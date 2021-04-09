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Motorsport Network запустила немецкую версию издания InsideEVs

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Motorsport Network увеличивает свое присутствие в нише электрического транспорта за счет немецкого рынка

Motorsport Network запустила немецкую версию издания InsideEVs

Лондон, Великобритания – пятница, 9 апреля 2021 годаMotorsport Networkглобальная медиагруппа, объединяющая издания о гонках, автомобилях и мотоциклах, объявляет о запуске немецкой редакции сайта об электромобилях InsideEVs (www.InsideEVs.de).

В след за успехом других локальных версий сайта InsideEVs, InsideEVs Германия станет предоставлять говорящей на немецком языке аудитории важную для этого региона информацию и знания об электрических транспортных средствах и новой экологичной мобильности.

В Германии Motorsport Network уже объединяет пять изданий, включая локальную версию сайта Motorsport.com, а также сайты о гонках Motorsport-Total.com и Formel1.de и посвященный автомобилям сайт Motor1.comНемецкая версия InsideEVs станет седьмой в мире после глобального англоязычного сайта и изданий на французском, итальянском, русском, турецком языках и португальском языке в Бразилии. В марте во всем мире публикации разных версий издания InsideEVs просмотрели 16,4 миллиона раз, что подтверждает рост интереса к электромобилям и необходимость расширения издания за счет различных локальных редакций. 

Главным редактором InsideEVs в Германии стал Роланд Хильдебрант, который перешел из местной редакции Motor1.comОн работает в автомобильной журналистике с 2007 года и за это время получил бесценный опыт и глубокие знания по истории автомобильной индустрии. 

Филиппо Сальза, президент автомобильного направления в Motorsport Network«Рынок Германии занимает второе место в мире после Китая по числу продаваемых электромобилей. В 2020 году в этой стране было продано более 200 тысяч новых электрических машин. Учитывая существенные инвестиции со стороны немецких автопроизводителей в развитие электротранспорта и экологичных транспортных средств, стоит ожидать дальнейшего роста продаж. Таким образом немецкое издание InsideEVs должно помочь местным автомобильным компаниям донести до потребителей смысл происходящих перемен и помочь людям выбрать для себя новый электромобиль.

Роланд Хильдебрант, главный редактор немецкой версии InsideEVs: «Автопроизводители, поставщики комплектующих и автоспортивная индустрия являются существенной частью немецкой промышленности. Одно это является причиной издания InsideEVs на немецком языке. Мы постараемся сфокусироваться на новостях именно из Германии, чтобы донести до местных жителей важность перехода на электротранспорт. Просмотры наших изданий в Германии в Марте достигли 85 миллионов, что уже сейчас помогает нам привлечь партнеров к новому сайту за счет аудитории, которая интересуется автомобилями и гонками».

О компании Motorsport Network

Motorsport Network – площадка, на которой собираются миллионы поклонников автомобилей и автогонок. Мы не даем остыть их страсти, рассказывая о самых важных сюжетах завтрашнего дня уже сегодня и предоставляя доступ к уникальным информации и впечатлениям. Мы – органичная часть автомобильной и автоспортивной отрасли в период увлекательных изменений, которые обеспечивают невероятные возможности, и с помощью нашей единой цифровой платформы мы делаем эти возможности доступными для нашей аудитории. Вместе мы создаем сообщество, которое дарит каждому уникальные впечатления и открывает мир автомобилей и автоспорта новому поколению поклонников. 

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