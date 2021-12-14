Наш рейтинг: кто же стал гоночной маркой года – Toyota или Mercedes?

Минувшие выходные вполне можно назвать финалом глобального гоночного сезона. Хотя в следующий уик-энд нас еще ждет последняя гонка серии Extreme E, наиболее престижные международные гоночные чемпионаты завершились. Предпоследним из них стал Кубок мира по ралли-рейдам, финишировавший в Саудовской Аравии в субботу. А последним – Формула 1, о событиях в которой читателям этого материала нет особого смысла рассказывать заново.

Обе гонки, которые прошли на прошлой неделе, стали решающими. Определив окончательную расстановку не только в турнирных таблицах соответствующих соревнований – но и в таблице рейтинга Motorsport.com, с помощью которого мы в течение всего года приводили к общему знаменателю результаты выступлений в гонках четырех десятков автомобильных марок.

Главными бенефициарами уик-энда стали Mercedes и Toyota. Благодаря бонусам за титулы: немцы (в дополнение к баллам за результаты финальной гонки) получили 200 баллов за победу в Кубке конструкторов Ф1, японцы – по 100 баллов за титулы Нассера аль-Аттии и выступающего на прототипах Hilux коллектива Overdrive SA. Напомним, что у каждого турнира есть свой коэффициент престижности – и поэтому титул в ралли-рейдах «стоит» вдвое меньше, чем в Формуле 1. Третьей маркой, получившей бонус по итогам уик-энда, стала Honda – однако ее подвел статус поставщика моторов (из-за этого бонус за успех Макса Ферстаппена в личном зачете был уполовинен и составил только 100 баллов).

Но как же все это отразилось на итоговом положении?

Рейтинговые баллы за уик-энд 11-12 декабря

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Mercedes 228 за Ф1 (2-е место + бонус за победу в КЗ) 228 Toyota 217 за ралли-рейды (победа и 5-е место + бонусы за победу в ЛЗ и КЗ) 217 Honda 126 за Ф1 (победа, 4-е и 5-е места + бонус за победу в ЛЗ) 126 Ferrari 14 за Ф1 (4-е место) 14 Mini 13 за ралли-рейды (2-е и 3-е места) 13 BMW 4 за ралли-рейды (4-е место) 4 McLaren 2 за Ф1 (участие) 2 Alpine 2 за Ф1 (участие) 2 Renault 2 за Ф1 (участие) 2 Alfa Romeo 2 за Ф1 (участие) 2 Aston Martin 2 за Ф1 (участие) 2 Ford 1 за ралли-рейды (участие) 1

Прежде всего, даже сравнительно небольшого бонуса Honda хватило, чтобы одержать победу в борьбе с Ferrari и остаться на 3-й строчке, которую этот бренд занимал на протяжении большей части сезона. Два титула Скудерии в гонках на выносливость (в категории GT) не позволили перебить успех Honda в Формуле 1, подкрепленный неплохими выступлениями в кузовном Кубке мира WTCR (где Эстебан Герьери на хэтчбеке Civic был одним из претендентов на титул). А на победу Ferrari в «24 часах Ле-Мана» японцы ответили дублем в «500 милях Индианаполиса» – в знак признания культового статуса этих гонок мы умножаем полученные в них баллы на немаленькие повышающие коэффициенты.

Но главным вопросом уик-энда, конечно, был вопрос о победителе рейтинга. Напомним, что в течение почти всего сезона за первенство боролись Toyota и Mercedes. Японцы были впереди вплоть до августа, когда закончился (гораздо раньше чем в других сериях) сезон в Формуле Е и немцы получили бонусы за два завоеванных в электрическом чемпионате титула. Это позволило подопечным Тото Вольфа продержаться на первой строчке до начала ноября, когда свои первые бонусы (за титулы в WEC) получила Toyota.

Вернувшись на первую строчку, а потом и укрепив позиции благодаря титулам в WRC и Кубке мира по бахам, японцы, впрочем, не могли чувствовать себя в безопасности. Осечка гонщиков Toyota в Саудовской Аравии (из-за которой Overdrive SA упустила бы победу в командном зачете) вкупе с триумфом Mercedes в Абу-Даби вполне могла привести к «фотофинишу», когда судьбу первого места решали бы считанные баллы.

И надо сказать, в ралли-рейдах все вполне могло сложиться не в пользу Toyota: в итоге Overdrive SA опередила своего главного соперника, команду X-Raid, всего на 4 балла... Но все-таки опередила – в то время как титул в личном зачете Ф1 ускользнул от Льюиса Хэмилтона за считанные повороты до финиша. Все это обеспечило Toyota победу в нашем рейтинге по итогам года.

Рейтинг Motorsport.com по итогам 2021 года

В скобках – бонусы за титулы в следующих турнирах и зачетах:

- Toyota: WRC - ЛЗ и КЗ, WEC - ЛЗ и КЗ (класс LMH), Кубок мира по ралли-рейдам - ЛЗ и КЗ, Кубок мира по бахам - ЛЗ и КЗ

- Mercedes: Формула 1 - КЗ, Формула Е - ЛЗ и КЗ

- Honda: Формулы 1 - ЛЗ

- Ferrari: WEC - ЛЗ и КЗ (класс GT Pro)

- Skoda: WRC 2 - ЛЗ и КЗ

- Citroen: WRC 3 - ЛЗ (КЗ не предусмотрен)

- Lynk & Co: WTCR - ЛЗ и КЗ

- Audi: чемпионат мира по ралли-кроссу - ЛЗ

- Peugeot: чемпионат мира по ралли-кроссу - КЗ



Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 217 2156 (800) 2. Mercedes 228 1876 (500) 3. Honda 126 696 (100) + 1 4. Ferrari 14 590 (200) - 1 5. Audi 510 (100) 6. Hyundai 473 7. Lynk & Co 456 (200) 8. Skoda 366 (100) 9. Mini 13 313 10. Peugeot 242 (100) 11. Ford 1 236 12. Porsche 215 13. Chevrolet 212 14. Citroen 140 (50) 15. Jaguar 134 16. BMW 4 121 17. Alpine 2 116 18. DS 88 19. Renault 2 82 McLaren 2 82 21. Nissan 80 - 2 22. Cupra 78 23. Mahindra 76 24. Volkswagen 60 25. Aston Martin 2 49 26. Alfa Romeo 2 43 27. NIO 25 28. Hummer 12 Borgward 12 30. Opel 10 BAIC 10 32. ГАЗ 8 33. Mitsubishi 7 34. Dodge 5 35. Isuzu 4 Lada 4 37. Land Rover 3 Jeep 3 39. Suzuki 1 40. Fiat 1