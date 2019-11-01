Motorsport.tv покажет Международные автоспортивные игры
За ходом первой «Гоночной Олимпиады» вы сможете следить в прямом эфире на Motorsport.tv.
С 31 октября по 3 ноября на итальянской трассе «Валлелунга» состоятся Международные автоспортивные игры, организованные FIA. Представители национальных сборных будут соревноваться в шести дисциплинах: GT, Туринг, Формула 4, картинг, дрифт и киберспорт.
Сборную России будут представлять восемь спортсменов: Павел Буланцев (Ф4), Василий Ануфриев (киберспорт), Денис Булатов и Ринат Салихов (GT), Олеся Ващук и Владислав Бушуев (картинг), Илья Федеров (дрифт) и Клим Гаврилов (туринг).
В качестве запасных будут Станислав Шевцов, Леонид Мащицкий, Тимур Богуславский, Дмитрий Макаров, Григорий Бурлуцкий и Павел Кальманович.
В прямом эфире все гоночные заезды Международных игр покажет телеканал Motorsport.tv. В субботу, 2 ноября, следить за ходом Игр можно будет с 15:05 до 23:00, а в воскресенье – с 11:20 до 18:10. Время московское.
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Motorsport.tv покажет Международные автоспортивные игры
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