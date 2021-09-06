Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой
Необычный календарь Формулы Е позволил немцам закрепиться в лидерах, но в конце осени японцы вполне могут догнать и обогнать соперников
Прошедший гоночный уик-энд был не слишком насыщенным – если вести речь о наиболее престижных гоночных чемпионатах. Кроме возвращения Формулы 1 на голландский Зандфорт после 36-летней паузы в календаре стоял лишь французский этап чемпионата мира по ралли-кроссу. Поэтому и баллы в зачет рейтинга, с помощью которого мы сравниваем успехи разных автомобильных марок в гонках, набрали не так много брендов.
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Рейтинговые баллы за уик-энд 4-5 сентября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Mercedes
|53 за Ф1 (2-е и 3-е места + лидерство в КЗ)
|53
|Peugeot
|22 за ралли-кросс (дубль + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|22
|Honda
|22 за Ф1 (победа и 4-е место + лидерство в ЛЗ)
|22
|Ferrari
|10 за Ф1 (5-е место)
|10
|Renault
|3 за ралли-кросс (5-е место) + 2 за Ф1 (участие)
|5
|Audi
|4 за ралли-кросс (4-е место)
|4
|Aston Martin
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alfa Romeo
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alpine
|2 за Ф1 (участие)
|2
|McLaren
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Citroen
|2 за ралли-кросс (участие)
|2
|Ford
|2 за ралли-кросс (участие)
|2
|Cupra
|2 за ралли-кросс (участие)
|2
Серьезных изменений в таблице также не произошло. Да, на подступах к первой тройке поменялись местами Ferrari и Mini – но после того, как Скудерия существенно улучшила свое положение благодаря успеху в «Ле-Мане» (в классе GT Pro), эта чехарда рискует продлиться до самого конца сезона. Итальянцы будут вырываться вперед благодаря хорошим результатам на гонках Формулы 1 и WEC, а британцы – брать свое на этапах Кубков мира по бахам и ралли-рейдам (где при удачном раскладе можно набрать немало баллов благодаря большому числу участников и представленных в турнире марок).
Самое интересное – это, конечно, борьба за лидерство. Но пока она носит своеобразный – можно сказать, заочный – характер. Mercedes, который первую половину года провел в роли догоняющего, месяц назад вышел в лидеры, а потом и ушел в отрыв. Но отрыв этот немцам обеспечивают бонусы за личный и командный титулы в Формуле Е. Если же эти бонусы не учитывать, Toyota разом окажется на 35 баллов впереди!
Конечно, дело не в том, что мы по какой-то причине собираемся коварно лишить немецкую марку дополнительных баллов. Просто за титулы в чемпионатах, где выступает Toyota, тоже положены бонусы. И в двух из этих турниров (чемпионатах мира по ралли и по гонкам на выносливость) звание лучших по итогам сезона пилотам и командам Toyota практически гарантировано. Конечно, и от этого будет мало толка, если Mercedes и Льюис Хэмилтон смогут завоевать очередные титулы в Ф1. Но смогут ли? Ведь Гран При Голландии в минувшие выходные Макс Ферстаппен выиграл, что называется, в одни ворота...
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Результаты рейтинга Motorsport.com на 6 сентября 2021 года
* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|53
|
1226
(926)
|2.
|Toyota
|961
|3.
|Honda
|22
|391
|4.
|Ferrari
|10
|281
|+ 1
|5.
|Mini
|
275
|- 1
|6.
|Audi
|4
|272
|7.
|Hyundai
|259
|8.
|Chevrolet
|211
|9.
|Ford
|2
|198
|10.
|Porsche
|190
|11.
|Skoda
|171
|12.
|Jaguar
|134
|13.
|Lynk & Co
|120
|14.
|BMW
|1
|113
|15.
|DS
|88
|16.
|Nissan
|1
|77
|Alpine
|2
|77
|+ 2
|18.
|
Mahindra
|76
|- 1
|19.
|Citroen
|2
|64
|20.
|Peugeot
|22
|58
|+ 3
|21.
|Renault
|5
|56
|- 1
|22.
|McLaren
|2
|47
|23.
|Volkswagen
|46
|- 2
|24.
|Cupra
|2
|35
|25.
|Aston Martin
|2
|31
|26.
|NIO
|25
|Alfa Romeo
|2
|25
|+ 1
|28.
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|4
|35.
|Land Rover
|2
|Isuzu
|2
|37.
|Jeep
|1