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Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой

Необычный календарь Формулы Е позволил немцам закрепиться в лидерах, но в конце осени японцы вполне могут догнать и обогнать соперников

Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой

Прошедший гоночный уик-энд был не слишком насыщенным – если вести речь о наиболее престижных гоночных чемпионатах. Кроме возвращения Формулы 1 на голландский Зандфорт после 36-летней паузы в календаре стоял лишь французский этап чемпионата мира по ралли-кроссу. Поэтому и баллы в зачет рейтинга, с помощью которого мы сравниваем успехи разных автомобильных марок в гонках, набрали не так много брендов.

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Рейтинговые баллы за уик-энд 4-5 сентября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Mercedes 53 за Ф1 (2-е и 3-е места + лидерство в КЗ) 53
Peugeot 22 за ралли-кросс (дубль + лидерство в ЛЗ и КЗ) 22
Honda 22 за Ф1 (победа и 4-е место + лидерство в ЛЗ) 22
Ferrari 10 за Ф1 (5-е место) 10
Renault  3 за ралли-кросс (5-е место) + 2 за Ф1 (участие) 5
Audi 4 за ралли-кросс (4-е место) 4
Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2
Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2
Alpine 2 за Ф1 (участие) 2
McLaren 2 за Ф1 (участие) 2
Citroen 2 за ралли-кросс (участие) 2
Ford 2 за ралли-кросс (участие) 2
Cupra  2 за ралли-кросс (участие) 2

Серьезных изменений в таблице также не произошло. Да, на подступах к первой тройке поменялись местами Ferrari и Mini – но после того, как Скудерия существенно улучшила свое положение благодаря успеху в «Ле-Мане» (в классе GT Pro), эта чехарда рискует продлиться до самого конца сезона. Итальянцы будут вырываться вперед благодаря хорошим результатам на гонках Формулы 1 и WEC, а британцы – брать свое на этапах Кубков мира по бахам и ралли-рейдам (где при удачном раскладе можно набрать немало баллов благодаря большому числу участников и представленных в турнире марок).

Самое интересное – это, конечно, борьба за лидерство. Но пока она носит своеобразный – можно сказать, заочный – характер. Mercedes, который первую половину года провел в роли догоняющего, месяц назад вышел в лидеры, а потом и ушел в отрыв. Но отрыв этот немцам обеспечивают бонусы за личный и командный титулы в Формуле Е. Если же эти бонусы не учитывать, Toyota разом окажется на 35 баллов впереди! 

Конечно, дело не в том, что мы по какой-то причине собираемся коварно лишить немецкую марку дополнительных баллов. Просто за титулы в чемпионатах, где выступает Toyota, тоже положены бонусы. И в двух из этих турниров (чемпионатах мира по ралли и по гонкам на выносливость) звание лучших по итогам сезона пилотам и командам Toyota практически гарантировано. Конечно, и от этого будет мало толка, если Mercedes и Льюис Хэмилтон смогут завоевать очередные титулы в Ф1. Но смогут ли? Ведь Гран При Голландии в минувшие выходные Макс Ферстаппен выиграл, что называется, в одни ворота...

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* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes 53

1226

(926)

  
2. Japan Toyota   961  
3. Japan Honda 22 391  
4. Italy Ferrari 10 281 + 1
5. United Kingdom Mini  

275

 - 1
6. Germany Audi 4 272  
7. Korea, Republic of Hyundai   259  
8. United States Chevrolet   211  
9. United States Ford 2 198  
10. Germany Porsche   190  
11. Czech Republic Skoda   171  
12. United Kingdom Jaguar   134  
13. China Lynk & Co   120  
14. Germany BMW 1 113  
15. France DS   88  
16. Japan Nissan 1 77  
  France Alpine 2 77 + 2
18.

India Mahindra

   76 - 1
19. France Citroen 2 64  
20. France Peugeot 22 58 + 3
21. France Renault 5 56 - 1
22. United Kingdom McLaren 2 47  
23. Germany Volkswagen   46 - 2
24. Spain Cupra 2 35  
25. United Kingdom Aston Martin 2 31  
26. China NIO   25  
  Italy Alfa Romeo 2 25 + 1
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   4  
35. United Kingdom Land Rover   2  
  Japan Isuzu   2  
37. United States Jeep   1  
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Фестиваль с участием дрифтеров и каскадеров пройдет в Москве в субботу

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