сокращалось не слишком быстрыми темпами. В этот же раз дела пошли лучше: де Врис в обеих гонках уик-энда финишировал вторым и благодаря этому после воскресного заезда вышел в лидеры общего зачета (что позволило умножить набранные в воскресенье баллы на повышающий коэффициент).

Впрочем, представители Toyota выложились по максимуму, чтобы сохранить за маркой лидерство в рейтинге – и добились своего. Экипажи на пикапах Hilux финишировали на 1-м, 3-м и 4-м местах – и это помогло японцам остаться впереди.

Впрочем, отрыв от Mercedes теперь составляет всего 7 баллов. И это по сути обрекает Toyota на потерю лидерства в следующие выходные, когда Формула 1 проведет Гран При Великобритании – а вот пилоты Toyota на старт не выйдут и баллов набрать не смогут. Впрочем, в августе японцы наверняка нанесут достойный удар на «24 часах Ле-Мана», где полученные баллы умножаются на максимальный повышенный коэффициент. А ближе к концу сезона свою роль могут сыграть бонусы за победы в чемпионатах (причем Toyota представлена сразу в 4-х турнирах, в то время как Mercedes – всего в 2-х). Так что, выход немецкой марки в лидеры, можно сказать, неизбежен – а вот предрекать ей победу по итогам года явно рано.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 26 июля 2021 года

Марка Баллы за Баху Арагон Баллы за ралли-кросс Баллы за Формулу Е Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 20 Победа и 3-е место 20 735 2. Mercedes 37 Два 2-х места 37 728 3. Honda 347 4. Mini 6 2-е место 2 8 248 5. Hyundai 6 6 222 6. Audi 8 3-е место 21 29 213 7. Ford 1 2 2 186 8. Chevrolet 1 1 175 9. Skoda 163 10. Ferrari 140 11. Jaguar 11 3-е место 11 123 12. Porsche 1 9 10 104 13. BMW 1 17 Победа 18 102 14. DS 4 4 84 15. Lynk & Co 17 80 - 1 16. Mahindra 26 Победа и 3-е место 26 67 + 2 17. Nissan 4 4 62 - 1 18. Citroen 56 - 1 19. McLaren 41 - 1 20. Volkswagen 2 2 39 21. Peugeot 22 Дубль 22 36 + 5 22. Renault 2 2 31 - 1 23. Alpine 29 - 2 24. Aston Martin 25 - 1 25. NIO 4 4 21 26. Alfa Romeo 19 - 2 27. Cupra 5 5 17 + 1 28. Hummer 12 - 1 29. Borgward 1 11 30. Opel 10 - 1 BAIC 10 - 1 32. ГАЗ 8 33. Dodge 1 1 5 34. Mitsubishi 1 1 4 35. Land Rover 2 36. Jeep 1 Isuzu 1 1