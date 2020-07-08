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Motorsport Network запустит международную премиум-подписку

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Motorsport Network запустит международную премиум-подписку
8 июл. 2020 г., 13:00

Премиум-контент станет доступен на 10 языках помимо английского

Всемирная гоночная диджитал-платформа Motorsport Network расширяет свою премиальную  подписку за пределы англоязычных изданий. В ближайшее время планируется запуск премиум-подписки на десяти различных языках. Стартовый запуск пройдет во Франции.

Motorsport Network уже развила успешную программу подписки в англоязычных изданиях Motorsport и Autosport, а также на Motorsport.tv. С ее помощью пользователи получают доступ к эксклюзивному контенту, производимому ведущими журналистами и редакторами отрасли.

Появление международной премиальной подписки станет следующим шагом Motorsport Network на пути к расширению предоставляемого пользователям контента. Ранее компания объявила о запуске программы Motorsport Reward, которая позволит читателям набирать бонусные баллы за прочтение материалов и просмотр видео. 

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