Рейтинг Motorsport.com
Наш рейтинг: кто же стал гоночной маркой года – Toyota или Mercedes?
Судьбу победы на прошлой неделе решило заочное соревнование японцев и немцев на Аравийском полуострове
Минувшие выходные вполне можно назвать финалом глобального гоночного сезона. Хотя в следующий уик-энд нас еще ждет последняя гонка серии Extreme E, наиболее престижные международные гоночные чемпионаты завершились. Предпоследним из них стал Кубок мира по ралли-рейдам, финишировавший в Саудовской Аравии в субботу. А последним – Формула 1, о событиях в которой читателям этого материала нет особого смысла рассказывать заново.
Обе гонки, которые прошли на прошлой неделе, стали решающими. Определив окончательную расстановку не только в турнирных таблицах соответствующих соревнований – но и в таблице рейтинга Motorsport.com, с помощью которого мы в течение всего года приводили к общему знаменателю результаты выступлений в гонках четырех десятков автомобильных марок.
Главными бенефициарами уик-энда стали Mercedes и Toyota. Благодаря бонусам за титулы: немцы (в дополнение к баллам за результаты финальной гонки) получили 200 баллов за победу в Кубке конструкторов Ф1, японцы – по 100 баллов за титулы Нассера аль-Аттии и выступающего на прототипах Hilux коллектива Overdrive SA. Напомним, что у каждого турнира есть свой коэффициент престижности – и поэтому титул в ралли-рейдах «стоит» вдвое меньше, чем в Формуле 1. Третьей маркой, получившей бонус по итогам уик-энда, стала Honda – однако ее подвел статус поставщика моторов (из-за этого бонус за успех Макса Ферстаппена в личном зачете был уполовинен и составил только 100 баллов).
Но как же все это отразилось на итоговом положении?
Рейтинговые баллы за уик-энд 11-12 декабря
|Марка
|Достижения и полученные за них баллы
|Всего
|Mercedes
|228 за Ф1 (2-е место + бонус за победу в КЗ)
|228
|Toyota
|217 за ралли-рейды (победа и 5-е место + бонусы за победу в ЛЗ и КЗ)
|217
|Honda
|126 за Ф1 (победа, 4-е и 5-е места + бонус за победу в ЛЗ)
|126
|Ferrari
|14 за Ф1 (4-е место)
|14
|Mini
|13 за ралли-рейды (2-е и 3-е места)
|13
|BMW
|4 за ралли-рейды (4-е место)
|4
|McLaren
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alpine
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Renault
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Alfa Romeo
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Aston Martin
|2 за Ф1 (участие)
|2
|Ford
|1 за ралли-рейды (участие)
|1
Прежде всего, даже сравнительно небольшого бонуса Honda хватило, чтобы одержать победу в борьбе с Ferrari и остаться на 3-й строчке, которую этот бренд занимал на протяжении большей части сезона. Два титула Скудерии в гонках на выносливость (в категории GT) не позволили перебить успех Honda в Формуле 1, подкрепленный неплохими выступлениями в кузовном Кубке мира WTCR (где Эстебан Герьери на хэтчбеке Civic был одним из претендентов на титул). А на победу Ferrari в «24 часах Ле-Мана» японцы ответили дублем в «500 милях Индианаполиса» – в знак признания культового статуса этих гонок мы умножаем полученные в них баллы на немаленькие повышающие коэффициенты.
Но главным вопросом уик-энда, конечно, был вопрос о победителе рейтинга. Напомним, что в течение почти всего сезона за первенство боролись Toyota и Mercedes. Японцы были впереди вплоть до августа, когда закончился (гораздо раньше чем в других сериях) сезон в Формуле Е и немцы получили бонусы за два завоеванных в электрическом чемпионате титула. Это позволило подопечным Тото Вольфа продержаться на первой строчке до начала ноября, когда свои первые бонусы (за титулы в WEC) получила Toyota.
Вернувшись на первую строчку, а потом и укрепив позиции благодаря титулам в WRC и Кубке мира по бахам, японцы, впрочем, не могли чувствовать себя в безопасности. Осечка гонщиков Toyota в Саудовской Аравии (из-за которой Overdrive SA упустила бы победу в командном зачете) вкупе с триумфом Mercedes в Абу-Даби вполне могла привести к «фотофинишу», когда судьбу первого места решали бы считанные баллы.
И надо сказать, в ралли-рейдах все вполне могло сложиться не в пользу Toyota: в итоге Overdrive SA опередила своего главного соперника, команду X-Raid, всего на 4 балла... Но все-таки опередила – в то время как титул в личном зачете Ф1 ускользнул от Льюиса Хэмилтона за считанные повороты до финиша. Все это обеспечило Toyota победу в нашем рейтинге по итогам года.
Рейтинг Motorsport.com по итогам 2021 года
В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:
- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по ралли-рейдам - ЛЗ и КЗ, Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ
- Mercedes: Формула 1 - КЗ, Формула Е - ЛЗ и КЗ
- Honda: Формулы 1 - ЛЗ
- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)
- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ
- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)
- Lynk & Co: WTCR - ЛЗ и КЗ
- Audi: чемпионат мира по ралли-кроссу - ЛЗ
- Peugeot: чемпионат мира по ралли-кроссу - КЗ
|Марка
|Баллы за уик-энд
|Всего баллов
|Измен-е позиции
|1.
|Toyota
|217
|
2156 (800)
|2.
|Mercedes
|228
|
1876 (500)
|3.
|Honda
|126
|696 (100)
|+ 1
|4.
|Ferrari
|14
|590 (200)
|- 1
|5.
|Audi
|510 (100)
|6.
|Hyundai
|473
|7.
|Lynk & Co
|456 (200)
|8.
|Skoda
|
366 (100)
|9.
|Mini
|13
|
313
|10.
|Peugeot
|242 (100)
|11.
|Ford
|1
|236
|12.
|Porsche
|215
|13.
|Chevrolet
|212
|14.
|Citroen
|140 (50)
|15.
|Jaguar
|134
|16.
|BMW
|4
|121
|17.
|Alpine
|2
|116
|18.
|DS
|88
|19.
|Renault
|2
|82
|McLaren
|2
|82
|21.
|Nissan
|80
|- 2
|22.
|Cupra
|78
|23.
|
Mahindra
|76
|24.
|Volkswagen
|60
|25.
|Aston Martin
|2
|49
|26.
|Alfa Romeo
|2
|43
|27.
|NIO
|25
|28.
|Hummer
|12
|Borgward
|12
|30.
|Opel
|10
|
BAIC
|10
|32.
|ГАЗ
|8
|33.
|Mitsubishi
|7
|34.
|Dodge
|5
|35.
|Isuzu
|4
|Lada
|4
|37.
|Land Rover
|3
|Jeep
|3
|39.
|Suzuki
|1
|40.
|Fiat
|1