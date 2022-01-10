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Motorsport Network запустила глобальный опрос об IndyCar

Исследование поможет чемпионату сделать гонки более интересными и зрелищными

Motorsport Network запустила глобальный опрос об IndyCar

Motorsport Network совместно с организаторами гоночной серии IndyCar и ведущей международной компанией в области исследования рынков Nielsen запустили сегодня опрос INDYCAR Survey. Он охватывает болельщиков, которые читают Motorsport.com на 11 языках по всему миру.

Как отмечают в IndyCar, в последние годы наблюдается рост интереса в чемпионату не только в Америке, но и по всему миру. Теперь стоит задача узнать мнение болельщиков о самих гонках, и аудитория изданий Motorsport Network идеально для этого подходит.

Для IndyCar это будет первое подобное исследование. У Motorsport Network уже есть опыт такого рода: в октябре прошлого года компанией проводился опрос для Формулы 1.

Целью исследования является не только выяснить предпочтения болельщиков касательно любимых трасс, команд и пилотов, но и узнать, как люди предпочитают смотреть гонки, за чем следят в первую очередь, что хотели бы видеть в трансляциях.

Не менее важно выяснить, что болельщики хотели бы изменить в чемпионате, а также какие аспекты волнуют их помимо происходящего на трассе: проблемы загрязнения окружающей среды, социальные вопросы и тому подобное.

Исследование содержит и вопросы касательно видеоигр и киберспорта. Это особенно важно, учитывая, что Motorsport Games сейчас работает над созданием официальной серии видеоигр IndyCar, первую из которых планируется выпустить в 2023 году.

Согласно уже проведенному в октябре опросу, 29% болельщиков Формулы 1 также смотрят гонки IndyCar.

Принять участие в опросе вы сможете до 29 января. Его результаты будут представлены в рамках первого этапа нового сезона IndyCar, который состоится в Сент-Питерсберге, штат Флорида, в конце февраля.

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