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Общая информация / Пресс-релиз

Мы запускаем сайт об электромобилях InsideEVs.ru

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Мы запускаем сайт об электромобилях InsideEVs.ru
Автор:
15 июн. 2020 г., 13:03

Российское InsideEVs станет пятым в мире

Лондон, Великобритания - 15 июня 2020 года - Motorsport Network, цифровая платформа, проекты которой объединяют миллионы поклонников автомобилей, мотоциклов и гонок по всему миру, объявляет о расширении своего глобального присутствия за счет запуска русской редакции издания про электромобили InsideEVs.ru. Это будет уже пятая региональная версия сайта InsideEVs, наряду с глобальной англоязычной, французской, итальянской и бразильской.

InsideEVs.ru дополнит издания Motorsport Network, которые уже успешны в России. В настоящий момент платформа представлена на русском языке локальными версиями ведущего издания о гонках Motorsport.com и сайта об автомобилях Motor1.com.

Интерес к электромобилям и электрическим транспортным средствам во всем мире стремительно растет в последние несколько лет. Доля такого транспорта неуклонно увеличивается во всех странах. В сложившейся весной 2020 года ситуации именно электрические транспортные средства в ряде стран демонстрируют наименьшее снижение продаж или продолжают показывать положительную динамику.

В России рост спроса на электромобили долгое время сдерживался таможенными пошлинами, которые с мая 2020 года отменены. Еще до этого многие автоконцерны предлагали российским покупателям свои электрические модели, а с изменением таможенных условий мы ожидаем существенного расширения рынка электромобилей в России.

Главным редактором InsideEVs.ru стал Сергей Иванов. В 2017 году он создал одно из первых русских изданий, посвященных электромобилям – сайт Evmode.ru. Архив этого сайта теперь передан InsideEVs.ru.

Главный редактор российского издания InsideEVs.ru Сергей Иванов: «Интерес к электромобилям в России связан не только с преимуществами такого типа транспортных средств, но с и желанием аудитории узнавать о новых технологиях, современных гаджетах и разбираться в отличительных особенностях эксплуатации машин без двигателей внутреннего сгорания. Благодаря преимуществам глобальной платформы Motorsport Network, мы сможем сделать InsideEVs.ru ведущим сайтом про электромобили в России».


О компании Motorsport Network
Motorsport Network – площадка, на которой собираются миллионы поклонников автомобилей и автогонок. Мы не даем остыть их страсти, рассказывая о самых важных сюжетах завтрашнего дня уже сегодня и предоставляя доступ к уникальным информации и впечатлениям. Мы – органичная часть автомобильной и автоспортивной отрасли в период увлекательных изменений, которые обеспечивают невероятные возможности, и с помощью нашей единой цифровой платформы мы делаем эти возможности доступными для нашей аудитории. Вместе мы создаем сообщество, которое дарит каждому уникальные впечатления и открывает мир автомобилей и автоспорта новому поколению поклонников.

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Автор Редакция Motorsport.com

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