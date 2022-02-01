Наш рейтинг: Mercedes бросился в погоню за Toyota
Японцы после «Дакара» ушли в серьезный отрыв – но немцы достойно ответили отличными результатами на первом этапе Формулы Е
В этом году смены регламентов сразу в двух престижных гоночных чемпионатах дарят болельщикам как минимум надежды на заметное изменение расклада сил. И если о ситуации в Формуле 1 мы узнаем только через пару месяцев, чемпионат мира по ралли уже подарил первый сюрприз: после открывшего сезон Ралли Монте-Карло на первой строчке расположилась команда M-Sport Ford, которая обычно находится в тени сражения между Toyota и Hyundai.
Однако в рейтинге Motorsport.com, где мы второй год сравниваем успехи автомобильных брендов в гонках, радикальных изменений в группе лидеров, похоже, не предвидится – как и в прошлом сезоне, за лидерство будут бороться Toyota и Mercedes.
Напомним, что 2022 год начался с крупного успеха японцев на «Дакаре». 1-е, 3-е и 5-е места экипажей Toyota в сочетании с высокой долей машин Hilux в пелотоне и бонусами за лидерство в чемпионате мира по ралли-рейдам (первым этапом которого являлся марафон) позволили марке разом набрать 610 баллов – а это, на минуточку, 28 % от заработанного за весь прошлый год.
Могло показаться, что при таких раскладах Mercedes вряд ли сможет побороться за первое место – ведь в прошлом году даже три титула, добытых немцами в Формуле Е и Формуле 1 (самых престижных чемпионатах по меркам рейтинга), не помогли опередить японцев. Однако первые гоночные уик-энды сезона принесли хорошие новости скорее Mercedes. В то время как Toyota недобрала очков на Ралли Монте-Карло, немецкая марка ударно провела первый этап Формулы Е. В первой гонке сезона дубль завоевали пилоты заводской команды, а во второй на первую и третью ступеньки подиума поднялись гонщики клиентского коллектива Venturi. И на счету Mercedes разом образовалась приличная порция баллов. Кстати, год назад немецкая марка тоже неплохо провела первый этап электрического чемпионата – но тогда заработала всего 50 баллов.
Рейтинговые баллы за уик-энды 22-23 и 29-30 января 2022 года
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Mercedes
|130 за Формулу Е (два 1-х, 2-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|130
|Ford
|
29 за WRC (1-е и 4-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
+ 4 за WRC 2 (2-е место + лидерство в КЗ)
+ 5 за WRC 3 (3-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|38
|Toyota
|16 за WRC (2-е и 3-е места)
|16
|Porsche
|14 за Формулу Е (4-е место)
|14
|Jaguar
|14 за Формулу Е (4-е место)
|14
|BMW
|13 за Формулу Е (3-е и 5-е места)
|13
|Skoda
|12 за WRC 2 (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|12
|Audi
|11 за Формулу Е (2-е место)
|11
|Hyundai
|5 за WRC (5-е место) + 2 за WRC 2 (5-е место)
|7
|DS
|6 за Формулу Е (участие)
|6
|Mahindra
|6 за Формулу Е (участие)
|6
|Nissan
|6 за Формулу Е (участие)
|6
|Nio
|6 за Формулу Е (участие)
|6
|Citroen
|5 за WRC 2 (4-е место)
|5
|Volkswagen
|1 за WRC 2 (участие)
|1
Конечно, отрыв Toyota от Mercedes пока выглядит не просто большим, а огромным. И все-таки мы не спешили бы объявлять борьбу за первую строчку оконченной. Если заводские команды штутгартского бренда регулярно будут добиваться успеха в Формуле 1 и Формуле Е, отставание будет сокращаться достаточно быстрыми темпами. А каждый промах гонщиков Toyota будет ослаблять позиции японской марки. Напомним, что в прошлом году пилоты и команды Toyota показали стопроцентную результативность: взяли все титулы во всех четырех турнирах, где были представлены. А значит – сбоя хотя бы в одном чемпионате вполне может хватить, чтобы ход сражения с Mercedes резко обострился.
Следующие рейтинговые гонки пройдут через две недели: команда Mercedes отметится на очередном этапе Формулы Е в Мехико – в то время как прототипы Toyota (в том числе под управлением Язида Аль-Раджи, финишировавшего третьим на «Дакаре») будут бороться за победу в первом этапе Кубка мира по бахам. Который, между прочим, пройдет на территории России – в Северном Приладожье на территории Ленинградской области и республики Карелия.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 31 января 2022 года
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Toyota
|16
|
626
|2.
|Ford
|38
|
157
|3.
|Mercedes
|130
|130
|дебют
|4.
|BMW
|13
|25
|5.
|Audi
|11
|23
|- 1
|6.
|Nissan
|6
|18
|- 2
|Chevrolet
|18
|- 3
|8.
|Porsche
|14
|
14
|дебют
|Jaguar
|14
|
14
|дебют
|10.
|Volkswagen
|1
|11
|- 6
|11.
|Skoda
|12
|12
|дебют
|Mini
|12
|- 7
|Peugeot
|12
|- 7
|Hummer
|12
|- 7
|Mitsubishi
|12
|- 7
|BAIC
|12
|- 7
|Borgward
|12
|- 7
|18.
|Hyundai
|7
|7
|дебют
|19.
|DS
|6
|6
|дебют
|Mahindra
|6
|6
|дебют
|NIO
|6
|6
|дебют
|22.
|Citroen
|5
|5
|дебют
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