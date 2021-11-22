Наш рейтинг: Toyota рванула в отрыв – но у Mercedes еще есть шанс на победу

В последние две недели команде Mercedes, выступающей в Формуле 1, особо не на что жаловаться. Черные болиды (особенно тот, за рулем которого сидит Льюис Хэмилтон) как будто ожили – и многие считают именно немецкий коллектив фаворитом в борьбе за чемпионские титулы. А вот в нашем рейтинге, где мы приводим к общему знаменателю победы автомобильных марок на гоночных трассах, дела у Mercedes не так хороши.

Во второй половине года немцы лидировали в таблице нашего рейтинга целых 14 недель. Однако во многом это было связано с нестандартным календарем Формулы Е, которая закончила сезон еще в августе. Став победителем турнира в обоих зачетах, Mercedes получила положенный за это бонус (аж 300 баллов разом) – и ушла в отрыв, который соперникам было бы почти невозможно ликвидировать без получения аналогичных бонусов.

А вот когда начали заканчиваться остальные чемпионаты и Кубки мира (в рейтинге мы учитываем только турниры с этими двумя статусами), немцы попали под жесткий прессинг Toyota. Которая не только участвует в большем числе турниров (4 против 2-х), но еще и играет во всех главные роли. Три недели назад завершился Кубок мира по бахам – и японцы разом сократили отставание от Mercedes вдвое. Две недели назад прошел финал чемпионата WEC – и Toyota уже на первой строчке. В эти выходные финишировал чемпионат мира по ралли – и на счет японского автопроизводителя капнул очередной неслабый бонус..

Рейтинговые баллы за уик-энд 20-21 ноября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Toyota 341 за WRC (Дубль + бонус за титулы в ЛЗ и КЗ) 341 Skoda 66 за WRC 2 (места со 2-го по 4-е + бонус за титул в КЗ) + 10 за WRC 3 (3-е и 5-е места) 76 Citroen 56 за WRC 3 (2-е место + бонус за титул в ЛЗ) 56 Mercedes 33 за Ф1 (победа + лидерство в КЗ) 33 Hyundai 24 за WRC (места с 3-го по 5-е) + 4 за WRC 3 (победа) 28 Honda 14 за Ф1 (2-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ) 14 Alpine 7 за Ф1 (3-е и 5-е места) 7 Ford 2 за WRC (участие) + 4 за WRC 2 (победа) + 1 за WRC 3 (участие) 7 Ferrari 2 за Ф1 (участие) 1 McLaren 2 за Ф1 (участие) 1 Renault 2 за Ф1 (участие) 1 Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 1 Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 1 Volkswagen 1 за WRC 3 (участие) 1

В итоге представителям каждой из марок осталось провести по одной или две гонки – а отрыв Toyota от Mercedes составляет 363 балла. Можно ли его отыграть? Давайте считать.

Немцам осталось провести две гонки Ф1, по результатам которых можно получить (с учетом бонусов за титулы) 570 баллов. Японцам одна единственная оставшаяся гонка – последний этап Кубка мира по ралли-рейдам – может принести около 250. Таким образом, если представители обеих марок покажут максимально возможные результаты, Mercedes не сможет ликвидировать отрыв.

Однако из упомянутых 250-ти баллов гарантированными для Toyota можно считать только 100 с небольшим: 100 будут получены за титул в личном зачете (шансы на него есть только у экипажей, выступающих на прототипах Hilux) плюс без финиша пары-тройки представителей Toyota в первой пятерке сейчас не обходится ни один этап. А вот 100 баллов за титул в командном зачете зачислять на счет японцев рано. Отрыв от выступающей на Mini команды X-Raid оставляет 14 очков – а в этом году на одном из этапов иксрейдовцы набрали на 24 очка больше, чем экипажи южноафриканского коллектива Overdrive, главной ударной силы Toyota.

Таким образом, если Merсedes выдаст близкий к максимальному результат в Абу-Даби, а Toyota вдруг оступится в Саудовской Аравии – немцам в целом по силам вырвать победу в последнем раунде. Особенно при этом радует, что обе решающих гонки пройдут в течение одной недели: соревнования в аравийской пустыне закончатся 11 ноября – а последняя гонка Формулы 1 состоится днем позже.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 22 ноября 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:

- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ

- Mercedes: Формула Е - ЛЗ и КЗ

- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)

- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ

- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 341 1939 (600) 2. Mercedes 33 1576 (300) 3. Ferrari 2 574 (200) 4. Honda 14 553 5. Hyundai 28 414 6. Skoda 76 366 (100) + 2 7. Audi 345 - 1 8. Mini 301 - 1 9. Lynk & Co 250 10. Ford 7 233 11. Porsche 215 12. Chevrolet 212 13. Citroen 56 140 (50) + 5 14. Jaguar 134 - 1 15. Peugeot 125 - 1 16. BMW 117 - 1 17. Alpine 7 110 - 1 18. DS 88 - 1 19. Nissan 80 20. Mahindra 76 21. McLaren 2 77 22. Renault 2 74 23. Volkswagen 1 60 24. Cupra 58 25. Aston Martin 2 45 26. Alfa Romeo 2 39 27. NIO 25 28. Hummer 12 Borgward 12 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Mitsubishi 7 34. Dodge 5 35. Isuzu 4 36. Land Rover 3 Jeep 3 38. Suzuki 1 39. Fiat 1