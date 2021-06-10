Майами, 10 июня 2021 года - Motorsport Network, LLC подписала обязательный перечень условий для приобретения компании European Sport Communication (ESC), которая расширит сферу деятельности подразделения Motorsport Tickets с помощью продажи VIP-услуг для посетителй ралли. Motorsport Tickets подтверждает свою роль единой платформы, где можно купить самые разнообразные билеты на мероприятия, турпакеты и эксклюзивные развлечения для поклонников автоспорта.

Компания European Sport Communication была создана в 1999 году Бернаром Оселли, победителем чемпионата мира по ралли 1994 года, когда француз был штурманом Дидье Ориоля. ESC предлагает незабываемые впечатления, доставляя гостей на смотровые площадки в захватывающих дух местах, организуя захватывающие полеты на вертолете и остановки для знакомства с местной кухней. Спектр услуг включает индивидуальные решения в сфере VIP-гостеприимства и возможности проникнуть за кулисы гонок.

Как «Официальный партнер Чемпионата мира по ралли FIA», ESC поддерживает тесные отношения с Hyundai Shell Mobis World Rally Team, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, Citroën Racing, Peugeot Sport, Michelin, Wolf Lubrications и многими другими.

Продукция ESC дополнит ассортимент продуктов, предлагаемых Motorsport Tickets сегодня, включая Формулу 1, MotoGP, World Endurance Championship, 24 Hours of Le Mans, NASCAR, DTM и TT, и позволит Motorsport Tickets расширить набор предложений для корпоративных клиентов, такие как программы корпоративных мероприятий и VIP-пакеты.

По мере того, как мир выходит из пандемии COVID-19 и гоночные мероприятия вновь открываются для зрителей, расширение структуры подразделения Motorsport Tickets представляет собой актуальную возможность для выхода Motorsport Tickets в сферу ралли

Основатель и генеральный директор ESC Бернард Очелли останется в компании, чтобы наблюдать за слиянием и помогать в продвижении Motorsport Tickets как главной платформы для покупки билетов и VIP-туров на гоночные события.

Оливер Цисла, управляющий директор Motorsport Network: «Зная Бернарда и его коллег на протяжении многих лет, я очень рад этой сделке и с нетерпением жду начала партнерства между ESC и Motorsport Network. Благодаря нашему глобальному размаху и маркетинговым возможностям мы можем дать бизнесу ESC существенный импульс на ближайшие годы, омочь в организации партнерства с большим количеством мероприятий и дальнейшем расширении их предложений. Наряду с этим, наши существующие предложения Motorsport Tickets, привлекающие болельщиков и корпоративных клиентов к гонкам и другим автоспортивным мероприятиям, сильно выиграют от опыта, контактов и ноу-хау ESC ».

Бернард Оселли, основатель и генеральный директор European Sport Communication: «После более чем 20 лет непрерывного роста для нас очень интересно стать частью гораздо более крупной организации, и мы гордимся тем, что вызвали интерес у такого быстрорастущего глобального игрока, как Motorsport Network. Осовоенные нами сферы идеально дополняют друг друга, а наши давние доверительные отношения обеспечивают прочную основу и идеальные условия для объединения усилий. Благодаря нашей общей страсти к автоспорту и преимуществам каждой из компаний, обе стороны быстро извлекут выгоду из синергии, позволяющей реализовать более широкие возможности для бизнеса».

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц более 56 миллионов пользователей пользуются цифровыми платформами Motorsport Network , покупая, читая новости или просто развлекаясь в стремлении утолить свою страсть к автомобилям и гонкам. Мы глубоко интегрированы в автопром и гоночную отрасль, заработав на этом уникальный опыт, который позволяет создавать наилучшие предложения для наших клиентов. Наша сфера деятельности включает разнообразный контент, платформы для продажи билетов, игры и соревнования по киберспорту. Мы используем наши собственные технологии и современные инструменты для работы с данными, чтобы постоянно тестировать свою продукцию, учиться и совершенствоваться.

Предупреждение о характере и актуальности сделанных заявлений Завершение транзакций в рамках письменного соглашения с Motorsport Network о приобретении duPont Registy, которое, как ожидается, будет выполнено в 2021 году, регулируется обычными условиями. Любые заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, не являющиеся фактами и могут трактоваться исключительно как предположения. В частности, для таких предположений используются такие выражения, как «продолжать», «будет», «может», «мог», «следует», «ожидать», «ожидается», «планирует», «намереваться», «предвидеть», «полагать», «оценивать», «прогнозировать», «потенциал». Все предположения связаны со значительными рисками и неопределенностями (многие из которых, как правило, находятся вне контроля Motorsport Network и трудно предсказуемы), которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в предположениях. Примеры таких рисков и неопределенностей включают, помимо прочего, выполнение всех условий, предшествующих выполнению соглашения Motorsport Network о приобретении duPont Registry, зависящих от последствий распространения COVID-19, ее влияние на Motorsport Network, результаты ее деятельности и финансовое состояние, а также возможность достижения Motorsport Network своих целей, в том числе в отношении: (i) будущего роста своего бизнеса в глобальному масштабе; (ii) планов по дальнейшему расширению существующей структуры на глобальном уровне; и (iii) уверенности в том, что компания duPont Registry готова к цифровой трансформации с целью дальнейшего укрепления ее позиции лидера на рынке как наиболее влиятельного, инновационного и авторитетного игрока в сегменте дорогих и экзотических автомобилей. Дополнительные примеры таких рисков и неопределенностей включают, помимо прочего, (i) способность (или неспособность) Motorsport Network поддерживать и / или расширять структуру подразделения Drive Lifestyle; (ii) способность Motorsport Network успешно управлять активами и интегрировать любые совместные предприятия, приобретать предприятия, решения или технологии; (iii) непредвиденные операционные расходы, затраты по сделке и фактические или условные обязательства; (iv) способность привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников и ключевой персонал; (v) неблагоприятные последствия роста конкуренции для бизнеса Motorsport Network; (vi) риск того, что изменения в поведении потребителей могут отрицательно повлиять на бизнес Motorsport Network, результаты операций и / или финансовое состояние; (vii) способность Motorsport Network защищать свою интеллектуальную собственность; и (viii) местные, отраслевые и общие условия ведения бизнеса. Факторы, отличные от упомянутых выше, также могут привести к тому, что фактические результаты деятельности Motorsport Network могут существенно отличаться от ожидаемых. Motorsport Network допускает, что последующие события могут привести к изменению ее планов, намерений и ожиданий. Motorsport Network не принимает на себя никаких обязательств, и в частности, отказывается от каких-либо намерений или обязательств по подтвержению или опровержению любых предположений в результате появления новой информации, будущих событий или иным образом (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством). Заявления о перспективах действительны только на дату, когда они сделаны, и не должны рассматриваться как отражающие планы и ожидания Motorsport Network на любую последующую дату. Кроме того, деловые и финансовые материалы, а также любые другие заявления или действия по раскрытии информации на веб-сайтах Motorsport Network или duPont Registry или любых других веб-сайтах, на которые есть ссылки или ссылки на этот пресс-релиз, или которые стали доступными через них, не должны включаться в настоящий пресс-релиз посредством ссылки.