Наш рейтинг: Mercedes нарастила отрыв, Hyundai обогнала Ferrari

После череды не очень насыщенных гоночных уик-эндов в минувшие выходные на старт вышли участники сразу трех гоночных турниров: Формулы 1, чемпионата мира по ралли-кроссу и кузовного Кубка мира WTCR. Нетрудно догадаться, что такое развитие событий внесло изменения в таблицу рейтинга Motorsport.com, где мы приводим к общему знаменателю успехи четырех десятков автомобильных марок.

Поскольку очки в WTCR начисляются после каждой из двух гонок уик-энда, мы таким же образом поступаем с рейтинговыми баллами – и бренды, которые добились заметных успехов на очередном этапе, неизменно получают приличную порцию баллов и при хорошем раскладе поднимаются вверх в рейтинге.

Так произошло и на сей раз. Обратите внимание: на чешском этапе кузовного Кубка мира пилоты Honda заработали больше баллов, чем на Гран При Турции. А ведь у кузовного турнира есть серьезный понижающий коэффициент: при прочих равных результат в WTCR приносит вдвое меньше баллов, чем в Ф1. Правда, в реальности такого полного равенства быть не может. Ведь в Ф1 японцы являются лишь поставщиками моторов и поэтому получают лишь половину положенных баллов.

Также стоит отметить, что в первой тройке по результативности в минувшие выходные наряду с Mercedes и Honda оказалась китайская марка Lynk & Co – не слишком известная, но всерьез замахнувшаяся на второй титул в WTCR.

Рейтинговые баллы за уик-энд 9-10 октября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Mercedes 58 за Ф1 (1-е и 5-е места + лидерство в КЗ) 58 Honda 29 за WTCR (дубль и 3-е место) + 20 за Ф1 (2-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ) 49 Lynk & Co 38 за WTCR (два 3-х, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 38 Hyundai 14 за WTCR (победа) + 5 за ралли-кросс (4-е место) 19 Peugeot 17 за ралли-кросс (2-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 17 Audi 8 за ралли-кросс (победа) + 7 за WTCR (5-е место) 15 Ferrari 11 за Ф1 (4-е место) 11 Cupra 7 за WRC 2 (1-е и 5-е места) + 1 за ралли-кросс (участие) 8 Renault 2 за Ф1 (участие) + 2 за ралли-кросс (5-е место) 4 McLaren 2 за Ф1 (участие) 2 Alpine 2 за Ф1 (участие) 2 Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2 Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2 Ford 1 за ралли-кросс (участие) 1 Citroen 1 за ралли-кросс (участие) 1

Впрочем, успехи той же Honda никак не сказались на ее положении в рейтинговой таблице – да и не могли сказаться. Японцы за прошедшее время, с одной стороны, очень сильно отстали от ведущих борьбу за лидерство Toyota и Mercedes, а с другой – заметно опережают другие бренды из первой пятерки. А вот за 4-ю строчку идет весьма плотная борьба, где не самая престижная марка Hyundai одерживает верх над легендарной Ferrari.

На протяжении первой половины сезона корейский бренд постоянно находился в районе 7-го или 8-го мест – но в июле, когда стартовал сезон WTCR, дела у этой марки резко пошли на лад. Hyundai оперативно пробилась в первую пятерку, а в минувшие выходные поднялась еще на одну строчку выше. И имеет все шансы сохранить позицию до конца года. Ведь автомобили i20, i30 N и Elantra представлены аж в пяти чемпионатах (три лиги WRC, чемпионат мира по ралли-кроссу и WTCR) и в сумме смогут набрать рейтинговые баллы еще в 15-ти гонках. В то время как пилотам Ferrari осталось провести только 8: 6 этапов в Ф1 и 2 – в чемпионате WEС.

Что касается борьбы за лидерство, там продолжается привычная позиционная борьба. Mercedes уверенно лидирует по общему количеству баллов – но это лидерство во многом обусловлено получением бонусов за два титула в Формуле Е. После Гран При Турции немцы оторвались от японцев и по числу баллов без учета бонусов. Но тут нельзя не упомянуть, что прямо сейчас в Марокко проходит очередной этап Кубка мира по ралли-рейдам – где экипажи пикапах Toyota Hilux входят в число фаворитов. Через пару дней Ралли Марокко финиширует, мы обновим таблицу рейтинга – и японская марка вновь может оказаться его теневым фаворитом.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 11 октября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 58 1424 (1124) 2. Toyota 1064 3. Honda 49 455 4. Hyundai 19 323 + 1 5. Ferrari 11 317 - 1 6. Audi 15 301 7. Mini 276 8. Skoda 222 9. Ford 1 219 10. Chevrolet 211 11. Porsche 191 12. Lynk & Co 38 158 + 1 13. Jaguar 134 - 1 14. BMW 114 15. Peugeot 17 101 + 1 16. DS 88 - 1 17. Alpine 2 83 18. Nissan 77 19. Mahindra 76 20. Citroen 1 73 21. McLaren 2 68 22. Renault 4 66 23. Volkswagen 57 24. Cupra 8 50 25. Aston Martin 2 37 26. Alfa Romeo 2 31 27. NIO 25 28. Hummer 12 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 5 35. Isuzu 3 36. Land Rover 2 37. Jeep 1 38. Suzuki 1