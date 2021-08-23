Наш рейтинг: Ferrari взлетела на бонусах за «Ле-Ман»

Суточный марафон в Ле-Мане – это всегда праздник (даже если в самых престижных классах едет по пять-восемь машин, как это было в нынешнем году). Праздник и для болельщиков, и для участников – пилотов, команд, автомобильных марок... Причем в случае с последними есть составляющая праздника, о которой руководители гоночных подразделений и пресс-секретари даже не догадываются.

Когда мы разрабытывали схему расчета рейтинга, в котором пытаемся привести к общему знаменателю успехи автобрендов в самых престижных гоночных турнирах, то сразу выделили несколько супер-гонок. Их всего четыре: «Дакар», «500 миль Индианаполиса», «500 миль Дайтоны» и «24 часа Ле-Мана».

Почему мы выделили четыре этих соревнования – любителям гонок объяснять не надо. Но в чем же особенность их статуса? Во-первых, изначально мы решили использовать для расчета рейтинга этапы чемпионатов и Кубков мира. «Дакар», «Инди-500» и «Дайтона-500» к таковым не относятся: серии IndyCar и NASCAR не имеют нужного статуса, а легендарный ралли-рейд – сам по себе, он не является этапом какого-либо турнира. Таким образом, три легендарных гонки следовало бы вынести за скобки нашего рейтинга – но их особое положение позволяет сделать ради них исключение.

Во-вторых, при подсчете набранных на супер-гонках баллов используется повышенный коэффициент. К примеру, успех в Индианаполисе и Дайтоне при прочих равных принесет в 3 раза больше баллов, чем на этапе Формулы 1. А успех в «Дакаре» и Ле-Мане – в 5 раз больше.

В этом и есть новая составляющая лемановского праздника. Успех в марафоне позволяет маркам, присутствующим в списках участников, основательно поправить свои дела в нашем рейтинге. А в этом, к примеру, весьма нуждалась Toyota: в августе японский производитель не только уступил лидерство Mercedes, но и заметно отстал от немцев – из-за бонуса, полученного штутгартской маркой за два титула в Формуле Е. К тому же, три из четырех супер-гонок прошли еще до начала лета – и «Ле-Ман» оставался последней возможностью сорвать некое подобие джек-пота.

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И надежды оправдались. В эти выходные также проходили этапы кузовного Кубка мира по WTCR и чемпионата мира по ралли-кроссу – но набранные на них баллы выглядят крохами по сравнению с кусками, доставшимися пяти маркам по результатам «Ле-Мана».

Рейтинговые баллы за уик-энд 21-22 августа

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Toyota 187 за "24 часа Ле-Мана" (1-е и 2-е места в LMH + лидерство в ЛЗ и КЗ) 187 Ferrari 115 за "24 часа Ле-Мана" (1-е и 5-е места в GT + лидерство в ЛЗ и КЗ) 115 Porsche 76 за "24 часа Ле-Мана" (3-е и 4-е места в GT) 76 Lynk & Co 40 за WTCR (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ после каждой гонки) 40 Chevrolet 36 за "24 часа Ле-Мана" (2-е место в GT) 36 Alpine 32 за "24 часа Ле-Мана" (3-е место в LMH) 32 Audi 26 за WTCR (1-е и 2-е места) + 3 за ралли-кросс (5-е место) 29 Peugeot 20 за ралли-кросс (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ) 20 Cupra 16 за WTCR (2-е и 3-е места) 16 Hyundai 6 за WTCR (участие) + 5 за ралли-кросс (4-е место) 11 Honda 7 за WTCR (5-е место) 7 Renault 6 за ралли-кросс (2-е место) 6 Ford 2 за ралли-кросс (участие) 2

К примеру, Ferrari за предыдущие семь месяцев, как ни старались Шарль Леклер и Карлос Сайнс, набрала только 154 балла – и их хватало только на 10-ю позицию (впереди была даже «дешевенькая» Skoda!). А за одни минувшие выходные победа в классе GT Pro вкупе с бонусами за лидерство в WEC принесла Скудерии лишь немногим меньше – 115 баллов. И итальянцы стали авторами самого впечатляющего рывка, с 10-го места прыгнув сразу на 4-е. Заметного прогресса добилась Porsche, а Chevrolet замедлила свой медленный, но неумолимый спуск вниз по таблице.

У американской марки вообще любопытная «стратегия» с точки зрения нашего рейтинга. Она не представлена заводским коллективом ни в одном из глобальных турниров – даже официальным поставщиком моторов не является (хотя ее большие двигатели активно используются создателями багги для ралли-рейдов). Но автомобили Chevrolet или с моторами Chevrolet можно было встретить на старте всех четырех супер-гонок. И благодаря этому американцы до сих пор держатся на одном уровне, к примеру, с Hyundai. Хотя машины корейской марки есть аж в пяти престижных турнирах (три лиги чемпионата мира по ралли, чемпионат мира по ралли-кроссу и кузовной Кубок мира WTCR) и выходят на старт чуть ли не каждые выходные.

Что же касается битвы за лидерство, то для Toyota почти двести баллов за дубль в топовой категории оказались более чем кстати. Неделю назад японцы отставали от Mercedes на 356 баллов, а теперь проигрывают около 150-ти. Конечно, если подопечные Тото Вольфа вырвут у Red Bull очередные титулы в Формуле 1, японцам и баллы, заработанные во французском марафоне, не помогут. А вот если «серебряные стрелы» уступят «красным быкам» – у Toyota есть реальный шанс стать первым победителем нашего рейтинга.

Результаты рейтинга Motorsport.com на 23 августа 2021 года

* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Mercedes 1101 (801) 2. Toyota 187 952 3. Honda 7 357 4. Ferrari 115 269 + 6 5. Audi 29 268 + 1 6. Mini 259 - 2 Hyundai 11 259 - 1 8. Chevrolet 36 211 + 1 9. Ford 2 193 - 1 10. Porsche 76 190 + 3 11. Skoda 171 - 1 12. Jaguar 134 13. Lynk & Co 40 120 + 2 14. BMW 112 - 1 15. DS 88 - 1 16. Mahindra 76 Nissan 76 18. Alpine 32 73 + 4 19. Citroen 62 - 1 20. Renault 6 49 + 1 21. Volkswagen 46 - 2 22. McLaren 43 - 2 23. Peugeot 36 24. Cupra 16 33 + 3 25. Aston Martin 27 - 1 26. NIO 25 - 1 27. Alfa Romeo 21 - 1 28. Hummer 12 - 1 29. Borgward 11 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Dodge 5 34. Mitsubishi 4 Land Rover 2 36. Isuzu 2 37. Jeep 1