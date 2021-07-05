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Наш рейтинг: Mercedes подобрался к Toyota на дистанцию атаки

За четыре месяца немецкий бренд успел догнать японскую марку, обогнать ее, пропустить назад и сильно от нее отстать – а теперь вновь вступает в борьбу за лидерство

Наш рейтинг: Mercedes подобрался к Toyota на дистанцию атаки

В минувшие выходные Гран При Австрии Формулы 1 был единственной гонкой, которая прошла в рамках чемпионатов или Кубков мира по автоспорту. Поэтому заметных изменений в таблице рейтинга, с помощью которого мы оцениваем успехи разных автомобильных марок в разных глобальных гоночных турнирах, и не ожидалось. И действительно: свое положение в таблице смогла улучшить только Ferrari, которая трудами Карлоса Сайнса оттеснила Skoda с 9-й строчки.

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Однако если обратить внимание не на расстановку брендов по строчкам, а на количество набранных баллов, сразу станет очевидно, что в верхней части таблицы ни о каком штиле говорить не приходится – наоборот, вот-вот грянет буря! 

Напомним, что Toyota как стала лидером рейтинга в середине января (благодаря хорошим результатам на «Дакаре»), так и возглавляла его в течение почти всех шести месяцев. Впрочем, изначально было понятно, что японцев достаточно быстро догонит Mercedes – и действительно: уже в начале мая немецкий бренд прорвался на первое место. Казалось, что «серебряные стрелы» закрепились на первой строчке всерьез и надолго...

Но тут заводскую команду в Формуле 1 начали преследовать неудачи – и уже через неделю Toyota вернула себе лидерство, а потом и восстановила приличное преимущество над соперником. Можно почивать на лаврах? Не тут-то было. Три подряд гонки Ф1 (а также хорошая форма Ландо Норриса, обеспечивающая дополнительные баллы) позволяли Mercedes рассчитывать на методичное уменьшение отрыва даже в отсутствие побед. Так и произошло: если три недели назад немцы отставали от японцев на 170 баллов, к сегодняшнему дню отрыв сократился до 44 – почти в четыре раза.

И похоже, что дальше для Toyota будет только хуже. В следующие выходные состоятся сразу две гонки Формулы Е, через выходные – очередной этап Ф1. В обоих чемпионатах у немцев есть хорошие шансы набрать немало баллов. В электрическом турнире, к тому же, Mercedes сейчас лидирует в командном зачете, а пилот команды-клиента (Эдоардо Мортара из Venturi) – в личном. И сохранение этого статуса-кво обеспечит немецкой марке дополнительные рейтинговыен очки.

Японцы тоже не будут сидеть сложа руки: в следующий уик-энд – гонка WEC в Монце, через выходные – этап WRC в Эстонии. Но, хотя шансы на победу Toyota в обоих соревнованиях весьма высоки, даже при тотальном доминировании успех принесет сравнительно немного рейтинговых баллов. Ведь и в новой категории гиперкаров, и в высшей лиге чемпионата мира по ралли представлены лишь пара-тройка марок, а машин на старт выходит мало. Поэтому и баллы копятся гораздо медленнее, чем в Ф1 и ФЕ – где пелотон состоит из двух десятков болидов, а количество представленных брендов близится к десятку.

Впрочем, даже с учетом этого до вчерашнего дня ситуация не была для Toyota безнадежной. Ведь 11 июля в Улан-Баторе должен был финишировать марафон «Шелковый путь», этап чемпионата мира по ралли-рейдам. Он имеет повышающий коэффициент 2 (т.е. успех в нем при прочих равных принесет вдвое большое очков, чем в гонке Ф1) – и хорошие шансы выиграть его были у Язида аль-Раджи, выступающего на прототипе Toyota Hilux.

Увы, приходится говорить именно «были». Из-за эпидемиологической ситуации в Монголии организаторам пришлось отменить монгольскую часть гонки. Дистанция рейда сократилась, возникла неопределенность с начислением очков в зачет Кубка мира – и это заставило нескольких участников сняться с соревнований. Как можно догадаться, среди этих участников был и аль-Раджи. 

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Так что, теперь заводским командам Toyota в гонках на выносливость и ралли придется вести, по большому счету, неравный бой с коллективами Mercedes, выступающими в гонках формул. В теории в этом сражении японцы обречены на поражение. Но, во-первых, это будет лишь очередная битва длинной войны (реванш Toyota может взять на «Ле-Мане» с его огромным повышающим коэффициентом). А во-вторых, рейтинг уже предподносил нам сюрпризы – и почему бы ему не сделать это еще раз?

Положение в рейтинге Motorsport.com на 5 июля 2021 года

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов  Измен-е позиции
1. Japan Toyota   659  
2. Germany Mercedes

48 

2-е и 3-е (мотор) места

 615  
3. Japan Honda

19 

Победа (мотор)

 340  
4. United Kingdom Mini  

232

  
5. United States Ford   179  
6. Korea, Republic of Hyundai   171  
7. United States Chevrolet  

169

  
8. Germany Audi   112  
9. Italy Ferrari 10 111 + 1
10. Czech Republic Skoda   110 - 1
11. United Kingdom Jaguar   92  
12. Germany Porsche   67  
13. Germany BMW   65  
14. China Lynk & Co   63  
15. France DS   55  
16.

Japan Nissan

   54  
17. France Citroen   53  
18. India Mahindra   37  
  Germany Volkswagen   37  
20. United Kingdom McLaren 4 34  
21. France Renault 2 27  
  France Alpine 2 27  
23. United Kingdom Aston Martin 2 23  
24. Italy Alfa Romeo 2 17  
25. France Peugeot   14  
26. China NIO   13  
27. United States Hummer   12  
28. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
  China Borgward   10  
31. United States Dodge   4  
  Russian Federation ГАЗ   4  
33. Japan Mitsubishi   3  
34. United Kingdom Land Rover   2  
  Spain Cupra   2  
35. United States Jeep   1  
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