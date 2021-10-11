Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Mercedes нарастила отрыв, Hyundai обогнала Ferrari
Mercedes набрал больше всех баллов за минувший уик-энд, но в таблице рейтинга заметнее всего прогресс корейского бренда
После череды не очень насыщенных гоночных уик-эндов в минувшие выходные на старт вышли участники сразу трех гоночных турниров: Формулы 1, чемпионата мира по ралли-кроссу и кузовного Кубка мира WTCR. Нетрудно догадаться, что такое развитие событий внесло изменения в таблицу рейтинга Motorsport.com, где мы приводим к общему знаменателю успехи четырех десятков автомобильных марок.
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Поскольку очки в WTCR начисляются после каждой из двух гонок уик-энда, мы таким же образом поступаем с рейтинговыми баллами – и бренды, которые добились заметных успехов на очередном этапе, неизменно получают приличную порцию баллов и при хорошем раскладе поднимаются вверх в рейтинге.
Так произошло и на сей раз. Обратите внимание: на чешском этапе кузовного Кубка мира пилоты Honda заработали больше баллов, чем на Гран При Турции. А ведь у кузовного турнира есть серьезный понижающий коэффициент: при прочих равных результат в WTCR приносит вдвое меньше баллов, чем в Ф1. Правда, в реальности такого полного равенства быть не может. Ведь в Ф1 японцы являются лишь поставщиками моторов и поэтому получают лишь половину положенных баллов.
Также стоит отметить, что в первой тройке по результативности в минувшие выходные наряду с Mercedes и Honda оказалась китайская марка Lynk & Co – не слишком известная, но всерьез замахнувшаяся на второй титул в WTCR.
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Рейтинговые баллы за уик-энд 9-10 октября
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Mercedes
|
58 за Ф1 (1-е и 5-е места + лидерство в КЗ)
|58
|Honda
|
29 за WTCR (дубль и 3-е место)
+ 20 за Ф1 (2-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ)
|49
|Lynk & Co
|
38 за WTCR (два 3-х, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|38
|Hyundai
|
14 за WTCR (победа) + 5 за ралли-кросс (4-е место)
|19
|Peugeot
|17 за ралли-кросс (2-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|17
|Audi
|8 за ралли-кросс (победа) + 7 за WTCR (5-е место)
|15
|Ferrari
|11 за Ф1 (4-е место)
|11
|Cupra
|7 за WRC 2 (1-е и 5-е места) + 1 за ралли-кросс (участие)
|8
|Renault
|2 за Ф1 (участие) + 2 за ралли-кросс (5-е место)
|4
|McLaren
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alpine
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Aston Martin
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alfa Romeo
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Ford
|1 за ралли-кросс (участие)
|1
|Citroen
|1 за ралли-кросс (участие)
|1
Впрочем, успехи той же Honda никак не сказались на ее положении в рейтинговой таблице – да и не могли сказаться. Японцы за прошедшее время, с одной стороны, очень сильно отстали от ведущих борьбу за лидерство Toyota и Mercedes, а с другой – заметно опережают другие бренды из первой пятерки. А вот за 4-ю строчку идет весьма плотная борьба, где не самая престижная марка Hyundai одерживает верх над легендарной Ferrari.
На протяжении первой половины сезона корейский бренд постоянно находился в районе 7-го или 8-го мест – но в июле, когда стартовал сезон WTCR, дела у этой марки резко пошли на лад. Hyundai оперативно пробилась в первую пятерку, а в минувшие выходные поднялась еще на одну строчку выше. И имеет все шансы сохранить позицию до конца года. Ведь автомобили i20, i30 N и Elantra представлены аж в пяти чемпионатах (три лиги WRC, чемпионат мира по ралли-кроссу и WTCR) и в сумме смогут набрать рейтинговые баллы еще в 15-ти гонках. В то время как пилотам Ferrari осталось провести только 8: 6 этапов в Ф1 и 2 – в чемпионате WEС.
Что касается борьбы за лидерство, там продолжается привычная позиционная борьба. Mercedes уверенно лидирует по общему количеству баллов – но это лидерство во многом обусловлено получением бонусов за два титула в Формуле Е. После Гран При Турции немцы оторвались от японцев и по числу баллов без учета бонусов. Но тут нельзя не упомянуть, что прямо сейчас в Марокко проходит очередной этап Кубка мира по ралли-рейдам – где экипажи пикапах Toyota Hilux входят в число фаворитов. Через пару дней Ралли Марокко финиширует, мы обновим таблицу рейтинга – и японская марка вновь может оказаться его теневым фаворитом.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 11 октября 2021 года
* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|58
|
1424
(1124)
|2.
|Toyota
|1064
|3.
|Honda
|49
|455
|4.
|Hyundai
|19
|323
|+ 1
|5.
|Ferrari
|11
|317
|- 1
|6.
|Audi
|15
|301
|7.
|Mini
|
276
|8.
|Skoda
|222
|9.
|Ford
|1
|219
|10.
|Chevrolet
|211
|11.
|Porsche
|191
|12.
|Lynk & Co
|38
|158
|+ 1
|13.
|Jaguar
|134
|- 1
|14.
|BMW
|114
|15.
|Peugeot
|17
|101
|+ 1
|16.
|DS
|88
|- 1
|17.
|Alpine
|2
|83
|18.
|Nissan
|77
|19.
|
Mahindra
|76
|20.
|Citroen
|1
|73
|21.
|McLaren
|2
|68
|22.
|Renault
|4
|66
|23.
|Volkswagen
|57
|24.
|Cupra
|8
|50
|25.
|Aston Martin
|2
|37
|26.
|Alfa Romeo
|2
|31
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|5
|35.
|Isuzu
|3
|36.
|Land Rover
|2
|37.
|Jeep
|1
|38.
|Suzuki
|1