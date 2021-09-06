Наш рейтинг: Mercedes – реальный лидер, Toyota – теневой

Прошедший гоночный уик-энд был не слишком насыщенным – если вести речь о наиболее престижных гоночных чемпионатах. Кроме возвращения Формулы 1 на голландский Зандфорт после 36-летней паузы в календаре стоял лишь французский этап чемпионата мира по ралли-кроссу. Поэтому и баллы в зачет рейтинга, с помощью которого мы сравниваем успехи разных автомобильных марок в гонках, набрали не так много брендов.

Рейтинговые баллы за уик-энд 4-5 сентября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Mercedes 53 за Ф1 (2-е и 3-е места + лидерство в КЗ) 53 Peugeot 22 за ралли-кросс (дубль + лидерство в ЛЗ и КЗ) 22 Honda 22 за Ф1 (победа и 4-е место + лидерство в ЛЗ) 22 Ferrari 10 за Ф1 (5-е место) 10 Renault 3 за ралли-кросс (5-е место) + 2 за Ф1 (участие) 5 Audi 4 за ралли-кросс (4-е место) 4 Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2 Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2 Alpine 2 за Ф1 (участие) 2 McLaren 2 за Ф1 (участие) 2 Citroen 2 за ралли-кросс (участие) 2 Ford 2 за ралли-кросс (участие) 2 Cupra 2 за ралли-кросс (участие) 2

Серьезных изменений в таблице также не произошло. Да, на подступах к первой тройке поменялись местами Ferrari и Mini – но после того, как Скудерия существенно улучшила свое положение благодаря успеху в «Ле-Мане» (в классе GT Pro), эта чехарда рискует продлиться до самого конца сезона. Итальянцы будут вырываться вперед благодаря хорошим результатам на гонках Формулы 1 и WEC, а британцы – брать свое на этапах Кубков мира по бахам и ралли-рейдам (где при удачном раскладе можно набрать немало баллов благодаря большому числу участников и представленных в турнире марок).

Самое интересное – это, конечно, борьба за лидерство. Но пока она носит своеобразный – можно сказать, заочный – характер. Mercedes, который первую половину года провел в роли догоняющего, месяц назад вышел в лидеры, а потом и ушел в отрыв. Но отрыв этот немцам обеспечивают бонусы за личный и командный титулы в Формуле Е. Если же эти бонусы не учитывать, Toyota разом окажется на 35 баллов впереди!

Конечно, дело не в том, что мы по какой-то причине собираемся коварно лишить немецкую марку дополнительных баллов. Просто за титулы в чемпионатах, где выступает Toyota, тоже положены бонусы. И в двух из этих турниров (чемпионатах мира по ралли и по гонкам на выносливость) звание лучших по итогам сезона пилотам и командам Toyota практически гарантировано. Конечно, и от этого будет мало толка, если Mercedes и Льюис Хэмилтон смогут завоевать очередные титулы в Ф1. Но смогут ли? Ведь Гран При Голландии в минувшие выходные Макс Ферстаппен выиграл, что называется, в одни ворота...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 6 сентября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 53 1226 (926) 2. Toyota 961 3. Honda 22 391 4. Ferrari 10 281 + 1 5. Mini 275 - 1 6. Audi 4 272 7. Hyundai 259 8. Chevrolet 211 9. Ford 2 198 10. Porsche 190 11. Skoda 171 12. Jaguar 134 13. Lynk & Co 120 14. BMW 1 113 15. DS 88 16. Nissan 1 77 Alpine 2 77 + 2 18. Mahindra 76 - 1 19. Citroen 2 64 20. Peugeot 22 58 + 3 21. Renault 5 56 - 1 22. McLaren 2 47 23. Volkswagen 46 - 2 24. Cupra 2 35 25. Aston Martin 2 31 26. NIO 25 Alfa Romeo 2 25 + 1 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 4 35. Land Rover 2 Isuzu 2 37. Jeep 1