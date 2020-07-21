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Motorsport Network запускает глобальную платформу для производства и распространения гоночного контента

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Motorsport Network запускает глобальную платформу для производства и распространения гоночного контента
21 июл. 2020 г., 09:36

Новая медиа-платформа объединит поклонников гонок и бренды, представленные в гонках, по всему миру

22 июля 2020 года, Лондон. Motorsport Network объявляет о запуске проекта Motorsport Studios, глобальной платформы для производства и распространения видеоконтента – которая предоставит болельщикам по всему миру доступ к самому большому архиву контента, связанного с автоспортом, а также поможет брендам рассказать о своей вовлеченности в гонки.

Motorsport Studios предоставляет компаниям из сферы автоспорта уникальные возможности благодаря ОТТ-платформе собственной разработки, содействию в создании и распространении контента, а также таргетировании его на разные срезы аудитории. Новый проект предоставляет доступ к 56 миллионам поклонникам гонок по всему миру, составляющих в настоящий момент аудиторию глобальной сети Motorsport Network.

Новая платформа объединяет в одно подразделение ряд успешных проектов. В частности, Motorsport Images с 26 млн фотографий, охватывающей все гонки Формулы 1 за ее 70-летнюю историю, а также проекты Motorsport.tv и Duke Video, которые совместно предоставляют доступ к 20 тысячам единиц видеоконтента.

Motorsport.tv представляет собой ОТТ-платформу для энтузиастов темы гонок и автомобилей. Брендам и компаниям-партнерам обеспечена возможность создания в рамках платформы собственных каналов и получения доступа к глобальной аудитории.

Свой канал на Motorsport.TV уже запустила Ferrari, а другие крупные автомобильные бренды сделают это в ближайшие недели. Недавно платформа заключила соглашения с популярными создателями YouTube-контента – такими как Shmee150, Donut Media и Vehicle Virgins – о запуске на Motorsport.tv каналов с эксклюзивным контентом.

Активно работая с корпоративными клиентами, Motorsport Studios продолжит развивать набор предложений для рядовых болельщиков и поможет вывести на новый уровень контент проектов Motorsport Images и Duke Video.

Руководителем Motorsport Studios стал трехкратный обладатель приза BAFTA Джеймс Аллен, который обладает опытом 30-летней работы в освещающих гонки СМИ и является президентом Motorsport Network с 2018 года.

Джеймс Аллен: «В нашем распоряжении – крупнейший архив фото и видео на гоночную тему, позволяющий оценить все великолепие истории автоспорта и проникнуться любовью к этой сфере. При этом мы предоставляем болельщикам именно тот контент, который их больше всего интересует – так как всегда делали акцент на цифровой составляющей СМИ».

Мехул Кападья, оперативный директор Motorsport Network said: «Motorsport Studios объединяет ряд ключевых активов в единую платформу, соединяет продвинутые цифровые технологии и огромный объем контента в совершенный продукт для самых разных рынков. Мы планируем стать органичной частью автоспортивной отрасли, помогая командам и вовлеченным в гонки брендам улучшить контакт с миллионами болельщиков по всему миру».

Motorsport.tv продолжает предоставлять потребителям эксклюзивный контент – такой как полнометражный документальный фильм «Герои», спродюсированный Манишем Панди (обладателям призов BAFTA и Sundance) в сотрудничестве с Motorsport Network.

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