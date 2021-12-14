Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Рейтинг Motorsport.com
Топик

Рейтинг Motorsport.com

Главная
Предыдущая / Наш рейтинг: Toyota и Mercedes готовы к решающей битве
Общая информация Новости

Наш рейтинг: кто же стал гоночной маркой года – Toyota или Mercedes?

Судьбу победы на прошлой неделе решило заочное соревнование японцев и немцев на Аравийском полуострове

Наш рейтинг: кто же стал гоночной маркой года – Toyota или Mercedes?

Минувшие выходные вполне можно назвать финалом глобального гоночного сезона. Хотя в следующий уик-энд нас еще ждет последняя гонка серии Extreme E, наиболее престижные международные гоночные чемпионаты завершились. Предпоследним из них стал Кубок мира по ралли-рейдам, финишировавший в Саудовской Аравии в субботу. А последним – Формула 1, о событиях в которой читателям этого материала нет особого смысла рассказывать заново.

Обе гонки, которые прошли на прошлой неделе, стали решающими. Определив окончательную расстановку не только в турнирных таблицах соответствующих соревнований – но и в таблице рейтинга Motorsport.com, с помощью которого мы в течение всего года приводили к общему знаменателю результаты выступлений в гонках четырех десятков автомобильных марок.

Читайте также:

Главными бенефициарами уик-энда стали Mercedes и Toyota. Благодаря бонусам за титулы: немцы (в дополнение к баллам за результаты финальной гонки) получили 200 баллов за победу в Кубке конструкторов Ф1, японцы – по 100 баллов за титулы Нассера аль-Аттии и выступающего на прототипах Hilux коллектива Overdrive SA. Напомним, что у каждого турнира есть свой коэффициент престижности – и поэтому титул в ралли-рейдах «стоит» вдвое меньше, чем в Формуле 1. Третьей маркой, получившей бонус по итогам уик-энда, стала Honda – однако ее подвел статус поставщика моторов (из-за этого бонус за успех Макса Ферстаппена в личном зачете был уполовинен и составил только 100 баллов). 

Но как же все это отразилось на итоговом положении?

Рейтинговые баллы за уик-энд 11-12 декабря

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего
Mercedes 228 за Ф1 (2-е место + бонус за победу в КЗ) 228
Toyota 217 за ралли-рейды (победа и 5-е место + бонусы за победу в ЛЗ и КЗ) 217
Honda 126 за Ф1 (победа, 4-е и 5-е места + бонус за победу в ЛЗ) 126
Ferrari 14 за Ф1 (4-е место) 14
Mini 13 за ралли-рейды (2-е и 3-е места) 13
BMW 4 за ралли-рейды (4-е место) 4
McLaren 2 за Ф1 (участие) 2
Alpine  2 за Ф1 (участие) 2
Renault 2 за Ф1 (участие) 2
Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2
Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2
Ford  1 за ралли-рейды (участие) 1

Прежде всего, даже сравнительно небольшого бонуса Honda хватило, чтобы одержать победу в борьбе с Ferrari и остаться на 3-й строчке, которую этот бренд занимал на протяжении большей части сезона. Два титула Скудерии в гонках на выносливость (в категории GT) не позволили перебить успех Honda в Формуле 1, подкрепленный неплохими выступлениями в кузовном Кубке мира WTCR (где Эстебан Герьери на хэтчбеке Civic был одним из претендентов на титул). А на победу Ferrari в «24 часах Ле-Мана» японцы ответили дублем в «500 милях Индианаполиса» – в знак признания культового статуса этих гонок мы умножаем полученные в них баллы на немаленькие повышающие коэффициенты.

Но главным вопросом уик-энда, конечно, был вопрос о победителе рейтинга. Напомним, что в течение почти всего сезона за первенство боролись Toyota и Mercedes. Японцы были впереди вплоть до августа, когда закончился (гораздо раньше чем в других сериях) сезон в Формуле Е и немцы получили бонусы за два завоеванных в электрическом чемпионате титула. Это позволило подопечным Тото Вольфа продержаться на первой строчке до начала ноября, когда свои первые бонусы (за титулы в WEC) получила Toyota.

