Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: Ferrari взлетела на бонусах за «Ле-Ман»
Повышающие коэффициенты за успех в легендарной гонке позволили Скудерии рвануть на 6 позиций вверх, а Toyota – не отстать от Mercedes слишком сильно
Суточный марафон в Ле-Мане – это всегда праздник (даже если в самых престижных классах едет по пять-восемь машин, как это было в нынешнем году). Праздник и для болельщиков, и для участников – пилотов, команд, автомобильных марок... Причем в случае с последними есть составляющая праздника, о которой руководители гоночных подразделений и пресс-секретари даже не догадываются.
Когда мы разрабытывали схему расчета рейтинга, в котором пытаемся привести к общему знаменателю успехи автобрендов в самых престижных гоночных турнирах, то сразу выделили несколько супер-гонок. Их всего четыре: «Дакар», «500 миль Индианаполиса», «500 миль Дайтоны» и «24 часа Ле-Мана».
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Почему мы выделили четыре этих соревнования – любителям гонок объяснять не надо. Но в чем же особенность их статуса? Во-первых, изначально мы решили использовать для расчета рейтинга этапы чемпионатов и Кубков мира. «Дакар», «Инди-500» и «Дайтона-500» к таковым не относятся: серии IndyCar и NASCAR не имеют нужного статуса, а легендарный ралли-рейд – сам по себе, он не является этапом какого-либо турнира. Таким образом, три легендарных гонки следовало бы вынести за скобки нашего рейтинга – но их особое положение позволяет сделать ради них исключение.
Во-вторых, при подсчете набранных на супер-гонках баллов используется повышенный коэффициент. К примеру, успех в Индианаполисе и Дайтоне при прочих равных принесет в 3 раза больше баллов, чем на этапе Формулы 1. А успех в «Дакаре» и Ле-Мане – в 5 раз больше.
В этом и есть новая составляющая лемановского праздника. Успех в марафоне позволяет маркам, присутствующим в списках участников, основательно поправить свои дела в нашем рейтинге. А в этом, к примеру, весьма нуждалась Toyota: в августе японский производитель не только уступил лидерство Mercedes, но и заметно отстал от немцев – из-за бонуса, полученного штутгартской маркой за два титула в Формуле Е. К тому же, три из четырех супер-гонок прошли еще до начала лета – и «Ле-Ман» оставался последней возможностью сорвать некое подобие джек-пота.
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И надежды оправдались. В эти выходные также проходили этапы кузовного Кубка мира по WTCR и чемпионата мира по ралли-кроссу – но набранные на них баллы выглядят крохами по сравнению с кусками, доставшимися пяти маркам по результатам «Ле-Мана».
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Рейтинговые баллы за уик-энд 21-22 августа
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Toyota
|187 за "24 часа Ле-Мана" (1-е и 2-е места в LMH + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|187
|Ferrari
|115 за "24 часа Ле-Мана" (1-е и 5-е места в GT + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|115
|Porsche
|76 за "24 часа Ле-Мана" (3-е и 4-е места в GT)
|76
|Lynk & Co
|40 за WTCR (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ после каждой гонки)
|40
|Chevrolet
|36 за "24 часа Ле-Мана" (2-е место в GT)
|36
|Alpine
|32 за "24 часа Ле-Мана" (3-е место в LMH)
|32
|Audi
|26 за WTCR (1-е и 2-е места) + 3 за ралли-кросс (5-е место)
|29
|Peugeot
|20 за ралли-кросс (1-е и 3-е места + лидерство в ЛЗ и КЗ)
|20
|Cupra
|16 за WTCR (2-е и 3-е места)
|16
|Hyundai
|6 за WTCR (участие) + 5 за ралли-кросс (4-е место)
|11
|Honda
|7 за WTCR (5-е место)
|7
|Renault
|6 за ралли-кросс (2-е место)
|6
|Ford
|2 за ралли-кросс (участие)
|2
К примеру, Ferrari за предыдущие семь месяцев, как ни старались Шарль Леклер и Карлос Сайнс, набрала только 154 балла – и их хватало только на 10-ю позицию (впереди была даже «дешевенькая» Skoda!). А за одни минувшие выходные победа в классе GT Pro вкупе с бонусами за лидерство в WEC принесла Скудерии лишь немногим меньше – 115 баллов. И итальянцы стали авторами самого впечатляющего рывка, с 10-го места прыгнув сразу на 4-е. Заметного прогресса добилась Porsche, а Chevrolet замедлила свой медленный, но неумолимый спуск вниз по таблице.
У американской марки вообще любопытная «стратегия» с точки зрения нашего рейтинга. Она не представлена заводским коллективом ни в одном из глобальных турниров – даже официальным поставщиком моторов не является (хотя ее большие двигатели активно используются создателями багги для ралли-рейдов). Но автомобили Chevrolet или с моторами Chevrolet можно было встретить на старте всех четырех супер-гонок. И благодаря этому американцы до сих пор держатся на одном уровне, к примеру, с Hyundai. Хотя машины корейской марки есть аж в пяти престижных турнирах (три лиги чемпионата мира по ралли, чемпионат мира по ралли-кроссу и кузовной Кубок мира WTCR) и выходят на старт чуть ли не каждые выходные.
Что же касается битвы за лидерство, то для Toyota почти двести баллов за дубль в топовой категории оказались более чем кстати. Неделю назад японцы отставали от Mercedes на 356 баллов, а теперь проигрывают около 150-ти. Конечно, если подопечные Тото Вольфа вырвут у Red Bull очередные титулы в Формуле 1, японцам и баллы, заработанные во французском марафоне, не помогут. А вот если «серебряные стрелы» уступят «красным быкам» – у Toyota есть реальный шанс стать первым победителем нашего рейтинга.
Результаты рейтинга Motorsport.com на 23 августа 2021 года
* в скобках – кол-во баллов без учета бонусов за титулы, если эти бонусы уже были начислены (пока их получил только Mercedes за успехи в Формуле Е)
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Mercedes
|
1101
(801)
|2.
|Toyota
|187
|952
|3.
|Honda
|7
|357
|4.
|Ferrari
|115
|269
|+ 6
|5.
|Audi
|29
|268
|+ 1
|6.
|Mini
|
259
|- 2
|Hyundai
|11
|259
|- 1
|8.
|Chevrolet
|36
|211
|+ 1
|9.
|Ford
|2
|193
|- 1
|10.
|Porsche
|76
|190
|+ 3
|11.
|Skoda
|171
|- 1
|12.
|Jaguar
|134
|13.
|Lynk & Co
|40
|120
|+ 2
|14.
|BMW
|112
|- 1
|15.
|DS
|88
|- 1
|16.
|Mahindra
|76
|
Nissan
|76
|18.
|Alpine
|32
|73
|+ 4
|19.
|Citroen
|62
|- 1
|20.
|Renault
|6
|49
|+ 1
|21.
|Volkswagen
|46
|- 2
|22.
|McLaren
|43
|- 2
|23.
|Peugeot
|36
|24.
|Cupra
|16
|33
|+ 3
|25.
|Aston Martin
|27
|- 1
|26.
|NIO
|25
|- 1
|27.
|Alfa Romeo
|21
|- 1
|28.
|Hummer
|12
|- 1
|29.
|Borgward
|11
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Dodge
|5
|34.
|Mitsubishi
|4
|Land Rover
|2
|36.
|Isuzu
|2
|37.
|Jeep
|1