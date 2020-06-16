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Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Network запускает бонусную программу

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Motorsport Network запускает бонусную программу
16 июн. 2020 г., 14:43

Это первая в мире программа вознаграждения фанатов за более глубокое погружение в гоночный мир

Motorsport Network, лидер на рынке цифровых медиа для поклонников автоспорта, рад объявить о запуске программы Motorsport Rewards. Каждый месяц 56 миллионов человек из 81 страны мира посещают сайты платформы Motorsport Network. Страсть наших клиентов к машинам и гонкам удовлетворяют наши проекты от Motorsport.com и Autosport.com до Motor1.com и InsideEVs.com, а также Motorsport.tv и Motorsport Tickets.

Бонусная программа была специально разработана собственной командой Motorsport Network с глубоким пониманием поведения пользователей сайтов нашей сети. Она мотивирует пользователей зарабатывать вознаграждения делая то, что и так приносит им удовольствие. То есть читая статьи, просматривая видео и приобретая билеты на гонки.

Подписавшись на платформу Motorsport Network, пользователь начинает зарабатывать очки для приобретения подарочных карт, подписок, часов, одежды, плакатов, лотерейных билетов и цифровых кодов для доступа к видеоиграм.

В соответствие со стратегией компании программа Motorsport Rewards добавит ценности мировым гоночными сериям и всей экосистеме автоспорта, стимулируя фанатов потреблять больше контента и посещать больше гонок.

Пилотная версия Motorsport Rewards запущена на американской версии Motorsport.com. Далее она будет постепенно запускаться в остальных изданиях, а также на Motorsport Tickets и Motorsport.tv.

Пользоваться Motorsport Rewards легко и бесплатно. Войдя в свой акканут на Motorsport Network, пользователи становятся участниками программы, просто подписавшись на Motorsport Rewards.

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