Вернувшись на первую строчку, а потом и укрепив позиции благодаря титулам в WRC и Кубке мира по бахам, японцы, впрочем, не могли чувствовать себя в безопасности. Осечка гонщиков Toyota в Саудовской Аравии (из-за которой Overdrive SA упустила бы победу в командном зачете) вкупе с триумфом Mercedes в Абу-Даби вполне могла привести к «фотофинишу», когда судьбу первого места решали бы считанные баллы.

И надо сказать, в ралли-рейдах все вполне могло сложиться не в пользу Toyota: в итоге Overdrive SA опередила своего главного соперника, команду X-Raid, всего на 4 балла... Но все-таки опередила – в то время как титул в личном зачете Ф1 ускользнул от Льюиса Хэмилтона за считанные повороты до финиша. Все это обеспечило Toyota победу в нашем рейтинге по итогам года.  

Читайте также:

Рейтинг Motorsport.com по итогам 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:
- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по ралли-рейдам - ЛЗ и КЗ, Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ
- Mercedes: Формула 1 - КЗ, Формула Е - ЛЗ и КЗ
- Honda: Формулы 1 - ЛЗ
- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)
- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ
- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)
- Lynk & Co: WTCR - ЛЗ и КЗ
- Audi: чемпионат мира по ралли-кроссу - ЛЗ
- Peugeot: чемпионат мира по ралли-кроссу - КЗ

  Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции
1. Japan Toyota 217

2156 (800)

  
2. Germany Mercedes 228

1876 (500)

  
3. Japan Honda 126 696 (100) + 1
4. Italy Ferrari 14 590 (200) - 1
5. Germany Audi   510 (100)  
6. Korea, Republic of Hyundai   473  
7. China Lynk & Co   456 (200)  
8. Czech Republic Skoda  

366 (100)

  
9. United Kingdom Mini 13

313

  
10. France Peugeot   242 (100)  
11. United States Ford 1 236  
12. Germany Porsche   215  
13. United States Chevrolet   212  
14. France Citroen   140 (50)  
15. United Kingdom Jaguar   134  
16. Germany BMW 4 121  
17. France Alpine 2 116  
18. France DS   88  
19. France Renault  2 82  
  United Kingdom McLaren  2 82  
21. Japan Nissan   80 - 2
22. Spain Cupra   78  
23.

India Mahindra

   76  
24. Germany Volkswagen   60  
25. United Kingdom Aston Martin 2 49  
26. Italy Alfa Romeo 2 43  
27. China NIO   25  
28. United States Hummer   12  
  China Borgward   12  
30. Germany Opel   10  
 

China BAIC

   10  
32. Russian Federation ГАЗ   8  
33. Japan Mitsubishi   7  
34. United States Dodge   5  
35. Japan Isuzu   4  
  Russian Federation Lada   4  
37. United Kingdom Land Rover   3  
  United States Jeep   3  
39. Japan Suzuki   1  
40. Italy Fiat   1  

 

Поделились
Комментарии
Наш рейтинг: Toyota и Mercedes готовы к решающей битве
Предыдущая новость

Наш рейтинг: Toyota и Mercedes готовы к решающей битве
Загрузить комментарии

Самое важное:

Наш рейтинг: кто же стал гоночной маркой года – Toyota или Mercedes?
Общая информация Общая информация

Наш рейтинг: кто же стал гоночной маркой года – Toyota или Mercedes?

Наш рейтинг: Toyota и Mercedes готовы к решающей битве
Общая информация Общая информация

Наш рейтинг: Toyota и Mercedes готовы к решающей битве

Наш рейтинг: внезапный прорыв Audi и обидный провал Hyundai
Общая информация Общая информация

Наш рейтинг: внезапный прорыв Audi и обидный провал Hyundai

Наш рейтинг: Toyota рванула в отрыв – но у Mercedes еще есть шанс на победу
Общая информация Общая информация

Наш рейтинг: Toyota рванула в отрыв – но у Mercedes еще есть шанс на победу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.