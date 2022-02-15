Наш рейтинг: локальный успех Porsche – и провал лидеров
Впрочем, малорезультативный гоночный уик-энд не сказался всерьез на положении Toyota и Mercedes, которые поведут борьбу за первую строчку
Болельщикам, как правило, приятно, когда лидеры оказываются на вторых ролях. И с этой точки зрения минувший гоночный уик-энд оказался приятным вдвойне. Состоялись два этапа глобальных гоночных турниров – и в обоих случаях победы были одержаны вовсе не фаворитами. По крайней мере, если говорить об автомобильных марках – а ведь именно они интересуют нас в рамках рейтинга Motorsport.com, с помощью которого мы оцениваем успешность автобрендов на гоночных трассах.
На мексиканском этапе Формулы Е на первых ролях были пилоты Porsche, которые принесли марке первую победу и первый дубль в электрическом чемпионате – в то время как лучшая из машин с силовой установкой Mercedes была на финише только 5-й.
Одновременно в России, неподалеку от Санкт-Петербурга, стартовал Кубок мира по бахам. Напомним, что главный соперник Mercedes в борьбе за первое место рейтинга – Toyota, ставшая маркой номер один по итогам прошлого года – активно набирает баллы как раз на трассах бах и ралли-рейдов. Однако на этот раз победу одержал россиянин Владимир Васильев, вышедший на старт за рулем автомобиля марки MINI. Японцы провели уик-энд не так чтоб плохо: известный российский раллист Сергей Успенский на прототипе Hilux закончил гонку на второй позиции – подстраховав марку после схода претендовавшего на победу, но сошедшего в итоге с трассы саудовского спортсмена Язида аль-Раджи. Однако Кубок мира по бахам – не самый престижный турнир, что сказывается на количестве начисляющихся по итогам его этапов баллов. Дополнительно статистику подпортило небольшое число машин на старте – и в итоге число баллов, которые MINI и Toyota получили себе на счет, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Рейтинговые баллы за уик-энды 12-13 февраля 2022 года
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Porsche
|38 за Формулу Е (дубль)
|38
|DS
|
16 за Формулу Е (3-е и 4-е места)
|16
|Mercedes
|10 за Формулу Е (5-е место + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|10
|MINI
|4 за Кубок мира по бахам (победа + лидерство в ЛЗ)
|4
|ГАЗ
|4 за Кубок мира по бахам (3-е и 4-е места)
|4
|Toyota
|3 за Кубок мира по бахам (2-е место)
|3
|Audi
|2 за Формулу Е (участие)
|2
|BMW
|2 за Формулу Е (участие)
|2
|DS
|2 за Формулу Е (участие)
|2
|Jaguar
|2 за Формулу Е (участие)
|2
|Mahindra
|2 за Формулу Е (участие)
|2
|Nissan
|2 за Формулу Е (участие)
|2
|Nio
|2 за Формулу Е (участие)
|2
|Toyota
|1 за Кубок мира по бахам (участие)
|1
|Ford
|1 за Кубок мира по бахам (участие)
|1
В этой ситуации сложно было ожидать серьезных изменений в положении лидеров – и действительно, марки из первой тройки рейтинга сохранили свои позиции. И дали почувствовать себя героем дня Porsche, которая увеличила число имеющихся у нее баллов больше чем в три раза и поднялась на четыре позиции вверх.
Так что, события прошедшего уик-энда не казались особо судьбоносными. Однако не мешает вспомнить, что в конце прошлого года между Toyota и Mercedes развернулась чрезвычайно плотная борьба. И нельзя исключать, что 5-е место Эдоардо Мортары в Мехико или 2-й результат Сергея Успенского на российской бахе окажутся очень кстати месяцев через девять. Когда на кону будет стоять уже не просто место на первой строчке, а звание самой успешной гоночной марки сезона.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 14 февраля 2022 года
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Toyota
|3
|
629
|2.
|Ford
|1
|
158
|3.
|Mercedes
|10
|140
|4.
|Porsche
|38
|
52
|+ 4
|5.
|BMW
|2
|27
|- 1
|6.
|Audi
|2
|25
|- 1
|7.
|Nissan
|2
|20
|- 1
|8.
|Chevrolet
|18
|- 2
|9.
|Mini
|5
|17
|+ 1
|10.
|Jaguar
|2
|
16
|11.
|Skoda
|12
|Peugeot
|12
|Hummer
|12
|Mitsubishi
|12
|BAIC
|12
|Borgward
|12
|17.
|Volkswagen
|11
|18.
|DS
|2
|8
|+ 1
|Mahindra
|2
|8
|+ 1
|NIO
|2
|8
|+ 1
|21.
|Hyundai
|7
|22.
|Citroen
|5
|23.
|ГАЗ
|4
|4
|дебют