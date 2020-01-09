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Motorsport Tickets – новое имя сервиса Motorsport Network по продаже билетов на гонки

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Motorsport Tickets – новое имя сервиса Motorsport Network по продаже билетов на гонки
Автор:
, Writer
9 янв. 2020 г., 14:06

В новом году уже знакомый поклонникам гонок проект освоит четыре новых языка и начнет работу в шести новых странах.

Лондон, Великобритания 9 января 2019 года. В рамках выставки Autosport International компания Motorsport Network объявила о переименовании подразделения, занимающегося продажей билетов и организацией других гоночных активностей, в Motorsport Tickets

В прошлом году Motorsport Network расширила свой впечатляющий список автоспортивных проектов с помощью программы, которая позволила десяткам тысяч болельщиков своими глазами  увидеть гонки по всему свету. Проект Motorsport Live заработал в шести странах, позволяя не только купить билеты на этапы Ф1, MotoGP, чемпионата WEC, гонки «24 часа Ле-Мана» или соревнования на острове Мэн – но и забронировать гостиницу, а также побывать на фабриках команд McLaren и Alfa Romeo.

Под маркой Motorsport Network проект планирует развиваться дальше – в частности, речь идет о дополнении платформы четырьмя новыми языками и распространении проекта на шесть новых стран. В течение 2020 года также будет запущен новый веб-сайт проекта, где особый акцент будет сделан на впечатления, которые могут получить неравнодушные к автоспорту люди с помощью Motorsport Tickets.

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: «Я счастлив объявить о присвоении проекту нового имени и о том, что нами будет сделан еще более четкий акцент на передовые решения в сфере продажи билетов и высочайший уровень сервиса. Вместе с другими подразделениями компании Motorsport Tickets обеспечивает не сравнимый с другими проектами уровень доступна к самым ярким гоночным событиям. Мы обеспечим клиентам максимальный диапазон возможностей от классических предложений по продаже билетов и бронированию гостиниц до уникальных вариантов, включая эксклюзивный доступ на спецтрибуны, в кемпинги, развлекательные зоны – а также общение с гонщиками».

 
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Автор Редакция Motorsport.com

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