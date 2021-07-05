Наш рейтинг: Mercedes подобрался к Toyota на дистанцию атаки

В минувшие выходные Гран При Австрии Формулы 1 был единственной гонкой, которая прошла в рамках чемпионатов или Кубков мира по автоспорту. Поэтому заметных изменений в таблице рейтинга, с помощью которого мы оцениваем успехи разных автомобильных марок в разных глобальных гоночных турнирах, и не ожидалось. И действительно: свое положение в таблице смогла улучшить только Ferrari, которая трудами Карлоса Сайнса оттеснила Skoda с 9-й строчки.

Однако если обратить внимание не на расстановку брендов по строчкам, а на количество набранных баллов, сразу станет очевидно, что в верхней части таблицы ни о каком штиле говорить не приходится – наоборот, вот-вот грянет буря!

Напомним, что Toyota как стала лидером рейтинга в середине января (благодаря хорошим результатам на «Дакаре»), так и возглавляла его в течение почти всех шести месяцев. Впрочем, изначально было понятно, что японцев достаточно быстро догонит Mercedes – и действительно: уже в начале мая немецкий бренд прорвался на первое место. Казалось, что «серебряные стрелы» закрепились на первой строчке всерьез и надолго...

Но тут заводскую команду в Формуле 1 начали преследовать неудачи – и уже через неделю Toyota вернула себе лидерство, а потом и восстановила приличное преимущество над соперником. Можно почивать на лаврах? Не тут-то было. Три подряд гонки Ф1 (а также хорошая форма Ландо Норриса, обеспечивающая дополнительные баллы) позволяли Mercedes рассчитывать на методичное уменьшение отрыва даже в отсутствие побед. Так и произошло: если три недели назад немцы отставали от японцев на 170 баллов, к сегодняшнему дню отрыв сократился до 44 – почти в четыре раза.

И похоже, что дальше для Toyota будет только хуже. В следующие выходные состоятся сразу две гонки Формулы Е, через выходные – очередной этап Ф1. В обоих чемпионатах у немцев есть хорошие шансы набрать немало баллов. В электрическом турнире, к тому же, Mercedes сейчас лидирует в командном зачете, а пилот команды-клиента (Эдоардо Мортара из Venturi) – в личном. И сохранение этого статуса-кво обеспечит немецкой марке дополнительные рейтинговыен очки.

Японцы тоже не будут сидеть сложа руки: в следующий уик-энд – гонка WEC в Монце, через выходные – этап WRC в Эстонии. Но, хотя шансы на победу Toyota в обоих соревнованиях весьма высоки, даже при тотальном доминировании успех принесет сравнительно немного рейтинговых баллов. Ведь и в новой категории гиперкаров, и в высшей лиге чемпионата мира по ралли представлены лишь пара-тройка марок, а машин на старт выходит мало. Поэтому и баллы копятся гораздо медленнее, чем в Ф1 и ФЕ – где пелотон состоит из двух десятков болидов, а количество представленных брендов близится к десятку.

Впрочем, даже с учетом этого до вчерашнего дня ситуация не была для Toyota безнадежной. Ведь 11 июля в Улан-Баторе должен был финишировать марафон «Шелковый путь», этап чемпионата мира по ралли-рейдам. Он имеет повышающий коэффициент 2 (т.е. успех в нем при прочих равных принесет вдвое большое очков, чем в гонке Ф1) – и хорошие шансы выиграть его были у Язида аль-Раджи, выступающего на прототипе Toyota Hilux.

Увы, приходится говорить именно «были». Из-за эпидемиологической ситуации в Монголии организаторам пришлось отменить монгольскую часть гонки. Дистанция рейда сократилась, возникла неопределенность с начислением очков в зачет Кубка мира – и это заставило нескольких участников сняться с соревнований. Как можно догадаться, среди этих участников был и аль-Раджи.

Так что, теперь заводским командам Toyota в гонках на выносливость и ралли придется вести, по большому счету, неравный бой с коллективами Mercedes, выступающими в гонках формул. В теории в этом сражении японцы обречены на поражение. Но, во-первых, это будет лишь очередная битва длинной войны (реванш Toyota может взять на «Ле-Мане» с его огромным повышающим коэффициентом). А во-вторых, рейтинг уже предподносил нам сюрпризы – и почему бы ему не сделать это еще раз?

Положение в рейтинге Motorsport.com на 5 июля 2021 года

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 659 2. Mercedes 48 2-е и 3-е (мотор) места 615 3. Honda 19 Победа (мотор) 340 4. Mini 232 5. Ford 179 6. Hyundai 171 7. Chevrolet 169 8. Audi 112 9. Ferrari 10 111 + 1 10. Skoda 110 - 1 11. Jaguar 92 12. Porsche 67 13. BMW 65 14. Lynk & Co 63 15. DS 55 16. Nissan 54 17. Citroen 53 18. Mahindra 37 Volkswagen 37 20. McLaren 4 34 21. Renault 2 27 Alpine 2 27 23. Aston Martin 2 23 24. Alfa Romeo 2 17 25. Peugeot 14 26. NIO 13 27. Hummer 12 28. Opel 10 BAIC 10 Borgward 10 31. Dodge 4 ГАЗ 4 33. Mitsubishi 3 34. Land Rover 2 Cupra 2 35. Jeep 1