Наш рейтинг: Mercedes бросился в погоню за Toyota

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В этом году смены регламентов сразу в двух престижных гоночных чемпионатах дарят болельщикам как минимум надежды на заметное изменение расклада сил. И если о ситуации в Формуле 1 мы узнаем только через пару месяцев, чемпионат мира по ралли уже подарил первый сюрприз: после открывшего сезон Ралли Монте-Карло на первой строчке расположилась команда M-Sport Ford, которая обычно находится в тени сражения между Toyota и Hyundai.

Однако в рейтинге Motorsport.com, где мы второй год сравниваем успехи автомобильных брендов в гонках, радикальных изменений в группе лидеров, похоже, не предвидится – как и в прошлом сезоне, за лидерство будут бороться Toyota и Mercedes.

Напомним, что 2022 год начался с крупного успеха японцев на «Дакаре». 1-е, 3-е и 5-е места экипажей Toyota в сочетании с высокой долей машин Hilux в пелотоне и бонусами за лидерство в чемпионате мира по ралли-рейдам (первым этапом которого являлся марафон) позволили марке разом набрать 610 баллов – а это, на минуточку, 28 % от заработанного за весь прошлый год.

Могло показаться, что при таких раскладах Mercedes вряд ли сможет побороться за первое место – ведь в прошлом году даже три титула, добытых немцами в Формуле Е и Формуле 1 (самых престижных чемпионатах по меркам рейтинга), не помогли опередить японцев. Однако первые гоночные уик-энды сезона принесли хорошие новости скорее Mercedes. В то время как Toyota недобрала очков на Ралли Монте-Карло, немецкая марка ударно провела первый этап Формулы Е. В первой гонке сезона дубль завоевали пилоты заводской команды, а во второй на первую и третью ступеньки подиума поднялись гонщики клиентского коллектива Venturi. И на счету Mercedes разом образовалась приличная порция баллов. Кстати, год назад немецкая марка тоже неплохо провела первый этап электрического чемпионата – но тогда заработала всего 50 баллов.

Рейтинговые баллы за уик-энды 22-23 и 29-30 января 2022 года

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Mercedes 130 за Формулу Е (два 1-х, 2-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 130 Ford 29 за WRC (1-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) + 4 за WRC 2 (2-е место + лидерство в КЗ) + 5 за WRC 3 (3-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ) 38 Toyota 16 за WRC (2-е и 3-е места) 16 Porsche 14 за Формулу Е (4-е место) 14 Jaguar 14 за Формулу Е (4-е место) 14 BMW 13 за Формулу Е (3-е и 5-е места) 13 Skoda 12 за WRC 2 (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 12 Audi 11 за Формулу Е (2-е место) 11 Hyundai 5 за WRC (5-е место) + 2 за WRC 2 (5-е место) 7 DS 6 за Формулу Е (участие) 6 Mahindra 6 за Формулу Е (участие) 6 Nissan 6 за Формулу Е (участие) 6 Nio 6 за Формулу Е (участие) 6 Citroen 5 за WRC 2 (4-е место) 5 Volkswagen 1 за WRC 2 (участие) 1

Конечно, отрыв Toyota от Mercedes пока выглядит не просто большим, а огромным. И все-таки мы не спешили бы объявлять борьбу за первую строчку оконченной. Если заводские команды штутгартского бренда регулярно будут добиваться успеха в Формуле 1 и Формуле Е, отставание будет сокращаться достаточно быстрыми темпами. А каждый промах гонщиков Toyota будет ослаблять позиции японской марки. Напомним, что в прошлом году пилоты и команды Toyota показали стопроцентную результативность: взяли все титулы во всех четырех турнирах, где были представлены. А значит – сбоя хотя бы в одном чемпионате вполне может хватить, чтобы ход сражения с Mercedes резко обострился.

Следующие рейтинговые гонки пройдут через две недели: команда Mercedes отметится на очередном этапе Формулы Е в Мехико – в то время как прототипы Toyota (в том числе под управлением Язида Аль-Раджи, финишировавшего третьим на «Дакаре») будут бороться за победу в первом этапе Кубка мира по бахам. Который, между прочим, пройдет на территории России – в Северном Приладожье на территории Ленинградской области и республики Карелия.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 31 января 2022 года

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 16 626 2. Ford 38 157 3. Mercedes 130 130 дебют 4. BMW 13 25 5. Audi 11 23 - 1 6. Nissan 6 18 - 2 Chevrolet 18 - 3 8. Porsche 14 14 дебют Jaguar 14 14 дебют 10. Volkswagen 1 11 - 6 11. Skoda 12 12 дебют Mini 12 - 7 Peugeot 12 - 7 Hummer 12 - 7 Mitsubishi 12 - 7 BAIC 12 - 7 Borgward 12 - 7 18. Hyundai 7 7 дебют 19. DS 6 6 дебют Mahindra 6 6 дебют NIO 6 6 дебют 22. Citroen 5 5 дебют