Motorsport Network запустит международную премиум-подписку

Всемирная гоночная диджитал-платформа Motorsport Network расширяет свою премиальную подписку за пределы англоязычных изданий. В ближайшее время планируется запуск премиум-подписки на десяти различных языках. Стартовый запуск пройдет во Франции.

Motorsport Network уже развила успешную программу подписки в англоязычных изданиях Motorsport и Autosport, а также на Motorsport.tv. С ее помощью пользователи получают доступ к эксклюзивному контенту, производимому ведущими журналистами и редакторами отрасли.

Появление международной премиальной подписки станет следующим шагом Motorsport Network на пути к расширению предоставляемого пользователям контента. Ранее компания объявила о запуске программы Motorsport Reward, которая позволит читателям набирать бонусные баллы за прочтение материалов и просмотр видео.