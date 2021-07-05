Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Mercedes подобрался к Toyota на дистанцию атаки
За четыре месяца немецкий бренд успел догнать японскую марку, обогнать ее, пропустить назад и сильно от нее отстать – а теперь вновь вступает в борьбу за лидерство
В минувшие выходные Гран При Австрии Формулы 1 был единственной гонкой, которая прошла в рамках чемпионатов или Кубков мира по автоспорту. Поэтому заметных изменений в таблице рейтинга, с помощью которого мы оцениваем успехи разных автомобильных марок в разных глобальных гоночных турнирах, и не ожидалось. И действительно: свое положение в таблице смогла улучшить только Ferrari, которая трудами Карлоса Сайнса оттеснила Skoda с 9-й строчки.
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Однако если обратить внимание не на расстановку брендов по строчкам, а на количество набранных баллов, сразу станет очевидно, что в верхней части таблицы ни о каком штиле говорить не приходится – наоборот, вот-вот грянет буря!
Напомним, что Toyota как стала лидером рейтинга в середине января (благодаря хорошим результатам на «Дакаре»), так и возглавляла его в течение почти всех шести месяцев. Впрочем, изначально было понятно, что японцев достаточно быстро догонит Mercedes – и действительно: уже в начале мая немецкий бренд прорвался на первое место. Казалось, что «серебряные стрелы» закрепились на первой строчке всерьез и надолго...
Но тут заводскую команду в Формуле 1 начали преследовать неудачи – и уже через неделю Toyota вернула себе лидерство, а потом и восстановила приличное преимущество над соперником. Можно почивать на лаврах? Не тут-то было. Три подряд гонки Ф1 (а также хорошая форма Ландо Норриса, обеспечивающая дополнительные баллы) позволяли Mercedes рассчитывать на методичное уменьшение отрыва даже в отсутствие побед. Так и произошло: если три недели назад немцы отставали от японцев на 170 баллов, к сегодняшнему дню отрыв сократился до 44 – почти в четыре раза.
И похоже, что дальше для Toyota будет только хуже. В следующие выходные состоятся сразу две гонки Формулы Е, через выходные – очередной этап Ф1. В обоих чемпионатах у немцев есть хорошие шансы набрать немало баллов. В электрическом турнире, к тому же, Mercedes сейчас лидирует в командном зачете, а пилот команды-клиента (Эдоардо Мортара из Venturi) – в личном. И сохранение этого статуса-кво обеспечит немецкой марке дополнительные рейтинговыен очки.
Японцы тоже не будут сидеть сложа руки: в следующий уик-энд – гонка WEC в Монце, через выходные – этап WRC в Эстонии. Но, хотя шансы на победу Toyota в обоих соревнованиях весьма высоки, даже при тотальном доминировании успех принесет сравнительно немного рейтинговых баллов. Ведь и в новой категории гиперкаров, и в высшей лиге чемпионата мира по ралли представлены лишь пара-тройка марок, а машин на старт выходит мало. Поэтому и баллы копятся гораздо медленнее, чем в Ф1 и ФЕ – где пелотон состоит из двух десятков болидов, а количество представленных брендов близится к десятку.
Впрочем, даже с учетом этого до вчерашнего дня ситуация не была для Toyota безнадежной. Ведь 11 июля в Улан-Баторе должен был финишировать марафон «Шелковый путь», этап чемпионата мира по ралли-рейдам. Он имеет повышающий коэффициент 2 (т.е. успех в нем при прочих равных принесет вдвое большое очков, чем в гонке Ф1) – и хорошие шансы выиграть его были у Язида аль-Раджи, выступающего на прототипе Toyota Hilux.
Увы, приходится говорить именно «были». Из-за эпидемиологической ситуации в Монголии организаторам пришлось отменить монгольскую часть гонки. Дистанция рейда сократилась, возникла неопределенность с начислением очков в зачет Кубка мира – и это заставило нескольких участников сняться с соревнований. Как можно догадаться, среди этих участников был и аль-Раджи.
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Так что, теперь заводским командам Toyota в гонках на выносливость и ралли придется вести, по большому счету, неравный бой с коллективами Mercedes, выступающими в гонках формул. В теории в этом сражении японцы обречены на поражение. Но, во-первых, это будет лишь очередная битва длинной войны (реванш Toyota может взять на «Ле-Мане» с его огромным повышающим коэффициентом). А во-вторых, рейтинг уже предподносил нам сюрпризы – и почему бы ему не сделать это еще раз?
Положение в рейтинге Motorsport.com на 5 июля 2021 года
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Toyota
|659
|2.
|Mercedes
|
48
2-е и 3-е (мотор) места
|615
|3.
|Honda
|
19
Победа (мотор)
|340
|4.
|Mini
|
232
|5.
|Ford
|179
|6.
|Hyundai
|171
|7.
|Chevrolet
|
169
|8.
|Audi
|112
|9.
|Ferrari
|10
|111
|+ 1
|10.
|Skoda
|110
|- 1
|11.
|Jaguar
|92
|12.
|Porsche
|67
|13.
|BMW
|65
|14.
|Lynk & Co
|63
|15.
|DS
|55
|16.
|
Nissan
|54
|17.
|Citroen
|53
|18.
|Mahindra
|37
|Volkswagen
|37
|20.
|McLaren
|4
|34
|21.
|Renault
|2
|27
|Alpine
|2
|27
|23.
|Aston Martin
|2
|23
|24.
|Alfa Romeo
|2
|17
|25.
|Peugeot
|14
|26.
|NIO
|13
|27.
|Hummer
|12
|28.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|Borgward
|10
|31.
|Dodge
|4
|ГАЗ
|4
|33.
|Mitsubishi
|3
|34.
|Land Rover
|2
|Cupra
|2
|35.
|Jeep
|1
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