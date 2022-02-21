Наш рейтинг: Ford снимает сливки – но и Toyota не в обиде

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Любопытный факт. В минувший уик-энд прошли две максимально не похожие друг друга гонки: в Иордании – 2-й этап Кубка мира по бахам, а в США – легендарная «Дайтона-500», открывшая очередной сезон чемпионата NASCAR. Причем дело не ограничилось разницей в дисциплине и месте проведения: к примеру, если в Дайтоне на старт вышли четыре десятка автомобилей, то в Иордании – всего четыре (подавляющее большинство экипажей стартовали на мотовездеходах).

И в рейтинге Motorsport.com, которым мы измеряем степень гоночных успехов разных автомобильных марок, эти две гонки тоже должны были оставить (и оставили) разный след. «Дайтона-500» как легендарная гонка имеет немалый повышающий коэффициент: при прочих равных успех в ней «стоит» столько же, сколько приносят три победы в гонках Формулы 1. А в случае с бахами – наоборот: так как Кубок мира входит в число наименее престижных турниров, много рейтинговых баллов на его этапах не заработать.

Однако знакомство с финишными протоколами невольно заставляет покачать головой: в обеих гонках победу одержали автомобили Ford, а на 2-й строчке оказались представители марки Toyota. В Иордании быстрее всех среди выступающих на автомобилях стал чех Мирослав Заплетал – а в Дайтоне пилоты «голубого овала» и вовсе заняли четыре места в первой пятерке.

Рейтинговые баллы за уик-энды 19-20 февраля 2022 года

Марка Достижения и полученные за них баллы Всего Ford 175 за «Дайтону-500» (победа и места с 3-го по 5-е) + 8 за Кубок мира по бахам (победа) 183 Toyota 38 за «Дайтону-500» (2-е место) + 5 за Кубок мира по бахам (2-е место) 43 Chevrolet 9 за «Дайтону-500» (участие) 9 Nissan 5 за Кубок мира по бахам (3-е место) 5

Благодаря своим успехам Ford неплохо оторвался от Mercedes в борьбе за вторую строчку – однако особых шансов надолго там задержаться у американской марки в любом случае нет. Когда начнется новый сезон Ф1, немцы (даже если не будут выигрывать одну гонку за другой) достаточно быстро смогут ликвидировать отставание. Ведь результаты остальных этапов NASCAR мы не учитываем – а на этапах чемпионата мира по ралли, где Ford неплохо представлен, набрать большое количество баллов не так просто (из-за малого числа марок-участниц и малого числа машин используются понижающие коэффициенты). Кстати, следующей «рейтинговой» гонкой будет именно этап WRC – который пройдет в Швеции в ближайшие выходные.

А вот с Toyota ситуация другая. Да, представители японской марки не смогли одержать ни одной победы. Причем в бахах оступились и вовсе второй раз за неделю. Точнее, оступился: Язид аль-Раджи, выступаюший на прототипе Hilux, в позапрошлую субботу сломал подвеску на первом этапе Кубка мира (Бахе «Северный лес», которая проходила в Ленинградской области и Карелии) – а в минувшие выходные потерял немало времени из-за проблем с приводом. И смог стать вторым исключительно благодаря тому, что на старт в Иордании вышло всего два прототипа: Hilux – и Ford F-150 Заплетала.

Однако для японцев неплохо сложилась «Дайтона-500». Второе место – это достойный результат с учетом того, что из 40 вышедших на старт машин логотипы Toyota были только на 6. К тому же, в прошлом году марка получила за выступление на первом этапе NASCAR 22 балла, а теперь – в 1,72 раза больше. Конечно, «лишние» 16 баллов выглядят не бог весть чем на фоне уже имеющихся у японцев почти семи сотен. Но опыт прошлого года показывает, что в конце сезона в борьбе за звание лучшего гоночного бренда по итогам сезона на счету может быть каждый балл...

Результаты рейтинга Motorsport.com на 21 февраля 2022 года

Марка Баллы за уик-энд Всего баллов Измен-е позиции 1. Toyota 43 672 2. Ford 183 341 3. Mercedes 140 4. Porsche 52 5. BMW 27 6. Chevrolet 9 27 + 2 7. Audi 25 - 1 Nissan 5 25 9. Mini 17 10. Jaguar 16 11. Skoda 12 Peugeot 12 Hummer 12 Mitsubishi 12 BAIC 12 Borgward 12 17. Volkswagen 11 18. DS 8 Mahindra 8 NIO 8 21. Hyundai 7 22. Citroen 5 23. ГАЗ 4