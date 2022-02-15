Наш рейтинг: локальный успех Porsche – и провал лидеров

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Болельщикам, как правило, приятно, когда лидеры оказываются на вторых ролях. И с этой точки зрения минувший гоночный уик-энд оказался приятным вдвойне. Состоялись два этапа глобальных гоночных турниров – и в обоих случаях победы были одержаны вовсе не фаворитами. По крайней мере, если говорить об автомобильных марках – а ведь именно они интересуют нас в рамках рейтинга Motorsport.com, с помощью которого мы оцениваем успешность автобрендов на гоночных трассах.

На мексиканском этапе Формулы Е на первых ролях были пилоты Porsche, которые принесли марке первую победу и первый дубль в электрическом чемпионате – в то время как лучшая из машин с силовой установкой Mercedes была на финише только 5-й.

Одновременно в России, неподалеку от Санкт-Петербурга, стартовал Кубок мира по бахам. Напомним, что главный соперник Mercedes в борьбе за первое место рейтинга – Toyota, ставшая маркой номер один по итогам прошлого года – активно набирает баллы как раз на трассах бах и ралли-рейдов. Однако на этот раз победу одержал россиянин Владимир Васильев, вышедший на старт за рулем автомобиля марки MINI. Японцы провели уик-энд не так чтоб плохо: известный российский раллист Сергей Успенский на прототипе Hilux закончил гонку на второй позиции – подстраховав марку после схода претендовавшего на победу, но сошедшего в итоге с трассы саудовского спортсмена Язида аль-Раджи. Однако Кубок мира по бахам – не самый престижный турнир, что сказывается на количестве начисляющихся по итогам его этапов баллов. Дополнительно статистику подпортило небольшое число машин на старте – и в итоге число баллов, которые MINI и Toyota получили себе на счет, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Рейтинговые баллы за уик-энды 12-13 февраля 2022 года

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Porsche 38 за Формулу Е (дубль) 38 DS 16 за Формулу Е (3-е и 4-е места) 16 Mercedes 10 за Формулу Е (5-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ) 10 MINI 4 за Кубок мира по бахам (победа + лидерство в ЛЗ) 4 ГАЗ 4 за Кубок мира по бахам (3-е и 4-е места) 4 Toyota 3 за Кубок мира по бахам (2-е место) 3 Audi 2 за Формулу Е (участие) 2 BMW 2 за Формулу Е (участие) 2 DS 2 за Формулу Е (участие) 2 Jaguar 2 за Формулу Е (участие) 2 Mahindra 2 за Формулу Е (участие) 2 Nissan 2 за Формулу Е (участие) 2 Nio 2 за Формулу Е (участие) 2 Toyota 1 за Кубок мира по бахам (участие) 1 Ford 1 за Кубок мира по бахам (участие) 1

В этой ситуации сложно было ожидать серьезных изменений в положении лидеров – и действительно, марки из первой тройки рейтинга сохранили свои позиции. И дали почувствовать себя героем дня Porsche, которая увеличила число имеющихся у нее баллов больше чем в три раза и поднялась на четыре позиции вверх.

Так что, события прошедшего уик-энда не казались особо судьбоносными. Однако не мешает вспомнить, что в конце прошлого года между Toyota и Mercedes развернулась чрезвычайно плотная борьба. И нельзя исключать, что 5-е место Эдоардо Мортары в Мехико или 2-й результат Сергея Успенского на российской бахе окажутся очень кстати месяцев через девять. Когда на кону будет стоять уже не просто место на первой строчке, а звание самой успешной гоночной марки сезона.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 14 февраля 2022 года

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 3 629 2. Ford 1 158 3. Mercedes 10 140 4. Porsche 38 52 + 4 5. BMW 2 27 - 1 6. Audi 2 25 - 1 7. Nissan 2 20 - 1 8. Chevrolet 18 - 2 9. Mini 5 17 + 1 10. Jaguar 2 16 11. Skoda 12 Peugeot 12 Hummer 12 Mitsubishi 12 BAIC 12 Borgward 12 17. Volkswagen 11 18. DS 2 8 + 1 Mahindra 2 8 + 1 NIO 2 8 + 1 21. Hyundai 7 22. Citroen 5 23. ГАЗ 4 4 дебют