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Наш рейтинг: Ferrari взлетела на бонусах за «Ле-Ман»

Повышающие коэффициенты за успех в легендарной гонке позволили Скудерии рвануть на 6 позиций вверх, а Toyota – не отстать от Mercedes слишком сильно

Наш рейтинг: Ferrari взлетела на бонусах за «Ле-Ман»

Суточный марафон в Ле-Мане – это всегда праздник (даже если в самых престижных классах едет по пять-восемь машин, как это было в нынешнем году). Праздник и для болельщиков, и для участников – пилотов, команд, автомобильных марок... Причем в случае с последними есть составляющая праздника, о которой руководители гоночных подразделений и пресс-секретари даже не догадываются.

Когда мы разрабытывали схему расчета рейтинга, в котором пытаемся привести к общему знаменателю успехи автобрендов в самых престижных гоночных турнирах, то сразу выделили несколько супер-гонок. Их всего четыре: «Дакар», «500 миль Индианаполиса», «500 миль Дайтоны» и «24 часа Ле-Мана». 

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Почему мы выделили четыре этих соревнования – любителям гонок объяснять не надо. Но в чем же особенность их статуса? Во-первых, изначально мы решили использовать для расчета рейтинга этапы чемпионатов и Кубков мира. «Дакар», «Инди-500» и «Дайтона-500» к таковым не относятся: серии IndyCar и NASCAR не имеют нужного статуса, а легендарный ралли-рейд – сам по себе, он не является этапом какого-либо турнира. Таким образом, три легендарных гонки следовало бы вынести за скобки нашего рейтинга – но их особое положение позволяет сделать ради них исключение.

Во-вторых, при подсчете набранных на супер-гонках баллов используется повышенный коэффициент. К примеру, успех в Индианаполисе и Дайтоне при прочих равных принесет в 3 раза больше баллов, чем на этапе Формулы 1. А успех в «Дакаре» и Ле-Мане – в 5 раз больше.

В этом и есть новая составляющая лемановского праздника. Успех в марафоне позволяет маркам, присутствующим в списках участников, основательно поправить свои дела в нашем рейтинге. А в этом, к примеру, весьма нуждалась Toyota: в августе японский производитель не только уступил лидерство Mercedes, но и заметно отстал от немцев – из-за бонуса, полученного штутгартской маркой за два титула в Формуле Е. К тому же, три из четырех супер-гонок прошли еще до начала лета – и «Ле-Ман» оставался последней возможностью сорвать некое подобие джек-пота.

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И надежды оправдались. В эти выходные также проходили этапы кузовного Кубка мира по WTCR и чемпионата мира по ралли-кроссу – но набранные на них баллы выглядят крохами по сравнению с кусками, доставшимися пяти маркам по результатам «Ле-Мана». 

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Рейтинговые баллы за уик-энд 21-22 августа

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Toyota 187 за "24 часа Ле-Мана" (1-е и 2-е места в LMH + лидерство в ЛЗ и КЗ) 187
Ferrari 115 за "24 часа Ле-Мана" (1-е и 5-е места в GT + лидерство в ЛЗ и КЗ) 115
Porsche 76 за "24 часа Ле-Мана" (3-е и 4-е места в GT) 76
Lynk & Co 40 за WTCR (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ после каждой гонки) 40
Chevrolet  36 за "24 часа Ле-Мана" (2-е место в GT) 36
Alpine 32 за "24 часа Ле-Мана" (3-е место в LMH) 32
Audi 26 за WTCR (1-е и 2-е места) + 3 за ралли-кросс (5-е место) 29
Peugeot  20 за ралли-кросс (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 20
Cupra 16 за WTCR (2-е и 3-е места) 16
Hyundai 6 за WTCR (участие) + 5 за ралли-кросс (4-е место) 11
Honda 7 за WTCR (5-е место) 7
Renault  6 за ралли-кросс (2-е место) 6
Ford  2 за ралли-кросс (участие) 2

К примеру, Ferrari за предыдущие семь месяцев, как ни старались Шарль Леклер и Карлос Сайнс, набрала только 154 балла – и их хватало только на 10-ю позицию (впереди была даже «дешевенькая» Skoda!). А за одни минувшие выходные победа в классе GT Pro вкупе с бонусами за лидерство в WEC принесла Скудерии лишь немногим меньше – 115 баллов. И итальянцы стали авторами самого впечатляющего рывка, с 10-го места прыгнув сразу на 4-е. Заметного прогресса добилась Porsche, а Chevrolet замедлила свой медленный, но неумолимый спуск вниз по таблице.

У американской марки вообще любопытная «стратегия» с точки зрения нашего рейтинга. Она не представлена заводским коллективом ни в одном из глобальных турниров – даже официальным поставщиком моторов не является (хотя ее большие двигатели активно используются создателями багги для ралли-рейдов). Но автомобили Chevrolet или с моторами Chevrolet можно было встретить на старте всех четырех супер-гонок. И благодаря этому американцы до сих пор держатся на одном уровне, к примеру, с Hyundai. Хотя машины корейской марки есть аж в пяти престижных турнирах (три лиги чемпионата мира по ралли, чемпионат мира по ралли-кроссу и кузовной Кубок мира WTCR) и выходят на старт чуть ли не каждые выходные.

Что же касается битвы за лидерство, то для Toyota почти двести баллов за дубль в топовой категории оказались более чем кстати. Неделю назад японцы отставали от Mercedes на 356 баллов, а теперь проигрывают около 150-ти. Конечно, если подопечные Тото Вольфа вырвут у Red Bull очередные титулы в Формуле 1, японцам и баллы, заработанные во французском марафоне, не помогут. А вот если «серебряные стрелы» уступят «красным быкам» – у Toyota есть реальный шанс стать первым победителем нашего рейтинга. 

Результаты рейтинга Motorsport.com на 23 августа 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Germany Mercedes  

1101

(801)

  
2. Japan Toyota 187 952  
3. Japan Honda 7 357  
4. Italy Ferrari 115 269 + 6
5. Germany Audi 29 268 + 1
6. United Kingdom Mini  

259

 - 2
  Korea, Republic of Hyundai 11 259 - 1
8. United States Chevrolet 36 211 + 1
9. United States Ford 2 193 - 1
10. Germany Porsche 76 190 + 3
11. Czech Republic Skoda   171 - 1
12. United Kingdom Jaguar   134  
13. China Lynk & Co 40  120 + 2
14. Germany BMW   112 - 1
15. France DS   88 - 1
16. India Mahindra   76  
 

Japan Nissan

   76  
18. France Alpine 32 73 + 4
19. France Citroen   62 - 1
20. France Renault 6 49 + 1
21. Germany Volkswagen   46 - 2
22. United Kingdom McLaren   43 - 2
23. France Peugeot   36  
24. Spain Cupra 16 33 + 3
25. United Kingdom Aston Martin   27 - 1
26. China NIO   25 - 1
27. Italy Alfa Romeo   21 - 1
28. United States Hummer   12 - 1
29. China Borgward   11  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. United States Dodge   5  
34. Japan Mitsubishi   4  
  United Kingdom Land Rover   2  
36. Japan Isuzu   2  
37. United States Jeep   1  
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