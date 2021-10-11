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Наш рейтинг: Mercedes нарастила отрыв, Hyundai обогнала Ferrari

Mercedes набрал больше всех баллов за минувший уик-энд, но в таблице рейтинга заметнее всего прогресс корейского бренда

Наш рейтинг: Mercedes нарастила отрыв, Hyundai обогнала Ferrari

После череды не очень насыщенных гоночных уик-эндов в минувшие выходные на старт вышли участники сразу трех гоночных турниров: Формулы 1, чемпионата мира по ралли-кроссу и кузовного Кубка мира WTCR. Нетрудно догадаться, что такое развитие событий внесло изменения в таблицу рейтинга Motorsport.com, где мы приводим к общему знаменателю успехи четырех десятков автомобильных марок.

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Поскольку очки в WTCR начисляются после каждой из двух гонок уик-энда, мы таким же образом поступаем с рейтинговыми баллами – и бренды, которые добились заметных успехов на очередном этапе, неизменно получают приличную порцию баллов и при хорошем раскладе поднимаются вверх в рейтинге. 

Так произошло и на сей раз. Обратите внимание: на чешском этапе кузовного Кубка мира пилоты Honda заработали больше баллов, чем на Гран При Турции. А ведь у кузовного турнира есть серьезный понижающий коэффициент: при прочих равных результат в WTCR приносит вдвое меньше баллов, чем в Ф1. Правда, в реальности такого полного равенства быть не может. Ведь в Ф1 японцы являются лишь поставщиками моторов и поэтому получают лишь половину положенных баллов.

Также стоит отметить, что в первой тройке по результативности в минувшие выходные наряду с Mercedes и Honda оказалась китайская марка Lynk & Co – не слишком известная, но всерьез замахнувшаяся на второй титул в WTCR. 

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Рейтинговые баллы за уик-энд 9-10 октября

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Mercedes

58 за Ф1 (1-е и 5-е места + лидерство в КЗ)

 58
Honda

29 за WTCR (дубль и 3-е место)

+ 20 за Ф1 (2-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ)

 49
Lynk & Co

38 за WTCR (два 3-х, 4-е и 5-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)

 38
Hyundai

14 за WTCR (победа) + 5 за ралли-кросс (4-е место)

 19
Peugeot 17 за ралли-кросс (2-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 17
Audi  8 за ралли-кросс (победа) + 7 за WTCR (5-е место) 15
Ferrari 11 за Ф1 (4-е место) 11
Cupra 7 за WRC 2 (1-е и 5-е места) + 1 за ралли-кросс (участие) 8
Renault 2 за Ф1 (участие) + 2 за ралли-кросс (5-е место) 4
McLaren за Ф1 (участие) 2
Alpine за Ф1 (участие) 2
Aston Martin за Ф1 (участие) 2
Alfa Romeo  2 за Ф1 (участие) 2
Ford 1 за ралли-кросс (участие) 1
Citroen 1 за ралли-кросс (участие) 1

Впрочем, успехи той же Honda никак не сказались на ее положении в рейтинговой таблице – да и не могли сказаться. Японцы за прошедшее время, с одной стороны, очень сильно отстали от ведущих борьбу за лидерство Toyota и Mercedes, а с другой – заметно опережают другие бренды из первой пятерки. А вот за 4-ю строчку идет весьма плотная борьба, где не самая престижная марка Hyundai одерживает верх над легендарной Ferrari.

На протяжении первой половины сезона корейский бренд постоянно находился в районе 7-го или 8-го мест – но в июле, когда стартовал сезон WTCR, дела у этой марки резко пошли на лад. Hyundai оперативно пробилась в первую пятерку, а в минувшие выходные поднялась еще на одну строчку выше. И имеет все шансы сохранить позицию до конца года. Ведь автомобили i20, i30 N и Elantra представлены аж в пяти чемпионатах (три лиги WRC, чемпионат мира по ралли-кроссу и WTCR) и в сумме смогут набрать рейтинговые баллы еще в 15-ти гонках. В то время как пилотам Ferrari осталось провести только 8: 6 этапов в Ф1 и 2 – в чемпионате WEС.

Что касается борьбы за лидерство, там продолжается привычная позиционная борьба. Mercedes уверенно лидирует по общему количеству баллов – но это лидерство во многом обусловлено получением бонусов за два титула в Формуле Е. После Гран При Турции немцы оторвались от японцев и по числу баллов без учета бонусов. Но тут нельзя не упомянуть, что прямо сейчас в Марокко проходит очередной этап Кубка мира по ралли-рейдам – где экипажи пикапах Toyota Hilux входят в число фаворитов. Через пару дней Ралли Марокко финиширует, мы обновим таблицу рейтинга – и японская марка вновь может оказаться его теневым фаворитом.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 11 октября 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes 58

1424

(1124)

  
2. Japan Toyota   1064  
3. Japan Honda 49 455  
4. Korea, Republic of Hyundai 19 323 + 1
5. Italy Ferrari 11 317 - 1
6. Germany Audi 15 301  
7. United Kingdom Mini  

276

  
8. Czech Republic Skoda   222  
9. United States Ford 1 219  
10. United States Chevrolet   211  
11. Germany Porsche   191  
12. China Lynk & Co  38 158 + 1
13. United Kingdom Jaguar   134 - 1
14. Germany BMW   114  
15. France Peugeot  17 101 + 1
16. France DS   88 - 1
17. France Alpine 2 83  
18. Japan Nissan   77  
19.

India Mahindra

   76  
20. France Citroen 1 73  
21. United Kingdom McLaren 2 68  
22. France Renault 4 66  
23. Germany Volkswagen   57  
24. Spain Cupra 8 50  
25. United Kingdom Aston Martin 2 37  
26. Italy Alfa Romeo 2 31  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   5  
35. Japan Isuzu   3  
36. United Kingdom Land Rover   2  
37. United States Jeep   1  
38. Japan Suzuki   1  
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