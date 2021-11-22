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Наш рейтинг: Toyota рванула в отрыв – но у Mercedes еще есть шанс на победу

Японцы стали лучшими уже в трех из четырех турниров, где они представлены. Но самым важным с точки зрения нашего рейтинга может оказаться победа в единственном оставшемся...

Наш рейтинг: Toyota рванула в отрыв – но у Mercedes еще есть шанс на победу

В последние две недели команде Mercedes, выступающей в Формуле 1, особо не на что жаловаться. Черные болиды (особенно тот, за рулем которого сидит Льюис Хэмилтон) как будто ожили – и многие считают именно немецкий коллектив фаворитом в борьбе за чемпионские титулы. А вот в нашем рейтинге, где мы приводим к общему знаменателю победы автомобильных марок на гоночных трассах, дела у Mercedes не так хороши.

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Во второй половине года немцы лидировали в таблице нашего рейтинга целых 14 недель. Однако во многом это было связано с нестандартным календарем Формулы Е, которая закончила сезон еще в августе. Став победителем турнира в обоих зачетах, Mercedes получила положенный за это бонус (аж 300 баллов разом) – и ушла в отрыв, который соперникам было бы почти невозможно ликвидировать без получения аналогичных бонусов.

А вот когда начали заканчиваться остальные чемпионаты и Кубки мира (в рейтинге мы учитываем только турниры с этими двумя статусами), немцы попали под жесткий прессинг Toyota. Которая не только участвует в большем числе турниров (4 против 2-х), но еще и играет во всех главные роли. Три недели назад завершился Кубок мира по бахам – и японцы разом сократили отставание от Mercedes вдвое. Две недели назад прошел финал чемпионата WEC – и Toyota уже на первой строчке. В эти выходные финишировал чемпионат мира по ралли – и на счет японского автопроизводителя капнул очередной неслабый бонус..

Рейтинговые баллы за уик-энд 20-21 ноября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Toyota  341 за WRC (Дубль + бонус за титулы в ЛЗ и КЗ) 341
Skoda

66 за WRC 2 (места со 2-го по 4-е + бонус за титул в КЗ)

+ 10 за  WRC 3 (3-е и 5-е места)

 76
Citroen 56 за WRC 3 (2-е место + бонус за титул в ЛЗ) 56
Mercedes 33 за Ф1 (победа + лидерство в КЗ) 33
Hyundai 24 за WRC (места с 3-го по 5-е) + 4 за WRC 3 (победа) 28
Honda 14 за Ф1 (2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ) 14
Alpine 7 за Ф1 (3-е и 5-е места) 7
Ford 2 за WRC (участие) + 4 за WRC 2 (победа) + 1 за WRC 3 (участие) 7
Ferrari 2 за Ф1 (участие) 1
McLaren 2 за Ф1 (участие) 1
Renault 2 за Ф1 (участие) 1
Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 1
Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 1
Volkswagen 1 за WRC 3 (участие) 1

В итоге представителям каждой из марок осталось провести по одной или две гонки – а отрыв Toyota от Mercedes составляет 363 балла. Можно ли его отыграть? Давайте считать.

Немцам осталось провести две гонки Ф1, по результатам которых можно получить (с учетом бонусов за титулы) 570 баллов. Японцам одна единственная оставшаяся гонка – последний этап Кубка мира по ралли-рейдам – может принести около 250. Таким образом, если представители обеих марок покажут максимально возможные результаты, Mercedes не сможет ликвидировать отрыв. 

Однако из упомянутых 250-ти баллов гарантированными для Toyota можно считать только 100 с небольшим: 100 будут получены за титул в личном зачете (шансы на него есть только у экипажей, выступающих на прототипах Hilux) плюс без финиша пары-тройки представителей Toyota в первой пятерке сейчас не обходится ни один этап. А вот 100 баллов за титул в командном зачете зачислять на счет японцев рано. Отрыв от выступающей на Mini команды X-Raid оставляет 14 очков – а в этом году на одном из этапов иксрейдовцы набрали на 24 очка больше, чем экипажи южноафриканского коллектива Overdrive, главной ударной силы Toyota. 

Таким образом, если Merсedes выдаст близкий к максимальному результат в Абу-Даби, а Toyota вдруг оступится в Саудовской Аравии – немцам в целом по силам вырвать победу в последнем раунде. Особенно при этом радует, что обе решающих гонки пройдут в течение одной недели: соревнования в аравийской пустыне закончатся 11 ноября – а последняя гонка Формулы 1 состоится днем позже.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 22 ноября 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:
- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ
- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ
- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)
- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ
- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Japan Toyota 341

1939 (600)

  
2. Germany Mercedes 33

1576 (300)

  
3. Italy Ferrari 2 574 (200)  
4. Japan Honda 14 553  
5. Korea, Republic of Hyundai 28 414  
6. Czech Republic Skoda 76

366 (100)

 + 2
7. Germany Audi   345 - 1
8. United Kingdom Mini  

301

 - 1
9. China Lynk & Co   250  
10. United States Ford 7 233  
11. Germany Porsche   215  
12. United States Chevrolet   212  
13. France Citroen 56 140 (50) + 5
14. United Kingdom Jaguar   134 - 1
15. France Peugeot   125 - 1
16. Germany BMW   117 - 1
17. France Alpine 7 110 - 1
18. France DS   88 - 1
19. Japan Nissan   80  
20.

India Mahindra

   76  
21. United Kingdom McLaren 2 77  
22. France Renault 2 74  
23. Germany Volkswagen 1 60  
24. Spain Cupra   58  
25. United Kingdom Aston Martin 2 45  
26. Italy Alfa Romeo 2 39  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
  China Borgward   12  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. Japan Mitsubishi   7  
34. United States Dodge   5  
35. Japan Isuzu   4  
36. United Kingdom Land Rover   3  
  United States Jeep   3  
38. Japan Suzuki   1  
39. Italy Fiat   1  
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