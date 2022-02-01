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Наш рейтинг: Mercedes бросился в погоню за Toyota

Японцы после «Дакара» ушли в серьезный отрыв – но немцы достойно ответили отличными результатами на первом этапе Формулы Е

Наш рейтинг: Mercedes бросился в погоню за Toyota
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В этом году смены регламентов сразу в двух престижных гоночных чемпионатах дарят болельщикам как минимум надежды на заметное изменение расклада сил. И если о ситуации в Формуле 1 мы узнаем только через пару месяцев, чемпионат мира по ралли уже подарил первый сюрприз: после открывшего сезон Ралли Монте-Карло на первой строчке расположилась команда M-Sport Ford, которая обычно находится в тени сражения между Toyota и Hyundai.

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Однако в рейтинге Motorsport.com, где мы второй год сравниваем успехи автомобильных брендов в гонках, радикальных изменений в группе лидеров, похоже, не предвидится – как и в прошлом сезоне, за лидерство будут бороться Toyota и Mercedes.

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Напомним, что 2022 год начался с крупного успеха японцев на «Дакаре». 1-е, 3-е и 5-е места экипажей Toyota в сочетании с высокой долей машин Hilux в пелотоне и бонусами за лидерство в чемпионате мира по ралли-рейдам (первым этапом которого являлся марафон) позволили марке разом набрать 610 баллов – а это, на минуточку, 28 % от заработанного за весь прошлый год. 

Могло показаться, что при таких раскладах Mercedes вряд ли сможет побороться за первое место – ведь в прошлом году даже три титула, добытых немцами в Формуле Е и Формуле 1 (самых престижных чемпионатах по меркам рейтинга), не помогли опередить японцев. Однако первые гоночные уик-энды сезона принесли хорошие новости скорее Mercedes. В то время как Toyota недобрала очков на Ралли Монте-Карло, немецкая марка ударно провела первый этап Формулы Е. В первой гонке сезона дубль завоевали пилоты заводской команды, а во второй на первую и третью ступеньки подиума поднялись гонщики клиентского коллектива Venturi. И на счету Mercedes разом образовалась приличная порция баллов. Кстати, год назад немецкая марка тоже неплохо провела первый этап электрического чемпионата – но тогда заработала всего 50 баллов.

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Рейтинговые баллы за уик-энды 22-23 и 29-30 января 2022 года

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Mercedes 130 за Формулу Е (два 1-х, 2-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 130
Ford

29 за WRC (1-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)

+ 4 за WRC 2 (2-е место + лидерство в КЗ)

+ 5 за WRC 3 (3-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)

 38
Toyota 16 за WRC (2-е и 3-е места) 16
Porsche 14 за Формулу Е (4-е место) 14
Jaguar 14 за Формулу Е (4-е место) 14
BMW 13 за Формулу Е (3-е и 5-е места)  13
Skoda 12 за WRC 2 (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 12
Audi 11 за Формулу Е (2-е место) 11
Hyundai 5 за WRC (5-е место) + 2 за WRC 2 (5-е место) 7
DS 6 за Формулу Е (участие) 6
Mahindra 6 за Формулу Е (участие) 6
Nissan 6 за Формулу Е (участие) 6
Nio 6 за Формулу Е (участие) 6
Citroen 5 за WRC 2 (4-е место) 5
Volkswagen 1 за WRC 2 (участие) 1

Конечно, отрыв Toyota от Mercedes пока выглядит не просто большим, а огромным. И все-таки мы не спешили бы объявлять борьбу за первую строчку оконченной. Если заводские команды штутгартского бренда регулярно будут добиваться успеха в Формуле 1 и Формуле Е, отставание будет сокращаться достаточно быстрыми темпами. А каждый промах гонщиков Toyota будет ослаблять позиции японской марки. Напомним, что в прошлом году пилоты и команды Toyota показали стопроцентную результативность: взяли все титулы во всех четырех турнирах, где были представлены. А значит – сбоя хотя бы в одном чемпионате вполне может хватить, чтобы ход сражения с Mercedes резко обострился.

Следующие рейтинговые гонки пройдут через две недели: команда Mercedes отметится на очередном этапе Формулы Е в Мехико – в то время как прототипы Toyota (в том числе под управлением Язида Аль-Раджи, финишировавшего третьим на «Дакаре») будут бороться за победу в первом этапе Кубка мира по бахам. Который, между прочим, пройдет на территории России – в Северном Приладожье на территории Ленинградской области и республики Карелия.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 31 января 2022 года

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Japan Toyota 16

626

  
2. United States Ford 38

157

  
3. Germany Mercedes 130 130 дебют
4. Germany BMW 13 25  
5. Germany Audi 11 23 - 1
6. Japan Nissan 6 18 - 2
  United States Chevrolet   18 - 3
8. Germany Porsche 14

14

 дебют
  United Kingdom Jaguar 14

14

 дебют
10. Germany Volkswagen 1 11 - 6
11. Czech Republic Skoda 12 12 дебют
  United Kingdom Mini   12 - 7
  France Peugeot   12 - 7
  United States Hummer   12 - 7
  Japan Mitsubishi   12 - 7
  China BAIC   12 - 7
  China Borgward   12 - 7
18. Korea, Republic of Hyundai 7 7 дебют
19. France DS 6 6 дебют
  India Mahindra 6 6 дебют
  China NIO 6 6 дебют
22. France Citroen 5 5 дебют
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