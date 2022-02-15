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Наш рейтинг: локальный успех Porsche – и провал лидеров

Впрочем, малорезультативный гоночный уик-энд не сказался всерьез на положении Toyota и Mercedes, которые поведут борьбу за первую строчку

Наш рейтинг: локальный успех Porsche – и провал лидеров
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Болельщикам, как правило, приятно, когда лидеры оказываются на вторых ролях. И с этой точки зрения минувший гоночный уик-энд оказался приятным вдвойне. Состоялись два этапа глобальных гоночных турниров – и в обоих случаях победы были одержаны вовсе не фаворитами. По крайней мере, если говорить об автомобильных марках – а ведь именно они интересуют нас в рамках рейтинга Motorsport.com, с помощью которого мы оцениваем успешность автобрендов на гоночных трассах.

На мексиканском этапе Формулы Е на первых ролях были пилоты Porsche, которые принесли марке первую победу и первый дубль в электрическом чемпионате – в то время как лучшая из машин с силовой установкой Mercedes была на финише только 5-й. 

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Одновременно в России, неподалеку от Санкт-Петербурга, стартовал Кубок мира по бахам. Напомним, что главный соперник Mercedes в борьбе за первое место рейтинга – Toyota, ставшая маркой номер один по итогам прошлого года – активно набирает баллы как раз на трассах бах и ралли-рейдов. Однако на этот раз победу одержал россиянин Владимир Васильев, вышедший на старт за рулем автомобиля марки MINI. Японцы провели уик-энд не так чтоб плохо: известный российский раллист Сергей Успенский на прототипе Hilux закончил гонку на второй позиции – подстраховав марку после схода претендовавшего на победу, но сошедшего в итоге с трассы саудовского спортсмена Язида аль-Раджи. Однако Кубок мира по бахам – не самый престижный турнир, что сказывается на количестве начисляющихся по итогам его этапов баллов. Дополнительно статистику подпортило небольшое число машин на старте – и в итоге число баллов, которые MINI и Toyota получили себе на счет, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Рейтинговые баллы за уик-энды 12-13 февраля 2022 года

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Porsche 38 за Формулу Е (дубль) 38
DS

16 за Формулу Е (3-е и 4-е места)

 16
Mercedes 10 за Формулу Е (5-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ) 10
MINI 4 за Кубок мира по бахам (победа + лидерство в ЛЗ) 4
ГАЗ 4 за Кубок мира по бахам (3-е и 4-е места) 4
Toyota 3 за Кубок мира по бахам (2-е место) 3
Audi 2 за Формулу Е (участие) 2
BMW 2 за Формулу Е (участие) 2
DS 2 за Формулу Е (участие) 2
Jaguar 2 за Формулу Е (участие) 2
Mahindra 2 за Формулу Е (участие) 2
Nissan 2 за Формулу Е (участие) 2
Nio 2 за Формулу Е (участие) 2
Toyota 1 за Кубок мира по бахам (участие) 1
Ford 1 за Кубок мира по бахам (участие) 1

В этой ситуации сложно было ожидать серьезных изменений в положении лидеров – и действительно, марки из первой тройки рейтинга сохранили свои позиции. И дали почувствовать себя героем дня Porsche, которая увеличила число имеющихся у нее баллов больше чем в три раза и поднялась на четыре позиции вверх.

Так что, события прошедшего уик-энда не казались особо судьбоносными. Однако не мешает вспомнить, что в конце прошлого года между Toyota и Mercedes развернулась чрезвычайно плотная борьба. И нельзя исключать, что 5-е место Эдоардо Мортары в Мехико или 2-й результат Сергея Успенского на российской бахе окажутся очень кстати месяцев через девять. Когда на кону будет стоять уже не просто место на первой строчке, а звание самой успешной гоночной марки сезона. 

Результаты рейтинга Motorsport.com на 14 февраля 2022 года

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Japan Toyota 3

629

  
2. United States Ford 1

158

  
3. Germany Mercedes 10 140  
4. Germany Porsche 38

52

 + 4
5. Germany BMW 2 27 - 1
6. Germany Audi 2 25 - 1
7. Japan Nissan 2 20 - 1
8. United States Chevrolet   18 - 2
9. United Kingdom Mini 5 17 + 1
10. United Kingdom Jaguar 2

16

  
11. Czech Republic Skoda   12  
  France Peugeot   12  
  United States Hummer   12  
  Japan Mitsubishi   12  
  China BAIC   12  
  China Borgward   12  
17. Germany Volkswagen   11  
18. France DS 2 8 + 1
  India Mahindra 2 8 + 1
  China NIO 2 8 + 1
21. Korea, Republic of Hyundai   7  
22. France Citroen   5  
23. Russian Federation ГАЗ 4 4 дебют

 

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